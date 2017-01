Music played for: 01/06/2017

12:00am PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

6:00am Bernstein, Leonard: Old American Songs “Simple Gifts”

Bailey, Zuill, cello

Downes, Lara, piano

Steinway: 30025

6:06am ALBINONI, Tomaso: Il Nome Glorioso: Sinfonia

Wright, Simon/Philharmonia Orchestra

Wallace, John, trumpet

Nimbus: 7012

6:10am Berlioz, Hector: Royal Hunt & Storm

Karajan, Herbert von/Philharmonia Orchestra and Chorus

Angel/EMI: 69465

6:24am Beethoven, Ludwig van: Piano Concerto #4 in G (Op 58) – 3. Rondo

Abbado, Claudio/Berlin Philharmonic

Pollini, Maurizio, piano

Deutsche Grammo: 439770

6:34am Bruch, Max: Adagio on Celtic Themes Op 56

Mackerras, Sir Charles/London Symphony Orchestra

Harnoy, Ofra, cello

RCA: 60757

6:45am Mozart, Wolfgang Amadeus: Horn Concerto #2 in E-Flat (K 417)

McGegan, Nicholas/Philharmonia Baroque Orchestra

Greer, Lowell, natural horn

Harmonia Mundi: 907012

6:59am Mussorgsky, Modest: Pictures at an Exhibition: 8. Samuel Goldenberg & Schmuyle

Shuhatovich, Zoya, piano

HPR: 001

6:59am Stravinsky, Igor: Soldier’s Tale “L’Histoire du Soldat” – Royal March

Lionel Friend/Scottish Chamber Orchestra

Nimbus: 5063

7:00am Chopin, Frédéric: Polonaise #3 in A “Military” (Op 40/1)

Fiedler, Arthur/Boston Pops Orchestra

Deutsche Grammo: 477 6118

7:08am Schubert, Franz: Symphony #3 – 1. Adagio maestoso

Jacobsen, Eric/The Knights

Ancalagon: 137

7:16am Satie, Erik: Trois (3) Nocturnes: Le Troisieme (3rd)

Koermendi, Klara, piano

Naxos: 550696

7:22am Handel, George Frideric: Water Music Suite #3 in G HWV 350

Paillard, Jean-Francois/Paillard Chamber Orchestra

Erato: 55011

7:33am DUBLE: Bravura

Fennell, Frederick/Eastman Wind Ensemble

Mercury: 432019

7:39am Dvorak, Antonin: Symphony #8 in G (Op 88) – 4. Allegro ma non troppo

Alsop, Marin/Baltimore Symphony Orchestra

Naxos: 572112

7:49am SOR, Fernando: Introduction & Allegro Op 14 “Gran Solo”

Fernandez, Eduardo, guitar

London: 425821

7:58am TROVAJOLI: Theme from “Two Women”

Raine, Nic/Prague Symphony Orchestra

Varese Sarabande: 131458

7:58am ALFVEN, Hugo: Prodigal Son: Polka

Willen, Niklas/National Symphony Orchestra of Ireland

Naxos: 555072

8:00am Liszt, Franz: Liebestraueme 3. in A-flat

Hemming, Fuzjko, piano

Domo: 73091

8:08am ARNOLD, MALCOLM: English Dances, Set 1 Op 27

Penny, Andrew/Queensland Symphony Orchestra

Naxos: 553526

8:17am Nanino, Giovanni Maria: Morir non puo, for chamber voices

/Gesualdo Consort

Radio Nederland: Collection

8:25am Dukas, Paul: The Sorcerer’s Apprentice

Batiz, Enrique/State of Mexico Symphony

ASV: 673

8:35am Mendelssohn, Felix: String Symphony #13 in C Minor

Fey, Thomas/Heidelberg Symphony Orchestra

Hanssler: 98.275

8:46am SAMMARTINI, GIUSEPPE: Recorder Concerto in F

Spivakov, Vladimir/Moscow Virtuosi

Petri, Michala, recorder

RCA: 68543

8:58am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: In the Midst of the Ball

Osadchy, Eugene, cello

Markina, Anastasia, piano

Bolo Classique: 8010

8:58am Dowland, John: Battle Galliard

Karamazov, Edin, lute

Deutsche Grammo: B0007220

9:00am Debussy, Claude: Clair de Lune

Saylor, Debra, piano

Steve Cumming’s: V 2001 Clib. Ama.

9:10am Strauss, Richard: Der Rosenkavalier (Op 59) – Waltz Sequence #1

Blomstedt, Herbert/Gewandhausorchester Leipzig

Decca: B0004645

9:27am Bach, Johann Sebastian: Toccata, Adagio & Fugue in C (BWV 564)

Ormandy, Eugene/Philadelphia Orchestra

Sony Classical: 62345

9:44am Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Concerto #21 in C (K 467) – 1.

/Academic Camerata of the Salzburg Mozart

Anda, Geza, piano

Philips: 456772

9:58am Brahms, Johannes: Waltzes (Op 39) – No. 11 in A Minor (arr. for Brass Quintet)

/Canadian Brass

OpeningDay: 7415

9:58am Strauss, Johann I: Schauer Galop

Eichenholz, Mika/Slovak State Philharmonic Orchestra

Marco Polo: 223617

10:00am Prokofiev, Sergei: Romeo & Juliet Suite #2 – 1. Dance of the Knights

Maazel, Lorin/Cleveland Orchestra

London: 436658

10:05am Holst, Gustav: St. Paul’s Suite (Op 29/2)

Braithwaite, Nicholas/New Zealand Chamber Orchestra

Koch: 7058

10:18am Handel, George Frideric: Concerto Grosso Op 6/ 3 in e HWV 321

/Guildhall String Ensemble

RCA: 7895

10:34am Haydn, Michael: Symphony in G P 16

Barshai, Rudolf/Moscow Chamber Orchestra

Melodiya: 225

10:54am Chopin, Frédéric: Etude in B Minor, Op. 25 #10

Licad, Cecile, piano

MusicMaster: B000000FRV

10:58am Praetorius, Michael: Terpsichore – Sarabande

Pickett, Philip/New London Consort

L’Oiseau: 414633

10:58am NOVACEK: Moto perpetuo

Perlman, Itzhak, violin

Sanders, Samuel, piano

Angel/EMI: 49514

11:00am Schumann, Robert: Symphony #3 in E-flat “Rhenish” (Op 97) – 1. Lebhaft

Sawallisch, Wolfgang/Dresden State Orchestra

Angel/EMI: 65928

11:10am ALBINONI, Tomaso: Oboe Concerto in d Op 9/2 (Concerto a cinque)

Standage, Simon/Collegium Musicum 90

Robson, Anthony, oboe

Chandos: 579

11:27am Beethoven, Ludwig van: Egmont Overture (Op 84)

Tennstedt, Klaus/London Philharmonic Orchestra

Angel/EMI: 47086

11:36am Ravel, Maurice: Bolero

Reed, Michael/Royal Philharmonic

MCA: 10103

11:50am LANNER, JOSEPH: Evening Star Waltz Op 180 Abendsterne, Walzer

Welser-Most, Franz/Vienna Philharmonic

Deutsche Grammo: 476 3793

11:58am Bach, Johann Sebastian: Violin Partita #2 in d BWV 1004: Courante

Jansen, Janine, violin

Decca: B0009905

11:58am Paganini, Niccolo: Caprice # 9 in E Op 1 (arr. for flute)

Boyd, Bonita, flute

Fleur De Son: 57940

12:00pm BERNSTEIN, ELMER: Guitar Concerto “For Two Christophers” – 3. Celebration

Bernstein, Elmer/London Symphony Orchestra

Parkening, Christopher, guitar

Angel/EMI: 56859

12:04pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Concerto #15 in B-Flat (K 450)

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Brendel, Alfred, piano

Philips: 400018

12:34pm Faure, Gabriel: Masques et Bergamasques (Op 112)

Groves, Sir Charles/English Sinfonia

MCA: 25885

12:53pm SCARLATTI, DOMENICO: Sonata in G Major

Mndoyants, Nikita, piano

Piano Classics: 2516

12:57pm Dvorak, Antonin: Cypresses 3.

/Cecilia String Quartet

Analekta: 2 9892

12:57pm ELGAR, Edward: Four Dances: 3. Sarabande (55676)

1:00pm Bruch, Max: Scottish Fantasy (Op 46)

Bernardi, Mario/Montreal Symphony Orchestra

Ehnes, James, violin

CBC: 5222

1:35pm Haydn, Franz Joseph: Symphony #2 in C

Ermler, Mark/USSR Bolshoi Thtre Chmbr Ensbl

Melodiya: 39

1:45pm Prokofiev, Sergei: Piano Concerto #2 – 1.

Varga, Gilbert/German Radio Symphony-Berlin

Vinnitskaya, Anna, piano

Naive: 5238

1:57pm THOMSON, VIRGIL: The Plow that Broke the Plains: Prelude

Slatkin, Leonard/St. Louis Symphony Orchestra

RCA: 60778

1:57pm TURINA, Joaquin: Homage to Tarrega Op 69

Williams, John, guitar

CBS: 44794

2:00pm Beethoven, Ludwig van: Symphony # 6 “Pastoral” in F (Op 68) – 1. Awakening of happy feelings

Haitink, Bernard/London Symphony Orchestra

LSO Live: L 82

2:12pm QUANTZ: Flute Concerto # 29 in G

Goodman, Roy/Brandenburg Consort

Brown, Rachel, flute

Hyperion: 66927

2:28pm Bernstein, Leonard: West Side Story – Symphonic Dances

Bernstein, Leonard/Los Angeles Philharmonic

Deutsche Grammo: 410025

2:51pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: String Quartet #1 in D (Op 11) – 2. Andante cantabile

/Ying Quartet

Telarc: 80685

2:59pm Sinding, Christian: Pomposo for Piano

Lowenthal, Jerome, piano

Arabesque: 6578

2:59pm Brahms, Johannes: Waltzes (Op 39) – No. 12 in B-Flat Major (arr. for Brass Quintet)

/Canadian Brass

OpeningDay: 7415

3:00pm Bach, Johann Sebastian: Bist du Bei mir BWV 508

Ormandy, Eugene/Philadelphia Orchestra

CBS: 38915

3:04pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony #25 in g (K 183)

Koopman, Ton/Amsterdam Baroque Orchestra

Erato: 75498

3:34pm Schubert, Franz: Symphony #8 in b “Unfinished” (D 759) – 1. Allegro moderato

Tintner, Georg/Symphony Nova Scotia

Naxos: 557234

3:54pm FUCIK, J. ERNEST: Entry of the Gladiators (Op 68)

Rieu, Andre/Johann Strauss Orchestra

Denon: 17570

3:57pm Mussorgsky, Modest: Hopak

Turku, Rudens, violin

Urabe, Yumiko, piano

Avie: 2223

3:57pm Anonymous/Traditional: Little Galitsian Dance, for klezmer trio

/Trio Klezele

Private: DigitalDownload

4:00pm Satie, Erik: Gymnopedie #1

Ortiz, Cristina, piano

MCA Classics: 25969

4:03pm Corelli, Arcangelo: Concerto Grosso # 2 in F Op 6/2

Fasano, Renato/Virtuosi di Roma

Angel/EMI: 68625

4:20pm Delibes, Leo: Lakme: Viens, Malika – Dome epais (Flower Duet)

/Borealis Wind Quintet

Musical Heritag: 512526

4:25pm KREBS: Guitar Concerto in C

/Accademia Farnese

Piastra, Claudio, guitar

Mondo Musica: 1 96030

4:45pm Paganini, Niccolo: Violin Concerto #5 in A Minor – 3.

Yablonsky, Dmitry/Russian Philharmonic Orchestra

Pochekin, Ivan, violin

Naxos: 570487

4:57pm Beethoven, Ludwig van: Piano Sonata #14 in C-Sharp Minor “Moonlight”- 2.

Yundi, piano

Deutsche Grammophon: B00179698

4:57pm Kronke, Emil: Deux Papillons Op. 165

/Pipe Dreams

Pope, Anna-flute

Ruffer, Nancy-flute

Crayford, Helen-piano

Guild: 7390

5:00pm RIMSKY-KORSAKOV: Scheherazade (Op 35) – 3. The Young Prince and Princess

Chung, Myung-Whun/Bastille Orchestra

Laroque, Frederic, violin

Deutsche Grammo: 449 112

5:10pm RICHTER, FRANZ XAVER: Grande Sinfonia No. 1 in B-flat Major – 1. Allegro assai

Hakkinen, Aapo/Helsinki Baroque Orchestra

Naxos: 557818

5:16pm TVEITT, GEIR: Piano Concerto #1, Op. 1 – Tranquillo

Engeset, Bjarte/Royal Scottish National Symphony Orchestra

Gimse, Havard, piano

Naxos: 555 077

5:27pm Bach, Johann Sebastian: Concerto for 2 Violins in d (BWV 1043)

/Tafelmusik

Lamon, Jeanne, violin

Melsted, Linda, violin

Sony Classical: 66265

5:42pm Liszt, Franz: Hungarian Fantasy (S 123)

Fischer, Ivan/London Symphony Orchestra

Bolet, Jorge, piano

London: 414079

5:58pm Morricone, Ennio: The Mission – ‘Theme’ and ‘Gabriel’s Oboe’

Morricone, Ennio/Rome Sinfonietta

Ma, Yo-Yo, cello

Sony Classical: 88697

5:58pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: The Seasons – 7. July

Orbelian, Constantin/

Delos: 3255

6:00pm PONCE, Manuel: Concierto del Sur – 1. Allegretto

de la Parra, Alondra/Philharmonic Orchestra of the Americas

Pablo Sainz Villegas, guitar

Sony Classical: 75555

6:14pm TELEMANN, Georg Phillip: Concerto for Viola and Strings in G

Shepherd, Adrian/Cantilena

Harrington, John, viola

Chandos: 8319

6:34pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Andantino and Rondo from “Posthorn” Serenade

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

London: 412725

6:53pm Chopin, Frédéric: Etudes (Op 10) – No. 12 in c “Revolutionary”

Cliburn, Van, piano

RCA: 60726

6:57pm Park, Maria Hester: Concerto in E-Flat for solo harpsichord 2. Andante

Harbach, Barbara, harpsichord

Gasparo: 281

6:57pm Boismortier, Joseph Bodin de: Bassoon Concerto 1. Allegro

Niquet, Herve/Le Concert Spirituel

Le Chenadec, Laurent, bassoon

Naxos: 554456

7:00pm PROGRAM: Exploring Music

8:00pm Schumann, Robert: Scenes from Childhood (Op 15) – 7. Dreaming (“Traumerei”)

Barenboim, Daniel, piano

Deutsche Grammo: 419408

8:03pm Handel, George Frideric: Concerto Grosso Op 6/10 in d HWV 328

Pinnock, Trevor/The English Concert

Archiv: 410899

8:22pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Symphony #6 in b “Pathetique” (Op 74) – 3. Allegro molto vivace

Abbado, Claudio/Chicago Symphony Orchestra

CBS: 42664

8:31pm Haydn, Franz Joseph: Piano Concerto # 7 in F

Stankovsky, Robert/Camerata Cassovia

Chang, Hae-won, piano

Naxos: 550713

8:47pm Sibelius, Jean: Oceanides (Op 73)

Sakari, Petri/Iceland Symphony Orchestra

Naxos: 555299

8:58pm Brahms, Johannes: Six Piano Pieces (Op 118)

Alexeev, Dmitri, piano

Angel/EMI: 69521

8:58pm STEVENSON, J.: The Last Rose of Summer

Hawes, Tim, flugelhorn

Zah Zah: ZZCD 9826

9:00pm Bach, Johann Sebastian: Cello Suite #1 in G (BWV 1007)

Ma, Yo-Yo, cello

Sony Classical: 63203

9:22pm ELGAR, Edward: Imperial March (Op 32)

Tuckwell, Barry/London Symphony Orchestra

MCA: 25869

9:27pm Beethoven, Ludwig van: Symphony # 5 in c (Op 67) – 3&4 Final 2 Mvts.

Bernstein, Leonard/New York Philharmonic

Sony Classical: 47516

9:48pm Verdi, Giuseppe: Macbeth – Ballet Music (Act 3)

Gibson, Sir Alexander/Scottish National Orchestra

Chandos: 8379

9:58pm Ravel, Maurice: Valses Nobles et Sentimentales 3. Modere

Haas, Monique, piano

Deutsche Grammo: B0004030

9:58pm Dudamel, Gustavo: Paris

Dudamel, Gustavo/Simon Bolivar Orch. Venezuela

Deutsche Grammophon: B0021054

10:00pm VERACINI: Ouverture #1 in B-Flat

Goebel, Reinhard/Musica Antiqua Koln

Archiv: 439937

10:18pm Barber, Samuel: Adagio for Strings

Munch, Charles/Strings of the Boston Symphony Orchestra

RCA: 687588

10:26pm Rossini, Gioachino: Semiramide – Overture

Lenard, Ondrej/Slovak Philharmonic Orchestra

Sony Classical: 62015

10:44pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Horn Concerto #3 in E-Flat (K 447)

Hickox, Richard/London Sinfonietta

Watkins, Richard, horn

MCA: 25229

10:59pm Strauss, Josef: Carriere Polka Op 200

/Biedermeier Ensemble Wien

Denon: 79052

10:59pm Rachmaninoff, Sergei: They Answered

Osadchy, Eugene, cello

Markina, Anastasia, piano

Bolo Classique: 8010

11:00pm PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

