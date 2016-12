Music played for: 12/29/2016

12:00am PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

6:00am Beethoven, Ludwig van: Minuet in G

Kapp, Richard/Philharmonia Virtuosi

CBS: 37216

6:06am MOZART, Leopold: Two-Horn Concerto in E-Flat

Brown, Iona/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Baumann, Hermann, horn

Vlatkovic, Radovan, horn

Philips: 416815

6:17am Mendelssohn, Felix: String Symphony #12 in g, 1: Fuga. Grave-Allegro

Strub, Patrick/Kammerorchester Arcata Stuttgart

Hanssler: 377

6:26am Handel, George Frideric: Water Music Suite #1 in F: 1. Allegro

Schwarz, Gerard/Los Angeles Chamber Orchestra

Delos: 1500

6:33am Nielsen, Carl: Helios Overture (Op 17)

Mauceri, John/Hollywood Bowl Symphony Orchestra

Philips: 438867

6:47am WEBER, C.M.: Invitation to the Dance (Op 65)

Bonynge, Richard/National Philharmonic Orchestra

London: 411898

6:58am Grainger, Percy: Shepherd’s Hey

Junkin, Jerry/Dallas Winds

Reference: 117

6:58am KOZELUCH: Symphony in A Major – Finale

Goodwin, Paul/Zurich Chamber Orchestra

Novalis: 150 160-2

7:00am ELGAR, Edward: Enigma Variations (Op 36) – Nimrod

Litton, Andrew/Royal Philharmonic

Virgin: 90814

7:07am RIMSKY-KORSAKOV: Symphony #1 in e Op 1 1. Largo assai-Allegro

Jarvi, Neeme/Gothenburg Symphony Orchestra

Deutsche Grammo: 423604

7:15am Schubert, Franz: Der Mueller und der Bach- arr. Franz Liszt

Kissin, Evgeny, piano

Deutsche Grammo: 4776162

7:24am Vivaldi, Antonio: Trio for violin, lute & basso continuo in C RV 82

Williams, John, guitar

Sony Classical: 46556

7:35am HALL, ROBERT BROWNE: Officer of the Day

Fennell, Frederick/Eastman Wind Ensemble

Mercury: 432019

7:41am Borodin, Alexander: String Quartet #2 in D 3. Notturno

/St. Petersburg String Quartet

Dorian: 90307

7:49am Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Concerto #24 in C Minor, K. 491 – 3.

Over, Simon/Southbank Sinfonia

Bax, Alessio, piano

Signum: 231

7:58am ALBENIZ, ISAAC: Tango Op 165/2

/Concertino

Korsakov, Andrei, violin

MCA: 10456

7:58am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Not a Word, My Friend

Osadchy, Eugene, cello

Markina, Anastasia, piano

Bolo Classique: 8010

8:00am Offenbach, Jacques: Tales of Hoffmann – Barcarolle

Wallez, Jean-Pierre/Luxembourg Radio-TV Orchestra

Frequenz: 41002

8:07am Manfredini, Francesco: Konzert D-fur

Pommer, Max/Collegium Musicum Leipzig

Guttler, Ludwig, trumpet

Capriccio: 10020

8:13am Bruch, Max: Violin Concerto No.1 in g minor, op.26: III Finale

Zinman, David/Tonhalle-Orchester Zurich

Fischer, Julia, violin

Decca: B0018088

8:24am Rachmaninoff, Sergei: Symphony #2 in e (Op 27) – 2. Allegro molto: Scherzo

Lopez-Cobos, Jesus/Cincinnati Symphony Orchestra

Telarc: 80543

8:34am Beethoven, Ludwig van: 7 Variations on Mozart’s “Bei Männern, welche Liebe fuhlen”

Casals, Pablo, cello

Cortot, Alfred, piano

Angel/EMI: 64057

8:47am BACH, C.P.E.: Symphony #5 in b WQ 182

Rolla, Janos/Franz Liszt Chamber Orchestra

Teldec: 42843

8:58am Ireland, John: Cavatina

Gould, Lucy, vln. Firth, pf.

Naxos: 570507

8:58am DUREY: Sonatine for Flute and Piano 2. Lent et sontenu

Beynon, Emily, flute

West, Andrew, piano

Hyperion: 67204

9:00am Massenet, Jules: Meditation from “Thais”

Ma, Yo-Yo, cello

Stott, Kathryn, piano

Sony Classical: 87287

9:10am WILLIAMS, JOHN: Star Wars, Episode III: Revenge of the Sith – A New Hope and End Credits

Williams, John/London Symphony Orchestra

Sony Classical: 94220

9:28am Haydn, Franz Joseph: String Quartet in C “Emperor” (Op 76/3)

/Calidore String Quartet

Colburn: 001

9:52am SCARLATTI, DOMENICO: Sonata in E (K 380) (L 23)

Wang, Yuja, piano

Deutsche Grammo: B0014108

9:58am Turner, Elizabeth: Lesson #1 in g for harpsichord 2.Scotaza Moderato

Harbach, Barbara, harpsichord

Gasparo: 281

9:58am Eastwood, Clint: Letters From Iwo Jima/Uribayashi’s Farewell

Niehaus, Lennie/Studio Orchestra

10:00am Berlioz, Hector: Symphonie Fantastique (Op 14) – 4. March to the Scaffold

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

Telarc: 80189

10:05am Mahler, Gustav: Symphony # 1 in D “Titan” – 1. Slowly, drawn out

Leinsdorf, Erich/Boston Symphony Orchestra

RCA: 63469

10:20am Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony #47 in D (K 97/73m)

Mackerras, Sir Charles/Prague Chamber Orchestra

Telarc: 80272

10:34am TELEMANN, Georg Phillip: Concerto for Viola and Strings in G

Shepherd, Adrian/Cantilena

Harrington, John, viola

Chandos: 8319

10:54am Chopin, Frédéric: Waltz No. 3 in A-Flat Major (Op. 64)

Shuhatovich, Zoya, piano

HPR: 001

10:57am Beethoven, Ludwig van: Ruins of Athens (Op 113) – Turkish March

Leppard, Raymond/Indianapolis Symphony Orchestra

Koss: 3303

10:57am Falla, Manuel de: Seven Popular Spanish Songs – 5. Nana

Stern, Michael/Orchestra of St. Luke’s

Bell, Joshua, violin

Sony Classical: 97779

11:00am Bizet, Georges: Symphony in C 4. Finale, Allegro vivace

West, Martin/San Francisco Ballet Orchestra

Reference: RR-131

11:10am Bach, Johann Sebastian: Passacaglia & Fugue in c (BWV 582)

Ridenour, Mark/Chicago Symphony Brass

CSO: 1101

11:27am Rachmaninoff, Sergei: Vocalise (Op 34/14)

Yang, Joyce, piano

Avie: 2261

11:35am PLEYEL: Symphony in C (Op 66) (B 154)

Bamert, Matthias/London Mozart Players

Chandos: 9525

11:58am Parry, John: Sonata #2 for harp 2. Siciliana

Loman, Judy, harp

Naxos: 554347

11:58am Liszt, Franz: En Reve (“Dreaming”

Albulescu, Eugene, piano

Manu: 1446

12:00pm Mendelssohn, Felix: Ruy Blas Overture (Op 95)

Flor, Claus Peter/Bamberg Symphony

RCA: 7905

12:08pm Shore, Howard: The Hobbit: An Unexpected Journey (Suite)

Seibel, Klauspeter/London Symphony Orchestra

Galway, Sir James, flute

Silva: 1397

12:17pm Handel, George Frideric: Concerto Grosso Op 6/ 1 in G

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Decca: 4758673

12:33pm Rossini, Gioachino: String Sonata #1 in G

Kiss, Andras/Rossini Ensemble, Budapest

Naxos: 550621

12:53pm RIMSKY-KORSAKOV: Snow Maiden – Dance of the Tumblers

Ormandy, Eugene/Philadelphia Orchestra

CBS: 45811

12:57pm ELGAR, Edward: Salut d’amour (Op 12)

Hickox, Richard/Northern Sinfonia of England

Angel/EMI: 66967

12:57pm KREISLER, Fritz: Beautiful Rosemary (aka “Schoen Rosmarin”)

Foster, Lawrence/Abbey Road Ensemble

Perlman, Itzhak, violin

Angel/EMI: 55475

1:00pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony #39 in E-Flat (K 543)

Bernstein, Leonard/Vienna Philharmonic

Deutsche Grammo: 413776

1:38pm Schumann, Robert: Symphony #2 in C (Op 61) – 1. Sostenuto assai: Allegro, ma non troppo

Barenboim, Daniel/Staatskapelle Berlin

Teldec: 61179

1:50pm Bach, Johann Sebastian: Keyboard Concerto #6 in F Major, BWV 1057 – 1.

Sondeckis, Saulius/Moscow Virtuosi

Zilberquit, Julia, piano

Warner Classics: 63686

1:58pm Beethoven, Ludwig van: String Quartet # 3 in D (Op 18/3) – 3. Allegro

/Takacs Quartet

Decca: B0001864

1:58pm SAINZ DE LA MAZA, R.: Zapateado

Isbin, Sharon, guitar

Virgin: 59591

2:00pm WALTON, William: Crown Imperial (Coronation March)

Fennell, Frederick/Eastman Wind Ensemble

Mercury: 432009

2:10pm Haydn, Franz Joseph: Symphony #30 “Alleluja” in C

Hogwood, Christopher/Academy of Ancient Music

L’Oiseau: 430082

2:28pm Wagner, Richard: Die Meistersinger – Prelude to Act 1

Klemperer, Otto/Philharmonia Orchestra

Angel/EMI: 66805

2:39pm Franck, Cesar: The Breezes

Jordan, Armin/Basler Sinfonie Orchestra

Erato: 88167

2:50pm Grossi, Andrea: Sonata a cinque

Pommer, Max/Collegium Musicum Leipzig

Guttler, Ludwig, trumpet

Capriccio: 10020

2:58pm Golijov, Osvaldo: Youth Without Youth – Main Title

Popa, Radu/Bucharest Metropolitan Orchestra

Deutsche Grammo: 4776603

2:58pm Barrios, Augustin (Mangore): Minuet in A

McFadden, Jeffrey, guitar

Naxos: 557807

3:00pm Brahms, Johannes: Intermezzo in A Major, Op. 118 #2

Douglas, Barry, piano

Chandos: 10716

3:06pm Gershwin, George: An American in Paris

Tilson Thomas, Michael/New York Philharmonic

CBS: 42240

3:25pm BENDA, JIRI ANTONIN: Viola Concerto in F – 3. Rondeau

Benda, Christian/Suk Chamber Orchestra

Suk, Josef, viola

Naxos: 553994

3:34pm Borodin, Alexander: Polovtsian Dances

Williams, John/Boston Pops Orchestra

Philips: 426247

3:53pm STANLEY: Trumpet Tune Op 6/5

Newman, Anthony/English Chamber Orchestra

Marsalis, Wynton, trumpet

Sony Classical: 66244

3:57pm Chopin, Frédéric: Etude in C# Minor, Op. 10 #4

Licad, Cecile, piano

MusicMaster: B000000FRV

3:57pm Bizet, Georges: Jeux d’enfants: Galop (The Ball)

Lenard, Ondrej/Slovak Philharmonic Orchestra

Sony Classical: 69289

4:00pm WILLIAMS, JOHN: Olympic Fanfare

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

Telarc: 80122

4:04pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Capriccio Italien (Op 45)

Ashkenazy, Vladimir/Royal Philharmonic

London: 421715

4:24pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony #41 “Jupiter” in C (K 551) – 1. Allegro vivace

Szell, George/Cleveland Orchestra

CBS: 45813

4:32pm Bach, Johann Sebastian: Italian Concerto in F BWV 971.

Schiff, Andras, piano

London: 433313

4:49pm Auber, Daniel-Francois: Masaniello Overture

Paray, Paul/Detroit Symphony Orchestra

Mercury: 434309

4:57pm TELEMANN, Georg Phillip: Trio in F – 4.

/Pipe Dreams

Pope, Anna-flute

Ruffer, Nancy-flute

Crayford, Helen-piano

Guild: 7390

4:57pm Ireland, John: The Holy Boy for Violin

Gould, Lucy, vln. Firth, pf.

Naxos: 570507

5:00pm Grieg, Edvard: Piano Concerto in a (Op 16) 1. Allegro molto

Marriner, Sir Neville/London Symphony Orchestra

Ousset, Cecile, piano

Angel/EMI: 69859

5:13pm PERGOLESI, Giovanni: L’olimpiade: Sinfonia

Chung, Myung-Whun/Orchestra of the National Academy of San

Deutsche Grammo: 471566

5:19pm SAKAMOTO, RYUICHI: Solitude

Dubeau, Angele/La Pieta

Dubeau, Angele, violin

Analekta: 8737

5:28pm Brahms, Johannes: Symphony #1 in c (Op 68) – 4. Adagio e Allegro non troppo, ma con brio

van Zweden, Jaap/Netherlands Philharmonic Orchestra

Brilliant Class: L 99946

5:45pm Beethoven, Ludwig van: 12 Variations on Handel’s “See here the conquering hero comes”

Onczay, Csaba, cello

Jando, Jeno, piano

Naxos: 550479

5:58pm ELGAR, Edward: Four Dances: 3. Sarabande (55676)

5:58pm Anonymous/Traditional: La Robbata (Canzona)

/London Early Music Group

Nonesuch: 79029

6:00pm Schumann, Robert: Symphony #3 in E-flat “Rhenish” (Op 97) – 1. Lebhaft

Sawallisch, Wolfgang/Dresden State Orchestra

Angel/EMI: 65928

6:10pm VERACINI: Ouverture #2 in F

Goebel, Reinhard/Musica Antiqua Koln

Archiv: 439937

6:34pm Prokofiev, Sergei: Piano Concerto #1 in D-Flat (Op 10)

Froment, Louis de/Luxembourg Radio-TV Orchestra

Tacchino, Gabriel, piano

VoxBox: 3000

6:53pm Haydn, Franz Joseph: March for the Royal Society of Musicians (Hob. VIII:3)

Goodman, Roy/Hanover Band

Nimbus: 5138

6:57pm TSINTSADSE: Miniatures for Violin and Orch.: 6. Satchidao

Batiashvili, Lisa/Georgian Chamber Orchestra

Batiashvili, Lisa, violin

Sony Classical: 334002

6:57pm JOPLIN: Entertainer

Fiedler, Arthur/Boston Pops Orchestra

Deutsche Grammo: 4776115

8:00pm Saint-Saens, Camille: Symphony #3 in c “Organ” (Op 78) – 4. Maestoso – Allegro

Tortelier, Yan Pascal/Ulster Orchestra

Weir, Gillian, organ

Chandos: 8822

8:07pm Beethoven, Ludwig van: Piano Concerto #3 in C Minor, Op. 37 – 1.

/Mahler Chamber Orchestra

Andsnes, Leif Ove, piano

Sony: 20582

8:28pm WILLIAMS, JOHN: Raiders of the Lost Ark – March

Black, Stanley/London Symphony Orchestra

MCA: 25192

8:35pm Corelli, Arcangelo: Concerto Grosso #12 in F Op 6/12

/I Musici

Philips: 434110

8:50pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Piano Concerto #2 in G (Op 44) – 3. Allegro con fuoco

Maazel, Lorin/New Philharmonia Orchestra

Gilels, Emil, piano

Philips: 456796

8:59pm Brahms, Johannes: Hungarian Dance #20 in e

Alsop, Marin/London Philharmonic Orchestra

Naxos: 557429

8:59pm Handel, George Frideric: Harpsichord Suite #11 in d: Sarabande

Williams, John, guitar

CBS: 45738

9:00pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Concerto #23 in A (K 488) 1. Allegro

Masur, Kurt/New York Philharmonic

Huang, Helen, piano

Teldec: 99207

9:15pm Stravinsky, Igor: Pulcinella Suite

Levi, Yoel/Atlanta Symphony Orchestra

Telarc: 80266

9:36pm DELALANDE: Trumpet Concerto for Festival of Versailles canal

Paillard, Jean-Francois/Paillard Chamber Orchestra

Erato: 88088

9:49pm Chopin, Frédéric: Introduction and Polonaise in C for cello and Piano

Bailey, Zuill, cello

Dinnerstein, Simone, piano

Delos: 3326

9:58pm Rachmaninoff, Sergei: Do Not Believe, My Friend

Osadchy, Eugene, cello

Markina, Anastasia, piano

Bolo Classique: 8010

9:58pm Turner, Elizabeth: Lesson #2 in G for solo harpsichord 2. Adante affettuoso

Harbach, Barbara, harpsichord

Gasparo: 281

10:00pm Haydn, Michael: Symphony in A P 6

Bamert, Matthias/London Mozart Players

Chandos: 9352

10:19pm Bach, Johann Sebastian: Orchestral Suite #3 in D (BWV 1068)

Parrot, Andrew/Boston Early Music Festival

Angel/EMI: 54653

10:44pm ARENSKY, Anton: Variations on a theme by Tchaikovsky (Op 35a)

Boughton, William/English String Orchestra

Nimbus: 5347

10:58pm Strauss, Eduard: Electric Polka

Mehta, Zubin/Vienna Philharmonic

Sony Classical: 66860

10:58pm Gershwin, George: Porgy & Bess – Summertime

Maazel, Lorin, violin

Weber, Barton, piano

RCA: 68414

: