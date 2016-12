Music played for: 12/31/2016

12:00am PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

8:00am PROGRAM: Safe Money Talk

9:00am PROGRAM: Money Matters with Ken Moraif

9:49am Schumann, Robert: Scenes from Childhood (Op 15) – 8. At the Fireside

Lang Lang, piano

Deutsche Grammo: B0005827

9:51am ALBINONI, Tomaso: Concerto Op7 no 3 in B flat major: Allegro

/I Musici

Philips: 432115

9:53am Grieg, Edvard: Norwegian Dances (Op 35) – 2. Allegretto tranquillo e grazioso

Gibson, Sir Alexander/New Symphony Orch of London

Chesky Rec: 62

9:55am Dvorak, Antonin: Gypsy Melodies (Op 55) – 4. Songs My Mother Taught Me

Ma, Yo-Yo, cello

Zander, Patricia, piano

CBS: 44796

9:55am Bach, Johann Sebastian: Mein Jesu, arr. Stokowski

Serebrier, Jose/Bournemouth Symphony Orchestra

Naxos: 572050

10:00am Coleman, Valerie: Umoja

/Imani Winds

Morales-Matos, Rolando, percus

Koch: 7661

10:07am Traditional Gregorian Chant: Ave Maris Stella (Hail, Star of the sea) – Mode II

/Dominican Sisters of Mary

Decca: B0018696

10:10am Traditional Dominican Chant: Salve Regina (Hail, Holy Queen)

/Dominican Sisters of Mary

Decca: B0018696

11:00am PROGRAM: From the Top

12:00pm to 6:50pm: CLASSICAL COUNTDOWN, DAY 2

6:52pm ALBINONI, Tomaso: Concerto #4 for strings & continuo in G Op 7/4

/I Musici

Philips: 432115

7:00pm Brahms, Johannes: Symphony #2 in D Major, Op. 73 – 3.

Herbig, Gunter/Berlin Symphony Orchestra

Curb Classics: 78039

7:05pm Stravinsky, Igor: Dumbarton Oaks Concerto

/Orpheus Chamber Orchestra

Deutsche Grammo: 445541

7:25pm Schubert, Franz: Symphony #9 in C “The Great” (D 944) – 1. Andante e Andante ma non troppo

Masur, Kurt/Gewandhausorchester Leipzig

Philips: 426269

7:39pm Schumann, Robert: Symphonic Etudes (Op 13) – Finale

Thibaudet, Jean-Yves, piano

London: 444338

7:50pm Bach, Johann Sebastian: Triple Concerto in a BWV 1044 Flute, violin, hspschd., 1st Mvmt

/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Perahia, Murray, piano

Martin, Jaime, flute

Sillito, Kenneth, violin

Sony Classical: 87326

7:59pm Grieg, Edvard: “To Spring” Op. 43 #6

Andsnes, Leif Ove, piano

Virgin: 59300

7:59pm Faure, Gabriel: Pelleas et Melisande (Op 80) – 2. Fileuse

Ozawa, Seiji/Boston Symphony Orchestra

Deutsche Grammo: 423089

8:00pm SAINT-GEORGES, Joseph Bologne Chevalier de: Symphony in G, Op.11, Nr. 1 (1779)

Lamon, Jeanne/Tafelmusik

CBC: 5225

8:18pm Chopin, Frédéric: Piano Concerto #1 in e (Op 11) – 3. Rondo. Vivace

Davis, Andrew/Philharmonia Orchestra

Yundi, piano

Deutsche Grammophon: B0008236

8:28pm Respighi, Ottorino: Fountains of Rome

Lane, Louis/Atlanta Symphony Orchestra

Telarc: 80085

8:48pm Corelli, Arcangelo: Concerto Grosso # 5 in B-Flat Op 6/5

Scimone, Claudio/I Solisti Veneti

Erato: 88080

9:00pm Jacquet De La Guerre, Elisabeth: Suite No. 3 in a – Courante

Farr, Elizabeth, harpsichord

NAXOS: 557654-55

9:00pm Strauss, Josef: On Vacation

Abbado, Claudio/Vienna Philharmonic

Deutsche Grammo: 423662

9:00pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Piano Concerto #3 in E-Flat (Op 75)

Rostropovich, Mstislav/National Sym Orch, Wash. DC

Feltsman, Vladimir, piano

Sony Classical: 45756

9:20pm Handel, George Frideric: Water Music Suite #3 in G HWV 350

Labadie, Bernard/Les Violons du Roy

Atma: A 2569

9:31pm Gershwin, George: Lullaby

Kitayenko, Dmitri/Moscow Philharmonic Orchestra

Sheffield: 27

9:46pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Concerto #24 in C Minor, K. 491 – 1.

Over, Simon/Southbank Sinfonia

Bax, Alessio, piano

Signum: 231

10:00pm Brahms, Johannes: Vergebliches Staendchen

von Otter, Anne Sofie, mezzo

Forsberg, Bengt, piano

Deutsche Grammophone: 4297272

10:00pm MORLEY, THOMAS: My Lord of Oxenfords Maske

/Hesperus

Dorian: 90290

10:00pm PROGRAM: A Night on the Town

11:00pm PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

