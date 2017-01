Music played for: 01/04/2017

12:00am PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

6:00am Webber, Andrew Lloyd: Music of the Night Phantom of the Opera

Williams, John/Boston Pops Orchestra

Sony Classical: 45567

6:07am Brahms, Johannes: Intermezzo in b-flat, Op. 119

Cliburn, Van, piano

RCA: 7942

6:10am PERGOLESI, Giovanni: Flute Concerto in G

Scimone, Claudio/I Solisti Veneti

Galway, Sir James, flute

RCA: 61164

6:26am Strauss, Johann II: Voices of Spring (Op 410)

Bauer-Theussl, Franz/Vienna Volksoper Orchestra

Philips: 416819

6:33am Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony #41 “Jupiter” in C (K 551) – 2. Andante cantabile

Gardiner, John Eliot/English Baroque Soloists

Soli Deo Gloria: 711

6:47am ELGAR, Edward: Coronation March (Op 65)

Judd, James/New Zealand Symphony Orchestra

Naxos: 557273

6:58am Granados, Enrique: The Orphan Girl (from “Stories of Youth”)

Riva, Douglas, piano

Naxos: 554629

6:58am TELEMANN, Georg Phillip: Air for Trumpet

Burns, Stephen/American Concerto Orchestra

Burns, Stephen, trumpet

Dorian: 80132

7:00am Bach, Johann Sebastian: Air from the Suite #3 in D

Domingo, Placido/Berlin Philharmonic

Chang, Sarah-violin

Angel/EMI: 57220

7:08am ROMAN: Drottningholm Music – 24. Allegro

Halstead, Anthony/Uppsala Chamber Orchestra

Naxos: 553733

7:14am Beethoven, Ludwig van: Sonata #17 in d “Tempest” 2. Adagio

Kim, Yuri, piano

WTP: 5186

7:25am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Symphony #4 in F Minor – 4.

Jurowski, Vladimir/London Philharmonic Orchestra

LPO: 0064-1

7:34am Fillmore, Henry: The Footlifter

Schuller, Gunther/The Incredible Columbia All Star Band

Sony Classical: 94887

7:41am Schumann, Robert: Manfred Overture (Op 115)

Wildner, Johannes/Polish Radio Nat’l Sym. Orch.

Naxos: 550608

7:52am Debussy, Claude: Reverie

/Brodsky Quartet

Chandos: 10717

7:58am Chopin, Frédéric: Prelude in E Major

Perez, Vanessa. piano

Telarc: 33388

7:58am FASCH, J F: Concerto for 3 trumpets, 3 oboes, bassoon and timpani in D: 3. Allegro

Guttler, Ludwig/Saxony Virtuosi

Capriccio: 10219

8:00am Handel, George Frideric: Arrival of the Queen of Sheba (HWV 67)

Zukerman, Pinchas/St. Paul Chamber Orchestra

Philips: 412215

8:06am BACH, J.C.: Symphony in D (Op 18/4)

Boughton, William/English String Orchestra

Nimbus: 5403

8:17am PARRY, Hubert: Jerusalem

Christophers, Harry/The Sixteen

Decca: B0013009

8:24am Grieg, Edvard: Piano Concerto in a (Op 16) 3. Allegro moderato

Marriner, Sir Neville/London Symphony Orchestra

Ousset, Cecile, piano

Angel/EMI: 69859

8:34am Dvorak, Antonin: Symphony #7 in d (Op70): 1. Allegro maestoso

Alsop, Marin/Baltimore Symphony Orchestra

Naxos: 572112

8:48am Haydn, Franz Joseph: Symphony # 1 in D

Shepherd, Adrian/Cantilena

Chandos: 8737

8:59am Bull, Edvard Hagerup: Perpetuum mobile

Helseth, Tine Thing, trumpet

Stott, Kathryn, piano

Angel/EMI: 4164712

8:59am Prokofiev, Sergei: Piano Concerto #2 – 2.

Varga, Gilbert/German Radio Symphony-Berlin

Vinnitskaya, Anna, piano

Naive: 5238

9:00am SUK, Josef: Toward a New Life Op 35 (Op 35c)

Williams, John/Boston Pops Orchestra

Sony Classical: 62592

9:10am Bach, Johann Sebastian: Violin Concerto No. 1 in a (BWV1041)

/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Bell, Joshua, violin

Sony Classical: 08779

9:28am Mozart, Wolfgang Amadeus: Eine Kleine Nachtmusik (K 525)

/Chamber Players of Canada

Atma: 2532

9:45am Glazunov, Alexander: Slav Holiday (Op 26a) “Une fete slave”

Krimets, Konstantin/Moscow Symphony Orchestra

Naxos: 553538

9:58am Gardel, Carlos: Por una cabeza

European Film Phiharmonic/

Karadaglic, Milos, guitar

Deutsche Grammophon: B0017000

9:58am Purcell, Henry: Abdelazer: Rondeau

Lubbock, John/Orchestra of St Johns Smith Sq

ASV: 6005

10:00am Vivaldi, Antonio: Mandolin Concerto in C: 1. Allegro

Goberman, Max/New York Sinfonietta

Goichberg, Sol, mandolin

Earle, Eugenia, harpsichord

CBS: 45738

10:03am Gershwin, George: Second Rhapsody

Brown, Justin/Dallas Symphony Orchestra

McDermott, Anne-Marie, piano

Bridge: 9252

10:17am Brahms, Johannes: Symphony #1 in c (Op 68) – 1.

van Zweden, Jaap/Netherlands Philharmonic Orchestra

Brilliant Class: L 99946

10:35am Beethoven, Ludwig van: Piano Trio #9 in E-Flat (WoO 38)

Ashkenazy, Vladimir, piano

Perlman, Itzhak, violin

Harrell, Lynn, cello

Angel/EMI: 47455

10:54am Faure, Gabriel: Requiem (Op 48) – In Paradisum

Giulini, Carlo Maria/Philharmonia Orchestra

Philharmonia Chorus

Deutsche Grammo: 419 243

10:58am Orff, Carl: Carmina Burana: Dance On the Lawn

Shaw, Robert/Atlanta Symphony Orchestra

Telarc: 80321

10:58am Strauss, Eduard: Electric Polka

Mehta, Zubin/Vienna Philharmonic

Sony Classical: 66860

11:00am Holst, Gustav: Planets (Op 32) – 4. Jupiter, bringer of jollity

Dutoit, Charles/Montreal Symphony Orchestra

London: 417553

11:08am Corelli, Arcangelo: Concerto Grosso # 6 in F Op 6/6

/Ensemble 415

Harmonia Mundi: 901406/07

11:27am Borodin, Alexander: Nocturne for Strings

Ormandy, Eugene/Philadelphia Orchestra

CBS: 38919

11:36am Haydn, Franz Joseph: Symphony # 88 “Letter V” in G (Hob. I:88) (1787)

Goennenwein, Wolfgang/Virtuosi di Praga

Discover: 920233

11:55am Debussy, Claude: Arabesque #2 in G

Ortiz, Cristina, piano

MCA: 25969

11:58am Berlioz, Hector: Damnation of Faust (Op 24) – Dance of the Sylphs

Beecham, Sir Thomas/Royal Philharmonic

Angel/EMI: 63412

11:58am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: The Stars were Mildly Shining

Osadchy, Eugene, cello

Markina, Anastasia, piano

Bolo Classique: 8010

12:00pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony #40 in g K. 550 – 4. Finale: Allegro assai

Luque, Virginia/Moravian Philharmonic Orchestra Olomouc

Iberia: 001

12:07pm Strauss, Richard: Don Juan (Op 20)

Dudamel, Gustavo/Berlin Philharmonic

Deutsche Gramophon: B0018913

12:26pm Bach, Johann Sebastian: Well-Tempered Clavier Book 1 – Prelude and Fugue #17 in A-Flat (BWV 862)

Pollini, Maurizio, piano

Deutsche Grammo: B001363702

12:34pm ELGAR, Edward: Symphony #2 in E-Flat (Op 63) – 4. Moderato e maestoso

Davis, Sir Colin/London Symphony Orchestra

LSO Live: L 0018

12:53pm PUCCINI, Giacomo: Gianni Schicchi – O mio babbino caro

Kochan, Thomas/London Mozart Players

Galway, Sir James, flute

RCA: 50932

12:58pm Schumann, Robert: Kinderszenen – 7. Dreaming

/Canadian Brass

Opening Day: ODR7438

12:58pm Offenbach, Jacques: Promptes a servir la pratique, arr. for cello

Olivieri-Munroe, Cha/Prague Philaharmonic Orchestra

Gabetta, Sol, cello

RCA: 88697359622

1:00pm Beethoven, Ludwig van: Piano Concerto #3 in C Minor, Op. 37 – 1.

/Mahler Chamber Orchestra

Andsnes, Leif Ove, piano

Sony: 20582

1:17pm Beethoven, Ludwig van: Piano Concerto #3 in C Minor, Op. 37 – 2.

/Mahler Chamber Orchestra

Andsnes, Leif Ove, piano

Sony: 20582

1:27pm Beethoven, Ludwig van: Piano Concerto #3 in C Minor, Op. 37 – 3.

/Mahler Chamber Orchestra

Andsnes, Leif Ove, piano

Sony: 20582

1:40pm Rossini, Gioachino: String Sonata #2 in A

Kiss, Andras/Rossini Ensemble, Budapest

Naxos: 550621

1:58pm Morricone, Ennio: Addio Monte

Dubeau, Angele/La Pieta

Dubeau, Angele, violin

Analekta: 8737

1:58pm Ibert, Jacques: Entr’acte

/The Glorian Duo

Delos: 3143

2:00pm Handel, George Frideric: Keyboard Suite # 5 in E HWV 430

Perahia, Murray, piano

Sony Classical: 62785

2:09pm Barber, Samuel: Capricorn Concerto

Alsop, Marin/Royal Scottish National Orchestra

Naxos: 559135

2:28pm Mendelssohn, Felix: Hebrides Overture “Fingal’s Cave” (Op 26)

Gibson, Sir Alexander/Scottish National Orchestra

Chandos: 8379

2:38pm Myslivecek, Josef: Cello Concerto in C

Scimone, Claudio/I Solisti Veneti

Harnoy, Ofra, cello

RCA: 61228

2:57pm Bach, Johann Sebastian: Partita #3 in a (BWV 827) – 7. Gigue

Ashkenazy, Vladimir, piano

Decca: 4782163

2:57pm Golijov, Osvaldo: Youth Without Youth – Love Lost: Veronica

Popa, Radu/Bucharest Metropolitan Orchestra

Deutsche Grammo: 4776603

3:00pm Dvorak, Antonin: Slavonic Dances (Op 46) – #8 in G Minor

Mehta, Zubin/New York Philharmonic

CBS: 42404

3:04pm Enesco, George: Romanian Rhapsody #2 in D (Op 11/2)

Comissiona, Sergiu/Vancouver Symphony

CBC: 5166

3:16pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Concerto for Clarinet in A Major, K. 622 – 1.

Schwarz, Gerard/Seattle Symphony

Manasse, Jon, clarinet

Harmonia Mundi: 907516

3:33pm Faure, Gabriel: Fantasie for piano & orchestra in B Op 111

Fruhbeck de Burgos/London Philharmonic Orchestra

de Larrocha, Alicia, piano

London: 417583

3:52pm DELALANDE: La Folies de Cardenio – IV. Les Petites Contredanses

Coin, Christophe/Ensemble Baroque di Limoges

Laborie: O 01

3:57pm Senaille, Jean-Baptiste: Allegro spiritoso (trans. J. Salmon)

Kliegel Maria, cello

Havenith, Raimund, piano

Naxos: 557943

3:57pm Jacquet De La Guerre, Elisabeth: Suite No 1 in D Minor – Sarabande

Farr, Elizabeth, harpsichord

NAXOS: 557654-55

4:00pm Haydn, Franz Joseph: Piano Sonata #62 in E-Flat – 1. Allegro (Hob. XVI:52)

Feghali, Jose, piano

Vai Audio: 1157

4:06pm Debussy, Claude: Prelude to the Afternoon of a Faun

Pretre, Georges/National Orchestra of France

Pierlot, Philippe, flute

Angel/EMI: 49637

4:21pm TELEMANN, Georg Phillip: Ouverture Burlesque in B-Flat (orchestral suite)

/Collegium Musicum

Chandos: 512

4:36pm Chopin, Frédéric: Fantasie-Impromptu in C-sharp Minor (Op 66)

Kern, Olga, piano

Harmonia Mundi: 907402

4:46pm Schubert, Franz: Notturno in E-Flat (Adagio) (Op 148) (D 897)

/Beaux Arts Trio

Philips: 412620

4:57pm ALBINONI, Tomaso: Concerto Op 7 no 6 in D major

/I Musici

Philips: 432115

4:57pm Traditional Sephardic: Una Matica de Ruda

/Tapestry

Kammen, Shira-vielle

Morales-Ramirez, Sandra-percussion

Telarc: 80486

5:00pm RIMSKY-KORSAKOV: Mlada – Procession of the Nobles

Annand, Thomas/Capital BrassWorks

CBC: 5235

5:04pm Beethoven, Ludwig van: Symphony # 1 in C (Op 21) 1. Adagio molto-Allegro con brio

Abbado, Claudio/Berlin Philharmonic

Deutsche Grammo: 427301

5:13pm Zipoli, Domenico: Elevazione

Hunt, Gordon/Norrkoping Symphony Orchestra

Hunt, Gordon, oboe

Veltman, Niklaas, cello

Bis: 5017

5:26pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Sleeping Beauty (Op 66) – Act I highlights

Weldon, George/Philharmonia Orchestra

Angel/EMI: 74282

5:45pm Sibelius, Jean: Symphony #3 in C (Op 52) 1. Allegro Moderatto

Davis, Sir Colin/London Symphony Orchestra

LSO Live: L 0051

5:57pm KLETZKI: Three Unpublished Piano Pieces (1940 or 1941) – 3.

Banowetz, Joseph, piano

Naxos: 572190

5:57pm Anonymous/Traditional: Contrapunto Secondo (Lute duet)

/London Early Music Group

Nonesuch: 79029

6:00pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Magic Flute – Overture (K 620)

Hager, Leopold/English Chamber Orchestra

Novalis: 150 041

6:07pm Strauss, Richard: Death and Transfiguration (Op 24)

Leinsdorf, Erich/Los Angeles Philharmonic

Angel/EMI: 65425

6:35pm Bach, Johann Sebastian: Trio Sonata #4 in e BWV 528 (chamber version)

/Arion

Analekta: 3086

6:54pm WILLIAMS, JOHN: A Hymn to New England

Lockhart, Keith/Boston Pops Orchestra

RCA: 68786

6:57pm Warren, Harry: Melody for Two – September in the Rain (1937)

Glazier, Richard, piano

Centaur: 2577

6:57pm Ireland, John: Bagatelle

Gould, Lucy, vln. Firth, pf.

Naxos: 570507

PROGRAM: Exploring Music

Program:

8:00pm Mendelssohn, Felix: Midsummer Night’s Dream (Op 61) – Suite: Wedding March

Dutoit, Charles/Montreal Symphony Orchestra

London: 417541

8:05pm Haydn, Franz Joseph: Horn Concerto #4 (2) in D HOB 8 (Hob. VIII:d4)

Rolla, Janos/Franz Liszt Chamber Orchestra

Clevenger, Dale, horn

Teldec: 42960

8:26pm Rachmaninoff, Sergei: Piano Concerto #3 in d (Op 30) 2. Intermezzo. Adagio

Reiner, Fritz/RCA Symphony Orchestra

Horowitz, Vladimir, piano

RCA: 7754

8:36pm MONN: Sinfonia a quattro in B-Flat

Gaigg, Michi/L’Arpa Festante

CPO: 999273

8:49pm Schubert, Franz: Piano Trio #2 in E-Flat (Op 100/D 929) – 2. Andante con moto

Braley, Frank, piano

Capucon, Renaud, violin

Capucon, Gautier, cello

Virgin: 365476

8:58pm Torroba, Federico Moreno: Suita Castellana -1. Fandanguillo

Coves, Vicente, guitar

Naxos: 573255

8:58pm A Lady (18th c.): Lesson VI in D 3. Minuet

Harbach, Barbara, harpsichord

Gasparo: 281

9:00pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Flute Concerto #2 in D (K 314)

Mehta, Zubin/Israel Philharmonic Orchestra

Rampal, Jean-Pierre, flute

CBS: 44919

9:24pm Chopin, Frédéric: Piano Concerto #2 in F Minor – 2.

Jarvi, Paavo/Orchestre de Paris

Buniatishvili, Khatia, piano

AmazonNB:

9:33pm Handel, George Frideric: Concerto Grosso Op 6/ 7 in B-flat HWV 325

Pearlman, Martin/Boston Baroque

Telarc: 80688

9:50pm Grofe, Ferde: Grand Canyon Suite – “On the Trail”

Slatkin, Leonard/St. Louis Symphony Orchestra

RCA: 60778

9:59pm Gershwin, George: Sleepness Nights

Cockrell, Findlay, piano

Troy: 1414

9:59pm Dvorak, Antonin: Cypresses: My dearest one

/Cypress String Quarter

AVIE: AV2275

10:00pm RIMSKY-KORSAKOV: Russian Easter Overture (Op 36)

Schwarz, Gerard/Seattle Symphony

Naxos: 572788

10:19pm Vivaldi, Antonio: Four Seasons 2. Summer

/Orpheus Chamber Orchestra

Chang, Sarah-violin

Angel/EMI: 94431

10:30pm HARTY: Irish Symphony: 4. The Twelfth of July

Thomson, Bryden/Ulster Orchestra

Chandos: 8314

10:45pm Beethoven, Ludwig van: Symphony # 2 in D (Op 36) :1. Adagio molto-Allegro con brio

Bernstein, Leonard/New York Philharmonic

Sony Classical: 47515

10:58pm Bach, Johann Sebastian: Three Part Invention No.7 in e minor- arranged for strings

Jansen, Janine, violin

Rysanov, Maxim, viola

Thedeen, Torleif, cello

Decca: B0009905

10:58pm ARENSKY, Anton: Etude in f-# from “24 Characteristic Pieces”

Bekman-Shcherbina, Yelena, piano

Melodya: 33209

11:00pm PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

