Music played for: 01/11/2017

12:00am PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

6:00am Mozart, Wolfgang Amadeus: Marriage of Figaro (K 492) – Overture

Bernstein, Leonard/New York Philharmonic

CBS: 46267

6:07am LEWIS, P.: English Suite

Lloyd-Jones, David/Northern Sinfonia

Naxos: 555070

6:17am Vivaldi, Antonio: Concerto for 2 trumpets in D RV 781

King, Robert/The King’s Consort

Steele-Perkins, Crispian, trum

Ghigi, James, trumpet

Hyperion: 67073

6:28am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Symphony #6 in B Minor “Pathetique” (Op 74) – 2. Allegro con grazia

Gergiev, Valery/Vienna Philharmonic

Philips: 475 619 (7)

6:35am Haydn, Franz Joseph: Symphony #45 in f-Sharp “Farewell” (Hob I 45) – 4. Finale

Rolla, Janos/Franz Liszt Chamber Orchestra

Hungaroton: 12468

6:47am RIMSKY-KORSAKOV: Overture on Russian Themes (Op 20)

Schwarz, Gerard/Seattle Symphony

Naxos: 572788

6:58am Ravel, Maurice: Valses Nobles et Sentimentales 4. Assez anime

Haas, Monique, piano

Deutsche Grammo: B0004030

6:58am Schumann, Robert: Kinderszenen – 12. Child Falling Asleep

/Canadian Brass

Opening Day: ODR7438

7:00am Handel, George Frideric: Acis & Galatea: Sinfonia HWV 49b (1718)

Gibson, Sir Alexander/Scottish Chamber Orchestra

ASV: 6188

7:06am Vaughan Williams, Ralph: Symphony #3 “A Pastoral Symphony” 2. Lento Moderato

Previn, Andre/London Symphony Orchestra

Camden, Anthony-English horn

RCA: 6780

7:16am Bizet, Georges: Carmen: Intermezzo, Act III

Karajan, Herbert von/Berlin Philharmonic

Galway, Sir James, flute

Deutsche Grammo: B0006089

7:24am Beethoven, Ludwig van: Piano Concerto #5 in E-Flat “Emperor”3. Rondo. Allegro

Reiner, Fritz/RCA Symphony Orchestra

Horowitz, Vladimir, piano

RCA: 7992

7:34am Sousa, John Philip: The Invincible Eagle

LTC G.A.C. Hoskins/Her Majesty’s Royal Marines

Angel: 64671

7:41am GOLDMARK, Karl: Rustic Wedding Symphony (Op 26)

Fennell, Frederick/Dallas Winds

Reference: 43

7:50am Carulli, Ferdinando: Concerto for Flute, Guitar & Orchestra G Major 2. & 3.

Rampal, Jean-Pierre, flute

Lagoya, Alexandre, guitar

CBS: 42130

7:58am Sarasate, Pablo de: Malaguena

Turku, Rudens, violin

Urabe, Yumiko, piano

Avie: 2223

7:58am ARENSKY, Anton: Etude in f-# from “24 Characteristic Pieces”

Bekman-Shcherbina, Yelena, piano

Melodya: 33209

8:00am Pachelbel, Johann: Canon in D

Salter, Robert/Guildhall String Ensemble

Nicholson, Paul, harpsichord

RCA: 23041

8:07am Shostakovich, Dmitri: Festive Overture (Op 96)

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

Telarc: 80595

8:14am REICHA, ANTON: Commemoration Symphony 1. Adagio-allegro

Corporon, Eugene Migliaro/Cincinnati CCM Wind Symphony

Klavier: 11042

8:26am Bach, Johann Sebastian: Brandenburg Concerto #3 in G (BWV 1048)

Linde, Hans-Martin/Linde-Consort

Virgin: 61154

8:38am STANFORD: Irish Fantasies for Violin and Piano 3. Jig

Gould, Lucy, violin

Frith, Benjamin, piano

Naxos: 572452

8:47am Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony #40 in g K. 550 – 2. Andante

Luque, Virginia/Moravian Philharmonic Orchestra Olomouc

Iberia: 001

8:58am ANDERSON, LEROY: Bugler’s Holiday

Anderson, Leroy/Generic Orchestra

Burke, James, cornet

Ware, John, cornet

Crisara, Raymong, cornet

MCA: 9815

8:58am ELGAR, Edward: Four Dances: 3. Sarabande (55676)

9:00am Dvorak, Antonin: Slavonic Dances (Op 72) – #7 in C

Dohnanyi, Christoph/Cleveland Orchestra

London: 430171

9:03am FASCH, J F: Lute Concerto in d: 3. Un poco allegro

/Accademia Farnese

Piastra, Claudio, guitar

Mondo Musica: 1 96030

9:07am Lane, Philip: London Salute

Sutherland, Gavin/Royal Ballet Sinfonia

Marco Polo: 225185

9:10am SCARLATTI, DOMENICO: Sonata in E-Andanta Comodo

Hemming, Fuzjko, piano

Domo: 73091

9:13am Wagner, Richard: Lohengrin – Act 3 Prelude

Ormandy, Eugene/Philadelphia Orchestra

CBS: 39438

9:18am Paganini, Niccolo: Violin Concerto #5 in A Minor

Yablonsky, Dmitry/Russian Philharmonic Orchestra

Pochekin, Ivan, violin

Naxos: 570487

9:58am Schumann, Robert: Fantasiestuecke Op. 12 4. Grillen

Yang, Joyce, piano

Avie: 2261

9:58am GINASTERA: Panambi – Games of the Water Sprites (Juego de las Deidades del Agua)

Ben-Dor, Gisele/London Symphony Orchestra

Naxos: 570999

10:00am Clarke, Jeremiah: Trumpet Voluntary (aka “Prince of Denmark’s March”)

Newman, Anthony/English Chamber Orchestra

Marsalis, Wynton, trumpet

Sony Classical: 66244

10:03am Schubert, Franz: Symphony #8 in b “Unfinished” (D 759)

Davis, Sir Colin/Dresden State Orchestra

RCA: 68544

10:30am Brahms, Johannes: Variations on a Theme by Handel, Op. 24

Douglas, Barry, piano

Chandos: 10716

10:58am Barthelemon, Cecilia Maria: Sonata in G Op 3 (c. 1794) 2.Adagio

Harbach, Barbara, harpsichord

Gasparo: 281

10:58am Debussy, Claude: Beau soir, arr. Heifetz for violin

Mutter, Anne-Sophie, violin

Orkis, Lambert, piano

Deutsche Grammo: 477 9730

11:00am ROUSSEL, Albert: Symphony #1 in d “Poem of the Forest” (Op 7)

Dutoit, Charles/National Orchestra of France

Erato: 88225

11:36am Mozart, Wolfgang Amadeus: Violin Concerto #1 in B-flat 1. Allegro moderato

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Pine, Rachel Barton, violin

Avie: 2317

11:43am Mozart, Wolfgang Amadeus: Violin Concerto #1 in B-flat 2.Adagio

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Pine, Rachel Barton, violin

Avie: 2317

11:50am Mozart, Wolfgang Amadeus: Violin Concerto #1 in B-flat 3. Presto

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Pine, Rachel Barton, violin

Avie: 2317

11:56am Gershwin, George: Sleepness Nights

Cockrell, Findlay, piano

Troy: 1414

11:58am LULLY: Gavotte

Maisky, Mischa, cello

Gililov, Pavel, piano

Deutsche Grammo: 431544

12:01pm ALBINONI, Tomaso: Concerto a cinque Op. 9 No. 2 Casanova Soundtrack

Kompaneck, Sonny/Hollywood Studio Symphony

Hollywood Recor: 62575

12:00pm Beethoven, Ludwig van: Symphony # 7 in A (Op 92) – 4. Allegro con brio

Bernstein, Leonard/New York Philharmonic

Sony Classical: 61835

12:09pm Holst, Gustav: Second Suite in F

Aadland, Eivind/Staff Band of the Norwegian Armed Forces

Simax: 1208

12:21pm Scarlatti, Alessandro: Recorder Sonata in c (for recorder, strings and continuo)

Palmer, Rudolph/Brewer Baroque Chamber Orch.

Berardi, Elissa, recorder

Newport: 85558

12:34pm BECK, FRANZ IGNAZ: Symphony in G

Ward, Nicholas/Northern Chamber Orchestra

Naxos: 553790

12:54pm Saint-Saens, Camille: Carnival of the Animals – The Swan

Perlman, Itzhak, violin

Sanders, Samuel, piano

Angel/EMI: 49604

12:57pm ELGAR, Edward: Salut d’amour (Op 12)

Lee, Shannon, violin

Paul, Pamela Mia, piano

Telarc: 80695

12:57pm Anonymous/Traditional: La Robbata (Canzona)

/London Early Music Group

Nonesuch: 79029

1:00pm Bach, Johann Sebastian: Concerto in E Major – 1.

/Elias String Quartet

Yang, Xuefei, guitar

Angel/EMI: 79018

1:08pm Bruckner, Anton: Symphony #4 in E-Flat “Romantic” – 3. Scherzo: Bewegt

Eschenbach, Christoph/Orchestre de Paris

Ondine: 1030

1:19pm Glazunov, Alexander: Symphony No. 6 in c

1:56pm Strauss, Johann I: Chinese Galop Op 20 “Chineser-Galopp”

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

Telarc: 80314

1:58pm TUCKER, C.: Ceremonial Fanfare (Kt 10)

Corporon, Eugene Migliaro/Lone Star Wind Orchestra

Naxos: 570968

2:00pm Brahms, Johannes: String Quartet #3 in B-Flat (Op 67)

/Borodin Quartet

Teldec: 90889

2:37pm QUANTZ: Flute Concerto #116 in D (Q 546)

/Dresdner Barocksolisten

Haupt, Eckart, flute

Capriccio: 10119

2:58pm Schumann, Robert: Scenes from Childhood (Op 15) – 2. A Curious Story

Horowitz, Vladimir, piano

Sony Classical: 93023

2:58pm Barrios, Augustin (Mangore): Alegro Sinfonico

McFadden, Jerry, guitar

Naxos: 557807

3:00pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony #39 in E-Flat (K 543) – 4. Finale: Allegro

Menuhin, Sir Yehudi/Sinfonia Varsovia

Virgin: 91078

3:05pm Boccherini, Luigi: Symphony # 8 in A (Op 12/6) (G 508)

Pople, Ross/London Festival Orchestra

Hyperion: 66236

3:30pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Symphony #5 in E minor – 1.

Jurowski, Vladimir/London Philharmonic Orchestra

LPO: 0064-2

3:44pm Handel, George Frideric: Concerto Grosso Op 6/12 in B Minor HWV 330

Pinnock, Trevor/The English Concert

Archiv: 410899

3:57pm Bach, Johann Sebastian: Well-Tempered Clavier Book 1 – Prelude and Fugue #11 in F (BWV 856)

Pollini, Maurizio, piano

Deutsche Grammo: B001363702

3:57pm KREISLER, Fritz: Beautiful Rosemary (aka “Schoen Rosmarin”)

Vengerov, Maxim, violin

Golan, Itamar, piano

Teldec: 77351

4:00pm Britten, Benjamin: Gloriana – Courtly Dances

Boughton, William/English Symphony Orchestra

Nimbus: 5295

4:10pm Liszt, Franz: Hungarian Rhapsody #1 in F, for orchestra

Masur, Kurt/Gewandhausorchester Leipzig

Philips: 412724

4:21pm Schubert, Franz: Impromptu #4 in A-flat Major, Op. 90

Dinnerstein, Simone, piano

Sony: 98943

4:30pm Rossini, Gioachino: Theme & Variations for Clarinet in E-Flat

Schneider, Alexander/Mostly Mozart Festival Orch

Stoltzman, Richard, clarinet

RCA: 4599

4:45pm Vivaldi, Antonio: Cello Concerto in G RV 414

Kraemer, Nicholas/City of London Sinfonia

Wallfisch, Raphael, cello

Naxos: 550910

4:55pm Gershwin, George: Porgy & Bess – Summertime

Heifetz, Jascha, violin

Bay, Emanuel, piano

MCA: 42212

4:57pm Grainger, Percy: Shepherd’s Hey

Montgomery, Kenneth/Bournemouth Sinfonietta

Chandos: 6542

4:59pm Dvorak, Antonin: Gypsy Melodies (Op 55) – 4. Songs My Mother Taught Me

Perlman, Itzhak, violin

Sanders, Samuel, piano

Angel/EMI: 47467

5:00pm Strauss, Johann II: Blue Danube Waltz (Op 314)

Warren-Green, Christopher/Johann Strauss Orchestra of Vi

Black Box: C 1059

5:09pm Ravel, Maurice: Piano Concerto in G 1. Allegramente

Judd, James/Royal Liverpool Philharmonic Orchestra

Grosvenor, Benjamin

Decca: B0017610-02

5:18pm Victoria, Tomas Luis de: Alma Redemptoris Mater

/Chanticleer

Teldec: 49702

5:28pm Bizet, Georges: Carmen: Suite

Lopez-Cobos, Jesus/Cincinnati Symphony Orchestra

Telarc: 80224

5:47pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Concerto #12 A Maj. K.414 I. Allegro

/Calder Quartet

McDermott, Anne-Marie, piano

Bridge: 9403

5:57pm Strauss, Josef: On Vacation

Abbado, Claudio/Vienna Philharmonic

Deutsche Grammo: 423662

5:57pm Jobim, Antonio Carlos: Estrada do Sol

Isbin, Sharon, guitar

Virgin: 59591

6:00pm Borodin, Alexander: String Quartet #2 in D – Nocturne

/Lafayette String Quartet

Dorian: 90203

6:09pm Barber, Samuel: Symphony #1 (Op 9)

Slatkin, Leonard/St. Louis Symphony Orchestra

RCA: 60732

6:35pm TELEMANN, Georg Phillip: Tafelmusik I – 4. Trio in E-Flat

/Florilegium

Channel Classic: 19198

6:54pm HUMMEL, Johann Nepomuk: Flute Sonata in D – 2.

Daoust, Lise, flute

Picard, Carmen, piano

Naxos: 553473

6:57pm Brahms, Johannes: Four Piano Pieces (Op 119) – 3. Intermezzo in C: Grazioso e giocoso

Kuerti, Anton, piano

Analekta: 9205/7

6:57pm Dukas, Paul: La Peri – Fanfare

Boulez, Pierre/New York Philharmonic

CBS: 45659

7:00pm PROGRAM: Exploring Music

8:00pm Mussorgsky, Modest: Pictures at an Exhibition – Great Gate of Kiev

Ott, Alice Sara, piano

Deutsche Grammo: 4790088

8:05pm Sibelius, Jean: Kalevala Legends – Swan of Tuonela

Ormandy, Eugene/Philadelphia Orchestra

CBS: 39785

8:20pm Bach, Johann Sebastian: Violin Concerto #2 in E (BWV 1042)

Zukerman, Pinchas/English Chamber Orchestra

Zukerman, Pinchas, violin

RCA: 60718

8:37pm Chopin, Frédéric: Waltzes (Op 34) – #2 in a “Grande Valse Brillante”

Barenboim, Daniel, piano

Deutsche Grammo: B0015384

8:47pm CRUSELL: Clarinet Concerto #3 in B-Flat Op 11 1. Allegro risoluto

Matson, Dorrit/New York Scandia Symphony

Hartman, Steven D., clarinet

Reit, Peter, french horn

Goldberg, Marc, bassoon

Centaur: 2495

8:58pm Strauss, Johann II: Accelerations Waltz

Karajan, Herbert von/Berlin Philharmonic

Deutsche Grammo: 400026

8:58pm Anonymous/Traditional: Little Galitsian Dance, for klezmer trio

/Trio Klezele

Private: DigitalDownload

9:00pm Dvorak, Antonin: In Nature’s Realm Overture (Op 91)

Handley, Vernon/Ulster Orchestra

Chandos: 8453

9:18pm WARLOCK: Capriol Suite

Mayer, Uri/Edmonton Symphony Orchestra

CBC: 5035

9:28pm Handel, George Frideric: Concerto a due cori (Christmas Concerto) in B-Flat HWV 332

Pinnock, Trevor/The English Concert

Archiv: 435262

9:48pm Beethoven, Ludwig van: Piano Sonata #23 in f “Appassionata” (Op 57) 1. Allegro Assai

Watts, Andre, piano

Angel/EMI: 64600

9:58pm SAINZ DE LA MAZA, R.: Zapateado

Isbin, Sharon, guitar

Virgin: 59591

9:58pm WALTON, William: Henry V: Touch Her Soft Lips & Part

Litton, Andrew/Bournemouth Symphony Orchestra

London: 448134

10:00pm Khachaturian, Aram: Gayaneh Suite

Fiedler, Arthur/Boston Pops Orchestra

RCA: 68132

10:18pm FASCH, J F: Concerto for two horns,winds, & strings in D

Guttler, Ludwig/Saxony Virtuosi

Capriccio: 10223

10:30pm Schumann, Robert: Piano Concerto in a (Op 54) 3. Allegro vivace

Marriner, Sir Neville/London Symphony Orchestra

Ousset, Cecile, piano

Angel/EMI: 69859

10:46pm PICHL, VACLAV: Symphony in E-Flat Z24

Bamert, Matthias/London Mozart Players

Chandos: 9740

10:59pm Bach, Johann Sebastian: Goldberg Variations (BWV 988) – Variation 13

Gould, Glenn, piano

Sony Classical: 87703

10:59pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: The Seasons – 7. July

Orbelian, Constantin/

Delos: 3255

11:00pm PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

