Music played for: 01/23/2017

12:00am PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

Playlist: http://www.wfmt.com/wfmt-radio-network/classical-programming/beethoven-network/

6:00am Vivaldi, Antonio: Mandolin Concerto in C: 1. Allegro

Goberman, Max/New York Sinfonietta

Goichberg, Sol, mandolin

Earle, Eugenia, harpsichord

CBS: 45738

6:06am Mozart, Wolfgang Amadeus: Rondo for piano & orchestra in D (K 382)

Guschlbauer, Theodor/Gulbenkian Cham Orch of Lisbon

Joao Pires, Maria, piano

Erato: 55004

6:17am Saint-Saens, Camille: Rhapsodie d’Auvergne Op 73

Oramo, Sakari/City of Birmingham Symphony Orchestra

Stephen Hough, piano

Hyperion: 67331/2

6:29am BUTTERWORTH, George: Banks of Green Willow – Idyll for small orchestra

Groves, Sir Charles/English Sinfonia

MCA: 25885

6:36am CLEMENTI, Muzio: Sonata in G Minor, Op. 34 #2 – 1.

Shelley, Howard, piano

Hyperion: 67814

6:49am Berlioz, Hector: Roman Carnival Overture (Op 9)

Karajan, Herbert von/Berlin Philharmonic

Angel/EMI: 69466

6:58am Rachmaninoff, Sergei: It Wasn’t Long Ago, My Friend

Osadchy, Eugene, cello

Markina, Anastasia, piano

Bolo Classique: 8010

6:58am Chopin, Frédéric: Etude in C Minor, Op. 25 #12

Licad, Cecile, piano

MusicMaster: B000000FRV

7:00am Schumann, Robert: Scenes from Childhood (Op 15) – 7. Dreaming (“Traumerei”)

Ormandy, Eugene/Philadelphia Orchestra

Sony Classical: 48260

7:06am Handel, George Frideric: Concerto Grosso Op 3/6 in D HWV 317

Linde, Hans-Martin/Linde-Consort

Virgin: 61162

7:16am Gluck, Christoph Willebald: Melodie from Orfeo and Euridice -arr. Sgambati

Kissin, Evgeny, piano

Deutsche Grammo: 4776162

7:24am Britten, Benjamin: Gloriana – Courtly Dances

Boughton, William/English Symphony Orchestra

Nimbus: 5295

7:34am ALFORD, KENNETH J.: Standard of St. George

Mason, Capt. J.R./Band of Her HM Royal Marines

WRR: 49912

7:40am Mendelssohn, Felix: String Symphony #10 in b

Sondeckis, Saulius/Lithuanian Chamber Orchestra

MCA: 32110

7:51am Beethoven, Ludwig van: Symphony # 4 in B-Flat (Op 60): 3. Allegro vivace

Vanska, Osmo/Minnesota Orchestra

Bis: 1416

7:57am Schubert, Franz: Moments Musicaux #3 in F Minor (D 780) (Op 94/3)

Barenboim, Daniel, piano

Angel/EMI: 57416

7:57am Bach, Johann Sebastian: Three Part Invention No.6 in E – arranged for strings

Jansen, Janine, violin

Rysanov, Maxim, viola

Thedeen, Torleif, cello

Decca: B0009905

8:00am Copland, Aaron: Rodeo – 4. Hoe-Down

Mata, Eduardo/Dallas Symphony Orchestra

RCA: 63467

8:06am PACHELBEL, CHARLES T: Magnificat

/Canadian Brass

CBS: 39035

8:11am Brahms, Johannes: Piano Concerto #2 in B-flat, Op. 83 4. Allegretto grazioso

Reiner, Fritz/Chicago Symphony Orchestra

Cliburn, Van, piano

RCA: 7942

8:24am Haydn, Franz Joseph: Symphony # 35 in B-Flat (1767)

Pinnock, Trevor/The English Concert

Standage, Simon, violin

Archiv: 427661

8:46am Dvorak, Antonin: Hussite Overture (Op 67) “Husitska”

Suitner, Otmar/Staatskapelle Berlin

ArsVivendi: 127

8:59am Gershwin, George: Novellette in Fourths

Cockrell, Findlay, piano

Troy: 1414

8:59am TURINA, Joaquin: Homage to Tarrega Op 69

Williams, John, guitar

CBS: 44794

9:00am Tessarini, Carlo: Sonate D-dur

Pommer, Max/Collegium Musicum Leipzig

Guttler, Ludwig, trumpet

Capriccio: 10020

9:11am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Eugene Onegin Suite (Overture, waltz, polonaise)

Matacic, Lovro von/Orch del Teatro alla Scala

Angel/EMI: 68739

9:29am Vaughan Williams, Ralph: Fantasia on a theme by Thomas Tallis

Previn, Andre/Royal Philharmonic

Telarc: 80158

9:45am Mozart, Wolfgang Amadeus: Divertimento # 1 in D (K 136)

Vegh, Sandor/Camerata Salzburg

Capriccio: 10185

9:58am Bartok, Bela: Romanian Dances 4. Andante

Ben-Dor, Gisele/Sofia Soloists

Centaur: 2239

9:58am A Lady (18th c.): Lesson VI in D 3. Minuet

Harbach, Barbara, harpsichord

Gasparo: 281

10:00am Chopin, Frédéric: Grande Valse Brillante in E-flat (Op. 18/1)

Lang Lang, piano

Sony: 489602

10:06am Bach, Johann Sebastian: Brandenburg Concerto #1 in F (BWV 1046)

/Chamber Orchestra of Europe

Deutsche Grammo: 431660

10:26am WILLIAMS, JOHN: A Hymn to New England

Lockhart, Keith/Boston Pops Orchestra

RCA: 68786

10:34am RICHTER, FRANZ XAVER: Trumpet Concerto in D

Howarth, Elgar/London Philharmonic Orchestra

Hardenberger, Hakan, trumpet

Philips: 426311

10:53am Brahms, Johannes: Ballade #1 Op. 10

Bax, Alessio, piano

Signum: 309

10:58am GOUNOD: Faust: Ballet Music: 6. Variations du miroir (Allegretto)

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Philips: 462125

10:58am RAMEAU, Jean-Phillippe: Les Fetes d’Hebe: Passepieds 1 & 2

Leppard, Raymond/English Chamber Orchestra

Angel/EMI: 65732

11:00am Beethoven, Ludwig van: Symphony # 7 in A (Op 92) – 1. Poco Sostenuto – Vivace

Dudamel, Gustavo/Simon Bolivar Youth Orchestra (Venezuela

Deutsche Grammo: B0006899

11:11am Corelli, Arcangelo: Concerto Grosso # 3 in e Op 6/3

/Ensemble 415

Harmonia Mundi: 901406

11:28am Rachmaninoff, Sergei: Piano Concerto #3 in d Op 30 1. Allegro ma non tanto

Zinman, David/Rotterdam Philharmonic

Freire, Nelson, piano

Decca: 4786772

11:44am Haydn, Franz Joseph: Symphony #18 in G

Fischer, Adam/Austro-Hungarian Haydn Orch.

Nimbus: 5407

11:58am MONTERO, Gabriela: Improvisation on a sonata by Scarlatti

Montero, Gabriela, piano

Angel/EMI: 234

11:58am Strauss, Johann II: Eljen a Magyar Op 332 Hail to the Hungarian People

Guth, Peter/Strauss Festival Orch. Vienna

Discover: 920240

12:00pm Sibelius, Jean: Finlandia

Sargent, Malcolm/Vienna Philharmonic

Angel/EMI: 69134

12:09pm ALBINONI, Tomaso: Oboe Concerto in B-Flat Op 9/11

Standage, Simon/Collegium Musicum 90

Robson, Anthony, oboe

Chandos: 579

12:20pm Dvorak, Antonin: Concerto for Violin and Orchestra, A minor 3. Finale

Honeck, Manfred/Berlin Philharmonic

Mutter, Anne-Sophie, violin

Deutsche Grammophon: B0019303

12:34pm Boccherini, Luigi: Symphony #14 in A Op 21 G 498

Pople, Ross/London Festival Orchestra

Hyperion: 66236

12:52pm RODRIGO, Joaquin: Concierto de Aranjuez – 3. Allegro gentile

Constantine, Andrew/London Symphony Orchestra

Luque, Virginia-guitar

Iberia Prods.: 003

12:57pm Chopin, Frédéric: Prelude in B Minor

Perez, Vanessa. piano

Telarc: 33388

12:57pm Schumann, Robert: Carnaval – 8. Replique

/Canadian Brass

Opening Day: ODR7438

1:00pm CLEMENTI, Muzio: Symphony #1 in C WO 32

Bamert, Matthias/London Mozart Players

Chandos: 9234

1:30pm Strauss, Richard: Der Rosenkavalier (Op 59) – Waltzes

Maazel, Lorin/New York Philharmonic

Deutsche Grammo: B0007890

1:50pm Scarlatti, Alessandro: Sonata for strings #7 in D

/Musica Pacifica

Dorian: 93192

1:58pm Jacquet De La Guerre, Elisabeth: Suite No 1 in D Minor – Gigue

Farr, Elizabeth, harpsichord

NAXOS: 557654-55

1:58pm SALZEDO: Suite of Eight Dances: Tango

Kondonassis, Yolanda, harp

Telarc: 80581

2:00pm Borodin, Alexander: Nocturne for Violin and Orch. (arr. Rimsky-Korsakov)

Simon, Geoffrey/

Chase, Stephanie, violin

Caia: 1011

2:08pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Nine Variations on a Minuet by JP Duport in D K 573

Brendel, Alfred, piano

Philips: 426272

2:27pm Copland, Aaron: El Salon Mexico

Corporon, Eugene Migliaro/Cincinnati CCM Wind Symphony

Klavier: 11048

2:40pm Bach, Johann Sebastian: Well-Tempered Clavier Book 1 – Prelude and Fugue #14 in f-sharp (BWV 859)

Pollini, Maurizio, piano

Deutsche Grammo: B001363702

2:45pm PUCCINI, Giacomo: Capriccio Sinfonico

Chailly, Riccardo/Radio-Symphonie-Orchester Berlin

Decca: 410007

2:57pm Stravinsky, Igor: Soldier’s Tale “L’Histoire du Soldat” – Royal March

Lionel Friend/Scottish Chamber Orchestra

Nimbus: 5063

2:57pm WILLIAMS, JOHN: Jaws

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

Telarc: 80168

3:00pm Pachelbel, Johann: Canon in D

Miller, Merry, harp

Levinson, Gary, violin

Osadchy, Eugene, cello

New Day: 001

3:05pm Prokofiev, Sergei: Lt. Kije (Op 60) – Suite

Previn, Andre/Los Angeles Philharmonic

Telarc: 80143

3:25pm LEONCAVALLO: I Pagliacci – Vesti la giubba

Kostelanetz, Andre/Andre Kostelanetz Orchestra

Sony Classical: 48258

3:34pm VORISEK: Introduction and Rondeau Brillant Op 22 for piano & orchestra

Vlcek, Oldrich/Prague Chamber Orchestra

Krajny, Boris, piano

Supraphon: 103868

3:52pm Bellini, Vincenzo: Norma – Casta Diva

Stern, Michael/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Bell, Joshua, violin

Sony Classical: 87894

3:57pm ALBINONI, Tomaso: Concerto Op 7 no 8 in D major: Allegro

/I Musici

Philips: 432115

3:57pm JARNEFELT: Praeludium

Leppard, Raymond/Indianapolis Symphony Orchestra

Koss: 3303

4:00pm Beethoven, Ludwig van: Piano Concerto #1 in C (Op 15) – 3. Rondo

Vonk, Hans/Staatskapelle Dresden

Zacharias, Christian, piano

Angel/EMI: 68507

4:09pm Dvorak, Antonin: Symphony #7 in d (Op70): 1. Allegro maestoso

Alsop, Marin/Baltimore Symphony Orchestra

Naxos: 572112

4:23pm TELEMANN, Georg Phillip: Concerto for Recorder, Strings and Continuo in F

Muller-Bruhl, Helmut/Cologne Chamber Orchestra

Rothert, Daniel, recorder

Naxos: 554018

4:38pm Satie, Erik: Gymnopedie #3

Thibaudet, Jean-Yves, piano

Decca: 483 0236

4:45pm WEBER, C.M.: Invitation to the Dance (Op 65)

Bonynge, Richard/National Philharmonic Orchestra

London: 411898

4:56pm GOULD, MORTON: Boogie Woogie Etude, for Piano

Cockrell, Findlay, piano

Troy: 1414

4:59pm Schumann, Robert: Carnaval – 7. Coquette

/Canadian Brass

Opening Day: ODR7438

5:00pm Vivaldi, Antonio: Four Seasons (Op 8) – Autumn, RV 293

/Europa Galante

Biondi, Fabio, violin

Virgin: 45465

5:10pm Copland, Aaron: Outdoor Overture, An

Clark, Keith/Pacific Symphony Orchestra

Reference: 22

5:20pm Franck, Cesar: Allegretto

Segovia, Andres, guitar

MCA: 10281

5:27pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Swan Lake – Waltz of the Swans

Rostropovich, Mstislav/Berlin Philharmonic

Decca: B0007341

5:34pm Haydn, Franz Joseph: Symphony # 87 in A (Hob. I:87) “Paris”

Wich, Gunther/Suddeutsche Chamber Philharmon

Intercord: 820773

5:58pm Respighi, Ottorino: Six Little Pieces for piano four hands (1926) – 2. Sicilian Hunting Song

Lenti, Tony, piano

Lenti, Mary Ann, piano

ACA: 20009

5:58pm Golijov, Osvaldo: Youth Without Youth – Main Title

Popa, Radu/Bucharest Metropolitan Orchestra

Deutsche Grammo: 4776603

6:00pm Mendelssohn, Felix: Midsummer Night’s Dream (Op 21) – Overture

Nelson, John/Ensemble Orchestral de Paris

Virgin: 45532

6:12pm Bach, Johann Sebastian: Cello Suite #1 in G (BWV 1007)

Ma, Yo-Yo, cello

Sony Classical: 63203

6:35pm Gershwin, George: Second Rhapsody

Brown, Justin/Dallas Symphony Orchestra

McDermott, Anne-Marie, piano

Bridge: 9252

6:54pm Beethoven, Ludwig van: Symphony # 2 in D (Op 36) – 3. Scherzo and Trio: Allegro

Bernstein, Leonard/New York Philharmonic

Sony Classical: 47515

6:57pm Strauss, Johann II: Champagner-Polka

Muti, Riccardo/Vienna Philharmonic

Deutsche Grammo: B0001849

6:57pm PUTS: Symphony No. 3, “Vespertine” – 2. “I have a recurrent dream”

Harth-Bedoya, Miguel/Fort Worth Symphony Orchestra

FWSO Live: 2012 (TAKE 6)

7:00pm PROGRAM: Exploring Music

/more at http://exploringmusic.wfmt.com/

Program:

8:00pm PROGRAM: New York Philharmonic This Week

Program:

10:00pm Copland, Aaron: Fanfare for the Common Man

Slatkin, Leonard/St. Louis Symphony Orchestra

RCA: 60778

10:03pm BACH, C.P.E.: Flute Concerto in A H 438

Rolla, Janos/Franz Liszt Chamber Orchestra

Rampal, Jean-Pierre, flute

CBS: 44690

10:25pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Symphony #6 (Op74) “Pathetique”: 1st. Adagio

Andrew Litton/Bournemouth Symphony Orchestra

Virgin: 61267

10:49pm Bach, Johann Sebastian: Keyboard Concerto #2 in E Major, BWV 1053 – 1.

Sondeckis, Saulius/Moscow Virtuosi

Zilberquit, Julia, piano

Warner Classics: 63686

10:57pm Brahms, Johannes: Waltzes (Op 39) – No. 11 in A Minor (arr. for Brass Quintet)

/Canadian Brass

OpeningDay: 7415

10:57pm Janacek, Leos: Veni, Sancte Spiritus

/Cantus

Cantus: 1213

11:00pm PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

/Playlist: http://www.wfmt.com/wfmt-radio-network/classical-programming/beethoven-network/

: