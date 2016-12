Music played for: 01/02/2017

12:00am PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

6:00am Vaughan Williams, Ralph: Fantasia on Greensleeves

Lederer, Doris, viola

Mollenhauer, Jude, harp

Centaur: 2570

6:07am Schubert, Franz: Rosamunde (D 797) – 5. Entr’acte #3 in B-Flat

Boyd, Douglas/St. Paul Chamber Orchestra

SPCO: O 001

6:16am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Piano Concerto #1 – 3.

Shostakovich, Maxim/London Symphony Orchestra

Sultanov, Alexei, piano

Apex: 40835

6:26am Handel, George Frideric: Saul (HWV 53) – Symphony

Jacobs, Rene/Concerto Koln

Harmonia Mundi: 901877

6:34am Strauss, Josef: Joint Ventures Waltz (Op 260)

Hilgers, Walter/Slovak State Philharmonic Orchestra

Marco Polo: 223621

6:49am Beethoven, Ludwig van: Rondo for Piano and Orchestra in B-Flat (WoO 6)

Semkow, Jerzy/St. Louis Symphony Orchestra

Klien, Walter, piano

MMG (Vox): 7160

6:58am Bartok, Bela: Romanian Dances 1. Molto moderato

Ben-Dor, Gisele/Sofia Soloists

Centaur: 2239

6:58am Shostakovich, Dmitri: Tarantella from “The Gadfly” (trans Jusas Tschelkauskas)

Kliegel Maria, cello

Havenith, Raimund, piano

Naxos: 557943

7:00am Verdi, Giuseppe: Aida: Ceremonial March

Swift, Major Roger G./Regim’l Band of Coldstream Grd

Denon: 73807

7:06am Vivaldi, Antonio: Cello Concerto in C RV 400

Kraemer, Nicholas/City of London Sinfonia

Wallfisch, Raphael, cello

Naxos: 550908

7:15am Mozart, Wolfgang Amadeus: Sonata in A, K. 331 – 2.

Uchida, Mitsuko, piano

Philips: 412123

7:25am WARLOCK: Capriol Suite

Dilkes, Neville/English Sinfonia

Angel/EMI: 65615

7:36am Goldman, Edwin Franko: On Parade

Deitrick Jr., LTC David/United States Military Academy Band

USAF: 1998

7:42am HOLZBAUER: Concerto in A Major for Flute and Strings

Kaiser, Karl/La Stagione Frankfurt

Kaiser, Karl, flute

CPO: 777358

7:58am Dvorak, Antonin: Cypresses: On the shore of the brook

/Cypress String Quarter

AVIE: AV2275

7:58am Barrios, Augustin (Mangore): Estudio Vals

McFadden, Jerry, guitar

Naxos: 557807

8:00am Saint-Saens, Camille: Carnival of the Animals – The Swan

Maisky, Mischa, cello

Gililov, Pavel, piano

Deutsche Grammo: 431544

8:07am Britten, Benjamin: An American Overture (Op 27)

Rattle, Sir Simon/City of Birmingham Symphony Orchestra

Angel/EMI: 47343

8:17am CIMAROSA, DOMENICO: La baronessa Stramba

Amoretti, Alessandro/Nicolaus Esterhazy Sinfonia

Marco Polo: 225181

8:27am Bach, Johann Sebastian: Violin Concerto #2 in E (BWV 1042)

Kahane, Jeffrey/Los Angeles Chamber Orchestra

Hahn, Hilary, violin

Deutsche Grammo: B0000986

8:47am Chadwick, George Whitefield: Symphony #2 in B-Flat (Op 21) – 4. Allegro non troppo

Kuchar, Theodore/National Radio Symphony Orchestra of Ukr

Naxos: 559213

8:58am PUCCINI, Giacomo: Minuetto II in A

Chailly, Riccardo/Radio-Symphonie-Orchester Berlin

Decca: 410007

8:58am ASSAD, SERGIO: Vitoria Regia

Assad, Sergio, guitar

Assad, Odair, guitar

Nonesuch: 79116

9:00am Gershwin, George: Piano Concerto in F – 3. Finale: Allegro agitato

Alsop, Marin/Baltimore Symphony Orchestra

Thibaudet, Jean-Yves, piano

Decca: B0014091

9:11am MOZART, Leopold: Horn Concerto in D

Warren-Green, Christopher/Philharmonia Orchestra

Thompson, Michael, horn

Nimbus: 5018

9:28am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Symphony #6 (Op74) “Pathetique”: 1st. Adagio

Andrew Litton/Bournemouth Symphony Orchestra

Virgin: 61267

9:47am Corelli, Arcangelo: Concerto Grosso # 4 in D (Op 6/4)

/I Musici

Philips: 434110

9:58am Brahms, Johannes: Four Piano Pieces (Op 119) – 3. Intermezzo in C: Grazioso e giocoso

Cliburn, Van, piano

RCA: 7942

9:58am Westhoff, Joh. Paul: Sonata #3 in D for Violin

Hope, Daniel, violin

Deutsche Grammophon: B001799902

10:00am RODRIGO, Joaquin: Concierto de Aranjuez – 1. Allegro con spirito

Serebrier, Jose/New York Philharmonic

Isbin, Sharon, guitar

Warner Bro Clas: 60296

10:06am Wagner, Richard: Siegfried Idyll

Klemperer, Otto/New Philharmonia Orchestra

Angel/EMI: 63277

10:24am Beethoven, Ludwig van: Symphony # 4 in B-Flat (Op 60): 3. Allegro vivace

Bell, Joshua/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Sony: 549176

10:34am Dvorak, Antonin: Othello Overture (Op 93)

Pesek, Libor/Czech Philharmonic Orchestra

Virgin: 91144

10:54am Bach, Johann Sebastian: Partita #1 in B-flat 2. Allemande

Saun, Rinna, piano

Artist: 001

10:58am BACH, C.P.E.: March for Three Trumpets and Timpani

/Philip Jones Brass Ensemble

Decca: 411955

10:58am STEINER: Gone With The Wind – Driving Home

Gerhardt, Charles/National Philharmonic Orchestra

RCA: 452

11:00am WALDTEUFEL: The Skaters Waltz

Bauer-Theussl, Franz/Vienna Volksoper Orchestra

Philips: 400012

11:08am Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony # 7a in G “Alta Lambacher” (K 45a/A221)

Harnoncourt, Nikolaus/Concentus musicus Wien

Deutsche Harmon: 63970

11:28am Enesco, George: Romanian Rhapsody #1 in A (Op 11/1)

Previn, Andre/London Symphony Orchestra

Angel/EMI: 63051

11:40am Handel, George Frideric: Concerto Grosso Op 6/11 in A HWV 329

Pinnock, Trevor/The English Concert

Archiv: 410899

11:58am Ravel, Maurice: Valses Nobles et Sentimentales 2. Assez lent

Haas, Monique, piano

Deutsche Grammo: B0004030

11:58am PICHL, VACLAV: Symphony in D “Diana” Z16 – 3. Menuet

Bamert, Matthias/London Mozart Players

Chandos: 9740

12:00pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Serenade for Strings in C (Op 48) – 1. Pezzo in forma di sonatina

Wich, Gunther/South German Chamber Phil.

Intercord: 892934

12:09pm Boccherini, Luigi: Symphony #16 in A Op 37/4 (G 518)

Scimone, Claudio/I Solisti Veneti

Erato: 45486

12:35pm HANSON, HOWARD: Symphony #2 “Romantic” (Op 30) – 1. Adagio; allegro moderato

Hanson, Howard/Eastman-Rochester Orchestra

Mercury: 432008

12:53pm Purcell, Henry: Air (Trumpet Tune)

Cao, Pierre/Orchestre Symphonique de Radio-Tele Luxembourg

Bernard, Andre, trumpet

Gil, Jean-Louis, organ

CVC: 11

12:58pm Sinding, Christian: Rustles of Spring

Lowenthal, Jerome, piano

Arabesque: 6578

12:58pm Vivaldi, Antonio: Concerto in D minor – 2

Dantone, Ottavio/Accademia Bizantina

Carmignola, Giuliano

Archiv: B0018096-02

1:00pm Glazunov, Alexander: Symphony #4 in E-Flat (Op 48)

Yondani Butt/Philharmonia Orchestra

ASV: 1051

1:41pm Schubert, Franz: Fantasy in F Minor, D. 940

Tharaud, Alexandre, piano

Zhu, Xiao-Mei, piano

Harmonia Mundi: 901773

1:58pm Bach, Johann Sebastian: Fugue 24 in b Well-Tempered Clavier Bk 2 (BWV 870) (complete)

Landowska, Wanda, harpsichord

RCA: 7825

1:58pm GINASTERA: Panambi – Dance of the Warriors

Ben-Dor, Gisele/London Symphony Orchestra

Naxos: 570999

2:00pm Rossini, Gioachino: Barber of Seville – Overture

Reed, Michael/Royal Philharmonic

MCA: 10104

2:07pm SCHNITTKE, Alfred: Suite in the Old Style

Spivakov, Vladimir/Moscow Virtuosi

RCA: 60370

2:27pm Haydn, Franz Joseph: Trumpet Concerto in E-Flat (Hob. VIIe:1)

Ling, Jahja/Scottish Chamber Orchestra

Smedvig, Rolf, trumpet

Telarc: 80232

2:43pm Handel, George Frideric: Concerto Grosso Op 6/ 9 in F HWV 327

Pinnock, Trevor/The English Concert

Archiv: 410899

2:58pm Dvorak, Antonin: Cypresses: There stands an ancient rock

/Cypress String Quarter

AVIE: AV2275

2:58pm Falla, Manuel de: Canciones espanolas: 4. Jota

Spivakov, Vladimir, violin

Bezrodny, Sergei, piano

RCA: 60861

3:00pm Satie, Erik: Gymnopedie #2

Thibaudet, Jean-Yves, piano

Decca: 483 0236

3:03pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Violin Concerto #4 in D (K 218)

Beecham, Sir Thomas/London Philharmonic Orchestra

Szigeti, Joseph, violin

Angel/EMI: 64562

3:34pm Beethoven, Ludwig van: Symphony # 3 “Eroica” in E-Flat (Op 55) – 1. Allegro con brio

Norrington, Roger/London Classical Players

Virgin: 61374

3:54pm Chopin, Frédéric: Prelude in A-Flat Major

Perez, Vanessa. piano

Telarc: 33388

3:57pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Swan Lake: Dance of The Little Swans

Rostropovich, Mstislav/Berlin Philharmonic

Decca: B0007341

3:57pm RAMEAU, Jean-Phillippe: Les Fetes d’Hebe: Passepieds 1 & 2

Leppard, Raymond/English Chamber Orchestra

Angel/EMI: 65732

4:00pm Boccherini, Luigi: Minuet (G 275)

/Members of the Hanover Band

Nimbus: 5139

4:04pm Grieg, Edvard: Peer Gynt Suite #1 (Op 46)

Bernstein, Leonard/New York Philharmonic

CBS: 36718

4:23pm PIACENTINO: Flute Concerto in G

Scimone, Claudio/I Solisti Veneti

Galway, Sir James, flute

RCA: 61164

4:38pm Bernstein, Leonard: Candide – Overture

Judd, James/Florida Philharmonic

Naxos: 559099

4:46pm Beach, Amy: Symphony in e “Gaelic” (Op 32) – 4. Allegro di molto

Schermerhorn, Kenneth/Nashville Symphony Orchestra

Naxos: 559139

4:57pm Bach, Johann Sebastian: Concerto in E Major – 3.

/Elias String Quartet

Yang, Xuefei, guitar

Angel/EMI: 79018

4:57pm COUPERIN, FRANCOIS: Duo Viola da Gamba & Dbl Bass in G 1. Vivement

Dohler, Rolf, viola da gamba

Sanderling, Barbara, doublebas

ArsVivendi: 2100196

5:00pm Brahms, Johannes: Piano Concerto #2 in B-flat, Op. 83 3. Andante

Nelsons, Andris/Vienna Philharmonic

Grimaud, Helene, piano

Deutsche Grammophon: B0019046

5:13pm Schubert, Franz: Overture “In the Italian Style” in D D 590

Renzetti, Donato/Toscana Orchestra

EuropaMusi: 350213

5:21pm ALBINONI, Tomaso: Concerto a Cinque Op. 9/4 arr. Kompaneck second part

Kompaneck, Sonny/Hollywood Studio Symphony

Hollywood Recor: 62575

5:28pm Strauss, Johann II: Tales From the Vienna Woods (Op 325)

Ormandy, Eugene/Philadelphia Orchestra

Sony Classical: 48164

5:39pm Ravel, Maurice: Daphnis et Chloe, Suite #2

Kreizberg, Yakov/Netherlands Philharmonic Orchestra

PentaTone Class: 5186 058

5:57pm CUI: Prelude in E Minor

Fingerhut, Margaret, piano

Chandos: 8439

5:57pm SCHEIDT: Courant dolorosa (Ludi Musici)

/Les Sacqueboutiers

Naive: V 9996

6:00pm Bizet, Georges: L’Arlesienne Suite #2

Abbado, Claudio/London Symphony Orchestra

Deutsche Grammo: 4776350

6:17pm VERACINI: Ouverture #3 in B-Flat

Goebel, Reinhard/Musica Antiqua Koln

Archiv: 439937

6:34pm Beethoven, Ludwig van: Piano Concerto #1 in C (Op 15) – 1. Allegro con brio

Wallberg, Heinz/Royal Concertgebouw Orchestra

Argerich, Martha, piano

Angel/EMI: 56974

6:53pm WILLIAMS, JOHN: E.T.: Bicycle Chase aka “the Flying Theme”

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

Telarc: 80094

6:57pm Turner, Elizabeth: Lesson #1 in g for harpsichord 4. Minuetto Allegro

Harbach, Barbara, harpsichord

Gasparo: 281

6:57pm LULLY: Marche pour la Cérémonie des Turcs

Savall, Jordi/Le Concert des Nations

Alia Vox: 101

PROGRAM: Exploring Music

8:00pm PROGRAM: Dallas Symphony Orchestra

Franck: The Accursed Huntsman

Schumann: Piano Concerto

Dvorak: Symphony No. 8

Recorded Nov. 3-6, 2016

Pinchas Steinberg conducts

Ingrid Fliter, piano

9:52pm Paganini, Niccolo: Violin Concerto #1 in D (Op 6) – 3. Rondo

/Orchestra of the Carlo Felice Theater in

Quarta, Massimo, Paganini’s vi

Dynamic: A 260

10:03pm ELGAR, Edward: The Wand of Youth, Suite #2 (Op 1b) – 6. The Wild Bears

Judd, James/New Zealand Symphony Orchestra

Naxos: 557166

10:05pm Dvorak, Antonin: Cypresses: Nature lies peaceul in slumber and dreaming

/Cypress String Quarter

AVIE: AV2275

10:00pm Beethoven, Ludwig van: Fur Elise (WoO 59)

Ormandy, Eugene/Philadelphia Orchestra

CBS: 45545

10:03pm Handel, George Frideric: Almira, Queen of Castile – Suite of Dances

/Academy of Ancient Music

Harmonia Mundi: 901852

10:22pm Rachmaninoff, Sergei: Symphony #2 in e (Op 27) – 3. Adagio

Litton, Andrew/Royal Philharmonic

Virgin: 90831

10:38pm Chopin, Frédéric: Etudes (Op 10) – No. 3 in E “Tristesse”

Weissenberg, Alexis, piano

Angel/EMI: 62667

10:47pm Haydn, Franz Joseph: Notturno #1 in C (Hob. II:25)

/Mozzafiato

L’Archibudelli

Root, Marten, flute

Niesemann, Michael, oboe

Sony Classical: 62878

10:58pm Schumann, Robert: Kinderszenen – 12. Child Falling Asleep

/Canadian Brass

Opening Day: ODR7438

10:58pm Bach, Johann Sebastian: Partita #1 in B-Flat (BWV 825) – 3. Corrente

Ashkenazy, Vladimir, piano

Decca: 4782163

11:00pm PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

