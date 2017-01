Music played for: 01/03/2017

12:00am PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

Playlist: http://www.wfmt.com/wfmt-radio-network/classical-programming/beethoven-network/

6:00am Mouret, Jean-Joseph: Rondeau (theme from Masterpiece Theatre)

Newman, Anthony/English Chamber Orchestra

Marsalis, Wynton, trumpet

Sony Classical: 66244

6:05am Schumann, Robert: Symphony #1 in B-flat “Spring” (Op 38) – 4. Allegro animato grazioso

Wit, Antoni/Polish Radio Nat’l Sym. Orch.

Naxos: 553082

6:14am Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Concerto #23 in A (K 488) – 3. Allegro assai

Zinman, David/Staatskapelle Dresden

Zacharias, Christian, piano

Angel/EMI: 68507

6:25am Copland, Aaron: Rodeo – 4. Hoe-Down

/Los Angeles Guitar Quartet

Delos: 3163

6:29am Berlioz, Hector: Rob Roy Overture

Dutoit, Charles/Montreal Symphony Orchestra

London: 421193

6:45am HUMMEL, Johann Nepomuk: Piano Concerto in b (Op 89) – 3. Finale

Pal, Tamas/Budapest Chamber Orchestra

Chang, Hae-won, piano

Naxos: 550837

6:58am Brahms, Johannes: Hungarian Dance #10 in E

Skrowaczewski, Stani/Halle Orchestra

MCA: 25230

6:58am Grieg, Edvard: Folkdance from the Hills

Buen, Knut, Hardanger fiddle

Simax: 1040

7:00am Satie, Erik: Gymnopedie #3

Jacobsen, Eric/The Knights

Ancalagon: 137

7:06am Handel, George Frideric: Samson: Sinfonia to Act 1

Pinnock, Trevor/The English Concert

Archiv: 419219

7:14am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: The Seasons: January “At the Fireside”

Lang Lang, piano

Sony: 88751-17582

7:23am Mendelssohn, Felix: Symphony #4 in A “Italian” (Op 90): -1. Allegro Vivace

Szell, George/Cleveland Orchestra

CBS: 37760

7:33am Sousa, John Philip: Yorktown Centennial

Smith, Leonard B./The Detroit Concert Band

Walking Frog: 305

7:40am Haydn, Franz Joseph: Symphony #6 “Le Matin” in D (“Morning”)

Ward, Nicholas/Northern Chamber Orchestra

Naxos: 550722

7:58am Milhaud, Darius: Scaramouche – 1.

Ogden and Lucas, 2 pianos

MCA: 25891

7:58am Schubert, Franz: Die Biene (trans. Werner Thomas-Mifune)

Kliegel Maria, cello

Havenith, Raimund, piano

Naxos: 557943

8:00am Bizet, Georges: Carmen – The Toreadors

Chung, Myung-Whun/Bastille Orchestra

Deutsche Grammo: 431778

8:05am POULEDOURIS, Basil: Suite from ‘Lonesome Dove’

Raine, Nic/City of Prague Philharmonic

Silva: 1061

8:15am Torelli, Giuseppe: Sonata a cinque

Pommer, Max/Collegium Musicum Leipzig

Guttler, Ludwig, trumpet

Capriccio: 10020

8:25am Beethoven, Ludwig van: Symphony # 7 – 2. Theme and variations

Bell, Joshua/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Sony: 549176

8:33am Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony # 6 in F (K 43)

Leinsdorf, Erich/Philharmonic Symphony Orchestra of London

MCA: 9808

8:47am MacDowell, Edward: Piano Concerto #1 in a (Op. 15)- 1. Maestoso

Brabbins, Martyn/BBC Scottish Symphony Orch.

Tanyel, Seta, piano

Hyperion: 67165

8:58am Holst, Gustav: Brook Green Suite – 3. Dance

Griffiths, Howard/English Sinfonia

Naxos: 570339

8:58am HANSON, HOWARD: Merry Mount Suite (Op 31) – 2. Children’s Dance

Schwarz, Gerard/Seattle Symphony

Naxos: 559702

9:00am Ravel, Maurice: Pavane pour une infante defunte for harp and cello

Bodtker, Ellen Sejersted, harp

Vaernes, Bjorn-cello

Naxos: 555328

9:10am TELEMANN, Georg Phillip: Oboe Concerto in D

Indermuhle, Thomas/English Chamber Orchestra

Indermuhle, Thomas, oboe

Novalis: 150 126

9:28am Brahms, Johannes: Symphony #2 in D Major, Op. 73 – 1.

Herbig, Gunter/Berlin Symphony Orchestra

Curb Classics: 78039

9:44am STAMITZ, CARL: Symphony in G Op 13/16, No. 4

Bamert, Matthias/London Mozart Players

Chandos: 9358

9:58am Liszt, Franz: Piano Concerto #2 in A S125 4. Allegro animato

Carvalho, Eleazar de/Symphonieorchester des Bayersichen Rundfunks

Freire, Nelson, piano

Decca: 4786772

9:58am RAMEAU, Jean-Phillippe: Tambourins I/II from Daro

Novack, Michael/Hollywood Studio Symphony

Hollywood Recor: 62575

10:00am Bach, Johann Sebastian: Fugue “Little” in g BWV 578

/Canadian Brass

Philips: 432571

10:03am Copland, Aaron: Outdoor Overture, An

Corporon, Eugene Migliaro/Cincinnati CCM Wind Symphony

Klavier: 11048

10:13am RIMSKY-KORSAKOV: Capriccio Espagnol (Op 34)

Fruhbeck de Burgos/London Symphony Orchestra

MCA: 25887

10:34am Handel, George Frideric: Music for the Royal Fireworks

Gardiner, John Eliot/English Baroque Soloists

Philips: 411122

10:54am Mozart, Wolfgang Amadeus: Marriage of Figaro: Priests’ Chorus

Janigro, Antonio/Sofia Orchestra and Chorus

Amazon Digital Svcs.:

10:58am Borodin, Alexander: Scherzo in A-Flat

Fingerhut, Margaret, piano

Chandos: 8439

10:58am GOUNOD: Faust: Ballet Music: 3. Danse antique (Allegretto)

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Philips: 462125

11:00am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Symphony #5 in E minor – 4.

Jurowski, Vladimir/London Philharmonic Orchestra

LPO: 0064-2

11:11am HARTY: Fantasy Scenes, for Orchestra

Yuasa, Takuo/Ulster Orchestra

Naxos: 557731

11:27am Dvorak, Antonin: Cello Concerto in B minor 3. Finale

Belolavek, Jiri/Czech Philharmonic Orchestra

Alisa Weilerstein, Cello

Polonsky, Anna, piano

Decca: B0019765

11:40am ROSETTI: Two-Horn Concerto #5 in E-Flat

Altrichter, Petr/Dvorak Chamber Orchestra

Tylsar, Zdenek, french horn

Tylsar, Bedrich, french horn

Supraphon: 110769

11:58am Chopin, Frédéric: Etude in C Minor, Op. 25 #12

Licad, Cecile, piano

MusicMaster: B000000FRV

11:58am Barrios, Augustin (Mangore): Medallon Antiguo

McFadden, Jerry, guitar

Naxos: 557807

12:00pm ALBINONI, Tomaso: Adagio in g minor

Scimone, Claudio/I Solisti Veneti

Erato: 55018

12:08pm Bridge, Frank: The Sea (suite for orchestra)

Judd, James/New Zealand Symphony Orchestra

Naxos: 557167

12:34pm Haydn, Franz Joseph: Piano Sonata #35 in A-flat (Hob.XVI:43)

Planes, Alain, piano

Harmonia Mundi: 901763

12:53pm Grieg, Edvard: Lyric Suite (Op 54) – 2. Norwegian Rustic March

Ormandy, Eugene/Philadelphia Orchestra

CBS: 39785

12:57pm Shostakovich, Dmitri: Jazz Suite #1 Suite for Promenade Orchestra

Jansons, Mariss/Philadelphia Orchestra

Angel/EMI: 55601

12:57pm ANDERSON, LEROY: A Trumpeter’s Lullaby

Fiedler, Arthur/Boston Pops Orchestra

Come, Andre, trumpet

Deutsche Grammo: 4776115

1:00pm Brahms, Johannes: Symphony #4 in e (Op 98)

Karajan, Herbert von/Berlin Philharmonic

Deutsche Grammo: 427497

1:47pm VERACINI: Ouverture #6 in B-Flat

Goebel, Reinhard/Musica Antiqua Koln

Archiv: 439937

1:58pm Stravinsky, Igor: Suite Italienne;Var’s ona Gavotte

1:58pm Schumann, Clara: Quatre pieces fugitives Op 15 (1845) 2.

Cheng, Angela, piano

CBC: 1087

2:00pm BUTTERWORTH, George: Banks of Green Willow – Idyll for small orchestra

Groves, Sir Charles/English Sinfonia

MCA: 25885

2:07pm Graf, Friedrich: Flute Concerto #2 in G Major

Moesus, Johannes/Pforzheim Chamber Orchestra

van Riet, Gaby, flute

CPO: 777 724

2:28pm Handel, George Frideric: Water Music Suite #2 in D HWV 349

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Argo: 414596

2:37pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Romeo and Juliet Fantasy Overture

Litton, Andrew/Bournemouth Symphony Orchestra

Virgin: 61267

2:58pm Byrd, William: Jig

/Canadian Brass

CBS: 45792

2:58pm Strauss, Johann II: Joy of Singing (polka francaise) “Sangerlust”

Georgiadis, John/London Symphony Orchestra

ASV: 6020

3:00pm Bach, Johann Sebastian: Well-Tempered Clavier Book 1 – Prelude and Fugue # 1 in C (BWV 846)

Barenboim, Daniel, piano

Warner Bro Clas: 61553

3:04pm Sarasate, Pablo de: Carmen Fantasy (Op 25)

Yuasa, Takuo/Nicolaus Esterhazy Sinfonia

Zhang, Howard, violin

Naxos: 555093

3:15pm Boccherini, Luigi: Symphony #14 in A Op 21 G 498

Pople, Ross/London Festival Orchestra

Hyperion: 66236

3:33pm Prokofiev, Sergei: Symphony #1 in D “Classical” (Op 25)

/Orpheus Chamber Orchestra

Deutsche Grammo: 423624

3:52pm Berlioz, Hector: Damnation of Faust (Op 24) – Rakoczy March

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

Telarc: 80122

3:57pm DYENS: Tango en skai

Karadaglic, Milos, guitar

Deutsche Grammophon: B0017000

3:57pm O’CAROLAN: Planxty Connor

Lawrence-King, Andre/Harp Consort

Deutsche Harmon: 77375

4:00pm Schumann, Robert: Piano Concerto in A Minor – 1.

Harnoncourt, Nikolaus/Chamber Orchestra of Europe

Argerich, Martha, piano

Teldec: 90696

4:14pm RAMEAU, Jean-Phillippe: Dardanus – Menuet

Gardiner, John Eliot/English Baroque Soloists

SS32: 2 101

4:23pm Debussy, Claude: Petite Suite

Simon, Geoffrey/Philharmonia Orchestra

Cala: 1001

4:36pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Concerto #21 in C Major, K. 367 – 3.

Ligeti, Andras/Concentus Hungaricus

Jando, Jeno, piano

Amazon Digital Svcs.:

4:48pm PUCCINI, Giacomo: Preludio Sinfonico (S 32)

Muti, Riccardo/La Scala Philharmonic

Sony Classical: 63025

4:57pm Falla, Manuel de: Spanish Dance #1 arr. 2 pianos

Labeque, Katia & Marielle

Philips: 438938

4:57pm FERNANDEZ, H.: El Diablo suelto

Williams, John, guitar

Montes, Alfonso, guitar

Sony Classical: 90451

5:00pm Vaughan Williams, Ralph: 5 Variants of Dives & Lazarus

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Argo: 414595

5:13pm TELEMANN, Georg Phillip: Overture for violin, 2 oboes, bassoon and strings in c minor

Kussmaul, Rainer/Berliner Barock Solisten

Mayer, Albrecht, oboe

Liebermann, Rudiger, violin

Deutsche Grammo: B0005761

5:19pm Chopin, Frédéric: Prelude in D-flat Major, Op. 28 #15 “Raindrop”

Peñalver. Ricardo

Tempus: 10049

5:28pm Brahms, Johannes: Academic Festival Overture

Szell, George/Cleveland Orchestra

CBS: 37778

5:39pm Haydn, Franz Joseph: Piano Concerto in D Major

/Franz Liszt Chamber Orchestra

Ax, Emanuel, piano

Sony: 48383

5:58pm Bach, Johann Sebastian: French Suite #5 in G (BWV 816) – 7. Gigue

/Philip Jones Brass Ensemble

London: 417524

5:58pm Barthelemon, Cecilia Maria: Sonata in G Op 3 (c. 1794) 3. Rondo alla Hornpipe

Harbach, Barbara, harpsichord

Gasparo: 281

6:00pm Mahler, Gustav: Bach Suite (Bach music arr. by Mahler)

Chailly, Riccardo/Concertgebouw Orchestra of Amsterdam

Decca: B0002336

6:19pm Beethoven, Ludwig van: Symphony # 6 “Pastoral” in F (Op 68) – 2. Scene by the Brook

Karajan, Herbert von/Berlin Philharmonic

Deutsche Grammo: 457127

6:35pm Dvorak, Antonin: Scherzo capriccioso (Op 66)

Sawallisch, Wolfgang/Philadelphia Orchestra

Angel/EMI: 49114

6:54pm Strauss, Johann I: Radetzky March (Op 228)

Georgiadis, John/London Symphony Orchestra

MCA: 25967

6:57pm LIEBERMANN, LOWELL: Gargoyles – 3. Allegro moderato

Brown, Melody, piano

RCA: 73339

6:57pm HARTY: Fantasy Scenes, for Orchestra II. A Dancer’s Reverie

Yuasa, Takuo/Ulster Orchestra

Naxos: 557731

7:00pm PROGRAM: Exploring Music

/more at http://exploringmusic.wfmt.com/

8:00pm Copland, Aaron: Fanfare for the Common Man

Mehta, Zubin/Los Angeles Philharmonic

Decca: B0001231

8:03pm Berlioz, Hector: Le Corsaire Overture (Op 21)

Munch, Charles/Boston Symphony Orchestra

RCA: 6720

8:15pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Concerto #27 in B-Flat (K 595) – 1. Allegro

/Orpheus Chamber Orchestra

Goode, Richard, piano

Nonesuch: 79608

8:29pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Concerto #27 in B-Flat (K 595) – 2. Larghetto

/Orpheus Chamber Orchestra

Goode, Richard, piano

Nonesuch: 79608

8:36pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Concerto #27 in B-Flat (K 595) – 3. Rondo. Allegro

/Orpheus Chamber Orchestra

Goode, Richard, piano

Nonesuch: 79608

8:49pm Vivaldi, Antonio: Flute Concerto in G RV 436 (P 140)

Kuijken, Barthold/Academia Montis Regalis

Kuijken, Barthold, transverse

Opus 111: 30298

8:58pm Schumann, Clara: Piano Concerto in a (Op 7) 3. Finale

Rinaldi, Stefania/Alma Mahler Sinfonietta

Nicolosi, Francesco, piano

Naxos: 557552

8:58pm Parry, John: Sonata #2 for harp 1. Allegro

Loman, Judy, harp

Naxos: 554347

9:00pm BANTOCK, Granville: Old English Suite

Leaper, Adrian/Czecho-Slovak State Philharmonic Orchest

Naxos: 555473

9:20pm Haydn, Franz Joseph: Symphony #3 in G

Shepherd, Adrian/Cantilena

Chandos: 8737

9:34pm Rachmaninoff, Sergei: Piano Concerto #2 in c (Op 18) – 3. Allegro scherzando

Abbado, Claudio/Mahler Chamber Orchestra

Wang, Yuja, piano

Deutsche Grammo: B0015338

9:50pm ALBINONI, Tomaso: Concerto #3 for oboe, strings, and continuo in B-Flat Op 7/3

/I Musici

Holliger, Heinz, oboe

Philips: 432115

9:58pm Shostakovich, Dmitri: Age Of Gold: Polka Op 22

Ormandy, Eugene/Philadelphia Orchestra

CBS: 45658

9:58pm Chopin, Frédéric: Etude in G-Sharp Minor (Op. 25/6)

Lang Lang, piano

Sony: 489602

10:00pm Wagner, Richard: Die Meistersinger – Prelude to Act 1

Klemperer, Otto/Philharmonia Orchestra

Angel/EMI: 66805

10:15pm Beethoven, Ludwig van: Triple Concerto in C – 1.

West, Martin/San Francisco Ballet Orchestra

Claremont Trio

Arabesque: 6578

10:33pm JARRE, MAURICE: Lawrence of Arabia – Main Theme

Fiedler, Arthur/Boston Pops Orchestra

RCA: 60392

10:42pm DELALANDE: Symphonies for the King’s Supper – First Caprice

Wallez, Jean-Pierre/Ensemble Orchestral de Paris

Soustrot, Bernard, trumpet

Touvron, Guy, trumpet

Andre, Maurice, trumpet

Angel/EMI: 64100

10:58pm Dvorak, Antonin: Cypresses: There lived once my sweetheart

/Cypress String Quarter

AVIE: AV2275

10:58pm Ireland, John: Cavatina

Gould, Lucy, vln. Firth, pf.

Naxos: 570507

11:00pm PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

/Playlist: http://www.wfmt.com/wfmt-radio-network/classical-programming/beethoven-network/

