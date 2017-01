Music played for: 01/19/2017

12:00am PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

6:00am Clarke, Jeremiah: Trumpet Voluntary (aka “Prince of Denmark’s March”)

/London Gabrieli Brass Ensemble

ASV: 6013

6:05am Schumann, Clara: Piano Concerto in a (Op 7) 3. Finale

Rinaldi, Stefania/Alma Mahler Sinfonietta

Nicolosi, Francesco, piano

Naxos: 557552

6:17am Mozart, Wolfgang Amadeus: Minuet from “A Musical Joke”

Rolla, Janos/Franz Liszt Chamber Orchestra

Amazon Digital Svcs.:

6:27am Shostakovich, Dmitri: 2 Waltzes for Cello (from Jazz Suites)

Jacobsen, Eric/The Knights

Vogler, Jan, cello

Sony Classical: 469 852

6:33am Beethoven, Ludwig van: Symphony # 5 in c (Op 67) – 4. Allegro

Abbado, Claudio/Berlin Philharmonic

Deutsche Grammphon: 469 003-2

6:47am Liszt, Franz: Fantasy on “The Ruins of Athens”

Ligeti, Andras/Budapest Philharmonic

Jando, Jeno, piano

Vox: 0021

6:59am Brahms, Johannes: Hungarian Dance #20 in e

Alsop, Marin/London Philharmonic Orchestra

Naxos: 557429

6:59am Janacek, Leos: Veni, Sancte Spiritus

/Cantus

Cantus: 1213

7:00am Bach, Johann Sebastian: AMB Notebook: Minuets 1 & 2 in G (BWV Anh. 114-115)

Leppard, Raymond/English Chamber Orchestra

CBS: 45738

7:05am KALLIWODA: Concert Overture no. 17 (Op. 242)

Willens, Michael/The Academy at Cologne

CPO: 777 469

7:12am Schubert, Franz: Wanderer Fantasy D.760 2. Adagio

Kim, Angela Jia, piano

Miro Classical: 1

7:23am Strauss, Johann II: Blue Danube Waltz (Op 314)

Mehta, Zubin/Vienna Philharmonic

Deutsche Grammo: B0008289

7:34am Sousa, John Philip: Manhattan Beach March

Deitrick Jr., LTC David/United States Military Academy Band

USAF: 1998

7:39am CIMAROSA, DOMENICO: Piano Sonata in B-flat Major, “Perfifia,” R. 11

Sangiorgio, Victor, piano

Naxos: 570718

7:46am Sibelius, Jean: Symphony #3 in C (Op 52) 1. Allegro Moderatto

Davis, Sir Colin/London Symphony Orchestra

LSO Live: L 0051

7:58am Anonymous/Traditional: The Wild Rover (Irish Traditional)

Rieu, Andre/Johann Strauss Orchestra

Denon: 17570

7:58am Schumann, Robert: Fantasiestuecke Op. 12 6. Fabel

Yang, Joyce, piano

Avie: 2261

8:00am Dvorak, Antonin: Legend No. 1, for orch. in d

Gunzenhauser, Stephen/Slovak Philharmonic Orchestra

Naxos: 550266

8:07am Heinichen, Johann David: Concerto for 2 flutes, 2 oboes, and violin in G S 214 (Venice, 1715)

Goebel, Reinhard/Musica Antiqua Koln

Archiv: 437549

8:16am Vaughan Williams, Ralph: Wasps Overture

Boughton, William/English String Orchestra

Nimbus: 7013

8:28am Haydn, Franz Joseph: Symphony #3 in G

Shepherd, Adrian/Cantilena

Chandos: 8737

8:46am Smetana, Bedrich: Ma Vlast “My Country” – 2. The Moldau

Jansons, Mariss/Oslo Philharmonic Orchestra

Angel/EMI: 64291

8:58am Jacquet De La Guerre, Elisabeth: Suite No. 3 in a – Prelude

Farr, Elizabeth, harpsichord

NAXOS: 557654-55

8:58am Grainger, Percy: Shepherd’s Hey

Aadland, Eivind/Staff Band of the Norwegian Armed Forces

Simax: 1208

9:00am Mendelssohn, Felix: Midsummer Night’s Dream (Op 61) – Suite: Wedding March

Dutoit, Charles/Montreal Symphony Orchestra

London: 417541

9:09am Grieg, Edvard: Piano Concerto in a (Op 16) -1st. Allegro molto moderato

Harth-Bedoya, Miguel/The Norwegian Radio Orchestra

Kholodenko, Vadym, piano

Harmonia Mundi: 907629

9:27am Bach, Johann Sebastian: Oboe Concerto in D Minor (BWV 1059)

Pommer, Max/New Bach Colleg. Mus. Leipzig

Glaetzner, Burkhard, oboe

Capriccio: 10083

9:39am Haydn, Michael: Notturno in F P 106 for horns and strings

/Concilium Musicum, Vienna

Schwann: 310063

9:58am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Swan Lake: Dance of The Little Swans

Rostropovich, Mstislav/Berlin Philharmonic

Decca: B0007341

9:58am Vivaldi, Antonio: Violin Concerto in D (RV 230) (Op 3/9) from “L’Estro Armonico” 3.

/I Musici

Carmirelli, Pina, violin

Philips: 412128

10:00am Satie, Erik: Gymnopedie #1

Thibaudet, Jean-Yves, piano

Decca: 483 0236

10:03am RIMSKY-KORSAKOV: Russian Easter Overture (Op 36)

Barenboim, Daniel/Chicago Symphony Orchestra

Deutsche Grammo: 419407

10:17am BACH, C.P.E.: Symphony #1 in G

Rolla, Janos/Franz Liszt Chamber Orchestra

Teldec: 42843

10:33am Schumann, Robert: Piano Concerto in A Minor – 1.

Harnoncourt, Nikolaus/Chamber Orchestra of Europe

Argerich, Martha, piano

Teldec: 90696

10:52am RAMEAU, Jean-Phillippe: Dardanus – Menuet

Gardiner, John Eliot/English Baroque Soloists

SS32: 2 101

10:56am Dvorak, Antonin: Gypsy Melodies (Op 55) – 4. Songs My Mother Taught Me

Zhou, Qian, violin

Battersby, Edmund, piano

Naxos: 554730

10:59am KREISLER, Fritz: Beautiful Rosemary (aka “Schoen Rosmarin”)

/The Salon Orchestra

RCA: 69297

11:00am Mozart, Wolfgang Amadeus: Flute Concerto #1 in G “Dejean” (K 313) 1. Allegro maestoso

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Grafenauer, Irena, flute

Philips: 422339

11:09am Loewe, Frederick: Camelot: concert suite

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

Telarc: 80375

11:27am Chopin, Frédéric: Piano Concerto #1 in e (Op 11) – 1. Allegro maestoso

Wallberg, Heinz/NDR Sinfonieorchester

Freire, Nelson, piano

Decca: 4786772

11:45am Myslivecek, Josef: Sinfonia in G (1778)

/Prague Chamber Orchestra

Supraphon: 110304

11:57am Handel, George Frideric: Battaglia from “Rinaldo’

Wright, Simon/Philharmonia Orchestra

Wallace, John, trumpet

Nimbus: 5123

11:57am Sinding, Christian: Alla Marcia for Piano

Lowenthal, Jerome, piano

Arabesque: 6578

12:00pm Bach, Johann Sebastian: Concerto for 2 Violins in d (BWV 1043)

/Tafelmusik

Lamon, Jeanne, violin

Melsted, Linda, violin

Sony Classical: 66265

12:14pm Milhaud, Darius: Le Boeuf sur le Toit (Op 58)

Froment, Louis de/Orchestra of Radio Luxembourg

Vox Allegr: 8157

12:33pm LICKL, JOHANN GEORG: Wind Sextet in E-Flat Op 11/2

/Calamus-Ensemble

MD+G: 6030859

12:52pm Liszt, Franz: Liebestraum #3 in A-Flat (S 541)

Buniatishvili, Khatia, piano

Sony Classical: 873852

12:57pm DYENS: Tango en skai

Karadaglic, Milos, guitar

Deutsche Grammophon: B0017000

12:57pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Why?

Osadchy, Eugene, cello

Markina, Anastasia, piano

Bolo Classique: 8010

1:00pm Beethoven, Ludwig van: Symphony # 3 “Eroica” in E-Flat (Op 55)

Masur, Kurt/Gewandhausorchester Leipzig

Philips: 416281

1:54pm RUBINSTEIN, ANTON: Romance in A-Flat Op 44/1

Duteurtre, Benoit, piano

Ades: 145

1:57pm ELFMAN: Improv for Alto Sax

Mauceri, John/Studio Orchestra

Higgins, Dan, alto saxophone

Sony Classical: 89780

1:57pm TSINTSADSE: Miniatures for Violin and Orch.: 6. Satchidao

Batiashvili, Lisa/Georgian Chamber Orchestra

Batiashvili, Lisa, violin

Sony Classical: 334002

2:00pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Magic Flute – Overture (K 620)

Hager, Leopold/English Chamber Orchestra

Novalis: 150 041

2:07pm ELGAR, Edward: The Wand of Youth, Suite #2 (Op 1b)

Boughton, William/English String Orchestra

Nimbus: 5136

2:27pm Dvorak, Antonin: Cello Concerto Op. 104 1. Allegro

Karajan, Herbert von/Berlin Philharmonic

Rostropovich, Mstislav, cello

Deutsche Grammophon: 471620

2:43pm Bach, Johann Sebastian: Trio Sonata #4 in e BWV 528 (chamber version)

/Arion

Analekta: 3086

2:57pm Glass, Philip: Company: III

Jacobsen, Eric/The Knights

Ancalagon: 137

2:57pm Offenbach, Jacques: Je te jure que je t’aime, arr. for cello

Olivieri-Munroe, Cha/Prague Philharmonic Orchestra

Gabetta, Sol, cello

RCA: 88697358622

3:00pm Shore, Howard: Lord of the Rings: Fellowship of the Ring, Themes from

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

Telarc: 80664

3:06pm Franck, Cesar: Symphonic Variations for piano & orchestra

Chailly, Riccardo/Concertgebouw Orchestra of Amsterdam

Bolet, Jorge, piano

London: 421714

3:23pm Corelli, Arcangelo: String Sonata in F Op 2/7

/Purcell Quartet

Woolley, Robert, keyboard

Chandos: 515

3:34pm BACH, J.C.: Sinfonia Concertante for 2 violins, cello & flute in E (C 44b)

Halstead, Anthony/Hanover Band

Cracknell, Graham, violin

McDonald, Anna, violin

Brown, Rachel, flute

Comberti, Sebastian, cello

CPO: 999 538

3:53pm Chopin, Frédéric: Waltz #9 in A-flat, Op. 69/1 “L’Adieu”

Virsaladze, Eliso, piano

Melodya: 33216

3:57pm Parry, John: Sonata #2 for harp 1. Allegro

Loman, Judy, harp

Naxos: 554347

3:57pm Schumann, Robert: Kinderszenen – 12. Child Falling Asleep

/Canadian Brass

Opening Day: ODR7438

4:00pm Beethoven, Ludwig van: Symphony # 7 – 2. Theme and variations

Bell, Joshua/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Sony: 549176

4:08pm DELALANDE: Third Caprice

Paillard, Jean-Francois/Paillard Chamber Orchestra

Erato: 88088

4:24pm Bartok, Bela: Piano Concerto #3 Sz 119: 3. [Allegro vivace]

Fischer, Ivan/Budapest Festival Orchestra

Schiff, Andras, piano

Teldec: 13158

4:31pm Brahms, Johannes: Symphony #1 in c (Op 68) – 1.

van Zweden, Jaap/Netherlands Philharmonic Orchestra

Brilliant Class: L 99946

4:48pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Trio in B-Flat (K 502) – 1. Allegro

Barenboim, Daniel, piano

Znaider, Nikolaj, violin

Zlotnikov, Kyril, cello

Angel/EMI: 44643

4:57pm TELEMANN, Georg Phillip: Orchestral Suite “Water Music” in C (TWV 55:C3): 8. Agreeable Zephyrus

Pickett, Philip/New London Consort

Decca: 455621

4:57pm Park, Maria Hester: Concerto in E-Flat for solo harpsichord 2. Andante

Harbach, Barbara, harpsichord

Gasparo: 281

5:00pm Saint-Saens, Camille: Symph. No. 3 in c (Op 78) “Organ” – 4. Finale

Nagano, Kent/Montreal Symphony Orchestra

Latry, Olivier, organ

Analekta: 8779

5:08pm Vivaldi, Antonio: Concerto for 2 mandolins in G Op 8 RV 532

Rolla, Janos/Franz Liszt Chamber Orchestra

Williams, John, guitar

Verdery, Benjamin, guitar

Sony Classical: 46556

5:19pm Fomin, Yevstigney: Instrumental from Orpheus&Euridice 2. Adagio

/Chamber Ens. of Moscow Phil. Soc.

MCA: 10370

5:27pm Haydn, Franz Joseph: Trumpet Concerto in E-Flat (Hob. VIIe:1)

Leppard, Raymond/National Philharmonic Orchestra

Marsalis, Wynton, trumpet

CBS: 39310

5:42pm Delius, Frederick: In a Summer Garden “Rhapsody”

Hickox, Richard/Bournemouth Sinfonietta

Chandos: 9355

5:57pm Rachmaninoff, Sergei: Dream

Osadchy, Eugene, cello

Markina, Anastasia, piano

Bolo Classique: 8010

5:57pm Strauss, Eduard: Electric Polka

Mehta, Zubin/Vienna Philharmonic

Sony Classical: 66860

6:00pm Borodin, Alexander: In The Steppes of Central Asia

Bernstein, Leonard/New York Philharmonic

Sony Classical: 62406

6:07pm Bach, Johann Sebastian: English Suite #1 in A BWV 806

Gould, Glenn, piano

Sony Classical: 52606

6:35pm STAMITZ, CARL: Symphony in G Op 13/16, No. 4

Bamert, Matthias/London Mozart Players

Chandos: 9358

6:53pm Satie, Erik: Gnossienne #1

Barton Stewart, Ian

Custom: 0001

6:56pm GINASTERA: Panambi – Dance of the Warriors

Ben-Dor, Gisele/London Symphony Orchestra

Naxos: 570999

6:58pm Traditional Hebrew: Shir Hashirim (Cantillation of Song of Songs 4:16)

/Tapestry

Telarc: 80486

7:00pm PROGRAM: Exploring Music

Program:

8:00pm Grieg, Edvard: Peer Gynt Suite #1 (Op 46) – 1. Morning

Karajan, Herbert von/Berlin Philharmonic

Galway, Sir James, flute

Deutsche Grammo: B0006089

8:04pm Brahms, Johannes: Academic Festival Overture

Slatkin, Leonard/St. Louis Symphony Orchestra

RCA: 7920

8:18pm Myslivecek, Josef: Cello Concerto in C

Scimone, Claudio/I Solisti Veneti

Harnoy, Ofra, cello

RCA: 61228

8:42pm Hovhaness, Alan: Symphony # 2 “Mysterious Mountain” (Op 132)

Lopez-Cobos, Jesus/Cincinnati Symphony Orchestra

Telarc: 80462

8:58pm Beethoven, Ludwig van: Ruins of Athens (Op 113) – Turkish March

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

MMG (Vox): 7500

8:58pm Jacquet De La Guerre, Elisabeth: Suite No. 2 in G Minor – 2nd Courante

Farr, Elizabeth, harpsichord

NAXOS: 557654-55

9:00pm Handel, George Frideric: Concerto Grosso Op 6/ 8 in c HWV 326

Turovsky, Yuli/I Musici

Chandos: 9004

9:19pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Concerto #27 in B-Flat (K 595) – 3. Rondo. Allegro

/Orpheus Chamber Orchestra

Goode, Richard, piano

Nonesuch: 79608

9:28pm Rossini, Gioachino: String Sonata #1 in G

Kiss, Andras/Rossini Ensemble, Budapest

Naxos: 550621

9:48pm Debussy, Claude: Prelude to the Afternoon of a Faun

Batiz, Enrique/State of Mexico Symphony

ASV: 6026

9:58pm SCARLATTI, DOMENICO: Sonata in G, K. 14

Hess, Dame Myra, piano

Philips: 456832

9:58pm Saint-Saens, Camille: Dance of the Priestesses of Dagon, from Samson & Dalila

Beecham, Sir Thomas/Royal Philharmonic

Angel/EMI: 63412

10:00pm Bach, Johann Sebastian: Brandenburg Concerto #4 in G (BWV 1049)

Alessandrini, Rinald/Concerto Italiano

Naive: V 30412

10:19pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Romeo and Juliet Fantasy Overture

Kuchar, Theodore/National Symphony Orchestra of Ukraine

Naxos: 555923

10:44pm PLA: Flute Concerto in G

Rampal, Jean-Pierre/Franz Liszt Chamber Orchestra

Rampal, Jean-Pierre, flute

Sony Classical: 58918

10:59pm Gershwin, George: Porgy & Bess – Summertime

Kitayenko, Dmitri/Moscow Philharmonic Orchestra

Mayorga, Lincoln, piano

Shilkloper, Arkadi, french hor

Ricker, Stan, bass

Sheffield: 10044

10:59pm ROMAN: Little Drottningholm Music: 8. Allegro

Halstead, Anthony/Uppsala Chamber Orchestra

Naxos: 553733

11:00pm PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

