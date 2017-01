Music played for: 01/08/2017

12:00am PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

6:30am PROGRAM: Millennium of Music

7:30am PROGRAM: First United Methodist Church Fort Worth

8:00am PROGRAM: Christian Science Sentinel

8:30am PROGRAM: Wilshire Baptist Church

9:00am PROGRAM: Park Cities Baptist Church

9:30am PROGRAM: Lovers Lane United Methodist Church

10:00am PROGRAM: Pastoral Reflections

10:30am PROGRAM: TurningPoint Church LifeTalk

10:59am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Hopak, from “Sorochintsky Fair”

Kern, Olga, piano

Harmonia Mundi: 907399

11:00am PROGRAM: Preston Hollow Presbyterian Church (Live)

12:00pm Victoria, Tomas Luis de: O Magnum Mysterium

/Voices of Ascension

12:04pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Concerto #17 in G (K 453) – 1.

/Camerata Academ/Mozarteum/Salz

Anda, Geza, piano

Deutsche Grammo: 447436

12:21pm Verdi, Giuseppe: Aida: Grand March from Act 2

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

Telarc: 80595

12:29pm Morricone, Ennio: Giuseppe Tornatore Suite

Morricone, Ennio/Roma Sinfonietta Orchestra

Ma, Yo-Yo, cello

Sony Classical: 93456

12:47pm ROLLIG: Horn Concerto #15 in D

Brown, Iona/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Tuckwell, Barry, horn

London: 417406

12:58pm Chopin, Frédéric: Etude in A-flat, Op. 25 #1

Licad, Cecile, piano

MusicMaster: B000000FRV

12:58pm Strauss, Josef: Im Fluge Op 230 (polka schnell) “On the Wing”

Abbado, Claudio/Vienna Philharmonic

Deutsche Grammo: 423662

1:00pm BACH, C.P.E.: Orchestral Symphony #4 in G (Wq 183/4) (H 666)

Haenchen, Hartmut/CPE Bach Chamber Orchestra

Capriccio: 10175

1:15pm Grieg, Edvard: Piano Concerto in a (Op 16)

Harth-Bedoya, Miguel/The Norwegian Radio Orchestra

Kholodenko, Vadym, piano

Harmonia Mundi: 907629

1:50pm Copland, Aaron: Symphony #3 – 2. Allegro molto

Mata, Eduardo/Dallas Symphony Orchestra

Angel/EMI: 64304

1:58pm WELCHER: Castle Creek Fanfare

/Summit Brass

Summit: 127

1:58pm ROTA, NINO: The Godfather – waltz

Raine, Nic/City of Prague Philharmonic

Angel/EMI: 62514

2:00pm Bach, Johann Sebastian: Passacaglia & Fugue in c (BWV 582)

Jacobs, Paul, organ

JAV: 145

2:17pm Borodin, Alexander: Symphony #3 in a (unfinished)

Davis, Andrew/Toronto Symphony Orchestra

Sony Classical: 62406

2:35pm Shore, Howard: Lord of the Rings (Suite)

Seibel, Klauspeter/London Symphony Orchestra

Galway, Sir James, flute

Deutsche Grammo: B0003024

2:47pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Divertimento in Bb, K. 137

/I Musici

Philips: 412 120

2:58pm Sinding, Christian: Irrlicht for Piano

Lowenthal, Jerome, piano

Arabesque: 6578

2:58pm MacDowell, Edward: Woodland Sketches (Op 51) – 2. Will-o’-the-Wisp

Fennell, Frederick/Dallas Winds

Reference: 43

3:00pm Wagner, Richard: Tristan & Isolde – Prelude & Liebestod

Jansons, Mariss/Oslo Philharmonic Orchestra

Angel/EMI: 69848

3:21pm Tessarini, Carlo: Sonate D-dur

Pommer, Max/Collegium Musicum Leipzig

Guttler, Ludwig, trumpet

Capriccio: 10020

3:27pm Rachmaninoff, Sergei: Piano Concerto #3 in d (Op 30) – 1. Allegro ma non tanto

Forster, Heiko Mathias/Czech National Symphony Orchestra

Goodyear, Stewart, piano

Steinway: 30047

3:49pm Abel, Carl Friedrich: Symphony #4 in F Op 7/4

Shepherd, Adrian/Cantilena

Chandos: 8648

3:58pm Chopin, Frédéric: Prelude in B Minor

Perez, Vanessa. piano

Telarc: 33388

3:58pm Barrios, Augustin (Mangore): Medallon Antiguo

McFadden, Jerry, guitar

Naxos: 557807

4:00pm Brahms, Johannes: Symphony #1 in c (Op 68) – 3.

van Zweden, Jaap/Netherlands Philharmonic Orchestra

Brilliant Class: L 99946

4:05pm Vivaldi, Antonio: Concerto for Violin and Oboe in B-Flat (RV 548)

Menuhin, Sir Yehudi/Polish Chamber Orchestra

Menuhin, Yehudi, violin

Black, Neil, oboe

Angel/EMI: 54205

4:19pm Beethoven, Ludwig van: Piano Concerto #5 in E-Flat “Emperor” 1. Allegro

Reiner, Fritz/RCA Symphony Orchestra

Horowitz, Vladimir, piano

RCA: 7992

4:38pm JARRE, MAURICE: Dr. Zhivago: Lara’s Theme

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

Telarc: 80168

4:49pm Saint-Saens, Camille: Rhapsodie d’Auvergne Op 73

Oramo, Sakari/City of Birmingham Symphony Orchestra

Stephen Hough, piano

Hyperion: 67331/2

4:58pm RAMEAU, Jean-Phillippe: Tambourins I/II from Daro

Novack, Michael/Hollywood Studio Symphony

Hollywood Recor: 62575

4:58pm DUREY: Sonatine for Flute and Piano 3. Assez anime

Beynon, Emily, flute

West, Andrew, piano

Hyperion: 67204

5:00pm Bach, Johann Sebastian: Concerto for 2 Keyboards in c (BWV 1060)

de Stoutz, Edmond/Zurich Chamber Orchestra

Casadesus, Robert, piano

Casadesus, Gaby, piano

Sony Classical: 67179

5:19pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony #40 in g (K 550) – 1. Allegro moderato

Hager, Leopold/Salzburg Mozarteum Orchestra

MMG (Vox): 7110

5:27pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: The Storm Op 76 (concert overture)

Matacic, Lovro von/Philharmonia Orchestra

Angel/EMI: 68739

5:47pm RODRIGO, Joaquin: Three Spanish Pieces

Barrueco, Manuel, guitar

Angel/EMI: 66577

5:58pm Stravinsky, Igor: Suite Italienne;Var’s ona Gavotte

:

5:58pm Shostakovich, Dmitri: Spanish Dance

Gosman, Lazar/Tchaikovsky Chamber Orchestra

CBS: 45529

6:00pm PROGRAM: Girl Power

6:00pm Dvorak, Antonin: Piano Trio #4 in e, Op. 90 “Dumky”3.Andante moderato

/Trio 180

Miller, Ann-violin

Flyer, Nina-cello

Leong, Sonia-piano

North Pacific Music: 039

6:05pm Dvorak, Antonin: Piano Trio #4 in e, Op. 90 “Dumky”4.Allegro

/Trio 180

Miller, Ann-violin

Flyer, Nina-cello

Leong, Sonia-piano

North Pacific Music: 039

6:09pm Dvorak, Antonin: Piano Trio #4 in e, Op. 90 “Dumky”5. Lento maestoso

/Trio 180

Miller, Ann-violin

Flyer, Nina-cello

Leong, Sonia-piano

North Pacific Music: 039

6:14pm SUK, Josef: Elegie, Op.23

/Trio 180

Miller, Ann-violin

Flyer, Nina-cello

Leong, Sonia-piano

North Pacific Music: 039

6:20pm Schumann, Robert: Piano Trio #1 in d, Op. 63

/Trio 180

Miller, Ann-violin

Flyer, Nina-cello

Leong, Sonia-piano

North Pacific Music: 039

6:52pm Brahms, Johannes: Hungarian Dance #10 in E

Alsop, Marin/London Philharmonic Orchestra

Naxos: 557429

6:54pm Parry, John: Sonata #2 for harp 2. Siciliana

Loman, Judy, harp

Naxos: 554347

7:00pm PROGRAM: Jazz at Fair Park

8:00pm Byrd, William: Callino Casturame

/Boulder Brass

Dorian: 93204

8:00pm PROGRAM: Wind and Rhythm

9:00pm PROGRAM: Fiesta

10:00pm PROGRAM: Pipedreams

11:00pm PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

