Music played for: 01/13/2017

12:00am PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

6:00am Purcell, Henry: Air (Trumpet Tune)

/Philip Jones Brass Ensemble

Decca: 411955

6:06am Mahler, Gustav: Symphony # 5 in c-sharp – 4. Adagietto (Sehr langsam)

Maazel, Lorin/Vienna Philharmonic

CBS: 44907

6:17am FUX, JOHANN JOSEPH: Rondeau

Goebel, Reinhard/Musica Antiqua Koln

Challenge Class: L 72032

6:25am Rossini, Gioachino: Barber of Seville – Overture

Levi, Yoel/Atlanta Symphony Orchestra

Telarc: 80334

6:32am Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Concerto #26 (Coronation) – 3.

Ligeti, Andras/Concentus Hungaricus

Jando, Jeno, piano

Amazon Digital Svcs.:

6:48am Franck, Cesar: The Breezes

Jordan, Armin/Basler Sinfonie Orchestra

Erato: 88167

6:59am RUBINSTEIN, ANTON: Theme and Variations (Op 88) – 12. Variation 11: Allegro

Banowetz, Joseph, piano

Naxos: 570941

6:59am MORLEY, THOMAS: My Lord of Oxenfords Maske

/Hesperus

Dorian: 90290

7:00am Bach, Johann Sebastian: Fugue “Little” in g BWV 578

/Canadian Brass

Philips: 432571

7:07am Beethoven, Ludwig van: King Stephen Overture Op 117

Vajnar, Frantisek/Czech Philharmonic Orchestra

Supraphon: 111118

7:14am Gjeilo, Ola: Ubi Caritas

/Voces8

Gjeilo, Ola – piano

Decca: B0024646-02

7:23am Brahms, Johannes: Academic Festival Overture

Szell, George/Cleveland Orchestra

CBS: 37778

7:34am BILIK: On, Brave Old Army Team

Deitrick Jr., LTC David/United States Military Academy Band

USAF: 1998

7:40am Schubert, Franz: Impromptu #3 in G-flat Major, Op. 90

Dinnerstein, Simone, piano

Sony: 98943

7:47am Dvorak, Antonin: Piano Concerto in g (Op 33) – 3. Allegro con fuoco

Tilkin, Michel/Arnhem Philharmonic Orchestra

Paolo, Giacometti, piano

Channel Classic: 17898

7:58am Debussy, Claude: The Girl With the Flaxen Hair (trans. L.R. Feuillard)

Kliegel Maria, cello

Havenith, Raimund, piano

Naxos: 557943

7:58am Vivaldi, Antonio: Violin Concerto in D (RV 230) (Op 3/9) from “L’Estro Armonico”

/I Musici

Carmirelli, Pina, violin

Philips: 412128

8:00am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: String Quartet #1 in D (Op 11) – 2. Andante cantabile

Geringas, David/Lithuanian Chamber Orchestra

Sondeckis, Vytautas, cello

Naxos: 555764

8:09am Grossi, Andrea: Sonata a cinque

Pommer, Max/Collegium Musicum Leipzig

Guttler, Ludwig, trumpet

Capriccio: 10020

8:17am Addinsell, Richard: Warsaw Concerto

Wolff, Hugh/BBC Symphony Orchestra

Thibaudet, Jean-Yves, piano

Decca: 460 503

8:29am Strauss, Johann II: Tales From the Vienna Woods (Op 325)

Boskovsky, Willi/Vienna Johann Strauss Orchestra

Angel/EMI: 47052

8:40am Traditional Scottish: Miss Carmichael’s Minuet

Risk, Laura-fiddle

Schwab, Jacqueline-piano

Dorian: 90264

8:48am DUSSEK, Jan: Sinfonia in F (Altner F4) 1. Vivace

Oschatz, Marie-Louis/Helios 18

Naxos: 555878

8:58am Strauss, Johann I: Cachucha Galop

Muti, Riccardo/Vienna Philharmonic

Deutsche Grammo: B0001849

8:58am CAMPRA: Hesionne – Le Louvre

Lawrence-King, Andrew, harp

Harmonia Mundi: 907335

9:00am Chopin, Frédéric: Fantasie-Impromptu in C-sharp Minor (Op 66)

Kern, Olga, piano

Harmonia Mundi: 907402

9:10am VERACINI: Ouverture #4 in F

Goebel, Reinhard/Musica Antiqua Koln

Archiv: 439937

9:28am Mozart, Wolfgang Amadeus: Rondo for Piano & Orchestra in A (K 386)

Mackerras, Sir Charles/Scottish National Orchestra

O’Conor, John, piano

Telarc: 80285

9:36am Copland, Aaron: The Tender Land – Suite from the Opera

Copland, Aaron/Boston Symphony Orchestra

RCA: 61505

9:57am Bach, Johann Sebastian: Partita #5 in G (BWV 829) – 5. Tempo di Minuetto

Ashkenazy, Vladimir, piano

Decca: 4782163

9:57am Ireland, John: Bagatelle

Gould, Lucy, vln. Firth, pf.

Naxos: 570507

10:00am Gluck, Christoph Willebald: Orfeo & Euridice – Dance of the Blessed Spirits

Solomon, Ashley, flute

Nagasawa, Masumi, harp

Channel Classic: 17798

10:06am RIMSKY-KORSAKOV: Scheherazade (Op 35) – 2. The Story of the Kalender Prince

Gergiev, Valery/Kirov Orchestra

Levitin, Sergei, violin

Philips: 470840

10:19am Corelli, Arcangelo: Concerto Grosso #12 in F Op 6/12

Rolla, Janos/Franz Liszt Chamber Orchestra

Hungaroton: 12376

10:34am Beethoven, Ludwig van: Symphony # 3 “Eroica” in E-Flat (Op 55) :2. adagio assai

Bernstein, Leonard/New York Philharmonic

Sony Classical: 47514

10:54am WILLIAMS, JOHN: Winter Games

/Denver Brass

Klavier: 77038

10:58am Falla, Manuel de: Spanish Dance #1 arr. 2 pianos

Labeque, Katia & Marielle

Philips: 438938

10:58am BUXTEHUDE, Dietrich: Sonata No. 1 in B-flat Major 5. Poco adagio-Presto

Holloway, John, violin

ter Linden, Jaap, viola da gam

Mortensen, Lars Ulrik, harpsichord

Naxos: 557249

11:00am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Symphony #4 in F Minor – 4.

Jurowski, Vladimir/London Philharmonic Orchestra

LPO: 0064-1

11:09am RAMEAU, Jean-Phillippe: Concert #3

/Trio Sonnerie

Virgin: 59154

11:27am Haydn, Michael: Symphony in A P 6

Bamert, Matthias/London Mozart Players

Chandos: 9352

11:42am Mahler, Gustav: Symphony # 2 in c “Resurrection” – 2. Andante moderato

Boulez, Pierre/Vienna Philharmonic

Deutsche Grammo: B0006684

11:52am STANFORD: Irish Fantasies for Violin and Piano 5. Hush Song

Gould, Lucy, violin

Frith, Benjamin, piano

Naxos: 572452

11:58am TIOMKIN: Cyrano de Bergerac Overture

Kaufman, Richard/London Symphony Orchestra

LSO Live: 0720

11:58am ATTERBERG, Kurt: Suite #7 “Antony and Cleopatra” (Op 29) – 5. Festivo

Wallin, Ulf/Camerata Nordica

CPO: 777 156

12:00pm Clarke, Jeremiah: Suite in D Major

/American Concerto Orchestra

Burns, Stephen, trumpet

MusicMaste: 60074

12:13pm Saint-Saens, Camille: Cello Concerto #2 in d (Op 119)

Chailly, Riccardo/Radio-Symphonie-Orchester Berlin

Harrell, Lynn, cello

London: 414387

12:35pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Concerto #22 in E-Flat (K 482) – 1. Allegro

Mackerras, Sir Charles/Scottish Chamber Orchestra

Brendel, Alfred, piano

Philips: 468 367

12:53pm VANGELIS (arr. Reisman, Joseph): Chariots of Fire: Main Theme

Williams, John/Boston Pops Orchestra

Philips: 411037

12:57pm Bach, Johann Sebastian: Three Part Invention No.8 in F- arranged for strings

Jansen, Janine, violin

Rysanov, Maxim, viola

Thedeen, Torleif, cello

Decca: B0009905

12:57pm Milhaud, Darius: Scaramouche 1. Vif

Brabbins, Martyn/

Kerkezos, Theodore, saxophone

NAXOS: 3021

1:00pm Mendelssohn, Felix: Symphony #3 in a “Scottish” (Op 56)

Levine, James/Berlin Philharmonic

Deutsche Grammo: 427670

1:46pm ELGAR, Edward: Symphony #1 in A-Flat (Op 55) 4. Lento-Allegro

Solti, Sir Georg/London Philharmonic Orchestra

London: 443856

1:58pm Grieg, Edvard: “To Spring” Op. 43 #6

Andsnes, Leif Ove, piano

Virgin: 59300

1:58pm Vivaldi, Antonio: Oboe Concerto in d: Largo RV 454

Bernstein, Leonard/New York Philharmonic

Gomberg, Harold, oboe

Sony Classical: 63076

2:00pm Handel, George Frideric: Music for the Royal Fireworks

/New York Trumpet Ensemble

MMG (Vox): 7100

2:18pm Chopin, Frédéric: Nocturne Op. 55 #1 in f

Reisenberg, Nadia, piano

Bridge: 9276A/D

2:27pm Beethoven, Ludwig van: Choral Fantasy in c (Op 80)

Masur, Kurt/Gewandhausorchester Leipzig

Pressler, Menahem, piano

Chor des Mitteldeutschen Radio

Philips: 438005

2:45pm Glazunov, Alexander: The Seasons (Op 67) – 4. Autumn

Waart, Edo de/Minnesota Orchestra

Telarc: 80347

2:57pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Cassation in G K 63 2. Allegro

Paillard, Jean-Francois/Paillard Chamber Orchestra

Erato: 88101

2:57pm Auric, Georges: Aria (Andantino)

Beynon, Emily, flute

West, Andrew, piano

Hyperion: 67204

3:00pm Debussy, Claude: Arabesque #1 in E

O’Conor, John, piano

Telarc: 80313

3:05pm Bach, Johann Sebastian: Partita #5 in G (BWV 829)

Ashkenazy, Vladimir, piano

Decca: 4782163

3:24pm WOLF, E. W.: Symphony in D

Pasquet, Nicolas/Franz Liszt Chamber Orchestra, Weimar

Naxos: 557132

3:35pm ARENSKY, Anton: Variations on a theme by Tchaikovsky (Op 35a)

Boughton, William/English String Orchestra

Nimbus: 5347

3:54pm Dvorak, Antonin: Humoresques (Op 101) – #7 in G-Flat

/Ensemble Wien-Berlin

Sony Classical: 42175

3:57pm FINGER: A Ground by Mr. Finger (from Division Violin)

/Hesperus

Dorian: 90290

3:57pm TOVEY: Air for Strings

Vass, George/Ulster Orchestra

Toccata: C 38

4:00pm Rachmaninoff, Sergei: Piano Concerto #2 in c (Op 18) – 2. Adagio sostenuto

Shostakovich, Maxim/London Symphony Orchestra

Sultanov, Alexei, piano

Apex: 40835

4:12pm BACH, J.C.: Sinfonia in F Op 3/5

Gmur, Hanspeter/Camerata Budapest

Naxos: 553083

4:26pm Strauss, Johann II: Vienna Blood (Op 354)

Mehta, Zubin/Vienna Philharmonic

Sony Classical: 45808

4:35pm ALBINONI, Tomaso: Adagio in g minor

/Camerata Bern

Novalis: 150 004

4:48pm RUBINSTEIN, ANTON: Symphony #1 in F Op 40 4. Allegro

Stankovsky, Robert/Slovak State Philharmonic Orchestra

Naxos: 555476

4:57pm Beethoven, Ludwig van: Ruins of Athens (Op 113) – Turkish March

Fiedler, Arthur/Boston Pops Orchestra

RCA: 61249

4:57pm COUPERIN, FRANCOIS: Duo Viola da Gamba & Dbl Bass in G 5. Gayement

Dohler, Rolf, viola da gamba

Sanderling, Barbara, doublebas

ArsVivendi: 2100196

5:00pm Schubert, Franz: Piano Quintet “The Trout” in A Op 114 D 667: Theme and Variations

/Leopold String Trio and Friends

Thorsen, Marianne, violin

Power, Lawrence, viola

Lewis, Paul, piano

Gould, Kate, cello

Mitchell, Graham, double bass

Hyperion: 67527

5:08pm Auber, Daniel-Francois: Fra Diavolo – Overture

Paray, Paul/Detroit Symphony Orchestra

Mercury: 434309

5:16pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Bassoon Concerto in B-Flat (K 191) 2.Andante ma Adgio

Noseda, Gianandrea/BBC Philharmonic

Geoghegan, Karen, bassoon

Chandos: 10613

5:28pm Enesco, George: Romanian Rhapsody #1 in A (Op 11/1)

Foster, Lawrence/Monte Carlo Philharmonic Orchestra

Erato: 75179

5:40pm GEMINIANI: Concerto Grosso in B-Flat Op 7/6

Brown, Iona/Academy of St. Martin-in-the-Fields

ASV: 724

5:58pm Jacquet De La Guerre, Elisabeth: Suite No 1 in D Minor – 2nd Courante

Farr, Elizabeth, harpsichord

NAXOS: 557654-55

5:58pm Chopin, Frédéric: Prelude in D Minor

Perez, Vanessa. piano

Telarc: 33388

6:00pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Violin Concerto in D, Op.35 1. Allegro moderato

Wordsworth, Barry/Royal Philharmonic

Kim, Yoon-Hee, violin

RPO: SP046

6:19pm SALIERI, ANTONIO: Sinfonia Veneziana in D

Bamert, Matthias/London Mozart Players

Chandos: 9877

6:34pm Ibert, Jacques: Ports of Call “Escales”

Mata, Eduardo/Dallas Symphony Orchestra

Dorian: 90181

6:53pm Bach, Johann Sebastian: Well-Tempered Clavier Book 1 – Prelude and Fugue # 2 in c (BWV 847)

Pollini, Maurizio, piano

Deutsche Grammo: B001363702

6:57pm TELEMANN, Georg Phillip: Oboe Concerto in c 2. Allegro

Indermuhle, Thomas/English Chamber Orchestra

Indermuhle, Thomas, oboe

Novalis: 150 126

6:57pm MacDowell, Edward: Woodland Sketches (Op 51) – 4. In Autumn

Fennell, Frederick/Dallas Winds

Reference: 43

7:00pm PROGRAM: Exploring Music

8:00pm Boccherini, Luigi: Minuet (G 275)

/Europa Galante

Virgin: 45421

8:04pm Mahler, Gustav: Symphony # 4 in G – 1. Bedachtig. Nicht eilen

Boulez, Pierre/Cleveland Orchestra

Deutsche Grammo: 463257

8:23pm Beethoven, Ludwig van: Symphony # 9 “Choral” in d (Op 125) – 2. Molto vivace

Abbado, Claudio/Berlin Philharmonic

Deutsche Grammo: 469005

8:36pm ALBINONI, Tomaso: Sonata in C

/St. Louis Brass Quintet

Philips: 432115

8:50pm Brahms, Johannes: Violin Concerto in D (Op 77) – 3. Allegro giocoso

Gunzenhauser, Stephen/Slovak Philharmonic Orchestra

Nishizaki, Takako, violin

Naxos: 550195

8:59pm Sibelius, Jean: Symphony #3 in C (Op 52) 2. Andantino conmoto, quasi allegro

Davis, Sir Colin/London Symphony Orchestra

LSO Live: L 0051

8:59pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: I Didn’t Know Her Name

Osadchy, Eugene, cello

Markina, Anastasia, piano

Bolo Classique: 8010

9:00pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony #38 “Prague” in D (K 504) – 1. Adagio – Allegro

Jacobs, Rene/Freiburger Barockorchester

Harmonia Mundi: BOX

9:20pm Rachmaninoff, Sergei: Symphony #1 in d Op 13 3. Larghetto

Petrenko, Vasily/Royal Liverpool Philharmonic Orchestra

Warner Classics: 409596

9:30pm Bach, Johann Sebastian: Brandenburg Concerto #1 in F (BWV 1046)

Pommer, Max/New Bach Colleg. Mus. Leipzig

Capriccio: 10025

9:49pm Strauss, Johann II: A Thousand and One Nights Waltz Op 346

Ormandy, Eugene/Philadelphia Orchestra

Sony Classical: 48164

9:58pm HARTY: Fantasy Scenes, for Orchestra II. A Dancer’s Reverie

Yuasa, Takuo/Ulster Orchestra

Naxos: 557731

9:58pm CLEMENTI, Muzio: Sonatina in G Major, Op. 36 #2 – 1.

Shelley, Howard, piano

Hyperion: 67814

10:00pm Respighi, Ottorino: Three Botticelli Pictures

Lopez-Cobos, Jesus/Lausanne Chamber Orchestra

Telarc: 80309

10:23pm Haydn, Franz Joseph: Trumpet Concerto in E-Flat (Hob. VIIe:1)

/Bremen Chamber Philharmonic

Balsom, Alison, trumpet

Angel/EMI: 216213

10:37pm Sarasate, Pablo de: Zigeunerweisen (Op 20)

/Similia

Analekta: 9819

10:50pm SAMMARTINI, GIOVANNI: Sinfonia in A

Krechek, Jaroslav/Capella Istropolitana

Naxos: 550877

10:58pm Stravinsky, Igor: Suite Italienne;Var’s ona Gavotte

10:58pm Barrios, Augustin (Mangore): Medallon Antiguo

McFadden, Jerry, guitar

Naxos: 557807

11:00pm PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

