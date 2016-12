Music played for: 12/28/2016

12:00am PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

Playlist: http://www.wfmt.com/wfmt-radio-network/classical-programming/beethoven-network/

6:00am Brahms, Johannes: Hungarian Dance # 5 in g

Alsop, Marin/London Philharmonic Orchestra

Naxos: 570233

6:06am ALBINONI, Tomaso: Sonata in C

/St. Louis Brass Quintet

Philips: 432115

6:15am Bartok, Bela: Piano Concerto #3 Sz 119: 3. [Allegro vivace]

Fischer, Ivan/Budapest Festival Orchestra

Schiff, Andras, piano

Teldec: 13158

6:25am Bruch, Max: Scottish Fantasy (Op 46) – 5. Finale

Yablonsky, Dmitry/Russian Philharmonic Orchestra

Fedotov, Maxim, violin

Naxos: 557395

6:35am Schubert, Franz: Sonata in D, D. 850 – 1.

Hochman, Benjamin, piano

Avie: 2281

6:48am Rossini, Gioachino: La Gazza Ladra “The Thieving Magpie” – Overture

Lenard, Ondrej/Slovak Philharmonic Orchestra

Sony Classical: 62015

6:58am Bach, Johann Sebastian: Partita #2 in C Minor – Courante

Djangirov, Eldar, piano

Motema Music: 116

6:58am Satie, Erik: Gymnopedie #3

Breiner, Peter/CSFR State Philharmonic

Garcia, Gerald, guitar

Naxos: 550480

7:00am Delibes, Leo: Lakme: Viens, Malika – Dome epais (Flower Duet)

/Borealis Wind Quintet

Musical Heritag: 512526

7:08am Vivaldi, Antonio: Concerto for 2 mandolins in C RV 558

Pinnock, Trevor/The English Concert

Others

Archiv: 415674

7:18am PUCCINI, Giacomo: Madama Butterfly: Humming Chorus

Karajan, Herbert von/Vienna Philharmonic

Vienna State Opera Chorus

RCA: 60205

7:24am Beethoven, Ludwig van: Symphony # 6 “Pastoral” in F (Op 68) – 1. Awakening of happy feelings

Sanderling, Kurt/Philharmonia Orchestra

Angel/EMI: 65927

7:35am SEITZ: Brooke’s Chicago Marine Band

Graham, Col. Lowell/USAF Concert Band

USAF: 9807

7:42am Donizetti, Gaetano: Don Pasquale: Sinfonia

Chung, Myung-Whun/Orchestra of the National Academy of San

Deutsche Grammo: 471566

7:49am HOFFMEISTER, Franz Anton: Sinfonia Concertante in E-Flat – 1. Allegro

Brown, Iona/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Klocker, Dieter, clarinet

Wandel, Waldemar, clarinet

CPO: 777 009

7:59am Ravel, Maurice: Valses Nobles et Sentimentales 3. Modere

Haas, Monique, piano

Deutsche Grammo: B0004030

7:59am Strauss, Johann II: Joy of Singing (polka francaise) “Sangerlust”

Georgiadis, John/London Symphony Orchestra

ASV: 6020

8:00am Dvorak, Antonin: Slavonic Dances (Op 46) – #1 in C

Serebrier, Jose/Bournemouth Symphony Orchestra

Warner Bro Clas: 66656

8:07am BOYCE, William: Symphony #1 in B-Flat (Op 2/1)

Boughton, William/English String Orchestra

Nimbus: 5345

8:16am Copland, Aaron: Danzon Cubano

Zinman, David/Baltimore Symphony Orchestra

Decca: B0001231

8:26am Sarasate, Pablo de: Zigeunerweisen (Op 20)

Slatkin, Felix/Hollywood Bowl Symphony Orchestra

Rabin, Michael, violin

Angel/EMI: 63660

8:36am Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Concerto #27 in B-Flat (K 595) – 2. Larghetto

/Orpheus Chamber Orchestra

Goode, Richard, piano

Nonesuch: 79608

8:47am Wagner, Richard: Ein Faust- Ouverture (“A Faust Overture”)

Boulez, Pierre/New York Phiharmonic

Sony: 64108

8:58am Barrios, Augustin (Mangore): Medallon Antiguo

McFadden, Jerry, guitar

Naxos: 557807

8:58am Schumann, Robert: Fantasiestuecke Op. 12 8. Ende vom Lied

Yang, Joyce, piano

Avie: 2261

9:00am ELGAR, Edward: Pomp and Circumstance March #1 in D (Op 39/1)

Judd, James/New Zealand Symphony Orchestra

Naxos: 557273

9:10am TELEMANN, Georg Phillip: Concerto in D Major for Trumpet

/Rebel Baroque Ens.

Kjar, David, trumpet

Lariviere, Sophie, flute

Bridge: 9421

9:28am Chopin, Frédéric: Piano Concerto #1 in e (Op 11) – 1. Allegro maestoso

Wit, Antoni/Warsaw Philharmonic

Kern, Olga, piano

Harmonia Mundi: 907402

9:48am BACH, J.C.: Sinfonia in F Op 3/5

Gmur, Hanspeter/Camerata Budapest

Naxos: 553083

9:58am Gershwin, George: Prelude #3

/Concertino

Korsakov, Andrei, violin

MCA: 10456

9:58am HOLBORNE: Elizabethan Dance Suite: Gigue

/Empire Brass

Smedvig, Rolf, trumpet

Jensen, Richard, percussion

Telarc: 80550

10:00am Bach, Johann Sebastian: Bist du Bei mir BWV 508

Ormandy, Eugene/Philadelphia Orchestra

CBS: 38915

10:04am Respighi, Ottorino: Roman Festivals “Feste Romane”

DePreist, James/Oregon Symphony

Delos: 3070

10:34am Mendelssohn, Felix: Symphony #3 in a “Scottish” (Op 56) – 1. Andante con tropo

Abbado, Claudio/London Symphony Orchestra

Decca: 4758677

10:51am STAMITZ, CARL: Symphony “The Hunt” in D: 3. Allegro moderato-Presto

Bamert, Matthias/London Mozart Players

Chandos: 9358

10:58am Rachmaninoff, Sergei: They Answered

Osadchy, Eugene, cello

Markina, Anastasia, piano

Bolo Classique: 8010

10:58am Glass, Philip: Company: III

Jacobsen, Eric/The Knights

Ancalagon: 137

11:00am Brahms, Johannes: Piano Concerto #2 in B-flat, Op. 83 4. Allegretto grazioso

Nelsons, Andris/Vienna Philharmonic

Grimaud, Helene, piano

Deutsche Grammophon: B0019046

11:09am Mozart, Wolfgang Amadeus: Oboe Quartet in F (K 370)

/Kodaly Quartet

Kiss, Jozsef, oboe

Naxos: 550437

11:28am Copland, Aaron: El Salon Mexico

Dorati, Antal/Detroit Symphony Orchestra

Decca: 414273

11:38am Handel, George Frideric: Concerto in D HWV 335a

Pinnock, Trevor/The English Concert

Archiv: 453451

11:48am Bruch, Max: Symphony #3 in E (Op 51) – 2. Adagio

Honeck, Manfred/Hungarian State Symphony Orchestra

Naxos: 555985

11:58am Nielsen, Carl: The Fog is Lifting

Galway, Sir James, flute

Williams, Sioned, harp

RCA: 6359

11:58am ROMAN: Drottningholm Music: 21. (Allegro)

Halstead, Anthony/Uppsala Chamber Orchestra

Naxos: 553733

12:00pm Beethoven, Ludwig van: Piano Concerto #1 in C (Op 15) – 3. Rondo

Vonk, Hans/Staatskapelle Dresden

Zacharias, Christian, piano

Angel/EMI: 68507

12:09pm Mahler, Gustav: Symphony # 4 in G – 3. Ruhevoll (Poco adagio)

Boulez, Pierre/Cleveland Orchestra

Deutsche Grammo: 463257

12:33pm Wiklund, Adolf: Concert Piece for Piano with Orchestra, Op. 1

Manze, Andrew/Helsingborg Symphony Orchestra

Sturfaelt, Martin, piano

Hyperion: 67828

12:54pm Bach, Johann Sebastian: Arioso

/St. Louis Brass Quintet

Summit: 120

12:58pm ANDERSON, LEROY: Syncopated Clock

Fennell, Frederick/Eastman-Rochester Pops Orchestra

Mercury: 432013

12:58pm Herrmann, Bernard: North by Northwest: Overture

Salonen, Esa-Pekka/Los Angeles Philharmonic

Sony Classical: 62700

1:00pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Symphony #1 in g “Winter Dreams” (Op 13)

Muti, Riccardo/New Philharmonia Orchestra

Angel/EMI: 67314

1:48pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony # 7 in D (K 45)

Leinsdorf, Erich/Philharmonic Symphony Orchestra of London

MCA: 9808

1:57pm Chopin, Frédéric: Etude in G-Sharp Minor (Op. 25/6)

Lang Lang, piano

Sony: 489602

1:57pm Strauss, Johann II: Pizzicato Polka

Kleiber, Carlos/Vienna Philharmonic

Sony Classical: 45938

2:00pm Brahms, Johannes: Symphony #2 in D Major, Op. 73 – 2.

Herbig, Gunter/Berlin Symphony Orchestra

Curb Classics: 78039

2:10pm Purcell, Henry: Abdelazer (incidental music) (Z 570)

Leppard, Raymond/English Chamber Orchestra

CBS: 44650

2:28pm Beethoven, Ludwig van: Piano Concerto #4 in G (Op 58) 3. Rondo, vivace

Jarvi, Neeme/USSR Symphony Orchestra

Grinberg, Maria, piano

Melodiya: 40722

2:38pm Hindemith, Paul: Symphonic Metamorphosis on themes of Carl Maria von Weber

Blomstedt, Herbert/San Francisco Symphony Orchestra

London: 421523

2:58pm STEVENSON, J.: The Last Rose of Summer

Hawes, Tim, flugelhorn

Zah Zah: ZZCD 9826

2:58pm SZYMANOWSKI: Prelude Op 1/2 (1899-1900)

Roscoe, Martin, piano

Naxos: 557168

3:00pm RODRIGO, Joaquin: Concierto de Aranjuez – 3. Allegro gentile

Serebrier, Jose/New York Philharmonic

Isbin, Sharon, guitar

Warner Bro Clas: 60296

3:05pm Haydn, Franz Joseph: Cello Concerto #1 in C (Hob VIIb:1)

Creswick, Bradley/Northern Sinfonia of England

Meneses, Antonio, cello

AVIE: 2176

3:35pm Bach, Johann Sebastian: Violin Concerto No. 2 in E (BWV1042)

/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Bell, Joshua, violin

Sony Classical: 08779

3:54pm Verdi, Giuseppe: Rigoletto – La Donna e Mobile

Dragon, Carmen/Capitol Symphony Orchestra

Angel/EMI: 65430

3:57pm Paganini, Niccolo: Caprice # 1 in E Op 1

Midori, violin

Sony Classical: 30111

3:57pm Copland, Aaron: Down a Country Lane (1962)

Parkin, Eric, piano

Silva: 1009

4:00pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Symphony #4 in F Minor – 4.

Jurowski, Vladimir/London Philharmonic Orchestra

LPO: 0064-1

4:09pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony #55 in B-Flat (K 45b/A214)

Mackerras, Sir Charles/Prague Chamber Orchestra

Telarc: 80256

4:25pm Debussy, Claude: Clair de Lune

Ortiz, Cristina, piano

MCA Classics: 25969

4:31pm PUCCINI, Giacomo: Capriccio Sinfonico

Chailly, Riccardo/Radio-Symphonie-Orchester Berlin

Decca: 410007

4:48pm Vivaldi, Antonio: Violin Concerto “Il Piacere” Op 8 RV 180 (Op 8/6) “Pleasure”

Kraemer, Nicholas/Raglan Baroque Players

Huggett, Monica, violin

Virgin: 61172

4:57pm Brahms, Johannes: Waltzes (Op 39) – No. 15 in A-Flat

Hess, Myra, piano

Philips: 456832

4:57pm ELGAR, Edward: Civic Fanfare

Stobart, James/Locke Brass Consort

Chandos: 6573

5:00pm Mendelssohn, Felix: Symphony #4 in A “Italian” (Op 90): -1. Allegro Vivace

Szell, George/Cleveland Orchestra

CBS: 37760

5:10pm RICHTER, FRANZ XAVER: Grande Symphony No. 2 in F

Hakkinen, Aapo/Helsinki Baroque Orchestra

Naxos: 557818

5:19pm Satie, Erik: Prelude to the Heroic Gate of Heaven

Koermendi, Klara, piano

Naxos: 550696

5:28pm Dvorak, Antonin: Cello Concerto in B minor 1. Allegro

Belolavek, Jiri/Czech Philharmonic Orchestra

Alisa Weilerstein, Cello

Polonsky, Anna, piano

Decca: B0019765

5:42pm RAMEAU, Jean-Phillippe: Concert #3

/Trio Sonnerie

Virgin: 59154

5:57pm LULLY: Gavotte

Maisky, Mischa, cello

Gililov, Pavel, piano

Deutsche Grammo: 431544

5:57pm Strauss, Johann I: Chinese Galop Op 20 “Chineser-Galopp”

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

Telarc: 80314

6:00pm Chopin, Frédéric: Polonaise in A-Flat Op 53

Kern, Olga, piano

Harmonia Mundi: 907402

6:07pm Kodaly, Zoltan: Hary Janos Suite

Dutoit, Charles/Montreal Symphony Orchestra

Earl Barnes, James, cimbalom

London: 444322

6:35pm Haydn, Franz Joseph: Notturno #7 in F (Hob. II:28)

/Mozzafiato

L’Archibudelli

Root, Marten, flute

Niesemann, Michael, oboe

Sony Classical: 62878

6:54pm SCARLATTI, DOMENICO: Sonata KK 386 (L 171) (presto)

Zacharias, Christian, piano

Angel/EMI: 68507

6:57pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Cassation in G K 63 1. Marcia

Paillard, Jean-Francois/Paillard Chamber Orchestra

Erato: 88101

6:57pm BUXTEHUDE, Dietrich: Sonata No. 1 in B-flat Major 3. Grave

Holloway, John, violin

ter Linden, Jaap, viola da gam

Mortensen, Lars Ulrik, harpsichord

Naxos: 557249

7:00pm PROGRAM: Exploring Music

/more at http://exploringmusic.wfmt.com/

Program:

8:00pm PUCCINI, Giacomo: Gianni Schicchi – O mio babbino caro

Stern, Michael/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Bell, Joshua, violin

Sony Classical: 87894

8:03pm Ravel, Maurice: Le Tombeau de Couperin

Abbado, Claudio/London Symphony Orchestra

Deutsche Grammo: 423665

8:24pm Handel, George Frideric: Keyboard Suite # 5 in E HWV 430

Perahia, Murray, piano

Sony Classical: 62785

8:33pm BECK, FRANZ IGNAZ: Symphony in D

Ward, Nicholas/Northern Chamber Orchestra

Naxos: 553790

8:51pm Mendelssohn, Felix: Violin Concerto in e (Op 64) – 3. Allegretto non troppo

Karajan, Herbert von/Berlin Philharmonic

Mutter, Anne-Sophie, violin

Deutsche Grammo: 463 641

8:58pm Bach, Johann Sebastian: Goldberg Variations – Variation 16 (Overture) (BWV 988)

Gould, Glenn, piano

Sony Classical: 87703

8:58pm ALBINONI, Tomaso: Concerto no 5 in C major: Adagio

/I Musici

Philips: 432115

9:00pm Beethoven, Ludwig van: Wellington’s Victory (Op 91)

Maazel, Lorin/Vienna Philharmonic

CBS: 44901

9:20pm Dukas, Paul: The Sorcerer’s Apprentice

Bernstein, Leonard/New York Philharmonic

CBS: 37769

9:31pm ELGAR, Edward: Symphony #1 in A-Flat (Op 55) 3. Adagio

Solti, Sir Georg/London Philharmonic Orchestra

London: 443856

9:48pm TELEMANN, Georg Phillip: Sonata for trumpet, strings & continuo in D

Burns, Stephen/American Concerto Orchestra

Burns, Stephen, trumpet

Dorian: 80132

9:58pm MONTERO, Gabriela: Improvisation on a sonata by Scarlatti

Montero, Gabriela, piano

Angel/EMI: 234

9:58pm LULLY: Marche pour la Cérémonie des Turcs

Savall, Jordi/Le Concert des Nations

Alia Vox: 101

10:00pm Dvorak, Antonin: Slavonic Rhapsody #3 in A-Flat (Op 45/3)

Masur, Kurt/Gewandhausorchester Leipzig

Philips: 416623

10:17pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Concerto #21 in C (K 467)

/Academic Camerata of the Salzburg Mozart

Anda, Geza, piano

Philips: 456772

10:49pm Copland, Aaron: Quiet City (1940)

Gambill, Paul/Nashville Chamber Orchestra

Engerer, Paula, English Horn

Moore, Scott, Trumpet

Naxos: 559069

10:58pm LIEBERMANN, LOWELL: Gargoyles – 3. Allegro moderato

Brown, Melody, piano

RCA: 73339

10:58pm BLISS, Arthur: Checkmate – 2. Dance of the Red Pawns

Lloyd-Jones, David/Royal Scottish National Orchestra

Naxos: 557641

11:00pm PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

/Playlist: http://www.wfmt.com/wfmt-radio-network/classical-programming/beethoven-network/

: