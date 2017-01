Music played for: 01/21/2017

12:00am PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

Playlist: http://www.wfmt.com/wfmt-radio-network/classical-programming/beethoven-network/

8:00am PROGRAM: Safe Money Talk

/http://www.annuitywatchusa.com/safe-money-talk-radio/

Program:

8:56am Bach, Johann Sebastian: Fugue 24 in b Well-Tempered Clavier Bk 2 (BWV 870) (complete)

Landowska, Wanda, harpsichord

RCA: 7825

8:58am Morricone, Ennio: The Mission – ‘Theme’ and ‘Gabriel’s Oboe’

Morricone, Ennio/Rome Sinfonietta

Ma, Yo-Yo, cello

Sony Classical: 88697

9:00am Chopin, Frédéric: Mazurka in F Minor, Op. 68 #4

Downes, Lara, piano

Steinway & Sons: 30016

9:00am WALTON, William: Variation on Sellinger’s Round

Salter, Robert/Guildhall String Ensemble

RCA: 7846

9:00am PROGRAM: Money Matters with Ken Moraif

/for more – http://www.moneymatters.net/

Program:

9:49am GODOWSKY, Leopold: Etude Transcription of Chopin Op. 10 No. 11 and Op. 25, no. 3

Berezovsky, Boris, piano

Warner Bro Clas: 62258

9:52am Strauss, Richard: Ariadne auf Naxos – Overture and Dance Scene

Hickox, Richard/Northern Sinfonia of England

Chandos: 9354

9:55am Mozart, Wolfgang Amadeus: Marriage of Figaro (K 492) – March

Garforth, David/Salzburg Mozarteum Orchestra

Capriccio: 10253

9:55am Strauss, Johann II: Pizzicato Polka

Kleiber, Carlos/Vienna Philharmonic

Sony Classical: 45938

10:01am PASATIERI, Thomas: Frau Margot – Act Two – 1. What a lunch!

Illick, Joe/Fort Worth Opera

Glassman, Allan-Walter Engelmann

Albany: 965

10:05am Bizet, Georges: Carmen – The Toreadors

Chung, Myung-Whun/Bastille Orchestra

Deutsche Grammo: 431778

10:10am Rodriguez, Robert Xavier: Pinata

Wilkens, Christopher/San Antonio Symphony

Alamo Classics: 001

11:00am PROGRAM: From the Top

/more at http://www.wfmt.com/main.taf?p=12,2,17

Program:

12:00pm Beethoven, Ludwig van: Piano Sonata #14 in c-sharp “Moonlight” (Op 27/2) – 1. Adagio sostenuto

Hewitt, Angela, piano

Hyperion: 67797

12:06pm Schumann, Robert: Symphony #1 in B-flat “Spring” (Op 38) – 4. Allegro animato grazioso

Wit, Antoni/Polish Radio Nat’l Sym. Orch.

Naxos: 553082

12:18pm Nielsen, Carl: Helios Overture (Op 17)

Gibson, Sir Alexander/Scottish National Orchestra

Chandos: 6533

12:30pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Concerto for Clarinet in A Major, K. 622 – 1.

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Leister, Karl, clarinet

Philips: 422672

12:47pm Corelli, Arcangelo: Concerto Grosso # 4 in D (Op 6/4)

/I Musici

Philips: 434110

12:57pm Chopin, Frédéric: Sonata #3 in b 2. Scherzo: molto vivace

Reisenberg, Nadia, piano

:

12:57pm BAGUER, Carlos: Symphony #16 in G: 3. Menuetto

Bamert, Matthias/London Mozart Players

Chandos: 9456

1:00pm Dvorak, Antonin: Symphony #9 (“New World”) – Finale

Neumann, Vaclav/Czech Philharmonic Orchestra

Supraphon: 7002

1:16pm Haydn, Franz Joseph: Piano Concerto # 7 in F

Stankovsky, Robert/Camerata Cassovia

Chang, Hae-won, piano

Naxos: 550713

1:28pm Britten, Benjamin: An American Overture (Op 27)

Rattle, Sir Simon/City of Birmingham Symphony Orchestra

Angel/EMI: 47343

1:43pm Handel, George Frideric: Concerto Grosso Op 6/6 in g HWV 324

Pearlman, Martin/Boston Baroque

Telarc: 80253

1:59pm Brahms, Johannes: Four Piano Pieces (Op 119) – 3. Intermezzo in C: Grazioso e giocoso

Kuerti, Anton, piano

Analekta: 9205/7

1:59pm Moody, Ivan: Canticum Canticorum 2. Descendi in hortum meum

/Tapestry

Telarc: 80486

2:00pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Capriccio Italien (Op 45)

Kuchar, Theodore/National Symphony Orchestra of Ukraine

Naxos: 555923

2:20pm Bach, Johann Sebastian: Orchestral Suite #3 in D (BWV 1068)

Parrot, Andrew/Boston Early Music Festival

Angel/EMI: 54653

2:46pm Prokofiev, Sergei: A Summer Day

Barra, Donald/San Diego Chamber Orchestra

Koch: 7042

2:58pm Sullivan, Arthur: Twilight (arr. William Bennett and Trevor Wye)

/Pipe Dreams

Pope, Anna-flute

Ruffer, Nancy-flute

Crayford, Helen-piano

Guild: 7390

2:58pm ELGAR, Edward: The Wand of Youth, Suite #2 (Op 1b) – 6. The Wild Bears

Judd, James/New Zealand Symphony Orchestra

Naxos: 557166

3:00pm Faure, Gabriel: Pavane (Op 50)

Olivieri-Munroe, Cha/Prague Philharmonic Orchestra

Gabetta, Sol, cello

RCA: 88697359622

3:06pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Concerto #25 in C – 1.

O’Connor, Thomas/Santa Fe Pro Musica Orchestra

Tao, Conrad, piano

Santa Fe Pro Musica: 0001

3:24pm HARTY: Irish Symphony: 4. The Twelfth of July

Thomson, Bryden/Ulster Orchestra

Chandos: 8314

3:35pm Beethoven, Ludwig van: Symphony # 5 in c (Op 67) – 2. Andante con moto

Bernstein, Leonard/New York Philharmonic

Sony Classical: 47516

3:50pm LULLY: Le Mariage Force: Suite

Pederson, Ilonna/New York Kammermusiker

Dorian: 90189

3:58pm Grieg, Edvard: “At Home” Op. 43 #3

Andsnes, Leif Ove, piano

Virgin: 59300

3:58pm Dvorak, Antonin: Cypresses: When your sweet glances on me fall

/Cypress String Quarter

AVIE: AV2275

4:00pm Liszt, Franz: Hungarian Rhapsody #6 in D “Carnival in Pest”, for orchestra

Masur, Kurt/Gewandhausorchester Leipzig

Philips: 412724

4:17pm WILLIAMS, JOHN: Raiders of the Lost Ark – March

Black, Stanley/London Symphony Orchestra

MCA: 25192

4:24pm Boccherini, Luigi: Cello Concerto #7 in G G 480

/Ostrobothnian Chamber Orchestr

Isserlis, Steven, cello

Virgin: 90805

4:45pm Bach, Johann Sebastian: Partita #1 in B-Flat (BWV 825)

Schepkin, Sergey, piano

Ongaku: 24108

4:59pm SCHEIDT: Galliard XXV (Ludi Musici)

/Les Sacqueboutiers

Naive: V 9996

4:59pm ANDERSON, LEROY: Syncopated Clock

Fennell, Frederick/Eastman-Rochester Pops Orchestra

Mercury: 432013

5:00pm Mendelssohn, Felix: String Symphony #12 in g

Boughton, William/English String Orchestra

Nimbus: 5143

5:22pm Handel, George Frideric: Water Music Suite #1 in F: 1. Allegro

Schwarz, Gerard/Los Angeles Chamber Orchestra

Delos: 1500

5:29pm BANTOCK, Granville: Old English Suite

Leaper, Adrian/Czecho-Slovak State Philharmonic Orchest

Naxos: 555473

5:49pm Beethoven, Ludwig van: Egmont Overture (Op 84)

Dudamel, Gustavo/Simon Bolivar Symphony Orch. of Venezuela

Deutsche Grammophon: B0016869

5:59pm Chopin, Frédéric: Etude in A-flat, Op. 10 #10

Licad, Cecile, piano

MusicMaster: B000000FRV

5:59pm Parry, John: Sonata #2 for harp 3. Allegro Assai

Loman, Judy, harp

Naxos: 554347

6:00pm Brahms, Johannes: Symphony #4 in e (Op 98) – 1. Allegro non troppo

Alsop, Marin/London Philharmonic Orchestra

Naxos: 570233

6:17pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Divertimento in F, K. 138

/I Musici

Philips: 412 120

6:29pm Rachmaninoff, Sergei: Piano Concerto #2 in c (Op 18) – 1. Moderato

Forster, Heiko Mathias/Czech National Symphony Orchestra

Goodyear, Stewart, piano

Steinway: 30047

6:44pm VERACINI: Ouverture #1 in B-Flat

Goebel, Reinhard/Musica Antiqua Koln

Archiv: 439937

6:59pm Mussorgsky, Modest: Ballet of the Unhatched Chicks

Serebrier, Jose/Bournemouth Symphony Orchestra

Naxos: 557645

6:59pm Scriabin, Alexander: Etude in D-Sharp Minor

Cliburn, Van, piano

RCA: 60726

7:00pm ELGAR, Edward: Pomp and Circumstance March #1 in D (Op 39/1)

Judd, James/New Zealand Symphony Orchestra

Naxos: 557273

7:06pm Glazunov, Alexander: The Sea (Op 28)

Jarvi, Neeme/Scottish National Orchestra

Chandos: 8611

7:27pm Bach, Johann Sebastian: Brandenburg Concerto #2 in F (BWV 1047)

/Chamber Orchestra of Europe

Deutsche Grammo: 431660

7:38pm Dvorak, Antonin: String Quartet #12 in F “American” (Op 96) – 4. Finale

Rosekrans, Charles/Royal Philharmonic

Telarc: 80610

7:48pm Haydn, Franz Joseph: Symphony #2 in C

Ermler, Mark/USSR Bolshoi Thtre Chmbr Ensbl

Melodiya: 39

7:59pm Dorati, Antal: Capriccio

/Pipe Dreams

Pope, Anna-flute

Ruffer, Nancy-flute

Guild: 7390

7:59pm Martinu, Bohuslav: Polka in A

Firkusny, Rudolf, piano

RCA: 7987

8:00pm RIMSKY-KORSAKOV: Scheherazade (Op 35) – 3. The Young Prince and Princess

Chung, Myung-Whun/Bastille Orchestra

Laroque, Frederic, violin

Deutsche Grammo: 449 112

8:14pm Vivaldi, Antonio: Concerto for 2 violins in a (RV 522) (Op 3/8)

/St. Paul Chamber Orchestra

Stern, Isaac, violin

Zukerman, Pinchas, violin

CBS: 38982

8:27pm Enesco, George: Romanian Rhapsody #2 in D (Op 11/2)

Comissiona, Sergiu/Vancouver Symphony

CBC: 5166

8:44pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Oboe Quartet in F (K 370)

/Amadeus Ensemble

Watkins, Sara, oboe

Unicorn: 9107

8:58pm Anonymous/Traditional: Il Ballerino (Balletto)

/London Early Music Group

Nonesuch: 79029

8:58pm Schumann, Robert: Carnaval – 4. Valse Noble

/Canadian Brass

Opening Day: ODR7438

9:00pm Schubert, Franz: Symphony #8 in b “Unfinished” (D 759) – 1. Allegro molto

Wand, Gunter/Cologne Radio Symphony Orch.

RCA: 60099

9:19pm Beethoven, Ludwig van: Symphony # 3 “Eroica” in E-Flat (Op 55) :1. Allegro con brio

Bernstein, Leonard/New York Philharmonic

Sony Classical: 47514

9:36pm Bernstein, Leonard: West Side Story: Maria

Zinman, David/Philharmonia Orchestra

Bell, Joshua, violin

Sony Classical: 89346

9:44pm Bach, Johann Sebastian: Concerto for three keyboards in d (BWV 1063)

Eschenbach, Christoph/Hamburg Philharmonic

Eschenbach, Christoph, piano

Frantz, Justus-piano

Oppitz, Gerhard, piano

Deutsche Grammo: 415655

9:59pm Ravel, Maurice: Prelude from “Le Tombeau/Couperin

/Imani Winds

Koch: 7661

9:59pm Barchet, Siegfried: Boulevard de Garavan

Kliegel Maria, cello

Havenith, Raimund, piano

Naxos: 557943

10:00pm PROGRAM: A Night on the Town

/For more – http://www.musicaltheaterheritage.com

Program:

11:00pm PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

/Playlist: http://www.wfmt.com/wfmt-radio-network/classical-programming/beethoven-network/

: