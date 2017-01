Music played for: 01/18/2017

12:00am PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

Playlist: http://www.wfmt.com/wfmt-radio-network/classical-programming/beethoven-network/

6:00am SCARLATTI, DOMENICO: Sinfonia in C

Biondi, Fabio/Europa Galante

Virgin: 45495

6:07am Haydn, Franz Joseph: Symphony #101 “Clock” in D: 1. Adagio; Presto

Slatkin, Leonard/Philharmonia Orchestra

RCA: 68426

6:15am Mendelssohn, Felix: Ruy Blas Overture (Op 95)

Flor, Claus Peter/Bamberg Symphony

RCA: 7905

6:26am Beethoven, Ludwig van: Symphony # 2 in D (Op 36) :4. Finale

Bernstein, Leonard/New York Philharmonic

Sony Classical: 47515

6:33am Chopin, Frédéric: Piano Concerto #2 in F Minor – 2.

Jarvi, Paavo/Orchestre de Paris

Buniatishvili, Khatia, piano

AmazonNB:

6:45am Mahler, Gustav: Symphony # 9 – 3. Rondo: Burlesque

Dudamel, Gustavo/Los Angeles Philharmonic

Deutsche Grammophon: B0017969

6:59am CLEMENTI, Muzio: Sonatina in C Major, Op. 36 #1 – 2.

Shelley, Howard, piano

Hyperion: 67814

6:59am LARSSON: Little Serenade for String Orchestra (Op 12) – Finale: Allegro

Salonen, Esa-Pekka/Stockholm Sinfonietta

Bis: 285

7:00am PUCCINI, Giacomo: Gianni Schicchi – O mio babbino caro

Stern, Michael/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Bell, Joshua, violin

Sony Classical: 87894

7:07am Auber, Daniel-Francois: The Bronze Horse Overture

Paray, Paul/Detroit Symphony Orchestra

Mercury: 434309

7:14am Mozart, Wolfgang Amadeus: Clarinet Concerto in A (K 622) – 2. Andante

Abbado, Claudio/Berlin Philharmonic

Meyer, Sabine, clarinet

Angel/EMI: 56832

7:24am Bach, Johann Sebastian: Aria variata alla maniera italiana in a BWV 989

Gould, Glenn, piano

Sony Classical: 52620

7:34am Force, Captain Kenneth: Heroes of New York

/The U. S. Merchant Marine Academy Regimental Band

USMMA: SP9004

7:40am Sarasate, Pablo de: Carmen Fantasy (Op 25)

Yuasa, Takuo/Nicolaus Esterhazy Sinfonia

Zhang, Howard, violin

Naxos: 555093

7:52am Carulli, Ferdinando: Duo for Flute and Guitar C Major

Rampal, Jean-Pierre, flute

Lagoya, Alexandre, guitar

CBS: 42130

7:58am Copland, Aaron: Down a Country Lane (1962)

Parkin, Eric, piano

Silva: 1009

7:58am Khachaturian, Aram: Gayaneh: Dance of the Rose Maidens

Jarvi, Neeme/Royal Scottish National Orchestra

Chandos: 8945

8:00am Morricone, Ennio: Addio Monti; Cinema Paradiso

Morricone, Ennio/Rome Sinfonietta

Hakase, Taro, violin

Butta, Gilda, piano

Sony Classical: 6590

8:08am PLEYEL: Symphony in C: 1. Adagio-Allegro Op 66 B 154

Bamert, Matthias/London Mozart Players

Chandos: 9525

8:18am Berlioz, Hector: Damnation of Faust (Op 24) – Rakoczy March

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

Telarc: 80122

8:27am Handel, George Frideric: Keyboard Suite # 5 in E HWV 430

Perahia, Murray, piano

Sony Classical: 62785

8:36am Strauss, Johann II: Lagoon Waltz Op 411

Rieu, Andre/Strauss Orchestra of Vienna

Denon: 17447

8:46am CIMAROSA, DOMENICO: Trumpet Concerto in C

Faerber, Jorg/Wurtemburg Chamber Orchestra of Heilbron

Andre, Maurice, trumpet

Angel/EMI: 69152

8:58am SAVIO: Batucada

Karadaglic, Milos, guitar

Deutsche Grammophon: B0017000

8:58am NEWMAN, THOMAS: Angels in America (Main Title)

Thomas Newman/Fox Newman Studio Orchestra

Nonesuch: 79837

9:00am Brahms, Johannes: Intermezzo in A Op. 118/2

Zilberstein, Lilya, piano

Deutsche Grammo: 431123

9:10am Debussy, Claude: Petite Suite

Simon, Geoffrey/Philharmonia Orchestra

Cala: 1001

9:27am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Piano Concerto #1 in b-flat Op. 23 1. Allegro molto maestoso-conspirito

Masur, Kurt/Orchestre Philharmonique de l’ORTF

Freire, Nelson, piano

Decca: 4786772

9:46am Mozart, Wolfgang Amadeus: Serenata Notturna, K. 239

/I Musici

Philips: 412 120

9:58am Dvorak, Antonin: Cypresses: My dearest one

/Cypress String Quarter

AVIE: AV2275

9:58am Schubert, Franz: Hungarian Divertimento, D. 818 – 2.

Tharaud, Alexandre, piano

Zhu, Xiao-Mei, piano

Harmonia Mundi: 901773

10:00am Bach, Johann Sebastian: Cantata #174 – Sinfonia in G (BWV 174)

Alessandrini, Rinald/Concerto Italiano

Naive: V 30412

10:05am Gershwin, George: An American in Paris

Tilson Thomas, Michael/New York Philharmonic

CBS: 42240

10:24am Chopin, Frédéric: Prelude #15 in D-Flat Op 28 “Raindrop”

Zhang, Haochen, piano

Harmonia Mundi: 907506

10:33am Beethoven, Ludwig van: Symphony # 6 “Pastoral” in F (Op 68) – 2. Scene by the Brook

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Philips: 416 385

10:51am Gibbons, Orlando: In Nomine a 5

/Philip Jones Brass Ensemble

London: 417524

10:56am Jacquet De La Guerre, Elisabeth: Suite No 1 in D Minor – Chaconne L’inconstante

Farr, Elizabeth, harpsichord

NAXOS: 557654-55

11:00am Prokofiev, Sergei: Piano Concerto #2 – 2.

Varga, Gilbert/German Radio Symphony-Berlin

Vinnitskaya, Anna, piano

Naive: 5238

11:00am Rossini, Gioachino: William Tell – Overture

Schippers, Thomas/Cincinnati Symphony Orchestra

MMG (Vox): 10045

11:14am Janacek, Leos: Moravian Dances

Pesek, Libor/Slovak Philharmonic Orchestra

Naxos: 555245

11:27am Handel, George Frideric: Water Music Suite #3 in G HWV 350

Mallon, Kevin/Aradia Ensemble

Naxos: 557764

11:38am Haydn, Franz Joseph: Violin Concerto in G Major

Muller-Bruhl, Helmut/Cologne Chamber Orchestra

Hadelich, Augustin, violin

Naxos: 570483

11:57am Brahms, Johannes: Waltzes (Op 39) – No. 11 in A Minor (arr. for Brass Quintet)

/Canadian Brass

OpeningDay: 7415

11:57am ELGAR, Edward: Civic Fanfare

Stobart, James/Locke Brass Consort

Chandos: 6573

12:00pm Rachmaninoff, Sergei: Piano Concerto #2 in c (Op 18) – 3. Allegro scherzando

Pappano, Antonio/Berlin Philharmonic

Andsnes, Leif Ove, piano

Angel/EMI: 74813

12:11pm Faure, Gabriel: Dolly Suite (Op 56)

Beecham, Sir Thomas/National Orchestra of the ORTF

Angel/EMI: 66230

12:33pm HOLZBAUER: Concerto in A Major for Flute and Strings

Kaiser, Karl/La Stagione Frankfurt

Kaiser, Karl, flute

CPO: 777358

12:53pm Bach, Johann Sebastian: Goldberg Variations (BWV 988) – Aria

Gould, Glenn, piano

Sony Classical: 87703

12:57pm Dvorak, Antonin: Cypresses: The old letter in my book

/Cypress String Quarter

AVIE: AV2275

12:57pm Dudamel, Gustavo: Paris

Dudamel, Gustavo/Simon Bolivar Orch. Venezuela

Deutsche Grammophon: B0021054

1:00pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Symphony #4 in f (Op 36)

Litton, Andrew/Bournemouth Symphony Orchestra

Virgin: 90798

1:48pm Vivaldi, Antonio: Concerto for oboe & bassoon in G RV 545

Kraemer, Nicholas/City of London Sinfonia

Hooker, Christopher, oboe

Graham, Joanna, bassoon

Naxos: 553204

1:57pm Schumann, Robert: Fantasiestuecke Op. 12 7. Traumes Wirren

Yang, Joyce, piano

Avie: 2261

1:57pm ALFVEN, Hugo: Prodigal Son: Polka

Willen, Niklas/National Symphony Orchestra of Ireland

Naxos: 555072

2:00pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony #40 in g K. 550 – 1. Molto allegro

Luque, Virginia/Moravian Philharmonic Orchestra Olomouc

Iberia: 001

2:08pm Stravinsky, Igor: Dumbarton Oaks Concerto

/Orpheus Chamber Orchestra

Deutsche Grammo: 445541

2:27pm Bizet, Georges: L’Arlesienne Suite #2

Abbado, Claudio/London Symphony Orchestra

Deutsche Grammo: 4776350

2:44pm TELEMANN, Georg Phillip: Tafelmusik: Concerto in F

Sillito, Kenneth/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Petri, Michala, recorder

Philips: 412630

2:57pm Herrmann, Bernard: North by Northwest: Overture

Salonen, Esa-Pekka/Los Angeles Philharmonic

Sony Classical: 62700

2:57pm Shostakovich, Dmitri: Spanish Dance

Gosman, Lazar/Tchaikovsky Chamber Orchestra

CBS: 45529

3:00pm Chopin, Frédéric: Polonaise #3 in A “Military” (Op 40/1)

Ashkenazy, Vladimir, piano

Decca: 410180

3:05pm Mahler, Gustav: Symphony # 1 in D “Titan” – 1. Slowly, drawn out

Leinsdorf, Erich/Boston Symphony Orchestra

RCA: 63469

3:20pm ERSKINE: Periodical Overture #17 in E-Flat

Lea-Cox, Graham/Hanover Band

ASV: 216

3:35pm RIMSKY-KORSAKOV: Capriccio Espagnol (Op 34)

Bernstein, Leonard/New York Philharmonic

CBS: 36728

3:54pm COUPERIN, FRANCOIS: Le Barricades Misterieuses

Russell, David, guitar

Telarc: 80693

3:57pm Grieg, Edvard: “Little Bird” Op. 43 #4

Andsnes, Leif Ove, piano

Virgin: 59300

3:57pm MORLEY, THOMAS: My Lord of Oxenfords Maske

/Hesperus

Dorian: 90290

4:00pm Mendelssohn, Fanny: Ouverture

Falletta, JoAnn/Women’s Philharmonic

Koch: 7169

4:11pm Rachmaninoff, Sergei: Piano Concerto #3 in d (Op 30) 2. Intermezzo. Adagio

Reiner, Fritz/RCA Symphony Orchestra

Horowitz, Vladimir, piano

RCA: 7754

4:25pm Tartini, Giuseppe: Trumpet Concerto in D

Ling, Jahja/Scottish Chamber Orchestra

Smedvig, Rolf, trumpet

Telarc: 80232

4:36pm Beethoven, Ludwig van: Piano Concerto #4 in G (Op 58) – 3. Rondo

Belohlavek, Jiri/BBC Symphony Orchestra

Lewis, Paul, piano

Harmonia Mundi: 902053

4:51pm Dvorak, Antonin: Slavonic Dances (Op 72) – #2 in e “Dumka”

Serebrier, Jose/Bournemouth Symphony Orchestra

Warner Bro Clas: 66656

4:57pm ALBINONI, Tomaso: Concerto Op7 no 3 in B flat major: Allegro

/I Musici

Philips: 432115

4:57pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Forgive Me, Heavenly Creature

Osadchy, Eugene, cello

Markina, Anastasia, piano

Bolo Classique: 8010

5:00pm Rossini, Gioachino: Barber of Seville – Overture

/Orpheus Chamber Orchestra

Deutsche Grammo: 415363

5:08pm ELGAR, Edward: Coronation March (Op 65)

Judd, James/New Zealand Symphony Orchestra

Naxos: 557273

5:18pm Vivaldi, Antonio: Cello Concerto in F (RV 410) – 2. Largo

Antonini, Giovanni/Il Giardino Armonico

Coin, Christophe, cello

Naive: V 30426

5:28pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Concerto #21 in C (K 467) – 1.

/Academic Camerata of the Salzburg Mozart

Anda, Geza, piano

Philips: 456772

5:42pm Wagner, Richard: Parsifal: Prelude Act 1

Karajan, Herbert von/Berlin Philharmonic

Angel/EMI: 66108

5:57pm Bach, Johann Sebastian: Well-Tempered Clavier Book 1 – Prelude and Fugue #11 in F (BWV 856)

Barenboim, Daniel, piano

Warner Bro Clas: 61553

5:57pm Gershwin, George: Love Is Sweeping the Country

Fennell, Frederick/unnamed orchestra

Mercury: 434327

6:00pm RODRIGO, Joaquin: Concierto de Aranjuez

Domingo, Placido/Philharmonia Orchestra

Barrueco, Manuel, guitar

Shulman, Andrew, cello

Marshall, Jane, english horn

Angel/EMI: 56175

6:22pm Handel, George Frideric: Samson: Sinfonia to Act 1

Pinnock, Trevor/The English Concert

Archiv: 419219

6:35pm Chopin, Frédéric: Andante Spianato & Grand Polonaise in E-Flat (Op 22)

Armenian, Raffi/Kitchener-Waterloo Symphony

Fialkowska, Janina, piano

CBC: 5140

6:54pm PICHL, VACLAV: Symphony in D “Diana” Z16 – 4. Finale (Presto)

Bamert, Matthias/London Mozart Players

Chandos: 9740

6:57pm Barthelemon, Cecilia Maria: Sonata in G Op 3 (c. 1794) 2.Adagio

Harbach, Barbara, harpsichord

Gasparo: 281

6:57pm Stravinsky, Igor: Petrushka – Russian Dance

Boulez, Pierre/New York Philharmonic

CBS: 45659

7:00pm PROGRAM: Exploring Music

/more at http://exploringmusic.wfmt.com/

Program:

8:00pm Debussy, Claude: Clair de Lune

Rust, Roberta, piano

Naive: V 2867

8:05pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Violin Concerto #5 in A “Turkish” (K219) 3. Rondeau: Tempo di menuetto

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Pine, Rachel Barton, violin

Avie: 2317

8:18pm Bach, Johann Sebastian: Sheep May Safely Graze (BWV 208)

Layendecker, Dennis/United States Air Force Symphony Orchest

USAF: 2010

8:25pm WEBER, C.M.: Symphony #2 in C J 51

Goodman, Roy/Hanover Band

Nimbus: 5180

8:48pm Beethoven, Ludwig van: Rondo for Piano and Orchestra in B-Flat (WoO 6)

Wallberg, Heinz/Vienna Symphony Orchestra

Brendel, Alfred, piano

MMG (Vox): 7107

8:59pm Lange-Muller, Peter: Symphony No. 2 – 4.

Bostock, Douglas/Bohemia Chamber Orchestra

Classico: 370

8:59pm Barrios, Augustin (Mangore): Alegro Sinfonico

McFadden, Jerry, guitar

Naxos: 557807

9:00pm Strauss, Richard: Horn Concerto #1 in E-Flat (Op 11)

Kashif, Tolga/Philharmonia Orchestra

Lloyd, Frank, horn

ASV: 697

9:20pm Corelli, Arcangelo: Concerto Grosso # 1 in D Op 6/1

/I Solisti Italiani

Denon: 74168

9:33pm Khachaturian, Aram: Spartacus – Ballet Suite #2 – 1. Adagio “Dance of Sparta and Phrygia”

Khachaturian, Aram/Vienna Philharmonic

London: 436658

9:47pm MOLTER: Concerto Pastorale in G

Dubeau, Angele/La Pieta

Analekta: 8730

9:59pm Lehar, Franz: Count of Luxembourg, The: Waltzes

Fiedler, Arthur/Boston Pops Orchestra

RCA: 68793

10:05pm GOULD, MORTON: Boogie Woogie Etude, for Piano

Cockrell, Findlay, piano

Troy: 1414

10:05pm Boismortier, Joseph Bodin de: Bassoon Concerto 1. Allegro

Niquet, Herve/Le Concert Spirituel

Le Chenadec, Laurent, bassoon

Naxos: 554456

10:00pm Schumann, Robert: Symphony #3 in E-flat “Rhenish” (Op 97) – 1. Lebhaft

Sawallisch, Wolfgang/Dresden State Orchestra

Angel/EMI: 65928

10:14pm Vivaldi, Antonio: Concerto for 2 violins & 2 cellos in D RV 564

Hogwood, Christopher/Academy of Ancient Music

L’Oiseau: 414588

10:24pm Prokofiev, Sergei: Symphony #1 in D “Classical” (Op 25)

Bernstein, Leonard/New York Philharmonic

CBS: 36725

10:43pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony #31 in D “Paris” (K 297)

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Angel/EMI: 69819

10:59pm Chopin, Frédéric: Prelude in E Major

Perez, Vanessa. piano

Telarc: 33388

10:59pm ALBENIZ, ISAAC: Tango Op 165/2

Williams, John, guitar

CBS: 44794

11:00pm PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

/Playlist: http://www.wfmt.com/wfmt-radio-network/classical-programming/beethoven-network/

: