9:49am Bach, Johann Sebastian: Goldberg Variations – Variation 15 (Canon on the fifth) (BWV 988)

Gould, Glenn, piano

Sony Classical: 87703

9:51am Beethoven, Ludwig van: Ruins of Athens (Op 113) – Turkish March

Kapp, Richard/Philharmonia Virtuosi of NY

CBS: 37216

9:53am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Forgive Me, Heavenly Creature

Osadchy, Eugene, cello

Markina, Anastasia, piano

Bolo Classique: 8010

9:56am GINASTERA: Estancia – Rodeo (from Scene 3)

Ben-Dor, Gisele/London Symphony Orchestra

Naxos: 570999

9:56am Park, Maria Hester: Sonata in C Op 7 (c. 1796) 2. Larghetto

Harbach, Barbara, harpsichord

Gasparo: 281

10:00am REED, H. OWEN: La Fiesta Mexicana 3. Carnival

Corporon, Eugene Migliaro/Cincinnati CCM Wind Symphony

Klavier: 11048

10:07am PONCE, Manuel: Sonata Mexicana – 4. Allegretto, un poco vivace

Segovia, Andres, guitar

MCA: 42072

10:11am DUN, Tan: Crouching Tiger, Hidden Dragon – Themes from

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

Telarc: 80600

10:19am Beethoven, Ludwig van: Symphony # 8 in F (Op 93) 2.Allegretto scherzando

Karajan, Herbert von/Berlin Philharmonic

Deutsche Grammo: 415507

10:24am Strauss, Richard: Horn Concerto #1 in E-flat Op. 11 2. (piano transcription)

Cooper, David, horn

Berestnev, Mikhail-piano

Personal: Download NB

10:29am Bartok, Bela: Concerto for Orchestra 4.Intermezzo interrotto: Allegretto

Slatkin, Leonard/St. Louis Symphony Orchestra

RCA: 61702

10:34am Mozart, Wolfgang Amadeus: Horn Concerto #4 in E-Flat (K 495) 3. Finale

Cooper, David, horn

Berestnev, Mikhail-piano

Live: NB

12:00pm Beethoven, Ludwig van: Pathetique Sonata – 2. Adagio cantabile

Oppitz, Gerhard. piano

Deutsche Grammophon: 427 767

12:05pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Divertimento #14 in B-Flat K 270 (for winds)

/Amadeus Winds

L’Oiseau: 425819

12:22pm Vivaldi, Antonio: Four Seasons 3. Autumn

/Orpheus Chamber Orchestra

Chang, Sarah-violin

Angel/EMI: 94431

12:34pm Poulenc, Francis: Concerto for 2 Pianos in d 1. Allegro

Ozawa, Seiji/Boston Symphony Orchestra

Labeque, Katia & Marielle

Philips: 426284

12:47pm Grieg, Edvard: In Autumn Overture (Op 11)

Jarvi, Neeme/Gothenburg Symphony Orchestra

Deutsche Grammo: 427321

12:58pm Bartok, Bela: Romanian Dances 1. Molto moderato

Ben-Dor, Gisele/Sofia Soloists

Centaur: 2239

12:58pm Schumann, Robert: Carnaval – 5. Eusebius

/Canadian Brass

Opening Day: ODR7438

1:00pm Haydn, Franz Joseph: Piano Concerto #9 in G

Stankovsky, Robert/Camerata Cassovia

Hae-Won, Chang, piano

Naxos: 550713

1:22pm Brahms, Johannes: Symphony #2 in D (Op 73) – 4. Allegro con spirito

Alsop, Marin/London Philharmonic Orchestra

Naxos: 557429

1:32pm Delius, Frederick: Dance Rhapsody # 1

Mackerras, Sir Charles/Welsh National Opera Orchestra

Argo: 433704

1:50pm Bach, Johann Sebastian: Keyboard Concerto #2 in E Major, BWV 1053 – 1.

Sondeckis, Saulius/Moscow Virtuosi

Zilberquit, Julia, piano

Warner Classics: 63686

1:58pm GOUNOD: Faust: Ballet Music: 1. Dance of the Nubians (Waltz, allegretto)

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Philips: 462125

1:58pm LULLY: Marche pour la Cérémonie des Turcs

Savall, Jordi/Le Concert des Nations

Alia Vox: 101

2:00pm BACH, C.P.E.: Flute Concerto in A H 438

Rolla, Janos/Franz Liszt Chamber Orchestra

Rampal, Jean-Pierre, flute

CBS: 44690

2:22pm RODRIGO, Joaquin: Concierto de Aranjuez – 2. Adagio

Buenagu, Jose/Seville Symphony Orchestra

Williams, John, guitar

Sony Classical: 53359

2:33pm Berlioz, Hector: Roman Carnival Overture (Op 9)

Davis, Sir Colin/Dresden State Orchestra

RCA: 68790

2:47pm SCARLATTI, DOMENICO: 3 Sonatas (Kk394, Kk230, Kk211)

/Philip Jones Brass Ensemble

London: 417524

2:58pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Song without Words Chant sans Paroles

Nishizaki, Takako, violin

Jando, Jeno, piano

Naxos: 550306

2:58pm CUI: Prelude in C# Minor

Fingerhut, Margaret, piano

Chandos: 8439

3:00pm Mendelssohn, Felix: Symphony #4 in A “Italian” (Op 90) – 4.Saltarello

Szell, George/Cleveland Orchestra

CBS: 37760

3:05pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony # 8 in D (K 48)

Harnoncourt, Nikolaus/Concentus musicus Wien

Deutsche Harmon: 63970

3:24pm Rachmaninoff, Sergei: Vocalise (Op 34/14) (trans. Leonard Rose)

Kliegel Maria, cello

Havenith, Raimund, piano

Naxos: 557943

3:31pm MOLTER: Trumpet Concerto #2 in D MS 331 (MWV iv, 13)

Leppard, Raymond/English Chamber Orchestra

Marsalis, Wynton, trumpet

CBS: 39061

3:48pm Glazunov, Alexander: Concert Waltz #1 in D (Op 47)

Svetlanov, Evgeny/Philharmonia Orchestra

Melodiya: 1000162

3:58pm Chopin, Frédéric: Revolutionary Etude

Cliburn, Van, piano

RCA: 60726

3:58pm ALBENIZ, MATEO: Sonata in D

McDonald, Susan, harp

Delos: 1500

4:00pm Copland, Aaron: Billy the Kid – Ballet Suite

Bernstein, Leonard/New York Philharmonic

CBS: 36727

4:25pm Gluck, Christoph Willebald: Orfeo & Euridice – Dance of the Blessed Spirits

Munchinger, Karl/Stuttgart Chamber Orchestra

Decca: 470460

4:31pm Schumann, Robert: Concert Introduction and Allegro in d Op 134

Peters, Reinhard/Symphonieorchester des Bayersichen Rundfunks

Freire, Nelson, piano

Decca: 4786772

4:49pm Stolzel, Gottfried Heinrich: Trumpet Concerto in D

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Andre, Maurice, trumpet

Angel/EMI: 69152

4:58pm Grieg, Edvard: Lyric Pieces, Book VII (Op 62) – 6. Homeward

Andsnes, Leif Ove, piano

Angel/EMI: 94399

4:58pm Westhoff, Joh. Paul: Sonata #3 in D for Violin

Hope, Daniel, violin

Deutsche Grammophon: B001799902

5:00pm Respighi, Ottorino: Ancient Airs & Dances Suite #3

Lopez-Cobos, Jesus/Lausanne Chamber Orchestra

Telarc: 80309

5:21pm Haydn, Michael: Symphony in E-Flat P 26

Bamert, Matthias/London Mozart Players

Chandos: 9352

5:30pm Sullivan, Arthur: Merchant of Venice: Suite

Dunn, Sir Vivian/City of Birmingham Symphony Orchestra

Angel/EMI: 64412

5:49pm Handel, George Frideric: Concerto Grosso Op 3/6 in D HWV 317

Linde, Hans-Martin/Linde-Consort

Virgin: 61162

5:58pm Holst, Gustav: First Suite in E-flat (Op 28) for military band – 3. March

Corporon, Eugene Migliaro/North Texas Wind Symphony

GIA Music: 490

5:58pm Brahms, Johannes: Six Choral Preludes for Organ 5. Schmuecke dich

Artymiw, Lydia, piano

Chandos: 8410

6:00pm Borodin, Alexander: Polovtsian Dances (choral version)

Gergiev, Valery/Kirov Orchestra

Kirov Opera Chorus

Philips: 442011

6:15pm Haydn, Franz Joseph: Symphony #104 “London” in D

Norrington, Roger/London Classical Players

Angel/EMI: 55002

6:47pm FINZI: Clarinet Concerto: 2. Adagio

Thomson, Bryden/BBC Northern Symphony Orchestra

Hilton, Janet, clarinet

BBC: 41

6:59pm WILLIAMS, JOHN: Harry Potter and the Prisoner of Azkaban: Aunt Marge’s Waltz

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

Telarc: 80664

6:59pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Not a Word, My Friend

Osadchy, Eugene, cello

Markina, Anastasia, piano

Bolo Classique: 8010

7:00pm Chopin, Frédéric: Grande Valse Brillante in E-flat (Op. 18/1)

Lang Lang, piano

Sony: 489602

7:06pm Corelli, Arcangelo: Concerto Grosso # 3 in e Op 6/3

/Ensemble 415

Harmonia Mundi: 901406

7:22pm Copland, Aaron: Rodeo – 1. Buckaroo Holiday

Lane, Louis/Atlanta Symphony Orchestra

Telarc: 80078

7:30pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Flute & Guitar Sonata in E-Flat Op 282 K 282 trans of Piano Sonata #4

Wilson, Ransom, flute

Barrueco, Manuel, guitar

Angel/EMI: 54102

7:49pm SUPPE, Franz von: Poet and Peasant – Overture

Paray, Paul/Detroit Symphony Orchestra

Mercury: 434309

7:58pm KREISLER, Fritz: Syncopation

Goulding, Caroline, violin

O’Riley, Christopher, piano

Telarc: 80744

7:58pm Strauss, Johann II: Eljen a Magyar Op 332 Hail to the Hungarian People

Guth, Peter/Strauss Festival Orch. Vienna

Discover: 920240

8:00pm Bach, Johann Sebastian: Orchestral Suite #2 in b (BWV 1067)

Pinnock, Trevor/The English Concert

Archiv: 413629

8:24pm Gershwin, George: Someone to Watch Over Me (arr. Dechter, Brad)

Lockhart, Keith/London Symphony Orchestra

Meyers, Anne Akiko, violin

eOne Music: 7792

8:29pm Dvorak, Antonin: Cello Concerto Op. 104 1. Allegro

Karajan, Herbert von/Berlin Philharmonic

Rostropovich, Mstislav, cello

Deutsche Grammophon: 471620

8:49pm Schubert, Franz: Three Piano Pieces (D 946) – 1.

Brendel, Alfred, piano

Phillips: 422075

8:59pm Strauss, Richard: Ariadne auf Naxos – Overture and Dance Scene

Hickox, Richard/Northern Sinfonia of England

Chandos: 9354

8:59pm Strauss, Johann I: Cachucha Galop

Muti, Riccardo/Vienna Philharmonic

Deutsche Grammo: B0001849

9:00pm Britten, Benjamin: Young Person’s Guide to the Orchestra (Op 34)

Marriner, Sir Neville/Minnesota Orchestra

Angel/EMI: 64300

9:21pm TELEMANN, Georg Phillip: Concerto for Recorder, Strings and Continuo in F

Muller-Bruhl, Helmut/Cologne Chamber Orchestra

Rothert, Daniel, recorder

Naxos: 554018

9:35pm Brahms, Johannes: Piano Concerto #2 in B-flat, Op. 83 2. Allegro appassionato

Kondrashin, Kirill/Moscow Philharmonic Orchestra

Cliburn, Van, piano

RCA: 62695

9:49pm BACH, J.C.: Symphony in G Op 3/6

Gmur, Hanspeter/Camerata Budapest

Naxos: 553083

9:59pm Chopin, Frédéric: Etude in C# Minor, Op. 10 #4

Licad, Cecile, piano

MusicMaster: B000000FRV

9:59pm Beethoven, Ludwig van: String Quartet #15 in a (Op 132) – 4. All marcia

/Takacs Quartet

Decca: 470 849

