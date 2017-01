Music played for: 01/17/2017

12:00am PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

6:00am Bach, Johann Sebastian: Well-Tempered Clavier Book 1 – Prelude and Fugue # 1 in C (BWV 846)

Barenboim, Daniel, piano

Warner Bro Clas: 61553

6:07am STAMITZ, CARL: Symphony “The Hunt” in D: 3. Allegro moderato-Presto

Bamert, Matthias/London Mozart Players

Chandos: 9358

6:13am Rachmaninoff, Sergei: Symphonic Dances (Op 45) – 2. Andante con moto: tempo di Valse

Johanos, Donald/Dallas Symphony Orchestra

Posner, Leonard, violin

Analogue Produc: 6

6:26am Beethoven, Ludwig van: Symphony # 7 – 3. Scherzo

Bell, Joshua/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Sony: 549176

6:34am Schubert, Franz: Overture “In the Italian Style” in D D 590

Renzetti, Donato/Toscana Orchestra

EuropaMusi: 350213

6:46am Bizet, Georges: Symphony in C 1. Allegro vivo

West, Martin/San Francisco Ballet Orchestra

Reference: RR-131

6:58am ALBENIZ, ISAAC: Castilla, arr. 2 pianos

Labeque, Katia & Marielle

Philips: 438938

6:58am Vivaldi, Antonio: Concerto da camera in g: 3. Allegro RV 105

Rampal, Jean-Pierre, flute

Pierlot, Pierre, oboe

Hongne, Paul, bassoon

Gendre, Robert, violin

Veyron-Lacroix, Robert, hpschr

CBS: 45548

7:00am Mozart, Wolfgang Amadeus: Rondo Alla Turca

Kapp, Richard/Philharmonia Virtuosi

CBS: 46267

7:07am WALTON, William: Portsmouth Point Overture

Belohlavek, Jiri/BBC Symphony Orchestra

Deutsche Grammo: 4777352

7:13am Haydn, Franz Joseph: Piano Concerto #11 in D (Hob XVIII: 11) – 2. Un poco Adagio

Faerber, Jorg/Wurtemburg Chamber Orchestra of Heilbron

Argerich, Martha, piano

Deutsche Grammo: 439864

7:24am Wagner, Richard: Die Meistersinger – Prelude to Act 1

Levine, James/Metropolitan Opera Orchestra

Deutsche Grammo: 435874

7:34am Jager, Robert: Esprit de Corps

Bass, Randol Alan/Metropolitan Winds

MetroWinds: 001

7:42am DELALANDE: Symphonies for the King’s Supper – First Caprice

Wallez, Jean-Pierre/Ensemble Orchestral de Paris

Soustrot, Bernard, trumpet

Touvron, Guy, trumpet

Andre, Maurice, trumpet

Angel/EMI: 64100

7:58am SAINZ DE LA MAZA, R.: Zapateado

Isbin, Sharon, guitar

Virgin: 59591

7:58am Debussy, Claude: Children’s Corner: Doctor Gradus ad Parnassum

Ciccolini, Aldo, piano

Angel/EMI: 54450

8:00am Brahms, Johannes: Symphony #1 in c (Op 68) – 3.

van Zweden, Jaap/Netherlands Philharmonic Orchestra

Brilliant Class: L 99946

8:08am WILLIAMS, JOHN: Star Wars: Main Theme

Gerhardt, Charles/National Philharmonic Orchestra

RCA: 2698

8:14am RICHTER, FRANZ XAVER: Grande Symphony No. 2 in F

Hakkinen, Aapo/Helsinki Baroque Orchestra

Naxos: 557818

8:27am Verdi, Giuseppe: Aida: Grand March from Act 2

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

Telarc: 80595

8:35am Chopin, Frédéric: Ballade #3 in A-Flat (Op 47)

de la Salle, Lise, piano

Naive: V 5215

8:46am MORENO: Symphony in E-Flat

/Concerto Koln

Capriccio: 10488

8:58am CUI: Prelude in E Minor

Fingerhut, Margaret, piano

Chandos: 8439

8:58am FEENEY: Cinderella: Harvest Dance

Pryce-James, John/Northern Ballet Theater Orchestra

Naxos: 553495

9:00am STANLEY: Trumpet Tune Op 6/5

Newman, Anthony/English Chamber Orchestra

Marsalis, Wynton, trumpet

Sony Classical: 66244

9:08am SUK, Josef: Fantastic Scherzo (Op 25)

Falletta, JoAnn/Buffalo Philharmonic Orchestra

Naxos: 572323

9:27am Bach, Johann Sebastian: Brandenburg Concerto #5 in D (BWV 1050)

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Angel/EMI: 69878

9:49am ZIEHRER: Viennese Citizens Waltz Op 419

Gardiner, John Eliot/Vienna Philharmonic

Deutsche Grammo: 463185

9:58am Gershwin, George: Embraceable You, arr. Earl Wild (From Seven Gershwin Etudes)

Votapek, Ralph, piano

Blue Griffon: 139

9:58am Schumann, Robert: Carnaval – 2. Pierrot

/Canadian Brass

Opening Day: ODR7438

10:00am Dvorak, Antonin: Slavonic Dances (Op 46) – #8 in G Minor

Mehta, Zubin/New York Philharmonic

CBS: 42404

10:04am Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony #27 in G (K 199)

Mackerras, Sir Charles/Prague Chamber Orchestra

Telarc: 80186

10:22am Kaska, Kevin: Romanza for Piano and Strings

Wilson, Allan/Royal Scottish National Orchestra

Lang, Mike-piano

Denouement: 1009

10:34am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: 1812 Overture (Op 49)

Kuchar, Theodore/National Symphony Orchestra of Ukraine

Naxos: 555923

10:54am SCARLATTI, DOMENICO: Sonata in A K 322 (L 483)

Horowitz, Vladimir, piano

CBS: 44797

10:58am Sarasate, Pablo de: Malaguena

Turku, Rudens, violin

Urabe, Yumiko, piano

Avie: 2223

10:58am PONCE, Manuel: Scherzino Mexicano

Karadaglic, Milos, guitar

Deutsche Grammophon: B0017000

11:00am Beethoven, Ludwig van: Symphony # 9 in D Minor – 3.

Nagano, Kent/Montreal Symphony Orchestra.

various soloists

Sony: 19442

11:13am PLA: Trio Sonata in D for 2 flutes & basso continuo

Rampal, Jean-Pierre, flute

Arimany, Claudi, flute

unnamed cellist

Pertis, Zsuzsa, harpsichord

Sony Classical: 58918

11:27am Mussorgsky, Modest: Pictures at an Exhibition – 19.-20. Baba Yaga – Great Gate of Kiev

Tao, Conrad, piano

Warner Classics: 0825646056941

11:36am Handel, George Frideric: Almira, Queen of Castile – Suite of Dances

/Academy of Ancient Music

Harmonia Mundi: 901852

11:50am Mahler, Gustav: Blumine

Levi, Yoel/Atlanta Symphony Orchestra

Telarc: 80545

11:58am ARENSKY, Anton: Etude in f-# from “24 Characteristic Pieces”

Bekman-Shcherbina, Yelena, piano

Melodya: 33209

11:58am Tye, Christopher: Farewell My Good Ones for Ever

His Majesty’s Sacbuttes

Helios: 55406

12:00pm Brahms, Johannes: Symphony #2 in D Major, Op. 73 – 1.

Herbig, Gunter/Berlin Symphony Orchestra

Curb Classics: 78039

12:16pm Haydn, Franz Joseph: Piano Sonata #34 in e Hob. XVI:34

Brendel, Alfred, piano

Philips: 412228

12:35pm Ravel, Maurice: Le Tombeau de Couperin

Abbado, Claudio/London Symphony Orchestra

Deutsche Grammo: 423665

12:55pm Bach, Johann Sebastian: Jesu, Joy of Man’s Desiring (BWV 147)

Pommer, Max/New Bach Colleg. Mus. Leipzig

Leipzig University Chorus

Capriccio: 10046

12:58pm Chopin, Frédéric: Mazurka #23 in D, Op. 33/2

Virsaladze, Eliso, piano

Melodya: 33216

12:58pm ALBENIZ, MATEO: Sonata in D

McDonald, Susan, harp

Delos: 1500

1:00pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony #41 “Jupiter” in C (K 551)

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Philips: 412996

1:36pm Dvorak, Antonin: Czech Suite (Op 39)

Gardiner, John Eliot/North German Radio Symphony

Deutsche Grammo: 437506

1:58pm PARKIN: Reflections

Parkin, Eric, piano

Priory: 578

1:58pm Gershwin, George: Short Story (trans. Samuel Dushkin)

Kliegel Maria, cello

Havenith, Raimund, piano

Naxos: 557943

2:00pm ALBINONI, Tomaso: Concerto for two trumpets in D (Op 9/9)

Faerber, Jorg/Wurtemburg Chamber Orchestra of Heilbron

Andre, Maurice, trumpet

Touvron, Guy, trumpet

Angel/EMI: 65337

2:12pm Dukas, Paul: The Sorcerer’s Apprentice

Leinsdorf, Erich/Concert Arts Symphony Orch.

Angel/EMI: 65205

2:27pm Copland, Aaron: Rodeo

Tilson Thomas, Michael/San Francisco Symphony Orchestra

RCA: 63511

2:47pm BACH, C.P.E.: Symphony for 2 oboes, 2 horns & strings in F WQ 181 (H 656) “Berlin Sympho

Haenchen, Hartmut/CPE Bach Chamber Orchestra

Capriccio: 10103

2:58pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: The Seasons – 7. July

Orbelian, Constantin/

Delos: 3255

2:58pm Schumann, Robert: Carnaval – 6. Florestan

/Canadian Brass

Opening Day: ODR7438

3:00pm Beethoven, Ludwig van: Pathetique Sonata – 2. Adagio cantabile

Yundi, piano

Deutsche Grammophon: B00179698

3:05pm Vivaldi, Antonio: Trio Sonata “La Follia” in d (RV 63) (Op 1/12)

/Ensemble 415

Harmonia Mundi: 901366

3:17pm Holst, Gustav: St. Paul’s Suite (Op 29/2)

/Guildhall String Ensemble

RCA: 7761

3:33pm BECK, FRANZ IGNAZ: Symphony in D (Op 3/6)

Schneider, Michael/La Stagione Frankfurt

CPO: 777 034

3:52pm Brahms, Johannes: Intermezzo in E Major, Op. 116 #4

Douglas, Barry, piano

Chandos: 10716

3:57pm Strauss, Josef: Dornbacher Rendevous- Polka Op 107

Hilgers, Walter/Slovak State Philharmonic Orchestra

Marco Polo: 223621

3:57pm DUREY: Sonatine for Flute and Piano 2. Lent et sontenu

Beynon, Emily, flute

West, Andrew, piano

Hyperion: 67204

4:00pm Handel, George Frideric: Arrival of the Queen of Sheba (HWV 67)

/Orpheus Chamber Orchestra

Deutsche Grammo: 429390

4:03pm Grieg, Edvard: Holberg Suite (Op 40)

Boughton, William/English String Orchestra

Nimbus: 7019

4:25pm Schuman, William: American Festival Overture

Bernstein, Leonard/Los Angeles Philharmonic

Deutsche Grammo: 413324

4:35pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Concerto #23 in A (K 488) 1. Allegro

Masur, Kurt/New York Philharmonic

Huang, Helen, piano

Teldec: 99207

4:50pm Delibes, Leo: Sylvia: March & Cortege de Bacchus

Fistoulari, Anatole/London Symphony Orchestra

Mercury: 434313

4:57pm ANDERSON, LEROY: Plink, Plank, Plunk!

Fennell, Frederick/Eastman-Rochester Pops Orchestra

Mercury: 432013

4:57pm Dvorak, Antonin: Cypresses 3.

/Cecilia String Quartet

Analekta: 2 9892

5:00pm Mendelssohn, Felix: Symphony #3 in a “Scottish” (Op 56) – 4. Allegro vivacissimo

Laredo, Jaime/Scottish Chamber Orchestra

Nimbus: 5067

5:09pm Haydn, Franz Joseph: Sinfonia Concertante in B-Flat (Op 84) (Hob I:105) – 3. Allegro con spirito

Pople, Ross/London Festival Orchestra

ASV: 580

5:16pm Chopin, Frédéric: Nocturne #17 in B (Op 62/1)

Cliburn, Van, piano

RCA: 60358

5:28pm Bach, Johann Sebastian: Passacaglia & Fugue in c (BWV 582)

Ridenour, Mark/Chicago Symphony Brass

CSO: 1101

5:41pm Debussy, Claude: Printemps

Dutoit, Charles/Montreal Symphony Orchestra

London: 444386

5:57pm Purcell, Henry: Abdelazer: Rondeau

Lubbock, John/Orchestra of St Johns Smith Sq

ASV: 6005

5:57pm Bartok, Bela: Romanian Dances 3. Moderato

Ben-Dor, Gisele/Sofia Soloists

Centaur: 2239

6:00pm Wagner, Richard: Grosser Festmarsch (American Centennial)

Kojian, Varujan/Hong Kong Philharmonic

Naxos: 555386

6:12pm Beethoven, Ludwig van: Violin Sonata # 2 in A (Op 12/2)

Perlman, Itzhak, violin

Ashkenazy, Vladimir, piano

London: 417573

6:34pm TELEMANN, Georg Phillip: Oboe Concerto in D

Indermuhle, Thomas/English Chamber Orchestra

Indermuhle, Thomas, oboe

Novalis: 150 126

6:52pm Orff, Carl: Carmina Burana: Last two sections

Giordano, John/Fort Worth Symphony Orchestra

Fort Worth Symphony Chorus

Texas Boys’ Choir

Resmiranda: 8040

6:57pm Brahms, Johannes: Hungarian Dance # 7

Alsop, Marin/London Philharmonic Orchestra

Naxos: 8.570233

6:57pm Gershwin, George: Novellette in Fourths

Cockrell, Findlay, piano

Troy: 1414

7:00pm PROGRAM: Exploring Music

Program:

8:00pm Berlioz, Hector: Symphonie Fantastique (Op 14) – 4. March to the Scaffold

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

Telarc: 80189

8:05pm Schubert, Franz: Rondo in A “Grand Rondeau”

Argerich, Martha, piano

Lang Lang, piano

Deutsche Grammophon: 479 5096

8:22pm Mendelssohn, Felix: Hebrides Overture “Fingal’s Cave” (Op 26)

Goodman, Roy/Hanover Band

Nimbus: 5318

8:31pm Handel, George Frideric: Concerto Grosso Op 6/ 1 in G

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Decca: 4758673

8:48pm ELGAR, Edward: Cello Concerto in e (Op 85) 4. Allegro

Brown, Justin/City of Birmingham Symphony Orchestra

Gastinel, Anne, cello

Naive: V 4961

8:58pm Bach, Johann Sebastian: Trio Sonata in E-flat 3. Allegro

Preston, Mary, organ

Gothic: 49205

8:58pm Dvorak, Antonin: Cypresses: On the shore of the brook

/Cypress String Quarter

AVIE: AV2275

9:00pm Beethoven, Ludwig van: Sonata in c-# minor “Moonlight”

Saylor, Debra, piano

Jeffrey Starr: V 2001 Clib. Ama.

9:19pm Brahms, Johannes: Variations on a Theme by Haydn (Op 56)

Szell, George/Cleveland Orchestra

CBS: 37777

9:42pm QUANTZ: Flute Concerto #161 in G

Schreier, Peter/CPE Bach Chamber Orchestra

Gallois, Patrick, flute

Deutsche Grammo: 439895

9:58pm Mussorgsky, Modest: Hopak

Turku, Rudens, violin

Urabe, Yumiko, piano

Avie: 2223

9:58pm Copland, Aaron: Red Pony, The (Suite) – 6. Happy Ending

Litton, Andrew/Dallas Symphony Orchestra

Delos: 3221

10:00pm Vaughan Williams, Ralph: The Lark Ascending

Boult, Sir Adrian/London Philharmonic Orchestra

Bean, Hugh, violin

Angel/EMI: 66226

10:19pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Sonata #10 in C (K 330)

Sultanov, Alexei, piano

Vai Audio: 1158

10:30pm PUCCINI, Giacomo: Turandot Fantasy

/I Salonisti

RCA: 69298

10:46pm MARCELLO, ALESSANDRO: Concerto in c minor

Stamp, Richard/Academy of London

Still, Ray, oboe

Virgin: 90813

10:58pm Ravel, Maurice: Mother Goose Suite “5 pieces enfantines” 1. Sleeping Beauty in the Woods

Jarvi, Paavo/Cincinnati Symphony Orchestra

Telarc: 80601

10:58pm Dukas, Paul: La Peri – Fanfare

Boulez, Pierre/New York Philharmonic

CBS: 45659

11:00pm PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

