Music played for: 01/05/2017

12:00am PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

/Playlist: http://www.wfmt.com/wfmt-radio-network/classical-programming/beethoven-network/

:

6:00am Mendelssohn, Felix: Songs Without Words Book 5 (Op 62) – 6. “Spring Song”

Davies, Philippa, flute

Owen, Thelma, harp

MCA: 25164

6:05am Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony #51 in D

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Philips: 416620

6:14am Rossini, Gioachino: William Tell – Overture

Gelmetti, Gianluigi/Stuttgart Radio Symphony Orchestra

Angel/EMI: 73294

6:29am RAMEAU, Jean-Phillippe: Les Fetes d’Hebe – Act 2, Scene V

Leppard, Raymond/English Chamber Orchestra

Angel/EMI: 65732

6:39am Rachmaninoff, Sergei: Prelude in c# Op. 3 (Morceaux de Fantaisie)

Roe, Elizabeth Joy, piano

Deutche Grammophon: B0041YP52Y

6:47am Beethoven, Ludwig van: Consecration of the House Overture (Op 124)

Goodman, Roy/Hanover Band

Nimbus: 5099

6:58am CLEMENTI, Muzio: Sonatina in C Major, Op. 36 #3 – 2.

Shelley, Howard, piano

Hyperion: 67814

6:58am Haydn, Franz Joseph: Symphony #60 in C “Il distrattto” 4.

/Orpheus Chamber Orchestra

Deutsche Grammophon: 437783-2

7:00am WILLIAMS, JOHN: Liberty Fanfare

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

Telarc: 80144

7:08am Bach, Johann Sebastian: Cantata #169 – Gott soll allein mein Herze haben – 1. Sinfonia

Muller-Bruhl, Helmut/Cologne Chamber Orchestra

Naxos: 557621

7:16am Schubert, Franz: Sonata in A Major, D. 664 – 2.

Tchaidze, Georgy, piano

Honens: 01.Tchaidze

7:24am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Marche Slave (Op 31)

Bernstein, Leonard/New York Philharmonic

CBS: 36723

7:34am Storm, Charles: Hagenbeck-Wallace Grand Entry

Rhea, Timothy/Texas A&M University Wind Symphony

Mark: 51918

7:40am GRETRY, Andre: Cephale et Procris Suite

Sanderling, Stefan/Orchestre de Bretagne

ASV: 1095

7:50am NICOLAI, OTTO: Merry Wives of Windsor – Overture

Fiedler, Arthur/Boston Pops Orchestra

RCA: 68793

7:58am Eschmann, Johann Carl: Kleine Studie for piano solo

Sturrock, Kathron-piano

Guild: 7293

7:58am Jacquet De La Guerre, Elisabeth: Suite No. 3 in a – Gavotte

Farr, Elizabeth, harpsichord

NAXOS: 557654-55

8:00am Verdi, Giuseppe: Il Trovatore – Vedi le fosche (Anvil Chorus) (Act 2)

Hickox, Richard/London Symphony Orchestra & Chorus

MCA: 25877

8:06am Vivaldi, Antonio: Concerto for 2 mandolins in G Op 8 RV 532

Rolla, Janos/Franz Liszt Chamber Orchestra

Williams, John, guitar

Verdery, Benjamin, guitar

Sony Classical: 46556

8:18am KRAUS: Riksdagmarsch, VB154

Sundkvist, Peter/Swedish Chamber Orchestra

Naxos: 555305

8:28am Copland, Aaron: El Salon Mexico

Dorati, Antal/Detroit Symphony Orchestra

Decca: 414273

8:38am Mascagni, Pietro: Cavalleria Rusticana: Intermezzo

Varviso, Silvio/Staatskapelle Dresden

Philips: 412236

8:45am Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony #17 in G (K 129)

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Philips: 416620

8:58am Respighi, Ottorino: Six Little Pieces for piano four hands (1926) – 2. Sicilian Hunting Song

Lenti, Tony, piano

Lenti, Mary Ann, piano

ACA: 20009

8:58am Strauss, Johann II: Aurora Polka Op 165

Walter, Alfred/Czech Philharmonic Orchestra

Marco Polo: 223212

9:00am Faure, Gabriel: Pavane (Op 50)

Oue, Eiji/Minnesota Orchestra

Reference: 99

9:10am Handel, George Frideric: “Alexander’s Feast” Concerto Grosso in C HWV 318

Gardiner, John Eliot/English Baroque Soloists

Philips: 422053

9:28am Grainger, Percy: Lincolnshire Posy

Corporon, Eugene Migliaro/North Texas Wind Symphony

Klavier: 11079

9:44am Brahms, Johannes: Piano Concerto No.1 (Op.15) – 2

Leinsdorf, Erich/Boston Symphony Orchestra

Cliburn, Van, piano

RCA: 603572

9:58am MARAIS: Le Basque

Harlos, Steven, piano

Hustis, Gregory, Horn

Crystal: 770

9:58am Anonymous/Traditional: Sellinger’s Round

Salter, Robert/Guildhall String Ensemble

RCA: 7846

10:00am Bach, Johann Sebastian: AMB Notebook: Minuets 1 & 2 in G (BWV Anh. 114-115)

Leppard, Raymond/English Chamber Orchestra

CBS: 45738

10:02am Haydn, Franz Joseph: Symphony # 48 “Maria Theresia” in C

/Orpheus Chamber Orchestra

Deutsche Grammo: 419607

10:34am FARRAR, ERNEST: English Pastoral Impressions (Op 26)

Mitchell, Alasdair/Philharmonia Orchestra

Chandos: 9586

10:53am Sibelius, Jean: Valse Triste (Op 44)

Ollila, Tuomas/Tampere Philharmonic Orchestra

Ondine: 991

10:58am TOMASEK: Symphony in D: 4. Allegro moderato

Valek, Vladimir/Dvorak Chamber Orchestra

Supraphon: 72438

11:00am Chopin, Frédéric: Polonaise #6 “Heroic” Op 53

Barenboim, Daniel, piano

Deutsche Grammo: B0015384

11:07am TELEMANN, Georg Phillip: Tafelmusik III – 3. Concerto for 2 horns in E-Flat

Goebel, Reinhard/Musica Antiqua Koln

Joy, Andrew, horn

Putnam, Charles, horn

Archiv: 427619

11:27am Saint-Saens, Camille: Symph. No. 3 in c (Op 78) “Organ” – 4. Finale

Nagano, Kent/Montreal Symphony Orchestra

Latry, Olivier, organ

Analekta: 8779

11:35am Copland, Aaron: Our Town

Copland, Aaron/London Symphony Orchestra

CBS: 42429

11:46am Schubert, Franz: Symphony #1 in D (D 82) – 1. Adagio e Allegro vivace

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Philips: 412176

11:58am Beethoven, Ludwig van: Piano Sonata in E, op 109 2. Prestissimo

Hess, Dame Myra, piano

Philips: 456832

12:00pm Brahms, Johannes: Variations on a Theme by Haydn (Op 56)

Szell, George/Cleveland Orchestra

CBS: 37777

12:17pm Bach, Johann Sebastian: Trio Sonata #5 in C (BWV 529)

Holliger, Heinz, oboe

Jaccottet, Christiane, hspchrd

Philips: 422328

12:33pm Mahler, Gustav: Symphony # 9 2. Menuetto infinito

Dudamel, Gustavo/Los Angeles Philharmonic

Deutsche Grammophon: B0017969

12:54pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Rondo alla Turca.

Nel, Anton, piano

Artek: 0023

12:58pm Dvorak, Antonin: String Quartet #12 in F “American” (Op 96) – 4. Finale

Rosekrans, Charles/Royal Philharmonic

Telarc: 80610

1:00pm Rachmaninoff, Sergei: Symphony #2 in e (Op 27)

Ashkenazy, Vladimir/Concertgebouw Chamber Orchestra

Decca: 400081

2:00pm Vivaldi, Antonio: Concerto for 2 violins in a (RV 522) (Op 3/8)

/St. Paul Chamber Orchestra

Stern, Isaac, violin

Zukerman, Pinchas, violin

CBS: 38982

2:12pm Schumann, Clara: Piano Trio in g (Op 17) 1. Allegro Moderato

Bonucci, Rodolfo, violin

Noferini, Andrea, cello

Nicolosi, Francesco, piano

Naxos: 557552

2:28pm Khachaturian, Aram: Spartacus – Ballet Suite #2 – 1. Adagio “Dance of Sparta and Phrygia”

Tjeknavorian, Loris/Armenian Philharmonic Orchestra

ASV: 949

2:37pm ROSETTI: Oboe Concerto in F

Haenchen, Hartmut/CPE Bach Chamber Orchestra

Glaetzner, Burkhard, oboe

Capriccio: 10087

2:58pm Handel, George Frideric: Berenice: Minuet

Leppard, Raymond/English Chamber Orchestra

CBS: 44650

3:00pm Brahms, Johannes: Hungarian Dance # 6 in D

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Philips: 422050

3:04pm Chopin, Frédéric: Piano Concerto #1 in e (Op 11) – 1. Allegro maestoso

Davis, Andrew/Philharmonia Orchestra

Yundi, piano

Deutsche Grammophon: B0008236

3:23pm DUSSEK, Jan: Sinfonia in G (Altner G2) – 1. Allegro assai

Oschatz, Marie-Louis/Helios 18

Naxos: 555878

3:35pm Bach, Johann Sebastian: Concerto for three keyboards in d (BWV 1063)

Winschermann, Helmut/German Bach Soloists

Kussmaul, Jurgen, violin

Mayer-Schierning, Ernst, violi

Kussmaul, Wolfgang, violin

LaserLight: 14133

3:54pm Debussy, Claude: Golliwog’s Cakewalk (from the Children’s Corner)

/Ensemble Wien-Berlin

Sony Classical: 42175

3:57pm Schumann, Robert: Fantasiestuecke Op. 12 7. Traumes Wirren

Yang, Joyce, piano

Avie: 2261

3:57pm SAVIO: Batucada

Karadaglic, Milos, guitar

Deutsche Grammophon: B0017000

4:00pm Berlioz, Hector: Symphonie Fantastique (Op 14) – 4. March to the Scaffold

Talmi, Yoav/San Diego Symphony Orchesra

Naxos: 553597

4:05pm Haydn, Franz Joseph: Symphony #18 in G

Fischer, Adam/Austro-Hungarian Haydn Orch.

Nimbus: 5407

4:23pm ELGAR, Edward: Pomp and Circumstance March #1 in D (Op 39/1)

Judd, James/New Zealand Symphony Orchestra

Naxos: 557273

4:29pm Pachelbel, Johann: Suite for strings in B-Flat (from Musicalische Ergotzung)

Paillard, Jean-Francois/Paillard Chamber Orchestra

RCA: 15468

4:45pm Sullivan, Arthur: Overture di Ballo

Faris, Alexander/Scottish Chamber Orchestra

Nimbus: 5066

4:57pm PARKIN: Reflections

Parkin, Eric, piano

Priory: 578

4:57pm Barrios, Augustin (Mangore): Alegro Sinfonico

McFadden, Jerry, guitar

Naxos: 557807

5:00pm Beethoven, Ludwig van: Symphony # 7 in A (Op 92) – 1. Poco Sostenuto – Vivace

Dudamel, Gustavo/Simon Bolivar Youth Orchestra (Venezuela

Deutsche Grammo: B0006899

5:11pm Schubert, Franz: Alfonso and Estrella Overture

Benda, Christian/Prague Sinfonia

NAXOS: 570 329

5:17pm Grieg, Edvard: Two Elegiac Melodies (Op 34) – 2. The Last Spring

Fiskum, Bjarne/Trondheim Soloists

Victoria: 19066

5:28pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Piano Concerto #1 in b-flat (Op 23) – 1. Allegro non troppo

Kondrashin, Kirill/RCA Symphony Orchestra

Cliburn, Van, piano

Philips: 68524

5:49pm WILLIAMS, JOHN: Cowboys Overture

Williams, John/Boston Pops Orchestra

Philips: 400071

5:58pm Bach, Johann Sebastian: Mein Jesu, arr. Stokowski

Serebrier, Jose/Bournemouth Symphony Orchestra

Naxos: 572050

5:58pm BECK, FRANZ IGNAZ: Symphony in B-Flat (Op 3/2) – 4. Prestissimo

Schnieder, Michael/La Stagione Frankfurt

CPO: 777 034

6:00pm Heinichen, Johann David: Concerto for oboe, violin, 2 flutes, 2 horns and orchestra in F (S 235)

Goebel, Reinhard/Musica Antiqua Koln

Archiv: 437549

6:17pm Mendelssohn, Felix: Symphony #3 in a “Scottish” (Op 56) – 1. Andante con tropo

Abbado, Claudio/London Symphony Orchestra

Decca: 4758677

6:34pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Violin Sonata in C (K 296)

Stern, Isaac, violin

Bronfman, Yefim, piano

Sony Classical: 53972

6:54pm BARRY, JOHN: The Wolf Theme and John Dunbar Theme, from “Dances with Wolves”

/Angele Dubeau and La Pietà

Analekta: 8733

6:57pm Cassado, Gaspar: Cancion de Leonardo

Perez, Roberto Moronn

Reference: FR-705

6:57pm TUCKER, C.: Ceremonial Fanfare (Kt 10)

Corporon, Eugene Migliaro/Lone Star Wind Orchestra

Naxos: 570968

7:00pm PROGRAM: Exploring Music

/more at http://exploringmusic.wfmt.com/

Program:

8:00pm Clarke, Jeremiah: Trumpet Voluntary (aka “Prince of Denmark’s March”)

Laird, Michael/Michael Laird Brass Ensemble

Hurford, Peter, organ

Decca: B0002333

8:03pm Schubert, Franz: Variations on an Original Theme, D. 813

Tharaud, Alexandre, piano

Zhu, Xiao-Mei, piano

Harmonia Mundi: 901773

8:24pm Brahms, Johannes: German Requiem (Op 45) – 4. “How Lovely is thy dwelling place”

Haitink, Bernard/Vienna Philharmonic

Vienna State Opera Choir

Philips: 411436

8:30pm Vaughan Williams, Ralph: Fantasia on a theme by Thomas Tallis

Spano, Robert/Atlanta Symphony Orchestra

Telarc: 80676

8:51pm PLEYEL: Symphony in G – 1. Allegro vivace assai Op 68 B 156

Bamert, Matthias/London Mozart Players

Chandos: 9525

8:58pm Wagner, Richard: Gotterdammerung: Dawn and Siegfried’s Rhine Journey

Szell, George/Cleveland Orchestra

CBS: 46286

8:58pm Bizet, Georges: Jeux d’Enfants, Op. 22 “Blind Man’s Bluff”

West, Martin/San Francisco Ballet Orchestra

Reference: RR-131

9:00pm Bach, Johann Sebastian: Keyboard Concerto #7 in G Minor. (BMV 1058)

Judd, James/Chamber Orchestra of Europe

Steuerman, Jean Louis, piano

Philips: 420200

9:17pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Serenade for Strings in C (Op 48)

Brown, Iona/Norwegian Chamber Orchestra

Simax: 1035

9:52pm WILLIAMS, JOHN: Far and Away: End Credits

Williams, John/Studio Orchestra

Chieftains, The

MCA: 10628

9:58pm Grieg, Edvard: “At Home” Op. 43 #3

Andsnes, Leif Ove, piano

Virgin: 59300

9:58pm Jobim, Antonio Carlos: Estrada do Sol

Isbin, Sharon, guitar

Virgin: 59591

10:00pm Schumann, Robert: Cello Concerto in a (Op 129) 1. Nicht zu schnell

Barenboim, Daniel/New Philharmonia Orchestra

Du Pre, Jacqueline, cello

Angel/EMI: 64626

10:17pm Beethoven, Ludwig van: Piano Concerto #5 in E-Flat “Emperor” (Op 73) – 3. Rondo: Allegro

Belohlavek, Jiri/BBC Symphony Orchestra

Lewis, Paul, piano

Harmonia Mundi: 902053

10:27pm Handel, George Frideric: Concerto Grosso Op 6/6 in g HWV 324

Pearlman, Martin/Boston Baroque

Telarc: 80253

10:48pm Copland, Aaron: Prairie Journal

Falletta, JoAnn/Buffalo Philharmonic Orchestra

Naxos: 559240

10:59pm Rachmaninoff, Sergei: Polka Italienne

Long, Beatrice, piano

Long, Christina, piano

MMP: 1

10:59pm Dvorak, Antonin: Cypresses: You ask why these songs of mine

/Cypress String Quarter

AVIE: AV2275

11:00pm PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

/Playlist: http://www.wfmt.com/wfmt-radio-network/classical-programming/beethoven-network/

: