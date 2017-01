Music played for: 01/14/2017

12:00am PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

8:00am PROGRAM: Safe Money Talk

8:56am Grieg, Edvard: “At Home” Op. 43 #3

Andsnes, Leif Ove, piano

Virgin: 59300

8:58am Jacquet De La Guerre, Elisabeth: Suite No. 3 in a – Gigue

Farr, Elizabeth, harpsichord

NAXOS: 557654-55

9:00am Bach, Johann Sebastian: French Suite #5 in G (BWV 816) – 7. Gigue

/Philip Jones Brass Ensemble

London: 417524

9:00am ALBINONI, Tomaso: Concerto Op 7 no 6 in D major

/I Musici

Philips: 432115

9:00am PROGRAM: Money Matters with Ken Moraif

9:49am Sinding, Christian: Irrlicht for Piano

Lowenthal, Jerome, piano

Arabesque: 6578

9:51am Dvorak, Antonin: Cypresses: The dead heart awakes again

/Cypress String Quarter

AVIE: AV2275

9:53am Paganini, Niccolo: Caprice # 1 in E Op 1

Midori, violin

Sony Classical: 30111

9:55am TELEMANN, Georg Phillip: Trio in F – 2.

/Pipe Dreams

Pope, Anna-flute

Ruffer, Nancy-flute

Crayford, Helen-piano

Guild: 7390

9:55am Glass, Philip: Company: I

Jacobsen, Eric/The Knights

Ancalagon: 137

10:00am Bach, Johann Sebastian: Cello Suite #1 in G (BWV 1007) – 1. Prelude

Iwasaki, Ko, cello

Angel/EMI: 1195

10:03am BUXTEHUDE, Dietrich: Membra Jesu Nostri – 7. Ad faciem

Junghanel, Conrad/Cantus Coln

Harmonia Mundi: 901912

10:11am Purcell, Henry: Fairy Queen – incidental music

/Folger Consort

Delos: 1500

10:19am Beethoven, Ludwig van: Coriolan Overture (Op 62)

Abbado, Claudio/Vienna Philharmonic Orchestra

Deutsche Grammo: 419597

10:28am Prokofiev, Sergei: Symphony #1 in D “Classical” (Op 25) 4.Finale: Molto vivace

Ozawa, Seiji/Berlin Philharmonic

Deutsche Grammo: 435026

10:33am Prokofiev, Sergei: Symphony #1 in D “Classical” (Op 25) 3.Gavotte

Ozawa, Seiji/Berlin Philharmonic

Deutsche Grammo: 435026

11:00am PROGRAM: From the Top

12:00pm Webber, Andrew Lloyd: Music of the Night Phantom of the Opera

Williams, John/Boston Pops Orchestra

Sony Classical: 45567

12:04pm Handel, George Frideric: Concerto Grosso Op 6/5 in D HWV 323

Pinnock, Trevor/The English Concert

Archiv: 410898

12:24pm Brahms, Johannes: Piano Concerto #1 in D Minor (Op 15) – 3.

Thielemann, Christian/Staatskapelle Dresden

Pollini, Maurizio, piano

Deutsche Grammo: B0016120

12:36pm Myslivecek, Josef: Overture in A Major (horns, oboes, violins, violas in pairs)

Ehrhardt, Werner/Concerto of Cologne, Germany

Archiv: 477 6418

12:51pm Schumann, Robert: Arabesque in C (Op 18)

Peñalver. Ricardo

Tempus: 10049

12:58pm Dvorak, Antonin: Cypresses: When your sweet glances on me fall

/Cypress String Quarter

AVIE: AV2275

12:58pm Park, Maria Hester: Concerto in E-Flat for solo harpsichord 2. Andante

Harbach, Barbara, harpsichord

Gasparo: 281

1:00pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Eine Kleine Nachtmusik (K 525)

Walter, Bruno/Columbia Symphony Orchestra

CBS/SONY: 3572

1:20pm Rachmaninoff, Sergei: Rhapsody on a Theme of Paganini (Op 43)

Kondrashin, Kirill/Moscow Philharmonic Orchestra

Cliburn, Van, piano

RCA: 62695

1:49pm Strauss, Johann II: Let Life Be Joyful! Op 340 (waltz) “Freut euch des Lebens”

Pretre, Georges/Vienna Philharmonic

Decca: B0010611

1:59pm Warren, Harry: Melody for Two – September in the Rain (1937)

Glazier, Richard, piano

Centaur: 2577

1:59pm Strauss, Richard: Ariadne auf Naxos – Overture and Dance Scene

Hickox, Richard/Northern Sinfonia of England

Chandos: 9354

2:00pm Vivaldi, Antonio: Flute Concerto in G Major (RV 102)

Goebel, Reinhard/Musica Antiqua Koln

Hazelzet, Wilbert, transverse

Archiv: 471729

2:17pm Stravinsky, Igor: Pulcinella Suite

Levi, Yoel/Atlanta Symphony Orchestra

Telarc: 80266

2:43pm Beethoven, Ludwig van: Leonore Overture #3 in D (Op 72a)

Davis, Sir Colin/Bavarian Radio Symphony Orch.

CBS: 44790

2:58pm Bach, Johann Sebastian: Prelude in c BWV 999

Rost, Jurgen, guitar

Capriccio: 10033

2:58pm REGONDI: Leisure Moment #7

Rogers, Douglas, concertina

Lustman, Julie, piano

Bridge: 9055

3:00pm Brahms, Johannes: Hungarian Dance # 5 in g

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Philips: 422050

3:03pm Bizet, Georges: Children’s Games (Op 22)

Barenboim, Daniel/Orchestre de Paris

Angel/EMI: 64869

3:19pm ALBINONI, Tomaso: Trumpet Concerto “San Marco” in B-Flat

Faerber, Jorg/Wurtemburg Chamber Orchestra of Heilbron

Andre, Maurice, trumpet

Angel/EMI: 65337

3:28pm Vaughan Williams, Ralph: Fantasia on a theme by Thomas Tallis

Stokowski, Leopold/New Philharmonia Orchestra

BBC: 9107

3:50pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Adagio & Fugue in c (K 546)

Perlman, Itzhak/Berlin Philharmonic

Angel/EMI: 57418

3:58pm PARKIN: Still Life

Parkin, Eric, piano

Priory: 578

3:58pm ANDERSON, LEROY: A Trumpeter’s Lullaby

Fiedler, Arthur/Boston Pops Orchestra

Come, Andre, trumpet

Deutsche Grammo: 4776115

4:00pm Dvorak, Antonin: Slavonic Rhapsody #3 in A-Flat (Op 45/3)

Masur, Kurt/Gewandhausorchester Leipzig

Philips: 416623

4:17pm Chopin, Frédéric: Polonaise #6 “Heroic” Op 53

Horowitz, Vladimir, piano

Deutsche Grammo: B0007074

4:24pm Handel, George Frideric: Concerto #3 a due cori in F

Pinnock, Trevor/The English Concert

Archiv: 415129

4:47pm Barber, Samuel: Essay for Orchestra #2 Op 17

Slatkin, Leonard/St. Louis Symphony Orchestra

Angel/EMI: 49463

4:58pm Borodin, Alexander: Scherzo in A-Flat

Fingerhut, Margaret, piano

Chandos: 8439

4:58pm ELGAR, Edward: Four Dances: 4. Gigue (55677)

5:00pm DANZI: Wind Quintet in B-Flat (Op 51/1)

/Ensemble Wien-Berlin

CBS: 39558

5:18pm Mendelssohn, Felix: Vln. Conc. E minor 1. Allegro molto Appassionate

Mueller, Christoph-Mathias/Gottinger Symphonie Orchestra

Pine, Rachel Barton, violin

Cedille: 90000144

5:30pm Copland, Aaron: El Salon Mexico

Zinman, David/Baltimore Symphony Orchestra

Argo: 440639

5:47pm Bach, Johann Sebastian: Toccata in D (BWV 912)

Salle, Lise de la, piano

Naive: V 5006

5:59pm HOLBORNE: Elizabethan Dance Suite: Gigue

/Empire Brass

Smedvig, Rolf, trumpet

Jensen, Richard, percussion

Telarc: 80550

5:59pm GOUNOD: Faust: Ballet Music: 3. Danse antique (Allegretto)

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Philips: 462125

6:00pm Boccherini, Luigi: Guitar Quintet #6 in G (G 450)

/Academy Chamber Ensemble

Romero, Pepe, guitar

Philips: 438769

6:22pm ARNOLD, MALCOLM: Four Scottish Dances (Op 59)

Junkin, Jerry/Dallas Winds

Reference: 66

6:33pm Brahms, Johannes: Symphony #2 in D Major, Op. 73 – 2.

Herbig, Gunter/Berlin Symphony Orchestra

Curb Classics: 78039

6:48pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Quartet # 1 in g (K 478) – 1. Allegro

Zacharias, Christian, piano

Peter Zimmermann, Frank, violi

Wick, Tilmann, cello

Zimmermann, Tabea, viola

Angel/EMI: 68507

6:58pm Dvorak, Antonin: Cypresses: There stands an ancient rock

/Cypress String Quarter

AVIE: AV2275

6:58pm Rachmaninoff, Sergei: Do Not Believe, My Friend

Osadchy, Eugene, cello

Markina, Anastasia, piano

Bolo Classique: 8010

7:00pm Mouret, Jean-Joseph: Rondeau (theme from Masterpiece Theatre)

Kapp, Richard/Philharmonia Virtuosi of NY

Schwartz, Gerard, trumpet

CBS: 45525

7:02pm THOMSON, VIRGIL: Plow That Broke the Plains: Suite

Corp, Ronald/New London Orchestra

Hyperion: 66576

7:22pm WALDTEUFEL: The Skaters Waltz

Bauer-Theussl, Franz/Vienna Volksoper Orchestra

Philips: 400012

7:31pm Beethoven, Ludwig van: Piano Sonata #22 in F (Op 54)

Lill, John, piano

ASV: 6061

7:48pm Handel, George Frideric: Flute Sonata in C Op 1 HWV 365 (Op 1/7) (ca. 1726)

Linde, Hans-Martin, recorder

Scheidegger, Rudolf, harpsicho

Koch, Johannes, viola da gamba

Intercord: 820769

7:59pm PARKIN: Three-Four Affair (A Waltz)

Parkin, Eric, piano

Priory: 578

7:59pm Gorecki, Henryk: Sonatine in One Movement

Augustyn, Kinga, violin

Hackmey, Efi, piano

Naxos: 70192

8:00pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Swan Lake (Op 20) – Suite

Williams, Richard/London Symphony Orchestra

MCA: 25207

8:24pm COLLETT, JOHN: Symphony #5 in E flat (Op 2)

Lea-Cox, Graham/Hanover Band

ASV: 216

8:38pm BUTTERWORTH, George: Banks of Green Willow – Idyll for small orchestra

Groves, Sir Charles/English Sinfonia

MCA: 25885

8:50pm Corelli, Arcangelo: Concerto Grosso # 9 in F Op 6/9

McGegan, Nicholas/Philharmonia Baroque Orchestra

Harmonia Mundi: 907015

8:58pm Schumann, Robert: Carnaval – 1. Preambule

/Canadian Brass

Opening Day: ODR7438

8:58pm Mussorgsky, Modest: A Child’s Prank

Fingerhut, Margaret, piano

Chandos: 8439

9:00pm Bruch, Max: Symphony #3 in E (Op 51) – 1.

Honeck, Manfred/Hungarian State Symphony Orchestra

Naxos: 555985

9:18pm Respighi, Ottorino: Ancient Airs & Dances Suite #2

Lopez-Cobos, Jesus/Lausanne Chamber Orchestra

Telarc: 80309

9:37pm Bach, Johann Sebastian: Cantata #209 (BWV 209) – 1. Sinfonia in b minor

Rifkin, Joshua/Bach Ensemble

L’Oiseau: 421424

9:48pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Serenade #10 in B-Flat “Gran Partita” (K 361) – 6. Theme and Variations

Waybright, David A./American Chamber Winds

Mark Records: 5440

9:59pm ALBINONI, Tomaso: Concerto a cinque Op 9/4 Casanova Soundtrack

O’Dette, Paul, lute

Hollywood Recor: 62575

9:59pm Sinding, Christian: Serenade for Piano

Lowenthal, Jerome, piano

Arabesque: 6578

10:00pm PROGRAM: A Night on the Town

11:00pm PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

