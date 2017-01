Music played for: 01/16/2017

12:00am PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

Playlist: http://www.wfmt.com/wfmt-radio-network/classical-programming/beethoven-network/

6:00am Copland, Aaron: Fanfare for the Common Man

Williams, John/Boston Pops Orchestra

Philips: 412627

6:06am Mendelssohn, Felix: Symphony #4 in A “Italian” (Op 90) – 3. Con moto moderato

Szell, George/Cleveland Orchestra

CBS: 37760

6:13am MOZART, Leopold: Trumpet Concerto in D

Leppard, Raymond/English Chamber Orchestra

Marsalis, Wynton, cornet

Sony Classical: 57497

6:26am Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Concerto #21 ub C K. 467 3. Allegro vivace assai

Luque, Virginia/Moravian Philharmonic Orchestra Olomouc

Rubinsky, Sonia-piano

Iberia: 001

6:34am RIMSKY-KORSAKOV: Scheherazade (Op 35) – 1. The Sea and Sinbad’s Ship

Temirkanov, Yuri/New York Philharmonic

RCA: 61173

6:48am TELEMANN, Georg Phillip: Violin Concerto # 8 in G

Brown, Iona/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Brown, Iona, violin

Philips: 411125

6:59am PUTS: Symphony No. 3, “Vespertine” – 2. “I have a recurrent dream”

Harth-Bedoya, Miguel/Fort Worth Symphony Orchestra

FWSO Live: 2012 (TAKE 6)

6:59am Schumann, Clara: Quatre pieces fugitives Op 15 (1845) 2.

Cheng, Angela, piano

CBC: 1087

7:00am Brahms, Johannes: Hungarian Dance # 6 in D

Alsop, Marin/London Philharmonic Orchestra

Naxos: 570233

7:07am ELGAR, Edward: Caractacus (Op 35) – Triumphal March

Judd, James/New Zealand Symphony Orchestra

Naxos: 557273

7:14am Beethoven, Ludwig van: Piano Sonata #23 in f “Appassionata” (Op 57) 2. Andante con moto

Watts, Andre, piano

Angel/EMI: 64600

7:24am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Serenade for Strings in C (Op 48) – 1. Pezzo in forma di sonatina

Wich, Gunther/South German Chamber Phil.

Intercord: 892934

7:34am Davies, Walford: Royal Air Force March Past

Gilkes, Major H. Bru/Military Airlift Command Band

USAF: 6

7:41am PISENDEL: Sinfonia for Flutes, Oboes, Horns & Strings in B-Flat

Guttler, Ludwig/Saxony Virtuosi

Capriccio: 10224

7:52am DUSSEK, Jan: Sinfonia in E-Flat (Altner E-flat 3) 4. Allegro assai

Oschatz, Marie-Louis/Helios 18

Naxos: 555878

7:58am Bach, Johann Sebastian: Fugue 2 in c Well-Tempered Clavier Bk. 2 (BWV 870) (complete)

Landowska, Wanda, harpsichord

RCA: 7825

7:58am ANDERSON, LEROY: Syncopated Clock

Fennell, Frederick/Eastman-Rochester Pops Orchestra

Mercury: 432013

8:00am Rachmaninoff, Sergei: Vocalise (Op 34/14) (arr. for violin)

Batiashvili, Lisa, violin

Grimaud, Helene, piano

Deutsche Grammo: B0015203

8:09am Dvorak, Antonin: Mazurek in e (Op 49)

Fischer, Ivan/Budapest Festival Orchestra

Suwanai, Akiko, violin

Philips: 464531

8:15am SOWANDE: African Suite

Freeman, Paul/Chicago Sinfonietta

Cedille: 90000 055

8:29am Handel, George Frideric: Water Music Suite #2 in D HWV 349

Pearlman, Martin/Boston Baroque

Telarc: 80594

8:39am Chopin, Frédéric: Etude in C# Minor, Op. 25 #7

Licad, Cecile, piano

MusicMaster: B000000FRV

8:48am Haydn, Franz Joseph: Symphony #19 in D

Fischer, Adam/Austro-Hungarian Haydn Orch.

Nimbus: 5407

8:59am Gershwin, George: Sleepness Nights

Cockrell, Findlay, piano

Troy: 1414

8:59am Schumann, Robert: Carnaval – 3. Arlequin

/Canadian Brass

Opening Day: ODR7438

9:00am Vaughan Williams, Ralph: Fantasia on Greensleeves

Fiedler, Arthur/Boston Pops Orchestra

RCA: 68793

9:10am Heinichen, Johann David: Concerto for Strings and Winds in F S 204

Goebel, Reinhard/Musica Antiqua Koln

Archiv: 447644

9:28am Schubert, Franz: Symphony #9 in C “The Great” (D 944) – 1. Andante e Andante ma non troppo

Tintner, Georg/Symphony Nova Scotia

Naxos: 557234

9:42am Coleridge-Taylor, Samuel: Petite Suite de Concert (Op 77)

Corp, Ronald/New London Orchestra

Hyperion: 67400

9:57am Brahms, Johannes: Capriccio in D Minor, Op. 116 #7

Douglas, Barry, piano

Chandos: 10716

9:57am Anonymous/Traditional: Il Ballerino (Balletto)

/London Early Music Group

Nonesuch: 79029

10:00am Delibes, Leo: Lakme: Viens, Malika – Dome epais (Flower Duet)

/Borealis Wind Quintet

Musical Heritag: 512526

10:05am Corelli, Arcangelo: Concerto Grosso # 5 in B-Flat Op 6/5

Scimone, Claudio/I Solisti Veneti

Erato: 88080

10:16am Borodin, Alexander: Polovtsian Dances

Ozawa, Seiji/Chicago Symphony Orchestra

Angel/EMI: 69131

10:34am BAX, Arnold: In the Faery Hills

Lloyd-Jones, David/Royal Scottish National Orchestra

Naxos: 553525

10:54am FERLENDIS, Giuseppe: Oboe Concerto in F – 3.

Haenchen, Hartmut/CPE Bach Chamber Orchestra

Glaetzner, Burkhard, oboe

Capriccio: 10087

10:58am Bach, Johann Sebastian: Partita #2 in C Minor – Rondo

Djangirov, Eldar, piano

Motema Music: 116

10:58am ALBINONI, Tomaso: Concerto no 5 in C major: Adagio

/I Musici

Philips: 432115

11:00am WALTON, William: Crown Imperial (Coronation March)

Fennell, Frederick/Eastman Wind Ensemble

Mercury: 432009

11:10am Vivaldi, Antonio: Four Seasons 2. Summer

/Orpheus Chamber Orchestra

Chang, Sarah-violin

Angel/EMI: 94431

11:25am Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony #35 in D “Haffner” (K 385)

Bruggen, Frans/Orchestra of the 18th Century

Philips: 416490

11:48am Still, William Grant: Three Visions 1. Dark Horsemen

Waites, Althea, piano

Cambria: 1097

11:49am Still, William Grant: Three Visions 2.Summerland

Waites, Althea, piano

Cambria: 1097

11:53am Still, William Grant: Three Visions 3. Radiant Pinnacle

Waites, Althea, piano

Cambria: 1097

11:58am Dvorak, Antonin: Cypresses: You ask why these songs of mine

/Cypress String Quarter

AVIE: AV2275

11:58am Barrios, Augustin (Mangore): Estudio Vals

McFadden, Jerry, guitar

Naxos: 557807

12:00pm TELEMANN, Georg Phillip: Concerto for Viola and Strings in G

Zukerman, Pinchas/St. Paul Chamber Orchestra

Zukerman, Pinchas, viola

Philips: 412215

12:13pm Liszt, Franz: Les Preludes

Mehta, Zubin/Berlin Philharmonic

Sony Classical: 66834

12:34pm SAINT-GEORGES, Joseph Bologne Chevalier de: Symphony in G, Op.11, Nr. 1 (1779)

Lamon, Jeanne/Tafelmusik

CBC: 5225

12:53pm RIMSKY-KORSAKOV: Mlada – Procession of the Nobles

Annand, Thomas/Capital BrassWorks

CBC: 5235

12:57pm Schumann, Robert: Scenes from Childhood (Op 15) – 1. About Foreign Lands and people

Lang Lang, piano

Deutsche Grammo: B0005827

12:57pm Traditional Bulgarian: Datchava Chara (arr. Howard Harrison)

/Pipe Dreams

Pope, Anna-flute

Ruffer, Nancy-flute

Guild: 7390

1:00pm PRICE, FLORENCE: Symphony #3 in c

Hsu, Apo/The Women’s Philharmonic

Koch: 7518

1:34pm Haydn, Franz Joseph: Symphony #102 in B-Flat

Rattle, Sir Simon/City of Birmingham Symphony Orchestra

Angel/EMI: 55509

1:58pm ELGAR, Edward: Salut d’amour (Op 12)

/Orpheus Chamber Orchestra

Shaham, Gil, violin

Deutsche Grammo: 449923

1:58pm GABRIELI, ANDREA: Ricercar del sesto tuono

/The American Brass Quintet

Delos: 3003

2:00pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Symphony #6 (Op74) “Pathetique” :4th. Finale

Andrew Litton/Bournemouth Symphony Orchestra

Virgin: 61267

2:11pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Sonata #12 in F (K 332) 1. Allegro

Watts, Andre, piano

Angel/EMI: 64598

2:26pm Janacek, Leos: Lachian Dances

Jilek, Frantisek/Prague Chamber Orchestra

Supraphon: 11 0274

2:34pm Brahms, Johannes: Piano Concerto #2 in B-flat, Op. 83 2. Allegro appassionato

Nelsons, Andris/Vienna Philharmonic

Grimaud, Helene, piano

Deutsche Grammophon: B0019046

2:44pm Vivaldi, Antonio: Oboe Concerto in C (RV 447)

/Guildhall String Ensemble

Messiter, Malcolm, oboe

RCA: 60224

2:57pm JOPLIN: Entertainer

De Chiaro, Giovanni, guitar

Centaur: 2163

2:57pm Dvorak, Antonin: Cypresses: There lived once my sweetheart

/Cypress String Quarter

AVIE: AV2275

3:00pm Beethoven, Ludwig van: Minuet in G

Kapp, Richard/Philharmonia Virtuosi

CBS: 37216

3:03pm MacDowell, Edward: Piano Concerto # 1 in a (Op. 15)

Brabbins, Martyn/BBC Scottish Symphony Orch.

Tanyel, Seta, piano

Hyperion: 67165

3:34pm Still, William Grant: Danzas de Panama

Jackson, Isaiah/Berlin Symphony Orchestra

Koch: 7154

3:53pm Purcell, Henry: Overture a 4 in d Z 771

/London Baroque

Harmonia Mundi: 901327

3:57pm Schumann, Robert: Carnaval – 8. Replique

/Canadian Brass

Opening Day: ODR7438

3:57pm Moody, Ivan: Canticum Canticorum 1. Surge, propera amica mea

/Tapestry

Telarc: 80486

4:00pm Chopin, Frédéric: Piano Concerto #1 in e (Op 11) – 3. Rondo. Vivace

Kletzki, Paul/Philharmonia Orchestra

Pollini, Maurizio, piano

Philips: 456940

4:09pm CHERUBINI: Concert Overture

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Angel/EMI: 54438

4:24pm Copland, Aaron: Quiet City (1940)

Gambill, Paul/Nashville Chamber Orchestra

Engerer, Paula, English Horn

Moore, Scott, Trumpet

Naxos: 559069

4:34pm SAINT-GEORGES, Joseph Bologne Chevalier de: Sonata No. 3 in g (for fllute & piano)

Zucker, Laurel – Flute

Cozza, John – Piano

Cantilena Records: 2016

4:48pm Handel, George Frideric: Sonata a 5 in B-Flat (HWV 288)

Egarr, Richard/Academy of Ancient Music

Harmonia Mundi: 907415

4:57pm Rachmaninoff, Sergei: Suite #1 in g “Fantaisie Tableaux” (Op 5) – 4. Russian Easter

Ax, Emanuel, piano

Bronfman, Yefim, piano

Sony Classical: 61767

4:57pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: The Stars were Mildly Shining

Osadchy, Eugene, cello

Markina, Anastasia, piano

Bolo Classique: 8010

5:00pm Bruch, Max: Scottish Fantasy (Op 46) – 5. Finale

Yablonsky, Dmitry/Russian Philharmonic Orchestra

Fedotov, Maxim, violin

Naxos: 557395

5:10pm Ravel, Maurice: String Quartet in F – 1. Allegro moderato. Tres doux

/Capriccio Quartet

CPI: 1

5:18pm Bach, Johann Sebastian: Nun komm, der Heiden Heiland (arr. Busoni)

Pratt, Awadagin, piano

Angel/EMI: 55293

5:27pm Holst, Gustav: Planets (Op 32) – 4. Jupiter, bringer of jollity

Gibson, Sir Alexander/Royal Scottish National Orchestra

Chandos: 6633

5:35pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony #29 in A (K 201)

Sondeckis, Saulius/Lithuanian Chamber Orchestra

MCA: 32110

5:57pm Dvorak, Antonin: Cypresses: Our love will never reach its aim

/Cypress String Quarter

AVIE: AV2275

5:57pm TIOMKIN: The Four Poster – Overture

Kaufman, Richard/London Symphony Orchestra

LSO Live: 0720

6:00pm RIMSKY-KORSAKOV: Snow Maiden – Dance of the Tumblers

Boult, Sir Adrian/London Philharmonic Orchestra

Angel/EMI: 66230

6:04pm Respighi, Ottorino: Roman Festivals “Feste Romane”

DePreist, James/Oregon Symphony

Delos: 3070

6:34pm BACH, J.C.: Symphony (overture) for double orchestra in E-Flat Op 18/1

Ormandy, Eugene/Philadelphia Orchestra

Sony Classical: 62345

6:53pm Scarlatti, Alessandro: Il Prigionier Fortunato: Sinfonia

Wright, Simon/Philharmonia Orchestra

Wallace, John, trumpet

Nimbus: 5123

6:57pm Brahms, Johannes: Four Piano Pieces (Op 119) – 3. Intermezzo in C: Grazioso e giocoso

Cliburn, Van, piano

RCA: 7942

6:57pm Schumann, Robert: Carnaval – 5. Eusebius

/Canadian Brass

Opening Day: ODR7438

7:00pm PROGRAM: Exploring Music

/more at http://exploringmusic.wfmt.com/

Program:

8:00pm PROGRAM: Dallas Symphony Orchestra

Program:

Lutoslawski: Concerto for Orchestra

Mozart: Piano Concerto No. 27

Brahms: Symphony No. 4

Recorded Nov.17-20, 2016

Stanislaw Skrowaczewski conducts

Francesco Piemontesi, piano

9:54pm DUSEK, Frantisek Xaver: Sonata in E Flat for piano four hands – 1. Allegro

Lenti, Mary Ann, piano

Lenti, Tony, piano

ACA: 20017

9:58pm Bach, Johann Sebastian: Mein Jesu, arr. Stokowski

Serebrier, Jose/Bournemouth Symphony Orchestra

Naxos: 572050

10:00pm Dvorak, Antonin: Theme from Symphony No. 9 “Goin’ Home”

Alisa Weilerstein, Cello

Polonsky, Anna, piano

Decca: B0019765

10:06pm Liszt, Franz: Un Sospiro (S 144) (from Three Concert Studies)

Watts, Andre, piano

Angel/EMI: 64601

10:16pm Beethoven, Ludwig van: Symphony # 5 in c (Op 67) – 1. Allegro con brio

Rattle, Sir Simon/Vienna Philharmonic

Angel/EMI: 57165

10:23pm Castelnuovo-Tedesco, Mario: Guitar Concerto #1 in D Op 99

Martinez, Miguel Gom/English Chamber Orchestra

Fernandez, Eduardo, guitar

London: 417199

10:48pm Vivaldi, Antonio: Concerto for 2 mandolins in C RV 558

Kapp, Richard/Philharmonia Virtuosi

Ess.A.Y.: 1022

10:59pm Chopin, Frédéric: Waltzes (Op 34) – #3 in F “Grande Valse Brillante”

Gourari, Anna, piano

Koch: 1430

10:59pm TUCKER, C.: Ceremonial Fanfare (Kt 10)

Corporon, Eugene Migliaro/Lone Star Wind Orchestra

Naxos: 570968

11:00pm PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

/Playlist: http://www.wfmt.com/wfmt-radio-network/classical-programming/beethoven-network/

: