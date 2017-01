Music played for: 01/09/2017

12:00am PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

Playlist: http://www.wfmt.com/wfmt-radio-network/classical-programming/beethoven-network/

6:00am RIMSKY-KORSAKOV: Snow Maiden – Dance of the Tumblers

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

Telarc: 80115

6:07am ALBINONI, Tomaso: Concerto for trumpet, oboes & bassoon in C

Warren-Green, Christopher/Philharmonia Orchestra

(members of)

Wallace, John, trumpet

Nimbus: 7012

6:15am BARRY, JOHN: Out of Africa: Flying Over Africa

Kaufman, Richard/London Symphony Orchestra

Varese Sar: 302 066 704

6:25am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Swan Lake – Waltz of the Swans

Rostropovich, Mstislav/Berlin Philharmonic

Decca: B0007341

6:32am PAINE, John Knowles: Symphony No. 2 ” Im Fruhling”‘ in A (Op 34) – 4. Finale: Allegro

Mehta, Zubin/New York Philharmonic

New World: 350

6:47am Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony #15 in G (K 124)

Spivakov, Vladimir/Moscow Virtuosi

RCA: 60715

6:58am Brahms, Johannes: Six Piano Pieces (Op 118)

Alexeev, Dmitri, piano

Angel/EMI: 69521

6:58am Turner, Elizabeth: Lesson #2 in G for solo harpsichord 2. Adante affettuoso

Harbach, Barbara, harpsichord

Gasparo: 281

7:00am WILLIAMS, JOHN: Schindler’s List – Theme

Wordsworth, Barry/Royal Philharmonic

Jansen, Janine, violin

Decca: 475011

7:07am Bach, Johann Sebastian: Concerto in D Minor – 1.

/Elias String Quartet

Yang, Xuefei, guitar

Angel/EMI: 79018

7:15am Chopin, Frédéric: Etude in E Major, Op. 10 #3 “Tristesse”

Peñalver. Ricardo

Tempus: 10049

7:23am SVENDSEN: Norwegian Rhapsody #2 Op 19

Ruud, Ole Kristian/Trondheim Symphony

Simax: 1085

7:33am LOVRIEN: Monkey Business

Junkin, Jerry/Dallas Winds

DWS: 1

7:40am Haydn, Franz Joseph: Horn Concerto #1 in D

Warren-Green, Christopher/London Chamber Orchestra

Thompson, Michael, horn

Virgin: 61235

7:58am Grieg, Edvard: Scherzo Op. 54 #5

Andsnes, Leif Ove, piano

Virgin: 59300

7:58am Glass, Philip: Company: III

Jacobsen, Eric/The Knights

Ancalagon: 137

8:00am Bizet, Georges: L’Arlesienne Suite #2 – 4. Farandole

Stokowski, Leopold/National Philharmonic Orchestra

CBS: 37260

8:07am Holst, Gustav: Walt Whitman Overture (Op 7)

Falletta, JoAnn/Ulster Orchestra

Naxos: 572914

8:14am Vivaldi, Antonio: Concerto for 2 cellos in g (RV 531)

Antonini, Giovanni/Il Giardino Armonico

Coin, Christophe, cello

Beschi, Paolo, cello

Teldec: 94552

8:28am Beethoven, Ludwig van: Piano Sonata #14 in c# “Moonlight” 1. Adagio

Watts, Andre, piano

Angel/EMI: 64600

8:35am Lehar, Franz: Gold and Silver Waltz (Op 79)

Boskovsky, Willi/Vienna Johann Strauss Orchestra

Angel/EMI: 65653

8:47am BACH, C.P.E.: Symphony for 2 oboes, 2 horns, strings and basso continuo in E-Flat H 654

Haenchen, Hartmut/CPE Bach Chamber Orchestra

Capriccio: 10103

8:58am Scriabin, Alexander: Etude in D-Sharp Minor

Cliburn, Van, piano

RCA: 60726

8:58am STAMP, J.: Aubrey Fanfare

Corporon, Eugene Migliaro/North Texas Wind Symphony

Klavier: 11070

9:00am Mendelssohn, Felix: Midsummer Night’s Dream (Op 61) – Suite: Nocturne

Tate, Jeffrey/Rotterdam Philharmonic

Angel/EMI: 69864

9:11am Heinichen, Johann David: Concerto in G S 215

Goebel, Reinhard/Musica Antiqua Koln

Archiv: 437549

9:27am Rachmaninoff, Sergei: Symphony #2 in e (Op 27) – 4. Allegro vivace

Lopez-Cobos, Jesus/Cincinnati Symphony Orchestra

Telarc: 80543

9:41am Mozart, Wolfgang Amadeus: Flute Quartet #3 in C (K 285b) (or K. Anh. 171)

/Ensemble Villa Musica

Gerard, Jean Claude, flute

Naxos: 550438

9:58am ALBINONI, Tomaso: Concerto Op 7 no 2 in C major: Allegro

/I Musici

Philips: 432115

9:58am Jacquet De La Guerre, Elisabeth: Suite No 1 in D Minor – Courante

Farr, Elizabeth, harpsichord

NAXOS: 557654-55

10:00am Bach, Johann Sebastian: Sheep May Safely Graze (BWV 208)

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Angel/EMI: 66967

10:05am Schumann, Robert: Introduction & Allegro Appassionato (Op 92)

Dohnanyi, Christoph/Vienna Philharmonic

Schiff, Andras, piano

London: 417802

10:19am BACH, J.C.: Sinfonia in C Op 3/2

Gmur, Hanspeter/Camerata Budapest

Naxos: 553083

10:34am Vaughan Williams, Ralph: The Lark Ascending

Boughton, William/English String Orchestra

Bochmann, Michael, violin

Nimbus: 5210

10:53am Glazunov, Alexander: The Seasons (Op 67) – 1. Winter: Variations 1-4

Hayman, Richard/Philharmonic Symphony Orchestra of London

Naxos: 555291

10:57am Borodin, Alexander: Spanish Serenade

Turovsky, Yuli/I Musici de Montreal

Analekta: 9897

10:57am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Don Juan’s Serenade

Osadchy, Eugene, cello

Markina, Anastasia, piano

Bolo Classique: 8010

11:00am Beethoven, Ludwig van: Piano Concerto #4 in G Major – 1.

Jordan, Philippe/Radio-France Philharmonic Orch.

Guy, Francois-Frederic, piano

Naive: 5148

11:18am Dvorak, Antonin: Legend No. 5, for orch. in A-flat minor

Gunzenhauser, Stephen/Slovak Philharmonic Orchestra

Naxos: 550266

11:28am Handel, George Frideric: Water Music Suite #1 in F: 1. Allegro

Schwarz, Gerard/Los Angeles Chamber Orchestra

Delos: 1500

11:35am Respighi, Ottorino: Pines of Rome

Muti, Riccardo/Philadelphia Orchestra

Angel/EMI: 69826

11:57am ROMERO, CELEDONIO: Tango Angelita

Romero, Pepe, guitar

Philips: 432102

11:57am TELEMANN, Georg Phillip: Tafelmusik III: 4. Trio in D for 2 flutes & basso continuo 2. Allegro

/Orchestra of the Golden Age

Naxos: 553732

12:00pm Brahms, Johannes: Hungarian Dance # 3 in F

Alsop, Marin/London Philharmonic Orchestra

Naxos: 557429

12:03pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Concerto #23 in A Major

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Moravec, Ivan

Piano Classics: 0008

12:34pm Bach, Johann Sebastian: Orchestral Suite #4 in D (BWV 1069)

Pinnock, Trevor/The English Concert

Archiv: 413629

12:57pm PARKIN: Still Life

Parkin, Eric, piano

Priory: 578

12:57pm A Lady (18th c.): Lesson VI in D 3. Minuet

Harbach, Barbara, harpsichord

Gasparo: 281

1:04pm Mahler, Gustav: Symphony # 7 in e “Song of the Night”

Boulez, Pierre/Cleveland Orchestra

Deutsche Grammo: 447756

2:24pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Violin Concerto in D (Op 54) – 3. Allegro vivacissimo

Harding, Daniel/Swedish Radio Symphony Orchestra

Chen, Ray, violin

Sony Classical: 798410

2:35pm Beethoven, Ludwig van: Trio in E-flat 1.Allegro

/Claremont Trio

Bridge: 9395

2:45pm Vivaldi, Antonio: Concerto in D RV 93

Griffiths, Howard/Zurich Chamber Orchestra

Isbin, Sharon, guitar

Warner Bro Clas: 45312

2:57pm PUTS: Symphony No. 3, “Vespertine” – 2. “I have a recurrent dream”

Harth-Bedoya, Miguel/Fort Worth Symphony Orchestra

FWSO Live: 2012 (TAKE 6)

2:57pm CLEMENTI, Muzio: Sonatina in C Major, Op. 36 #1 – 2.

Shelley, Howard, piano

Hyperion: 67814

3:00pm Dvorak, Antonin: Slavonic Dances (Op 46) – #1 in C

Bernstein, Leonard/New York Philharmonic

Sony Classical: 60563

3:04pm HANSON, HOWARD: Merry Mount Suite (Op 31)

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

Telarc: 80649

3:19pm Haydn, Franz Joseph: Cello Concerto #1 in C (Hob VIIb:1) 1. Moderato

Creswick, Bradley/Northern Sinfonia of England

Meneses, Antonio, cello

AVIE: 2176

3:34pm Bach, Johann Sebastian: Brandenburg Concerto #2 in F (BWV 1047)

Rolla, Janos/Franz Liszt Chamber Orchestra

Andre, Maurice, trumpet

Angel/EMI: 69152

3:51pm Grieg, Edvard: Peer Gynt (Op 23) – No. 1: Prelude to Act 1 “At the Wedding”

Jarvi, Paavo/Estonian National Symphony Orchestra

Virgin: 45722

3:56pm SALZEDO: Suite of Eight Dances: Tango

Kondonassis, Yolanda, harp

Telarc: 80581

3:59pm ALVARADO, Francisco: Recuerdo

:

4:00pm Massenet, Jules: Meditation from “Thais”

Mutter, Anne-Sophie, violin

Orkis, Lambert, piano

Deutsche Grammo: 4792949

4:06pm Rachmaninoff, Sergei: Symphonic Dances (Op 45) – 3. Lento assai e Allegro vivace

Kaz, Arnold/Novosibirsk Philharmonic

Sony Classical: 57660

4:24pm Handel, George Frideric: Concerto #2 a due cori in F

Gardiner, John Eliot/English Baroque Soloists

Philips: 411122

4:40pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Concerto #27 in B-Flat (K 595) – 2. Larghetto

/Orpheus Chamber Orchestra

Goode, Richard, piano

Nonesuch: 79608

4:52pm Strauss, Johann II: Gypsy Quadrille

Muti, Riccardo/Vienna Philharmonic

Deutsche Grammo: B0001849

4:57pm Ibert, Jacques: The Little White Donkey

Galway, Sir James, flute

Moll. Philip, piano

RCA: 63725

4:57pm Morricone, Ennio: Addio Monte

Dubeau, Angele/La Pieta

Dubeau, Angele, violin

Analekta: 8737

5:00pm Beethoven, Ludwig van: Symphony # 5 in c (Op 67) – 1. Allegro con brio

van Zweden, Jaap/Dallas Symphony Orchestra

Dallas Symphony: 20071

5:07pm Glazunov, Alexander: Fantaisie “from darkness to light” (Op 53)

Almeida, Antonio de/Hong Kong Philharmonic

Marco Polo: 220444

5:17pm Mompou, Federico: Musica Callada/Impresiones intimas I

Lechner, Anja, cello

Couturier, Francois, piano

ECM: 2367

5:28pm Wagner, Richard: Die Meistersinger – Prelude to Act 1

Ormandy, Eugene/Philadelphia Orchestra

CBS: 38914

5:38pm TELEMANN, Georg Phillip: Trumpet Concerto (#3) in D with oboes, bassoon, strings & continuo

Boughton, William/English String Orchestra

Wallace, John, trumpet

Nimbus: 5189

5:46pm DUSSEK, Jan: Piano Sonata in a Op 18/2 (1792)

Marvin, Frederick, piano

Dorian: 80110

5:57pm ALBINONI, Tomaso: Concerto no 5 in C major: Adagio

/I Musici

Philips: 432115

5:57pm RAMEAU, Jean-Phillippe: Contra Dances

Herreweghe, Philippe/Orchestra dela Chapelle Royale

Harmonia Mundi: 901130

6:00pm Smetana, Bedrich: Ma Vlast “My Country” – 2. The Moldau

Macal, Zdenek/Milwaukee Symphony Orchestra

Telarc: 80327

6:12pm Respighi, Ottorino: The Birds

Waart, Edo de/San Francisco Symphony Orchestra

Philips: 411419

6:35pm VANHAL: Symphony in D (Bryan D2)

Mallon, Kevin/Toronto Camerata

Naxos: 557483

6:53pm Bach, Johann Sebastian: Well-Tempered Clavier Book 1 – Prelude and Fugue #23 in B (BWV 868)

Pollini, Maurizio, piano

Deutsche Grammo: B001363702

6:57pm Barrios, Augustin (Mangore): Estudio Vals

McFadden, Jerry, guitar

Naxos: 557807

6:57pm ANDERSON, LEROY: The Bluebells of Scotland from Scottish Suite

Fennell, Frederick/Eastman-Rochester Pops Orchestra

Mercury: 432013

7:00pm PROGRAM: Exploring Music

/more at http://exploringmusic.wfmt.com/

Program:

8:00pm PROGRAM: Chicago Symphony Orchestra

Program:

January 9 – Recordings from the archive of the Chicago Symphony Orchestra

BRAHMS Academic Festival Overture; Daniel Barenboim conducts

WAGNER Prelude and Liebestod from Tristan and Isolde; Artur Rodzinski conducts

ELGAR Enigma Variations; Georg Solti conducts

RICHARD STRAUSS Ein Heldenleben; John Weicher, violin; Fritz Reiner conducts

TCHAIKOVSKY Waltz from The Nutcracker; Martin Gould conducts

10:00pm Vaughan Williams, Ralph: Fantasia on Greensleeves

Fiedler, Arthur/Boston Pops Orchestra

RCA: 68793

10:06pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony # 9 in C (K 73)

Mackerras, Sir Charles/Prague Chamber Orchestra

Telarc: 80272

10:21pm Brahms, Johannes: Piano Concerto #1 in d, Op. 15 1.Maestoso

Nelsons, Andris/Bavarian Radio Symphony Orch.

Grimaud, Helene, piano

Deutsche Grammophon: B0019046

10:50pm TELEMANN, Georg Phillip: Concerto in D minor for oboe and strings

Schneider, Michael/La Stagione Frankfurt

Baumgartl, Luise, oboe

CPO: 777032

10:58pm Jacquet De La Guerre, Elisabeth: Suite No. 3 in a – Prelude

Farr, Elizabeth, harpsichord

NAXOS: 557654-55

10:58pm MEDTNER: Forgotten Melodies Op. 38 – 5. Danza Rustica

Hamelin, Marc-Andre, piano

Hyperion: 67578

11:00pm PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

/Playlist: http://www.wfmt.com/wfmt-radio-network/classical-programming/beethoven-network/

: