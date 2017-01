Music played for: 01/12/2017

6:00am WILLIAMS, JOHN: Star Wars, Episode V: Empire Strikes Back – Imperial March

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

WRR: 44052

6:06am Bach, Johann Sebastian: Partita #4 in D (BWV 828) – 2. Allemande

Ashkenazy, Vladimir, piano

Decca: 4782163

6:14am Liszt, Franz: Hungarian Rhapsody #4 in D, for orchestra

Korodi, Andras/Budapest Symphony Orchestra

Capriccio: 10077

6:28am Mozart, Wolfgang Amadeus: Clarinet Concerto in A (K 622) – 3. Rondo (Allegro)

Abbado, Claudio/Berlin Philharmonic

Meyer, Sabine, clarinet

Angel/EMI: 56832

6:37am Coleridge-Taylor, Samuel: African Suite (Op 35) – 4. Danse-Negre

Freeman, Paul/Chicago Sinfonietta

Cedille: 90000 055

6:47am Abel, Carl Friedrich: Symphony #3 in D (Op 7/3)

Shepherd, Adrian/Cantilena

Chandos: 8648

6:58am Falla, Manuel de: “Nana” from Spanish Songs

Gerhardt, Alban, cello

Licad, Cecile, piano

Hyperion: 67212

6:58am Dvorak, Antonin: Cypresses 3.

/Cecilia String Quartet

Analekta: 2 9892

7:00am Satie, Erik: Gymnopedie #2

Thibaudet, Jean-Yves, piano

Decca: 483 0236

7:07am SUPPE, Franz von: Queen of Spades Overture

Paray, Paul/Detroit Symphony Orchestra

Mercury: 434309

7:14am Brahms, Johannes: Intermezzo, Op. 117 #2

Peñalver. Ricardo

Tempus: 10049

7:23am Beethoven, Ludwig van: Symphony # 4 in B-Flat (Op 60): 1. Adagio-allegro vivace

Bernstein, Leonard/New York Philharmonic

Sony Classical: 47516

7:34am ALEXANDER, RUSSELL: The Southerner

Rhea, Timothy/Texas A&M University Wind Symphony

Mark: 51918

7:40am Handel, George Frideric: Concerto Grosso Op 6/ 2 in F HWV 320

Pearlman, Martin/Boston Baroque

Telarc: 80253

7:51am Chopin, Frédéric: Polonaise # 10 in f Op 71/3

Clidat, France, piano

Forlane: 16615

7:59am Herrmann, Bernard: North by Northwest: Overture

Salonen, Esa-Pekka/Los Angeles Philharmonic

Sony Classical: 62700

7:59am Vivaldi, Antonio: Concerto in D minor – 2

Dantone, Ottavio/Accademia Bizantina

Carmignola, Giuliano

Archiv: B0018096-02

8:00am Shore, Howard: Lord of the Rings – Concerning Hobbits

/Angele Dubeau and La Pietà

Analekta: 8733

8:06am Haydn, Franz Joseph: Piano Trio in E-Flat

Stern, Isaac, violin

Rose, Leonard, cello

Istomin, Eugene, piano

Sony Classical: 64516

8:16am ARBAN, Jean-Baptiste: Variations on Casta Diva

Gardner, Edward/Gothenburg Symphony Orchestra

Balsom, Alison, trumpet

Angel/EMI: 53255

8:26am Sibelius, Jean: Finlandia

Klas, Eri/Finnish National Opera Orchestra and Cho

Ondine: 991

8:35am DELALANDE: Second Fantasy or Caprice

Paillard, Jean-Francois/Paillard Chamber Orchestra

Erato: 88088

8:48am Strauss, Josef: Music of the Spheres Waltz

Muti, Riccardo/Vienna Philharmonic

Deutsche Grammo: B0001849

8:58am Mussorgsky, Modest: Hopak

Turku, Rudens, violin

Urabe, Yumiko, piano

Avie: 2223

8:58am Bach, Johann Sebastian: Gavotte, from Suite from E Major Violin Partita (arr. Rachmaninoff)

Kern, Olga, piano

Harmonia Mundi: 907399

9:00am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Nutcracker (Op 71) – Pas de deux

Mackerras, Sir Charles/London Symphony Orchestra

Telarc: 80539

9:09am PAISIELLO: Mandolin Concerto in C

Scimone, Claudio/I Solisti Veneti

Orlandi, Ugo, mandolin

Erato: 88165

9:28am Rachmaninoff, Sergei: Piano Concerto #3 in d Op 30 3. Finale; Alla breve

Zinman, David/Rotterdam Philharmonic

Freire, Nelson, piano

Decca: 4786772

9:42am TELEMANN, Georg Phillip: Concerto in E-flat for two horns, strings and b.c.

/Orchestra of the Golden Age

Naxos: 553732

9:58am Brahms, Johannes: Vergebliches Staendchen

von Otter, Anne Sofie, mezzo

Forsberg, Bengt, piano

Deutsche Grammophone: 4297272

9:58am Sullivan, Arthur: Twilight (arr. William Bennett and Trevor Wye)

/Pipe Dreams

Pope, Anna-flute

Ruffer, Nancy-flute

Crayford, Helen-piano

Guild: 7390

10:00am Borodin, Alexander: In the Steppes of Central Asia

Oue, Eiji/Minnesota Orchestra

Reference: RR-80CD

10:06am Rossini, Gioachino: La Gazza Ladra “The Thieving Magpie” – Overture

Norrington, Roger/London Classical Players

Angel/EMI: 54091

10:16am Haydn, Michael: Symphony in B-Flat P 9

Bamert, Matthias/London Mozart Players

Chandos: 9352

10:35am Vaughan Williams, Ralph: 5 Variants of Dives & Lazarus

Thomson, Bryden/London Philharmonic Orchestra

Chandos: 8502

10:53am Stradella, Alessandro: Sinfonia avanti

Pommer, Max/Collegium Musicum Leipzig

Guttler, Ludwig, trumpet

Capriccio: 10020

10:58am Ireland, John: The Holy Boy for Violin

Gould, Lucy, vln. Firth, pf.

Naxos: 570507

10:58am FERNANDEZ, H.: El Diablo suelto

Williams, John, guitar

Montes, Alfonso, guitar

Sony Classical: 90451

11:00am Chopin, Frédéric: Piano Concerto #2 in F Minor – 1.

Jarvi, Paavo/Orchestre de Paris

Buniatishvili, Khatia, piano

AmazonNB:

11:13am GRETRY, Andre: Zemire and Azor Suite

Sanderling, Stefan/Orchestre de Bretagne

ASV: 1095

11:28am Bach, Johann Sebastian: Orchestral Suite #3 in D (BWV 1068)

Goebel, Reinhard/Musica Antiqua Koln

Archiv: 415671

11:51am Eastwood, Clint: Unforgiven (Claudia’s Theme)

Raine, Nic/City of Prague Philharmonic

Silva: 1099

11:58am Milhaud, Darius: Copacabana

Ortiz, Cristina, piano

MCA Classics: 25969

11:58am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Forgive Me, Heavenly Creature

Osadchy, Eugene, cello

Markina, Anastasia, piano

Bolo Classique: 8010

12:00pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony #41 “Jupiter” in C (K 551) – 1. Allegro vivace

Szell, George/Cleveland Orchestra

CBS: 45813

12:08pm Strauss, Richard: Till Eulenspiegel’s Merry Pranks Op. 28

Dudamel, Gustavo/Berlin Philharmonic

Deutsche Gramophon: B0018913

12:24pm Morricone, Ennio (arr. Redford, J.A.C.): Gabriel’s Oboe (“The Mission”)

Lockhart, Keith/London Symphony Orchestra

Meyers, Anne Akiko, violin

eOne Music: 7792

12:34pm Purcell, Henry: The Married Beau (z 603)

/La Stravaganza

Denon: 9250

12:53pm Schumann, Robert: “Widmung”

Cliburn, Van, piano

RCA: 60726

12:57pm Brahms, Johannes: Hungarian Dance #18 in D

Gardiner, John Eliot/North German Radio Symphony

Deutsche Grammo: 437506

12:57pm Bartok, Bela: Romanian Dances 1. Molto moderato

Ben-Dor, Gisele/Sofia Soloists

Centaur: 2239

1:00pm Stravinsky, Igor: Firebird: Suite

Pletnev, Mikhail/Russian National Orchestra

Deutsche Grammo: 453434

1:35pm Haydn, Franz Joseph: Cello Concerto in D (Hob VIIb:4)

Muller-Bruhl, Helmut/Cologne Chamber Orchestra

Kliegel, Maria, cello

Naxos: 555041

1:58pm Bach, Johann Sebastian: Partita #1 in B-Flat (BWV 825) – 3. Corrente

Ashkenazy, Vladimir, piano

Decca: 4782163

1:58pm SCHEIDT: Courant dolorosa (Ludi Musici)

/Les Sacqueboutiers

Naive: V 9996

2:00pm Mendelssohn, Felix: Midsummer Night’s Dream (Op 21) – Overture

Ozawa, Seiji/Boston Symphony Orchestra

Deutsche Grammo: 439897

2:12pm Vivaldi, Antonio: Concerto for 2 violins in B-Flat RV 529

Menuhin, Sir Yehudi/Polish Chamber Orchestra

Menuhin, Yehudi, violin

Chen, Leland, violin

Angel/EMI: 54205

2:27pm Sibelius, Jean: Karelia Suite (Op 11)

Ormandy, Eugene/Philadelphia Orchestra

CBS: 39785

2:43pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Sonata in D K. 311

Martinez, Gabriela-piano

Cliburn: 2005

2:57pm Anonymous/Traditional: Down By the Sally Gardens

/ParaCelt

ParaCelt: 4

2:57pm MARAIS: Le Basque

Harlos, Steven, piano

Hustis, Gregory, Horn

Crystal: 770

3:00pm ELGAR, Edward: Enigma Variations (Op 36) – Nimrod

Litton, Andrew/Royal Philharmonic

Virgin: 90814

3:04pm Dvorak, Antonin: My Home Overture (Op 62a)

Pesek, Libor/Czech Philharmonic Orchestra

Virgin: 45127

3:14pm Graf, Friedrich: Flute Concerto in D Major

Moesus, Johannes/Pforzheim Chamber Orchestra

van Riet, Gaby, flute

CPO: 777 724

3:35pm MOSCHELES: Recollections of Ireland (Op 69)

Shelley, Howard/Tasmanian Symphony Orchestra

Shelley, Howard, piano

Hyperion: 67430

3:55pm ALBINONI, Tomaso: Concerto no 8 in D major: (Allegro)

/I Musici

Philips: 432115

3:57pm Ireland, John: Cavatina

Gould, Lucy, vln. Firth, pf.

Naxos: 570507

3:57pm Praetorius, Michael: Terpsichore – Sarabande

Pickett, Philip/New London Consort

L’Oiseau: 414633

4:00pm Ravel, Maurice: Le Tombeau de Couperin – 4. Rigaudon

Boulez, Pierre/Cleveland Orchestra

Deutsche Grammo: B0002121

4:03pm Beethoven, Ludwig van: Triple Concerto in C – 3.

West, Martin/San Francisco Ballet Orchestra

Claremont Trio

Arabesque: 6578

4:21pm Faure, Gabriel: Pellias and Melisande Suite (Op. 80)

Ratner, Tanya/River Oaks Chamber Orchestra

ROCO: 2006

4:38pm Barber, Samuel: Adagio for Strings

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Philips: 420155

4:50pm Bach, Johann Sebastian: Well-Tempered Clavier Book 2 – Prelude and Fugue #9 in E (BWV 878)

Grimaud, Helene, piano

Deutsche Grammo: B0012504

4:57pm Brahms, Johannes: Waltzes (Op 39) – No. 11 in A Minor (arr. for Brass Quintet)

/Canadian Brass

OpeningDay: 7415

4:57pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: In the Midst of the Ball

Osadchy, Eugene, cello

Markina, Anastasia, piano

Bolo Classique: 8010

5:00pm Offenbach, Jacques: Tales of Hoffmann – Barcarolle

Wallez, Jean-Pierre/Luxembourg Radio-TV Orchestra

Frequenz: 41002

5:03pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Requiem: Kyrie, Sanctus, Agnus Dei, Communio

Malgoire, Jean-Claude/Grand Ecurie/Chambre du Roy

Soli

CBS: 44904

5:17pm Mendelssohn, Felix: Piano Trio #1 in d (Op 49) – 2. Andante con molto tranquillo

/Florestan Trio

Hyperion: 67485

5:28pm TELEMANN, Georg Phillip: Tafelmusic I: Quartet #1 in G

Harnoncourt, Nikolaus/Concentus musicus Wien

Teldec: 35670

5:43pm Rachmaninoff, Sergei: Symphony #2 in e (Op 27) – 3. Adagio

Zinman, David/Baltimore Symphony Orchestra

Telarc: 80327

5:57pm Sinding, Christian: Rustles of Spring

Lowenthal, Jerome, piano

Arabesque: 6578

5:57pm Anonymous/Traditional: Romance

Karadaglic, Milos, guitar

Deutsche Grammo: B0015579

6:00pm Dvorak, Antonin: American Suite (Op 98b)

Pesek, Libor/Royal Liverpool Philharmonic Orchestra

Virgin: 90723

6:22pm Vivaldi, Antonio: Four Seasons (Op 8) – Winter, RV 297

Wilson, Ransom, flute

Modern Mandolin Quartet

Windam Hil: 11108

6:35pm Beethoven, Ludwig van: Piano Sonata #6 in F Op 10/2

Goode, Richard, piano

Nonesuch: 79213

6:53pm HARTY: Irish Symphony: 2. The Fair Day

Thomson, Bryden/Ulster Orchestra

Chandos: 8314

6:57pm Dudamel, Gustavo: Paris

Dudamel, Gustavo/Simon Bolivar Orch. Venezuela

Deutsche Grammophon: B0021054

6:57pm ELGAR, Edward: Four Dances: 2. Gavotte “Alphonsa” (55675)

:

8:00pm Bernstein, Leonard: Candide – Overture

Slatkin, Leonard/St. Louis Symphony Orchestra

Angel/EMI: 65930

8:04pm Bach, Johann Sebastian: Keyboard Concerto #4 in A (BWV 1055)

Pinnock, Trevor/The English Concert

Reichenberg, David, oboe d’amo

Archiv: 413731

8:24pm Rossini, Gioachino: William Tell – Overture

Karajan, Herbert von/Berlin Philharmonic

Deutsche Grammo: 413587

8:36pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Concerto #13 in C, K. 415 3. Allegro

/Cecilia String Quartet

Nagano, Karen Kei, piano

Analekta: 28765

8:48pm Liszt, Franz: Hungarian Rhapsody #2 in a

Solti, Sir Georg/Chicago Symphony Orchestra

London: 443444

8:59pm KOZELUCH: Andante with Variations for Piano & Orch.

Goodwin, Paul/Zurich Chamber Orchestra

Kolly, Karl-Andreas, piano

Novalis: 150 160-2

8:59pm Torroba, Federico Moreno: Suita Castellana -1. Fandanguillo

Coves, Vicente, guitar

Naxos: 573255

9:00pm TELEMANN, Georg Phillip: Trumpet & Violin Concerto in D

Goebel, Reinhard/Musica Antiqua Koln

Archiv: 419633

9:16pm Bizet, Georges: L’Arlesienne Suite #1

Abbado, Claudio/London Symphony Orchestra

Deutsche Grammo: 4776350

9:36pm LEWIS, P.: Sussex Symphony Overture

Sutherland, Gavin/Royal Ballet Sinfonia

ASV: 2133

9:48pm Beethoven, Ludwig van: Coriolan Overture (Op 62)

Davis, Sir Colin/Bavarian Radio Symphony Orch.

CBS: 42103

9:58pm Rachmaninoff, Sergei: In the Silence of the Mysterious Night

Osadchy, Eugene, cello

Markina, Anastasia, piano

Bolo Classique: 8010

9:58pm Copland, Aaron: Down a Country Lane (1962)

Parkin, Eric, piano

Silva: 1009

10:00pm Smetana, Bedrich: Bartered Bride: 3 Dances (Overture, Furiant, & Skocna)

Inbal, Eliahu/Frankfurt Radio Symphony Orchestra

Teldec: 35838

10:19pm Handel, George Frideric: Oboe Concerto #3 in g HWV 287 (1703-5)

Watson, Ian/English Chamber Orchestra

Hoff, Brynjar, oboe

Libra: 1002

10:28pm Ravel, Maurice: Bolero

Munch, Charles/Boston Symphony Orchestra

RCA: 61956

10:46pm BACH, C.P.E.: String Symphony in A H 660

Hengelbrock, Thomas/Freiburg Baroque Orchestra

Deutsche Harmon: 77187

10:59pm Bach, Johann Sebastian: Partita #1 in B-flat 1. Praeludium

Saun, Rinna, piano

Artist: 001

10:59pm Faure, Gabriel: Sicilienne Op. 78 (arr. Trevor Wye)

/Pipe Dreams

Pope, Anna-flute

Ruffer, Nancy-flute

Crayford, Helen-piano

Guild: 7390

: