6:00am Bernstein, Leonard: Candide – Overture

Abravanel, Maurice/Utah Symphony Orchestra

Vox Allegr: 8155

6:08am Mozart, Wolfgang Amadeus: Horn Concerto #1 in D (K 412)

Hogwood, Christopher/Academy of Ancient Music

Halstead, Anthony, natural hor

L’Oiseau: 443216

6:17am Chopin, Frédéric: Nocturne Op. 62/1 in B

Reisenberg, Nadia, piano

6:27am Vivaldi, Antonio: Concerto for 2 Violins in A (RV 519) (Op 3/5)

Menuhin, Sir Yehudi/Polish Chamber Orchestra

Menuhin, Yehudi, violin

Chen, Leland, violin

Angel/EMI: 54205

6:35am Brahms, Johannes: Symphony #2 in D (Op 73) – 4. Allegro con spirito

Alsop, Marin/London Philharmonic Orchestra

Naxos: 557429

6:48am BACH, J.C.: Trio Sonata in C

Rampal, Jean-Pierre, flute

Stern, Isaac, violin

Spaeter, Matthias, lute

Rostropovich, Mstislav, cello

Sony Classical: 44568

6:59am Schumann, Robert: Carnaval – 1. Preambule

/Canadian Brass

Opening Day: ODR7438

6:59am PICHL, VACLAV: Symphony in D “Diana” Z16 – 3. Menuet

Bamert, Matthias/London Mozart Players

Chandos: 9740

7:00am Bach, Johann Sebastian: Bist du Bei mir BWV 508

Ormandy, Eugene/Philadelphia Orchestra

CBS: 38915

7:07am WILLIAMS, JOHN: Far and Away: (Themes)

Williams, John/Pittsburgh Symphony Orchestra

Perlman, Itzhak, violin

Sony Classical: 51333

7:13am CLEMENTI, Muzio: Sonata in G Minor, Op. 34 #2 – 2.

Shelley, Howard, piano

Hyperion: 67814

7:23am Beethoven, Ludwig van: Symphony # 9 “Choral” in d (Op 125) – 2. Scherzo (Molto vivace – Presto)

Szell, George/Cleveland Orchestra

CBS: 45812

7:35am Zehle, Wilhelm: Wellington

Rhea, Timothy/Texas A&M University Wind Symphony

Mark: 51918

7:42am GRETRY, Andre: Lucile Suite (from the Comic Opera)

Sanderling, Stefan/Orchestre de Bretagne

ASV: 1095

7:47am Schumann, Clara: Piano Trio in g (Op 17) 1. Allegro Moderato

Bonucci, Rodolfo, violin

Noferini, Andrea, cello

Nicolosi, Francesco, piano

Naxos: 557552

7:58am Strauss, Josef: Plappermaulchen (Chatterbox) Polka Op 245

Ozawa, Seiji/Vienna Philharmonic

Philips: 468 999

7:58am BUXTEHUDE, Dietrich: Sonata No. 1 in B-flat Major 3. Grave

Holloway, John, violin

ter Linden, Jaap, viola da gam

Mortensen, Lars Ulrik, harpsichord

Naxos: 557249

8:00am Boccherini, Luigi: Minuet (G 275)

/Orpheus Chamber Orchestra

Deutsche Grammo: 437782

8:07am Dvorak, Antonin: Legend No. 2, for orch. in G

Gunzenhauser, Stephen/Slovak Philharmonic Orchestra

Naxos: 550266

8:11am TELEMANN, Georg Phillip: Oboe Concerto in e

Asperen, Bob van/Alma Musica Amsterdam

de Vries, Han, oboe

Virgin: 61152

8:26am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Piano Concerto #2 in G (Op 44) – 3. Allegro con fuoco

Maazel, Lorin/New Philharmonia Orchestra

Gilels, Emil, piano

Philips: 456796

8:34am Barber, Samuel: Adagio for Strings

Bernstein, Leonard/New York Philharmonic

Sony Classical: 90578

8:48am Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Concerto #17 in G (K 453) – 2.

/Camerata Academ/Mozarteum/Salz

Anda, Geza, piano

Deutsche Grammo: 447436

8:58am ANDERSON, LEROY: A Trumpeter’s Lullaby

Fiedler, Arthur/Boston Pops Orchestra

Come, Andre, trumpet

Deutsche Grammo: 4776115

8:58am Sharlin, William: Shir Hashirim

/Tapestry

Kammen, Shira-vielle

Telarc: 80486

9:00am ELGAR, Edward: Enigma Variations (Op 36) – Nimrod

Litton, Andrew/Royal Philharmonic

Virgin: 90814

9:08am Handel, George Frideric: Concerto Grosso Op 6/ 9 in F HWV 327

Pinnock, Trevor/The English Concert

Archiv: 410899

9:27am Wagner, Richard: Tannhauser – Overture

Abbado, Claudio/Berlin Philharmonic

Deutsche Grammo: 439768

9:41am Beethoven, Ludwig van: Romances (Op 40 and 50) for violin and orchestra

Tate, Jeffrey/English Chamber Orchestra

Zimmermann, Frank Peter, violi

Angel/EMI: 73283

9:58am Ravel, Maurice: Valses Nobles et Sentimentales 3. Modere

Haas, Monique, piano

Deutsche Grammo: B0004030

9:58am Bach, Wilhelm Friedemann: Fruhling “Spring”

/Mallet-Trio

Schwann: 310027

10:00am Mendelssohn, Felix: Songs Without Words Book 5 (Op 62) – 6. “Spring Song”

Davies, Philippa, flute

Owen, Thelma, harp

MCA: 25164

10:02am Copland, Aaron: Appalachian Spring

Clark, Keith/Pacific Symphony Orchestra

Reference: 22

10:34am Bach, Johann Sebastian: Violin Concerto No. 2 in E (BWV1042)

/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Bell, Joshua, violin

Sony Classical: 08779

10:54am Schubert, Franz: Gretchen am Spinnrade

Jacobsen, Eric/The Knights

Ancalagon: 137

10:57am Chopin, Frédéric: Etude in F Major, Op. 10 #8

Licad, Cecile, piano

MusicMaster: B000000FRV

10:57am DINICU: Hora Staccato

Rosenthal, Linda, violin

Bergman, Lisa, piano

Topaz: 1242

11:00am WARLOCK: Capriol Suite

Mayer, Uri/Edmonton Symphony Orchestra

CBC: 5035

11:10am Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony #13 in F (K 112)

Mackerras, Sir Charles/Prague Chamber Orchestra

Telarc: 80273

11:27am Bizet, Georges: Carmen Suite #1

Stokowski, Leopold/National Philharmonic Orchestra

CBS: 37260

11:40am VERACINI: Ouverture #2 in F

Goebel, Reinhard/Musica Antiqua Koln

Archiv: 439937

11:59am Brahms, Johannes: Vergebliches Staendchen

von Otter, Anne Sofie, mezzo

Forsberg, Bengt, piano

Deutsche Grammophone: 4297272

11:59am Mussorgsky, Modest: Nanny & I (Childhood Memory #1)

Fingerhut, Margaret, piano

Chandos: 8439

12:00pm Respighi, Ottorino: Ancient Airs & Dances Suite #1

/Orpheus Chamber Orchestra

Deutsche Grammo: 437533

12:14pm Haydn, Franz Joseph: Notturno #7 in F (Hob. II:28)

/Mozzafiato

L’Archibudelli

Root, Marten, flute

Niesemann, Michael, oboe

Sony Classical: 62878

12:34pm Berlioz, Hector: Rob Roy Overture

Dutoit, Charles/Montreal Symphony Orchestra

London: 421193

12:52pm PERGOLESI, Giovanni: L’olimpiade: Sinfonia

Chung, Myung-Whun/Orchestra of the National Academy of San

Deutsche Grammo: 471566

12:57pm Gershwin, George: Merry Andrew

Cockrell, Findlay, piano

Troy: 1414

12:57pm FRESCOBALDI: Corrente

Segovia, Andres, guitar

MCA: 42070

1:00pm Schumann, Robert: Symphony #2 in C (Op 61)

Levine, James/Berlin Philharmonic

Deutsche Grammo: 423625

1:43pm TELEMANN, Georg Phillip: Trumpet Concerto in D (with 2 oboes and continuo)

/New Bach Colleg. Mus. Leipzig

Guttler, Ludwig, trumpet

Capriccio: 10016

1:58pm KREISLER, Fritz: Syncopation

Goulding, Caroline, violin

O’Riley, Christopher, piano

Telarc: 80744

1:58pm GOUNOD: Faust: Ballet Music: 3. Danse antique (Allegretto)

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Philips: 462125

2:00pm Beethoven, Ludwig van: Piano Concerto #5 in E flat, op.73 “Emperor”- 3 Rondo

Sanderling, Kurt/Bavarian Radio Symphony Orch.

Uchida, Mitsuko, piano

Phillips: 462586

2:10pm Vaughan Williams, Ralph: Norfolk Rhapsody #1 in e (1906/1914)

Thomson, Bryden/London Philharmonic Orchestra

Chandos: 8502

2:27pm Vivaldi, Antonio: Four Seasons (Op 8) – Winter, RV 297

Fontanarosa, Patrice, violin

Pasquier, Regis, violin

many soloists

Maazel, Lorin, violin

CBS: 45810

2:36pm WEBER, C.M.: Piano Concerto #1 in C (Op 11)

Wit, Antoni/Polish Radio Nat’l Sym. Orch.

Drewnowski, Marek, piano

EuropaMusi: 350238

2:57pm Bull, Edvard Hagerup: Perpetuum mobile

Helseth, Tine Thing, trumpet

Stott, Kathryn, piano

Angel/EMI: 4164712

2:57pm Rachmaninoff, Sergei: In the Silence of the Mysterious Night

Osadchy, Eugene, cello

Markina, Anastasia, piano

Bolo Classique: 8010

3:00pm Bach, Johann Sebastian: Fugue “Little” in g BWV 578

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

Telarc: 80129

3:04pm Ravel, Maurice: Bolero

Maazel, Lorin/National Orchestra of France

CBS: 44781

3:18pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Sonata #18 in B-Flat K 570

Bolkvadze, Elyso, piano

MCA: 68013

3:35pm Dvorak, Antonin: Othello Overture (Op 93)

Jansons, Mariss/Oslo Philharmonic Orchestra

Angel/EMI: 49995

3:53pm Handel, George Frideric: Amaryllis: 8. Scherzo

Beecham, Sir Thomas/Royal Philharmonic

Angel/EMI: 63374

3:57pm COUPERIN, FRANCOIS: Duo Viola da Gamba & Dbl Bass in G 4. Chaconne legere

Dohler, Rolf, viola da gamba

Sanderling, Barbara, doublebas

ArsVivendi: 2100196

3:57pm RAYMOND: Maske in Blau – The Juliska of Budapest

Rieu, Andre/Strauss Orchestra of Vienna

Denon: 17572

4:00pm KRAUS: Riksdagmarsch, VB154

Sundkvist, Peter/Swedish Chamber Orchestra

Naxos: 555305

4:06pm Brahms, Johannes: Piano Concerto No.1 (Op.15) – 2

Leinsdorf, Erich/Boston Symphony Orchestra

Cliburn, Van, piano

RCA: 603572

4:25pm Kodaly, Zoltan: Galanta Dances

Ormandy, Eugene/Philadelphia Orchestra

Sony Classical: 62404

4:40pm Anonymous/Traditional: Danny Boy (a.k.a. Londonderry Air or Irish Tune from County Derry)

/London Mozart Players

Galway, Sir James, flute

Harpist from London Mozart Players

RCA: 63725

4:48pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Marche Slave (Op 31)

Pletnev, Mikhail/Russian National Orchestra

Virgin: 91487

4:57pm Falla, Manuel de: “Nana” from Spanish Songs

Gerhardt, Alban, cello

Licad, Cecile, piano

Hyperion: 67212

4:57pm TROVAJOLI: Theme from “Two Women”

Raine, Nic/Prague Symphony Orchestra

Varese Sarabande: 131458

5:00pm Beethoven, Ludwig van: Fuer Elise (Bagatelle in a)

Kim, Yuri, piano

WTP: 5186

5:03pm TELEMANN, Georg Phillip: Tafelmusic II: 3. Concerto for 3 Violins in F

Goebel, Reinhard/Musica Antiqua Koln

Archiv: 427619

5:17pm ALBENIZ, ISAAC: Suite Espanola (Op 47) – 1. Granada

Karadaglic, Milos, guitar

Deutsche Grammo: B0015579

5:28pm Strauss, Richard: Don Juan (Op 20)

Blomstedt, Herbert/San Francisco Symphony Orchestra

London: 421815

5:45pm Schubert, Franz: Symphony #9 in C “The Great” (D 944) – 4. Allegro vivace

Mehta, Zubin/Vienna Philharmonic

Orfeo: 566 012

5:58pm Vivaldi, Antonio: Concerto in D minor – 2

Dantone, Ottavio/Accademia Bizantina

Carmignola, Giuliano

Archiv: B0018096-02

5:58pm Bizet, Georges: Jeux d’Enfants, Op. 22 “The Ball”

West, Martin/San Francisco Ballet Orchestra

Reference: RR-131

6:00pm Gershwin, George: Rhapsody in Blue

Bernstein, Leonard/Los Angeles Philharmonic

Bernstein, Leonard

Deutsche Grammophon: 410025

6:17pm Bach, Johann Sebastian: Trio Sonata #5 in C (BWV 529)

/Musica Pacifica

Virgin: 45192

6:35pm Glazunov, Alexander: Ballade, Op 78

Golovchin, Igor/Moscow Symphony Orchestra

Naxos: 553512

6:55pm Byrd, William: Alleluia, Alleluia

/DSO Brass Quintet

Crystal: CD568

6:57pm Milhaud, Darius: Copacabana

Ortiz, Cristina, piano

MCA Classics: 25969

6:57pm Rachmaninoff, Sergei: They Answered

Osadchy, Eugene, cello

Markina, Anastasia, piano

Bolo Classique: 8010

8:00pm Saint-Saens, Camille: Carnival of the Animals – The Swan

Maisky, Mischa, cello

Gililov, Pavel, piano

Deutsche Grammo: 431544

8:03pm Barber, Samuel: Capricorn Concerto

Alsop, Marin/Royal Scottish National Orchestra

Naxos: 559135

8:22pm Beethoven, Ludwig van: Symphony # 6 “Pastoral” in F (Op 68) – 1. Awakening of happy feelings

Dohnanyi, Christoph/Cleveland Orchestra

Telarc: 80324

8:33pm Pachelbel, Johann: Suite for strings in B-Flat (from Musicalische Ergotzung)

Paillard, Jean-Francois/Paillard Chamber Orchestra

RCA: 15468

8:49pm PONCHIELLI, Amilcare: La Gioconda – Dance of the Hours

Varviso, Silvio/Staatskapelle Dresden

Philips: 412236

8:59pm INFANTE, Manuel: Dance: Gracia, arr. 2 pianos

Labeque, Katia & Marielle

Philips: 438938

8:59pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Divertimento in B-Flat (K 137) – 3.

Brown, Iona/Norwegian Chamber Orchestra

Simax: 1035

9:00pm Haydn, Franz Joseph: Horn Concerto #3 in D (Hob. VIId: 3)

Hogwood, Christopher/Academy of Ancient Music

Brown, Timothy, horn

L’Oiseau: 417610

9:21pm Mendelssohn, Felix: Symphony #3 in a “Scottish” (Op 56) – 1. Andante con tropo

Abbado, Claudio/London Symphony Orchestra

Decca: 4758677

9:34pm de Visee, Robert: Suite #11 in b

Barrueco, Manuel, guitar

Angel/EMI: 66575

9:50pm ARNOLD, MALCOLM: English Dances, Set 1 Op 27

Penny, Andrew/Queensland Symphony Orchestra

Naxos: 553526

9:59pm Brahms, Johannes: Hungarian Dance #10 in E

Ogden, John, piano

Lucas, Brenda, piano

MCA: 25891

9:59pm MANCINI: Pink Panther Theme

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

Telarc: 80401

10:00pm VANHAL: Symphony in c (Bryan c2)

Mallon, Kevin/Toronto Camerata

Naxos: 557483

10:21pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Piano Concerto #1 Op 23 3. Allegro con fuoco

Lazarev, Alexander/Odense Symphony Orchestra

Yang, Joyce, piano

Bridge: 9410

10:28pm Prokofiev, Sergei: Symphony #5 in B-Flat (Op 100) – I. Andante

Muti, Riccardo/Philadelphia Orchestra

Philips: 432083

10:46pm Bach, Johann Sebastian: Violin Concerto No. 1 in a (BWV1041)

/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Bell, Joshua, violin

Sony Classical: 08779

10:59pm Sinding, Christian: Rustles of Spring

Lowenthal, Jerome, piano

Arabesque: 6578

10:59pm Anonymous/Traditional: Sellinger’s Round

Salter, Robert/Guildhall String Ensemble

RCA: 7846

