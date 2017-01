Music played for: 01/24/2017

12:00am PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

6:00am Offenbach, Jacques: Tales of Hoffmann – Barcarolle

Wallez, Jean-Pierre/Luxembourg Radio-TV Orchestra

Frequenz: 41002

6:07am Bach, Johann Sebastian: Trio Sonata #6 in G (BWV 530)

Holliger, Heinz, oboe

Zimmermann, Tabea, viola

Jaccottet, Christiane, hspchrd

Philips: 422328

6:18am Louiguy, R.S.: La vie en rose

Pompa-Baldi, Antonio, piano

Steinway & Sons: 30015

6:24am Beethoven, Ludwig van: Symphony # 3 “Eroica” in E-Flat (Op 55) – 4. Finale: Allegro molto – Presto

Norrington, Roger/London Classical Players

Virgin: 61374

6:35am Mendelssohn, Felix: Variations concertantes (Op 17)

Maisky, Mischa, cello

Tiempo, Sergio, piano

Deutsche Grammo: 471565

6:46am Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony #42 in F (K 75)

Mackerras, Sir Charles/Prague Chamber Orchestra

Telarc: 80273

6:59am Schumann, Clara: Quatre pieces fugitives Op 15 (1845) 4.

Cheng, Angela, piano

CBC: 1087

6:59am Dudamel, Gustavo: Paris

Dudamel, Gustavo/Simon Bolivar Orch. Venezuela

Deutsche Grammophon: B0021054

7:00am RIMSKY-KORSAKOV: Mlada – Procession of the Nobles

Annand, Thomas/Capital BrassWorks

CBC: 5235

7:08am Purcell, Henry: The Gordian Knot Unty’d -suite Z 597

McGegan, Nicholas/Philharmonia Baroque Orchestra

Harmonia Mundi: 907110

7:18am Barrios, Augustin (Mangore): An Alm for the Love of God

Karadaglic, Milos, guitar

Deutsche Grammophon: B0017000

7:25am Chopin, Frédéric: Piano Concerto #1 in e (Op 11) – 3. Rondo. Vivace

Davis, Andrew/Philharmonia Orchestra

Yundi, piano

Deutsche Grammophon: B0008236

7:35am HEED: In Storm and Sunshine

Fennell, Frederick/Eastman Wind Ensemble

Mercury: 432019

7:41am Haydn, Michael: Symphony in E-Flat P 26

Bamert, Matthias/London Mozart Players

Chandos: 9352

7:50am Berlioz, Hector: Le Corsaire Overture (Op 21)

Munch, Charles/Boston Symphony Orchestra

RCA: 6720

7:58am Jacquet De La Guerre, Elisabeth: Suite No. 3 in a – Sarabande

Farr, Elizabeth, harpsichord

NAXOS: 557654-55

7:58am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Again, As Before, Alone

Osadchy, Eugene, cello

Markina, Anastasia, piano

Bolo Classique: 8010

8:00am Dvorak, Antonin: Theme from Symphony No. 9 “Goin’ Home”

Alisa Weilerstein, Cello

Polonsky, Anna, piano

Decca: B0019765

8:09am Bach, Johann Sebastian: Concerto for 2 Keyboards in c (BWV 1060)

de Stoutz, Edmond/Zurich Chamber Orchestra

Casadesus, Robert, piano

Casadesus, Gaby, piano

Sony Classical: 67179

8:27am Lehar, Franz: The Merry Widow – Waltz

Fiedler, Arthur/Boston Pops Orchestra

RCA: 68793

8:33am Rachmaninoff, Sergei: Piano Concerto #2 in c (Op 18) – 2. Adagio sostenuto

Andrew Litton/Dallas Symphony Orchestra

Hough, Stephen, piano

Hyperion: 67501/2

8:48am Haydn, Franz Joseph: Cello Concerto #1 in C (Hob VIIb:1) 1. Moderato

Creswick, Bradley/Northern Sinfonia of England

Meneses, Antonio, cello

AVIE: 2176

8:59am Vivaldi, Antonio: Trio in g – 1.

/Pipe Dreams

Pope, Anna-flute

Ruffer, Nancy-flute

Crayford, Helen-piano

Guild: 7390

8:59am Schumann, Robert: Carnaval – 6. Florestan

/Canadian Brass

Opening Day: ODR7438

9:00am Beethoven, Ludwig van: Pathetique Sonata – 2. Adagio cantabile

Jando, Jeno, piano

42442:

9:09am Hovhaness, Alan: Symphony #53 “Star Dawn” (Op 377)

Brion, Keith/Ohio St. Univ. Concert Band

Delos: 3158

9:27am ALBINONI, Tomaso: Adagio in g minor

Scimone, Claudio/I Solisti Veneti

Erato: 55018

9:36am Mozart, Wolfgang Amadeus: Violin Concerto #1 in B-Flat (K 207)

Zukerman, Pinchas/St. Paul Chamber Orchestra

Zukerman, Pinchas, violin

CBS: 44653

9:58am Grieg, Edvard: “Little Bird” Op. 43 #4

Andsnes, Leif Ove, piano

Virgin: 59300

9:58am KREISLER, Fritz: Beautiful Rosemary (aka “Schoen Rosmarin”)

/Orpheus Chamber Orchestra

Shaham, Gil, violin

Deutsche Grammo: 449923

10:00am Brahms, Johannes: Hungarian Dance # 5 in g

Gardiner, John Eliot/North German Radio Symphony

Deutsche Grammo: 437506

10:03am Bizet, Georges: L’Arlesienne Suite #1

Abbado, Claudio/London Symphony Orchestra

Deutsche Grammo: 4776350

10:22am TELEMANN, Georg Phillip: Concerto for Two Horns and Strings

Schneider, Michael/La Stagione Frankfurt and Camerata Koln

Huebner, Ulrich, horn

Schultess, Joerg, horn

CPO: 777032

10:35am Respighi, Ottorino: Fountains of Rome

Lane, Louis/Atlanta Symphony Orchestra

Telarc: 80085

10:55am GRETRY, Andre: Cephale et Procris Suite 3. Gigue

Sanderling, Stefan/Orchestre de Bretagne

ASV: 1095

10:58am LIEBERMANN, LOWELL: Gargoyles – 3. Allegro moderato

Brown, Melody, piano

RCA: 73339

10:58am Glass, Philip: Company: IV

Jacobsen, Eric/The Knights

Ancalagon: 137

11:00am Wagner, Richard: Die Meistersinger – Prelude to Act 1

Bohm, Karl/Vienna Philharmonic

Deutsche Grammo: 415339

11:10am MOZART, Leopold: Trombone Concerto in G

Trudel, Alain/Northern Sinfonia

Trudel, Alain, trombone

Naxos: 553831

11:28am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Violin Concerto in D, Op.35 1. Allegro moderato

Wordsworth, Barry/Royal Philharmonic

Kim, Yoon-Hee, violin

RPO: SP046

11:47am Gershwin, George: Lullaby

Kitayenko, Dmitri/Moscow Philharmonic Orchestra

Sheffield: 27

11:57am Grainger, Percy: Shepherd’s Hey

Junkin, Jerry/Dallas Winds

Reference: 117

11:57am Dvorak, Antonin: Gypsy Melodies (Op 55) – 4. Songs My Mother Taught Me

Stern, Michael/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Bell, Joshua, violin

Sony Classical: 87894

12:00pm Bach, Johann Sebastian: Italian Concerto in F BWV 971.

Schiff, Andras, piano

London: 433313

12:12pm Sullivan, Arthur: Cello Concerto in D

Mackerras, Sir Charles/London Symphony Orchestra

Lloyd Webber, Julian, cello

Angel/EMI: 47622

12:34pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Horn Concerto #2 in E-Flat (K 417)

McGegan, Nicholas/Philharmonia Baroque Orchestra

Greer, Lowell, natural horn

Harmonia Mundi: 907012

12:52pm Ravel, Maurice: Pavane pour une infante defunte for harp and cello

Bodtker, Ellen Sejersted, harp

Vaernes, Bjorn-cello

Naxos: 555328

12:58pm HARTY: Fantasy Scenes, for Orchestra – Fourth Movement

Yuasa, Takuo/Ulster Orchestra

Naxos: 557731

12:58pm Khachaturian, Aram: Gayaneh: Dance of the Rose Maidens

Jarvi, Neeme/Royal Scottish National Orchestra

Chandos: 8945

1:00pm Brahms, Johannes: Symphony #2 in D (Op 73)

Alsop, Marin/London Philharmonic Orchestra

Naxos: 557429

1:50pm ALBINONI, Tomaso: Concerto #3 for oboe, strings, and continuo in B-Flat Op 7/3

/I Musici

Holliger, Heinz, oboe

Philips: 432115

1:58pm ROMAN: Drottningholm Music: 9. Allegro

Halstead, Anthony/Uppsala Chamber Orchestra

Naxos: 553733

1:58pm Turner, Elizabeth: Lesson #1 in g for harpsichord 2.Scotaza Moderato

Harbach, Barbara, harpsichord

Gasparo: 281

2:00pm Schumann, Robert: Piano Concerto in A Minor – 3.

Harnoncourt, Nikolaus/Chamber Orchestra of Europe

Argerich, Martha, piano

Teldec: 90696

2:10pm VANHAL: Symphony in D (Bryan D2)

Mallon, Kevin/Toronto Camerata

Naxos: 557483

2:28pm WALDTEUFEL: The Skaters Waltz

Bauer-Theussl, Franz/Vienna Volksoper Orchestra

Philips: 400012

2:37pm Shostakovich, Dmitri: Piano Concerto #1 in c (Op 35)

Shostakovich, Maxim/I Musici de Montreal

Shostakovich (younger), Dmitri

Chandos: 8357

2:57pm Dvorak, Antonin: Cypresses 3.

/Cecilia String Quartet

Analekta: 2 9892

2:57pm Dukas, Paul: La Peri – Fanfare

Boulez, Pierre/New York Philharmonic

CBS: 45659

3:00pm Purcell, Henry: Air (Trumpet Tune)

Guttler, Ludwig/Ludwig Guttler Brass Ensemble

Guttler, Ludwig, trumpet

Capriccio: 10146

3:03pm Haydn, Franz Joseph: Symphony #104 “London” in D

/Florilegium

(members of)

Channel Classic: 7395

3:33pm Verdi, Giuseppe: Don Carlos: Ballet Music “Le Ballet de la Reine” (Act 3, scene 2)

Levine, James/Metropolitan Opera Orchestra

Sony Classical: 52489

3:54pm Faure, Gabriel: Apres un Reve

Ma, Yo-Yo, cello

Stott, Kathryn, piano

Sony: 10316

3:57pm Traditional Bulgarian: Datchava Chara (arr. Howard Harrison)

/Pipe Dreams

Pope, Anna-flute

Ruffer, Nancy-flute

Guild: 7390

3:57pm NORTH: Spartacus – Love Theme

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

Telarc: 80600

4:00pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Nutcracker (Op 71) – Pas de deux

Mackerras, Sir Charles/London Symphony Orchestra

Telarc: 80539

4:05pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Eine Kleine Nachtmusik (K 525)

Warren-Green, Christopher/London Chamber Orchestra

Virgin: 61132

4:26pm Delius, Frederick: North Country Sketches: March of Spring

Hickox, Richard/Bournemouth Symphony Orchestra

Chandos: 9355

4:35pm Bach, Johann Sebastian: Musical Offering BWV 1079: Ricercar a 6

Poppen, Christoph/Munich Chamber Orchestra

ECM: 1774

4:48pm Chopin, Frédéric: Barcarolle in f#

Reisenberg, Nadia, piano

Bridge: 9276A/D

4:57pm LULLY: La Mariee de Rollant

Lawrence-King, Andrew, Baroque triple harp

Harmonia Mundi: 907335

4:57pm FEENEY: Cinderella: Harvest Dance

Pryce-James, John/Northern Ballet Theater Orchestra

Naxos: 553495

5:00pm Rachmaninoff, Sergei: Symphony #2 in e (Op 27) – 2. Allegro molto: Scherzo

DePreist, James/Oregon Symphony

Delos: 3504

5:09pm Beethoven, Ludwig van: Consecration of the House Overture (Op 124)

Muti, Riccardo/Philadelphia Orchestra

Angel/EMI: 49487

5:19pm Vaughan Williams, Ralph: Rhosymedre (Hymn Tune Prelude)

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Angel/EMI: 47842

5:28pm Corelli, Arcangelo: Concerto Grosso #11 in B-Flat Op 6/11

McGegan, Nicholas/Philharmonia Baroque Orchestra

Harmonia Mundi: 907015

5:36pm Dvorak, Antonin: Symphony #8 in G (Op 88) – 4. Allegro ma non troppo

Pesek, Libor/Royal Liverpool Philharmonic Orchestra

Virgin: 90756

5:47pm BACH, J.C.: Symphony in D (Op 18/4)

Boughton, William/English String Orchestra

Nimbus: 5403

5:58pm Brahms, Johannes: Four Piano Pieces (Op 119) – 3. Intermezzo in C: Grazioso e giocoso

Hess, Myra, piano

Philips: 456832

5:58pm Vivaldi, Antonio: Violin Concerto in D (RV 230) (Op 3/9) from “L’Estro Armonico” 3.

/I Musici

Carmirelli, Pina, violin

Philips: 412128

6:00pm Handel, George Frideric: Music for the Royal Fireworks

/Orpheus Chamber Orchestra

Deutsche Grammo: 435390

6:18pm HARTY: Fantasy Scenes, for Orchestra

Yuasa, Takuo/Ulster Orchestra

Naxos: 557731

6:35pm Mussorgsky, Modest: Pictures from the Crimea

Simon, Geoffrey/Philharmonia Orchestra

Cala: 1012

6:53pm DANZI: Wind Quintet in B-Flat (Op. 56, No. 1) IV. Allegro

Galway, Sir James, flute

Koch, Lothar, oboe

Piesk, Gunther, bassoon

Leister, Karl, clarinet

Seifert, Gerd, horn

Deutsche Grammo: B0006089

6:56pm ALBINONI, Tomaso: Concerto a cinque Op 9/4 Casanova Soundtrack

O’Dette, Paul, lute

Hollywood Recor: 62575

6:58pm Bach, Johann Sebastian: Three Part Invention No.7 in e minor- arranged for strings

Jansen, Janine, violin

Rysanov, Maxim, viola

Thedeen, Torleif, cello

Decca: B0009905

7:00pm PROGRAM: Exploring Music

Program:

8:00pm Prokofiev, Sergei: Romeo & Juliet Suite #2 – 1. Dance of the Knights

Maazel, Lorin/Cleveland Orchestra

London: 436658

8:05pm Faure, Gabriel: Masques et Bergamasques (Op 112)

Groves, Sir Charles/English Sinfonia

MCA: 25885

8:24pm Beethoven, Ludwig van: Piano Concerto #5 in E-Flat “Emperor” 1. Allegro

Reiner, Fritz/Chicago Symphony Orchestra

Cliburn, Van, piano

RCA: 7943

8:48pm Vivaldi, Antonio: Concerto for 2 cellos in g (RV 531)

Antonini, Giovanni/Il Giardino Armonico

Coin, Christophe, cello

Beschi, Paolo, cello

Teldec: 94552

8:59pm Sinding, Christian: Alla Marcia for Piano

Lowenthal, Jerome, piano

Arabesque: 6578

8:59pm Shostakovich, Dmitri: Spanish Dance

Gosman, Lazar/Tchaikovsky Chamber Orchestra

CBS: 45529

9:00pm Enesco, George: Romanian Rhapsody #1 in A (Op 11/1)

Comissiona, Sergiu/Vancouver Symphony

CBC: 5166

9:17pm HUMMEL, Johann Nepomuk: Piano Concerto in b (Op 89) – 3. Finale

Pal, Tamas/Budapest Chamber Orchestra

Chang, Hae-won, piano

Naxos: 550837

9:30pm Bruckner, Anton: Overture in g BKN 0

Chailly, Riccardo/Radio-Symphonie-Orchester Berlin

London: 421593

9:46pm Bach, Johann Sebastian: Flute Sonata in A BWV 1032

Faerber, Jorg/Heilbronn Chamber Orchestra

Galway, Sir James, flute

RCA: 60900

9:59pm Grieg, Edvard: “Shepherd Boy” Op. 54 #1

Andsnes, Leif Ove, piano

Virgin: 59300

9:59pm Strauss, Johann II: Joy of Singing (polka francaise) “Sangerlust”

Georgiadis, John/London Symphony Orchestra

ASV: 6020

10:00pm Dvorak, Antonin: Cello Concerto in B Minor (Op 104) – 3. Finale: Allegro moderato

Karajan, Herbert von/Berlin Philharmonic

Rostropovich, Mstislav, cello

Deutsche Grammo: 471620

10:17pm Boccherini, Luigi: Guitar Quintet #2 in E G 446

/Academy Chamber Ensemble

Romero, Pepe, guitar

Philips: 438769

10:33pm ELGAR, Edward: Serenade for Strings in e (Op 20)

Slatkin, Leonard/London Philharmonic Orchestra

RCA: 60072

10:50pm TELEMANN, Georg Phillip: Sinfonia Melodica for two oboes and strings in C major

Kussmaul, Rainer/Berliner Barock Solisten

Mayer, Albrecht, oboe

Orlovsky, Viola, oboe

Deutsche Grammo: B0005761

11:00pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Forgive Me, Heavenly Creature

Osadchy, Eugene, cello

Markina, Anastasia, piano

Bolo Classique: 8010

11:00pm Mussorgsky, Modest: Sorochintsky Fair: Hopak arr. Rachmaninoff

Bax, Alessio, piano

Signum Two: 264

11:00pm PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

