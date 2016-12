Music played for: 12/30/2016

12:00am PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

6:00am VANGELIS (arr. Reisman, Joseph): Chariots of Fire: Main Theme

Williams, John/Boston Pops Orchestra

Philips: 411037

6:07am Tartini, Giuseppe: Trumpet Concerto in D

Ling, Jahja/Scottish Chamber Orchestra

Smedvig, Rolf, trumpet

Telarc: 80232

6:19am Chopin, Frédéric: Waltz in c# Op. 64/2

Buniatishvili, Khatia, piano

AmazonNB:

6:26am Gluck, Christoph Willebald: Orfeo & Euridice – Dance of the Blessed Spirits

Munchinger, Karl/Stuttgart Chamber Orchestra

Decca: 470460

6:33am Dvorak, Antonin: Violin Concerto in a minor, op.53: I Allegro ma non troppo – Quasi moderato

Zinman, David/Tonhalle-Orchester Zurich

Fischer, Julia, violin

Decca: 808802

6:48am ERSKINE: Periodical Overture #17 in E-Flat

Lea-Cox, Graham/Hanover Band

ASV: 216

6:57am Handel, George Frideric: Battaglia from “Rinaldo’

Wright, Simon/Philharmonia Orchestra

Wallace, John, trumpet

Nimbus: 5123

6:57am Beethoven, Ludwig van: String Quartet #15 in a (Op 132) – 4. All marcia

/Takacs Quartet

Decca: 470 849

7:00am Schumann, Robert: “Widmung”

Cliburn, Van, piano

RCA: 60726

7:07am ROMAN: Sinfonia in A

/Orpheus Chamber Ensemble

Sparf, Nils-Erik, violin

Bis: 284

7:16am Bernstein, Leonard: “In Our Time”

Bailey, Zuill, cello

Downes, Lara, piano

Steinway: 30025

7:22am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Violin Concerto in D, Op.35 3. Finale: Allegro vivacissimo

Wordsworth, Barry/Royal Philharmonic

Kim, Yoon-Hee, violin

RPO: SP046

7:33am ALEXANDER, RUSSELL: Memphis the Majestic

Rhea, Timothy/Texas A&M University Wind Symphony

Mark: 51918

7:39am Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony #38 “Prague” in D (K 504) – 2. Andante

Karajan, Herbert von/Berlin Philharmonic

Deutsche Grammo: 457127

7:48am Strauss, Johann II: Vienna Blood (Op 354)

Mehta, Zubin/Vienna Philharmonic

Sony Classical: 45808

7:58am ALBENIZ, MATEO: Sonata in D

McDonald, Susan, harp

Delos: 1500

7:58am Praetorius, Michael: Terpsichore – Sarabande

Pickett, Philip/New London Consort

L’Oiseau: 414633

8:00am Brahms, Johannes: Wiegenlied (Lullaby)

Ma, Yo-Yo, cello

Stott, Kathryn, piano

Sony: 10316

8:06am Vivaldi, Antonio: Flute Concerto in D Minor ‘Il gran mogol’

Chandler, Adrian/La Serenissima

Bircher, Katy, flute

AVIE: 2218

8:14am Vaughan Williams, Ralph: English Folk Song Suite

Boult, Sir Adrian/London Symphony Orchestra

Angel/EMI: 65615

8:26am Schubert, Franz: Piano Quintet “The Trout” in A Op 114 D 667: Theme and Variations

/Leopold String Trio and Friends

Thorsen, Marianne, violin

Power, Lawrence, viola

Lewis, Paul, piano

Gould, Kate, cello

Mitchell, Graham, double bass

Hyperion: 67527

8:35am GOUNOD: Symphony #1 in D – 1. Allegro molto

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Philips: 462125

8:45am Myslivecek, Josef: Sinfonia in F (1778)

/Prague Chamber Orchestra

Supraphon: 110304

8:57am Sinding, Christian: Alla Marcia for Piano

Lowenthal, Jerome, piano

Arabesque: 6578

8:57am Dukas, Paul: La Peri – Fanfare

Boulez, Pierre/New York Philharmonic

CBS: 45659

9:00am Grainger, Percy: County Derry Air

Junkin, Jerry/Dallas Winds

Reference: 112

9:11am Meder, Johann Gabriel: Symphony #4

Halstead, Anthony/Netherlands Radio Chamber Orchestra

NMClassics: 92085

9:28am Respighi, Ottorino: Ancient Airs & Dances Suite #2

Lopez-Cobos, Jesus/Lausanne Chamber Orchestra

Telarc: 80309

9:47am Corelli, Arcangelo: Concerto Grosso # 7 in D Op 6/7

/Ensemble 415

Harmonia Mundi: 901407

9:57am Bach, Johann Sebastian: Prelude in c BWV 999

Rost, Jurgen, guitar

Capriccio: 10033

9:57am SCHEIDT: Galliard XXV (Ludi Musici)

/Les Sacqueboutiers

Naive: V 9996

10:00am Debussy, Claude: Arabesque #1 in E

O’Conor, John, piano

Telarc: 80313

10:05am Haydn, Franz Joseph: Symphony #4 in D

Gallois, Patrick/Sinfonia Finlandia

Naxos: 557571

10:18am Bizet, Georges: Children’s Games (Op 22)

Batiz, Enrique/Mexico City Philharmonic

ASV: 6048

10:33am Rachmaninoff, Sergei: Piano Concerto #3 in d 1. Allegro ma non tanto

Chailly, Riccardo/Berlin Philharmonic

Argerich, Martha, piano

Decca: 446673-2

10:53am Vivaldi, Antonio: Cello Concerto in B-Flat (RV 423) – 1. Allegro

Koopman, Ton/Amsterdam Baroque Orchestra

Ma, Yo-Yo, baroque cello

Sony Classical: 90916

10:57am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: The Seasons – 7. July

Orbelian, Constantin/

Delos: 3255

10:57am Senaille, Jean-Baptiste: Allegro spiritoso (trans. J. Salmon)

Kliegel Maria, cello

Havenith, Raimund, piano

Naxos: 557943

11:00am Mendelssohn, Felix: Midsummer Night’s Dream (Op 21) – Overture

Abbado, Claudio/London Symphony Orchestra

Deutsche Grammo: 423104

11:12am Mozart, Wolfgang Amadeus: Flute Quartet #2 in G (K 285a)

Rampal, Jean-Pierre, flute

Stern, Isaac, violin

Rostropovich, Mstislav, cello

Accardo, Salvatore, viola

CBS: 42320

11:28am Britten, Benjamin: Gloriana – Courtly Dances

Boughton, William/English Symphony Orchestra

Nimbus: 5295

11:38am Handel, George Frideric: Concerto Grosso Op 6/12 in B Minor HWV 330

Pearlman, Martin/Boston Baroque

Telarc: 80688

11:50am PONCHIELLI, Amilcare: La Giocanda: Dance of the Hours excerpt – starts with the “Hello mudda” sec

Breitner, Tamas/National Philharmonic Orchestra

London: 436658

11:58am ANDERSON, LEROY: Plink, Plank, Plunk!

Fennell, Frederick/Eastman-Rochester Pops Orchestra

Mercury: 432013

11:58am Falla, Manuel de: “Nana” from Spanish Songs

Gerhardt, Alban, cello

Licad, Cecile, piano

Hyperion: 67212

12:00pm to 6:45pm: CLASSICAL COUNTDOWN, DAY 1

6:48pm ALBINONI, Tomaso: Concerto #6 for Oboe, Strings, and Continuo in D Op 7/6

/I Musici

Phillips: 432115

6:55pm Mendelssohn, Felix: Piano Concerto #1 in g (Op 25) – 3. Presto – Molto allegro e vivace

Barenboim, Daniel/Chicago Symphony Orchestra

Lang Lang, piano

Deutsche Grammo: B0000666

7:00pm PROGRAM: Exploring Music

8:00pm Morricone, Ennio: Addio Monti; Cinema Paradiso

Morricone, Ennio/Rome Sinfonietta

Hakase, Taro, violin

Butta, Gilda, piano

Sony Classical: 6590

8:05pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Concerto #25 in C – 1.

O’Connor, Thomas/Santa Fe Pro Musica Orchestra

Tao, Conrad, piano

Santa Fe Pro Musica: 0001

8:24pm Chopin, Frédéric: Nocturne #20 in c-sharp (Op posth)

Stern, Michael/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Bell, Joshua, violin

Sony Classical: 87894

8:28pm Sibelius, Jean: Karelia Suite (Op 11)

Jarvi, Neeme/Gothenburg Symphony Orchestra

Bis: 250

8:50pm TELEMANN, Georg Phillip: Concerto for Two Horns and Strings

Schneider, Michael/La Stagione Frankfurt and Camerata Koln

Huebner, Ulrich, horn

Schultess, Joerg, horn

CPO: 777032

8:58pm Mussorgsky, Modest: Nanny & I (Childhood Memory #1)

Fingerhut, Margaret, piano

Chandos: 8439

8:58pm Faure, Gabriel: Dolly Suite (Op 56) – 4. Kitty Waltz

Georgiadis, John/RTE Sinfonietta

WRR: 57152

9:00pm Beethoven, Ludwig van: Leonore Overture #3 in D (Op 72a)

Bernstein, Leonard/Vienna Philharmonic

Deutsche Grammo: 413779

9:19pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: String Quartet #1 in D (Op 11) – 2. Andante cantabile

/Berlin Philharmonic

Rostropovich, Mstislav, cello

Deutsche Grammo: 471620

9:26pm Britten, Benjamin: Simple Symphony (Op 4)

/Orpheus Chamber Orchestra

Deutsche Grammo: 423624

9:49pm Handel, George Frideric: Sonata a 5 in B-Flat (HWV 288)

Egarr, Richard/Academy of Ancient Music

Harmonia Mundi: 907415

9:58pm Traditional American: All the Pretty Little Horses

Robertson, Kim, celtic harp

Yeager, Steve, vibes

Gourd: 112

9:58pm DUN, Tan: Eight Memories in Watercolor – 2. Staccato Beans

Lang Lang, piano

Deutsche Grammo: B0002047

10:00pm DANZI: Wind Quintet in B-Flat (Op 51/1)

/Ensemble Wien-Berlin

CBS: 39558

10:18pm Mendelssohn, Felix: Symphony #3 in a “Scottish” (Op 56) – 4. Allegro vivacissimo

Laredo, Jaime/Scottish Chamber Orchestra

Nimbus: 5067

10:27pm Debussy, Claude: Printemps

Dutoit, Charles/Montreal Symphony Orchestra

London: 444386

10:48pm Vivaldi, Antonio: Trio Sonata “La Follia” in d (RV 63) (Op 1/12)

Savall, Jordi/Hesperion XXI

Alia Vox: 2 9844

10:58pm Chopin, Frédéric: Prelude in G-Sharp Minor

Perez, Vanessa. piano

Telarc: 33388

10:58pm Dvorak, Antonin: Cypresses: When your sweet glances on me fall

/Cypress String Quarter

AVIE: AV2275

11:00pm PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

