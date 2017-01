Music played for: 01/10/2017

12:00am PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

6:00am WILLIAMS, JOHN: Olympic Fanfare

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

Telarc: 80122

6:08am TELEMANN, Georg Phillip: Concerto for 3 oboes in B-Flat

Goebel, Reinhard/Musica Antiqua Koln

Westermann, Peter, oboe

Niesemann, Michael, oboe

Dhont, Piet, oboe

Archiv: 419633

6:17am SUPPE, Franz von: Morning, Noon, and Night in Vienna (Overture)

Mehta, Zubin/Vienna Philharmonic

CBS: 44932

6:28am Beethoven, Ludwig van: Piano Concerto #1 in C (Op 15) – 3. Rondo

Vonk, Hans/Staatskapelle Dresden

Zacharias, Christian, piano

Angel/EMI: 68507

6:37am Strauss, Johann II: Where the Lemon Trees Blossom Op 364

Horenstein, Jascha/Vienna State Opera Orchestra

Chesky Rec: 95

6:49am Mozart, Wolfgang Amadeus: German Dances (K 600)

Wand, Gunter/Sym. Orch of the NDR Hamburg

RCA: 60068

6:59am Debussy, Claude: Golliwogg’s Cakewalk

Ortiz, Cristina, piano

MCA Classics: 25969

6:59am Mendelssohn, Felix: On Wings of Song Op 34/2

Brieff, Frank/Columbia Symphony Orchestra

Stern, Isaac, violin

Sony Classical: 64537

7:00am Bach, Johann Sebastian: Jesu, Joy of Man’s Desiring (BWV 147)

Rosznyai, Zoltan/Columbia Chamber Symphony

Power Biggs, E., organ

CBS: 39431

7:06am Holst, Gustav: Planets (Op 32) – 2. Venus, the Bringer of Peace

Gibson, Sir Alexander/Royal Scottish National Orchestra

Chandos: 6633

7:16am ATTAINGNANT, Pierre: Pavanne: Bel fiore

Baxter, Becky-harp (Italian single row)

Dorian: 93193

7:23am Vivaldi, Antonio: Four Seasons 1. Spring

/Orpheus Chamber Orchestra

Chang, Sarah-violin

Angel/EMI: 94431

7:34am Goldman, Edwin Franko: Onward-Upward

Fennell, Frederick/Eastman Wind Ensemble

Mercury: 432019

7:40am Liszt, Franz: Hungarian Rhapsody #3 in D, for orchestra

Korodi, Andras/Budapest Symphony Orchestra

Capriccio: 10077

7:49am Schubert, Franz: Piano Trio #1 in B-Flat (Op 99) (D 898) 4. Rondo (Allegro vivace)

/Beaux Arts Trio

Philips: 412620

7:58am Dvorak, Antonin: Cypresses: The old letter in my book

/Cypress String Quarter

AVIE: AV2275

7:58am Offenbach, Jacques: Promptes a servir la pratique, arr. for cello

Olivieri-Munroe, Cha/Prague Philaharmonic Orchestra

Gabetta, Sol, cello

RCA: 88697359622

8:00am Mendelssohn, Fanny: Notturno in g

Mueller, Charlotte, piano

MSR: 1160

8:08am Handel, George Frideric: See, the conquering Hero comes aka Hail the Conquering Hero

Lauebin, Hannes-trumpet

Lauebin, Wolfgang-trumpet

Preston, Simon-organ

Lauebin, Bernhard-trumpet

Deutsche Grammo: 419245

8:11am Beach, Amy: Symphony in E-minor Op. 32 (Gaelic): 1 Allegro con fuoco

Jarvi, Neeme/Detroit Symphony Orchestra

Chandos: 8958

8:26am Rachmaninoff, Sergei: Piano Concerto #2 in c (Op 18) – 3. Allegro scherzando

Forster, Heiko Mathias/Czech National Symphony Orchestra

Goodyear, Stewart, piano

Steinway: 30047

8:37am WOLF, E. W.: Symphony in E-Flat – 3. Allegro

Pasquet, Nicolas/Franz Liszt Chamber Orchestra, Weimar

Naxos: 557132

8:48am FOERSTER, J.B.: Festive Overture (Op 70)

Friedel, Lance/Slovak Radio Symphony Orchestra

Naxos: 557776

8:57am ROMAN: Little Drottningholm Music – 3. Andantino

Halstead, Anthony/Uppsala Chamber Orchestra

Naxos: 553733

8:57am DYENS: Tango en skai

Karadaglic, Milos, guitar

Deutsche Grammophon: B0017000

9:00am Haydn, Franz Joseph: Piano Sonata #62 in E-Flat – 1. Allegro (Hob. XVI:52)

Feghali, Jose, piano

Vai Audio: 1157

9:10am Brahms, Johannes: Serenade #1 in D (Op 11) – 3. Adagio non troppo

Abbado, Claudio/Mahler Chamber Orchestra

Deutsche Grammo: 4765786

9:28am Respighi, Ottorino: Ancient Airs & Dances Suite #1

Dorati, Antal/Philharmonia Hungarica

Mercury: 416496

9:44am Bach, Johann Sebastian: Flute Sonata in A BWV 1032

Faerber, Jorg/Heilbronn Chamber Orchestra

Galway, Sir James, flute

RCA: 60900

9:58am KLETZKI: Three Unpublished Piano Pieces (1940 or 1941) – 3.

Banowetz, Joseph, piano

Naxos: 572190

9:58am Britten, Benjamin: Variations on a Theme of Frank Bridge (Op 10) – 5. Aria Italiana

Nikolic, Gordan/Netherlands Chamber Orchestra

PentaTone Class: 5186 056

10:00am Grieg, Edvard: Peer Gynt (Op 23) – No. 8: In the Hall of the Mountain King

Bernstein, Leonard/New York Philharmonic

Sony Classical: 46709

10:02am Boccherini, Luigi: String Quartet in E-Flat (Op 32/1) – 1. Allegretto (G 201)

/Quartetto Borciani

Naxos: 555042

10:10am Bernstein, Leonard: West Side Story – Suite

Zinman, David/Philharmonia Orchestra

Bell, Joshua, violin

Sony Classical: 89358

10:34am Mozart, Wolfgang Amadeus: Violin Sonata in F (K 376)

Grumiaux, Arthur, violin

Klien, Walter, piano

Philips: 412141

10:54am Handel, George Frideric: Xerxes HWV 40: Largo

Rolla, Janos/Franz Liszt Chamber Orchestra

Teldec: 43104

10:58am Brun, Fritz: Symphony 1 (1902) 3. Allegro energico

Adriano/Moscow Symphony Orchestra

Guild: 7395

10:58am Jacquet De La Guerre, Elisabeth: Suite No. 2 in G Minor – Sarabande

Farr, Elizabeth, harpsichord

NAXOS: 557654-55

11:00am WILLIAMS, JOHN: Raiders of the Lost Ark – March

Black, Stanley/London Symphony Orchestra

MCA: 25192

11:07am Schumann, Robert: Overture, Scherzo & Finale (Op 52)

Marriner, Sir Neville/Radio Symph Orch of Stuttgart

Capriccio: 10063

11:28am Mendelssohn, Felix: Symphony #4 in A “Italian” (Op 90): -1. Allegro Vivace

Szell, George/Cleveland Orchestra

CBS: 37760

11:38am KOZELUCH: Symphony in A Major

Goodwin, Paul/Zurich Chamber Orchestra

Novalis: 150 160-2

11:58am Ravel, Maurice: Mother Goose Suite “5 pieces enfantines” 1. Sleeping Beauty in the Woods

Jarvi, Paavo/Cincinnati Symphony Orchestra

Telarc: 80601

11:58am Kodaly, Zoltan: Hary Janos Suite – 2. The Viennese Musical Clock

Schwarz, Gerard/Seattle Symphony

Delos: 3504

12:00pm Gershwin, George: Rhapsody in Blue

Slatkin, Leonard/St. Louis Symphony Orchestra

Siegel, Jeffrey, piano

VoxBox: 5007

12:18pm Vivaldi, Antonio: Chamber Concerto in D (RV 94) (P 201)

/Musical Offering

Nonesuch: 79067

12:34pm STANFORD: Irish Rhapsody #5

Handley, Vernon/Ulster Orchestra

Chandos: 8545

12:53pm Beethoven, Ludwig van: Fur Elise (WoO 59)

Demus, Joerg, piano

Intercord: 892934

12:57pm Rachmaninoff, Sergei: It Wasn’t Long Ago, My Friend

Osadchy, Eugene, cello

Markina, Anastasia, piano

Bolo Classique: 8010

12:57pm Bizet, Georges: Jeux d’Enfants, Op. 22 “Leap-Frog”

West, Martin/San Francisco Ballet Orchestra

Reference: RR-131

1:00pm Dvorak, Antonin: Symphony #9 in E Minor “From the New World” (Op 95)

Mackerras, Sir Charles/Prague Symphony Orchestra

Supraphon: 3848

1:47pm MOLTER: Trumpet Concerto #1 in D

Howarth, Elgar/London Philharmonic Orchestra

Hardenberger, Hakan, trumpet

Philips: 426311

1:58pm Grieg, Edvard: “Butterfly” Op. 43 #1

Andsnes, Leif Ove, piano

Virgin: 59300

1:58pm Senaille, Jean-Baptiste: Allegro spiritoso (trans. J. Salmon)

Kliegel Maria, cello

Havenith, Raimund, piano

Naxos: 557943

2:00pm Wagner, Richard: Tannhauser – Overture

Ozawa, Seiji/Berlin Philharmonic

Philips: 426271

2:15pm Bach, Johann Sebastian: Cantata #169 – Gott soll allein mein Herze haben – 1. Sinfonia

Muller-Bruhl, Helmut/Cologne Chamber Orchestra

Naxos: 557621

2:28pm Jacob, Gordon: William Byrd Suite

Fennell, Frederick/Eastman Wind Ensemble

Mercury: 432009

2:46pm HUMMEL, Johann Nepomuk: Piano Concerto #2 in a (Op 85) -Finale-3. Rondo, Allegro Moderato

Korneev, Alexander/Moscow Philharmonic Orchestra

Ratser, Dmitri, piano

Ratser: 002

2:58pm Cassado, Gaspar: Cancion de Leonardo

Perez, Roberto Moronn

Reference: FR-705

2:58pm TIOMKIN: The Sundowners – Theme

Kaufman, Richard/London Symphony Orchestra

LSO Live: 0720

3:00pm Copland, Aaron: Fanfare for the Common Man

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

Telarc: 80339

3:03pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony #34 in C (K 338)

Gardiner, John Eliot/English Baroque Soloists

Philips: 420937

3:34pm Liszt, Franz: Battle of the Huns

Maazel, Lorin/Bavarian Radio Symphony Orch.

RCA: 68471

3:54pm Handel, George Frideric: Atalanta Overture

/New York Trumpet Ensemble

MMG (Vox): 7100

3:57pm Orff, Carl: Carmina Burana: Dance On the Lawn

Shaw, Robert/Atlanta Symphony Orchestra

Telarc: 80321

3:57pm Falla, Manuel de: Seven Popular Spanish Songs – 5. Nana

Stern, Michael/Orchestra of St. Luke’s

Bell, Joshua, violin

Sony Classical: 97779

4:00pm Brahms, Johannes: Wiegenlied (Lullaby)

Ma, Yo-Yo, cello

Stott, Kathryn, piano

Sony: 10316

4:03pm Haydn, Franz Joseph: Divertimento for 2 horns & string quartet in E-Flat

/L’Archibudelli

Koster, Ab, horn

Bonet-Manrique, Javier, horn

Sony Classical: 68253

4:24pm Beethoven, Ludwig van: Symphony # 9 in D Minor, Op. 125 – 1.

Chung, Myung-Whun/Seoul Philharmonic

Deutsche Grammophon: 481 0591

4:41pm SCARLATTI, DOMENICO: Sonata K 183 (L 473) (Allegro)

Zacharias, Christian, piano

Angel/EMI: 68507

4:51pm Debussy, Claude: La Mer – 2. Play of the Waves

Abbado, Claudio/Lucerne Festival Orchestra

Deutsche Grammo: B0003397

4:57pm HARTY: Fantasy Scenes, for Orchestra – Fourth Movement

Yuasa, Takuo/Ulster Orchestra

Naxos: 557731

4:57pm Chopin, Frédéric: Etude in G-Sharp Minor (Op. 25/6)

Lang Lang, piano

Sony: 489602

5:00pm Bach, Johann Sebastian: Arioso

/St. Louis Brass Quintet

Summit: 120

5:04pm ELGAR, Edward: Three Bavarian Dances (Op 27)

Del Mar, Norman/Bournemouth Sinfonietta

Chandos: 8371

5:17pm Schumann, Clara: Quatre pieces fugitives Op 15 (1845) 3.

Cheng, Angela, piano

CBC: 1087

5:27pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: 1812 Overture (Op 49)

Bernstein, Leonard/New York Philharmonic

CBS: 36723

5:42pm Bach, Wilhelm Friedemann: Sinfonia in F (F. 67)

Lamon, Jeanne/Tafelmusik

Nediger, Charlotte, harpsichor

Sony Classical: 62720

5:58pm Grieg, Edvard: “Shepherd Boy” Op. 54 #1

Andsnes, Leif Ove, piano

Virgin: 59300

5:58pm Anonymous/Traditional: Il Ballerino (Balletto)

/London Early Music Group

Nonesuch: 79029

6:00pm WALTON, William: Crown Imperial (Coronation March)

Fennell, Frederick/Eastman Wind Ensemble

Mercury: 432009

6:10pm RIMSKY-KORSAKOV: Tale of Tsar Saltan Suite Op 57

Batiz, Enrique/Philharmonia Orchestra

Naxos: 550726

6:34pm LOTTI: Oboe Concerto in A

/I Musici

Holliger, Heinz, oboe

Philips: 420189

6:53pm Schubert, Franz: Wanderer Fantasy D.760 4. Allegro

Kim, Angela Jia, piano

Miro Classical: 1

6:57pm Gardel, Carlos: Por una cabeza

European Film Phiharmonic/

Karadaglic, Milos, guitar

Deutsche Grammophon: B0017000

6:57pm Haydn, Franz Joseph: Symphony #60 in C “Il distrattto” 4.

/Orpheus Chamber Orchestra

Deutsche Grammophon: 437783-2

7:00pm PROGRAM: Exploring Music

Program:

8:00pm Brahms, Johannes: Intermezzo, Op. 118 #2

Peñalver. Ricardo

Tempus: 10049

8:06pm Bach, Johann Sebastian: Suite for Brass

/Philip Jones Brass Ensemble

London: 417524

8:22pm Beethoven, Ludwig van: Symphony # 3 “Eroica” in E-Flat (Op 55) – 4. Finale: Allegro molto – Presto

Norrington, Roger/London Classical Players

Virgin: 61374

8:32pm Respighi, Ottorino: Adagio with variations for cello & orchestra

Bychkov, Semyon/Orchestre de Paris

Maisky, Mischa, cello

Deutsche Grammo: 435781

8:49pm Mendelssohn, Felix: Athalia Overture Op 74

Peter Flor, Claus/Bamberg Symphony

RCA: 7905

8:58pm Gershwin, George: Embraceable You, arr. Earl Wild (From Seven Gershwin Etudes)

Votapek, Ralph, piano

Blue Griffon: 139

8:58pm Purcell, Henry: Abdelazer: Rondeau

Leppard, Raymond/English Chamber Orchestra

CBS: 46359

9:00pm Vivaldi, Antonio: Oboe Concerto in g Op 11 RV 460 (Op 11/6)

Pommer, Max/New Bach Colleg. Mus. Leipzig

Glaetzner, Burkhard, oboe

Capriccio: 10230

9:15pm Sibelius, Jean: Nightride and Sunrise

Dorati, Antal/London Symphony Orchestra

Angel/EMI: 65182

9:31pm Chopin, Frédéric: Piano Concerto #1 in e (Op 11) – 2. Romance

Davis, Andrew/Philharmonia Orchestra

Yundi, piano

Deutsche Grammophon: B0008236

9:45pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony # 1 in E-Flat (K 16)

Ward, Nicholas/Northern Chamber Orchestra

Naxos: 550871

9:59pm LEONCAVALLO: Barcarola veneziana

Lang Lang, piano

Deutsche Grammo: B0013965

9:59pm Dvorak, Antonin: Cypresses: My dearest one

/Cypress String Quarter

AVIE: AV2275

10:00pm Rossini, Gioachino: String Sonata #5 in E-Flat

Furi, Thomas/Bern Camerata

Deutsche Grammo: 413310

10:19pm Schubert, Franz: Symphony #9 in C “The Great” (D 944) – 4. Allegro vivace

Masur, Kurt/Gewandhausorchester Leipzig

Philips: 426269

10:31pm Prokofiev, Sergei: Piano Concerto #3 in C – 1. Andante

Hendl, Walter/Chicago Symphony Orchestra

Cliburn, Van, piano

RCA: 6209

10:45pm Bach, Johann Sebastian: Concerto for Violin and Oboe (BWV 1060)

Ratner, Tanya/River Oaks Chamber Orchestra

Brian Lewis, violin/Alecia Lawyer, oboe

ROCO: 2006

10:59pm Brahms, Johannes: Hungarian Dance # 7 in A

Ogden, John, piano

Lucas, Brenda, piano

MCA: 25891

10:59pm Grieg, Edvard: Norwegian Dances (Op 35) – 2. Allegretto tranquillo e grazioso

Gibson, Sir Alexander/New Symphony Orch of London

Chesky Rec: 62

11:00pm PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

