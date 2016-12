Music played for: 12/27/2016

6:00am Beethoven, Ludwig van: Fur Elise (WoO 59)

Laredo, Ruth, piano

Ess.A.Y.: 1006

6:06am SUPPE, Franz von: Light Cavalry Overture

Dutoit, Charles/Montreal Symphony Orchestra

London: 414408

6:13am ARNOLD, MALCOLM: Four Scottish Dances (Op 59)

Junkin, Jerry/Dallas Winds

Reference: 66

6:28am Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony #40 in g K. 550 – 1. Molto allegro

Luque, Virginia/Moravian Philharmonic Orchestra Olomouc

Iberia: 001

6:36am Bach, Johann Sebastian: Suite from E Major Violin Partita (Complete) (arr. Rachmaninoff)

Kern, Olga, piano

Harmonia Mundi: 907399

6:47am Dvorak, Antonin: My Home Overture (Op 62a)

Pesek, Libor/Czech Philharmonic Orchestra

Virgin: 45127

6:58am Milhaud, Darius: Copacabana

Ortiz, Cristina, piano

MCA Classics: 25969

6:58am ELFMAN: Improv for Alto Sax

Mauceri, John/Studio Orchestra

Higgins, Dan, alto saxophone

Sony Classical: 89780

7:00am Grieg, Edvard: Peer Gynt (Op 23) – No. 8: In the Hall of the Mountain King

Bernstein, Leonard/New York Philharmonic

Sony Classical: 46709

7:06am BACH, C.P.E.: Orchestral Symphony #3 in F (Wq 183/3) (H 665)

Manze, Andrew/The English Concert

Harmonia Mundi: 907403

7:16am Debussy, Claude: Preludes Book 1 – The Girl with the Flaxen Hair

Cliburn, Van, piano

RCA: 60726

7:23am Mendelssohn, Felix: Hebrides Overture “Fingal’s Cave” (Op 26)

Abbado, Claudio/London Symphony Orchestra

Deutsche Grammo: 423104

7:33am EGNER: Official West Point March

Deitrick Jr., LTC David/United States Military Academy Band

USAF: 1998

7:41am Handel, George Frideric: Ode for St. Cecilia’s Day HWV 76: 1. Overture

Britten, Benjamin/English Chamber Orchestra

BBC: 8009

7:47am Liszt, Franz: Hungarian Rhapsody #2 in a

Boskovsky, Willi/Philharmonia Hungarica

Angel/EMI: 64627

7:58am ROTA, NINO: The Godfather – waltz

Raine, Nic/City of Prague Philharmonic

Angel/EMI: 62514

7:58am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: The Stars were Mildly Shining

Osadchy, Eugene, cello

Markina, Anastasia, piano

Bolo Classique: 8010

8:00am Satie, Erik: Gymnopedie #1

Thibaudet, Jean-Yves, piano

Decca: 483 0236

8:07am Haydn, Franz Joseph: Divertimento for 2 horns & string quartet in E-Flat

/L’Archibudelli

Koster, Ab, horn

Bonet-Manrique, Javier, horn

Sony Classical: 68253

8:27am Khachaturian, Aram: Spartacus – Ballet Suite #2 – 1. Adagio “Dance of Sparta and Phrygia”

Khachaturian, Aram/Vienna Philharmonic

London: 436658

8:37am Scarlatti, Alessandro: Sonata for strings #7 in D

/Musica Pacifica

Dorian: 93192

8:47am Berlioz, Hector: Waverly Overture

Plasson, Michel/Orch du Capitole de Toulouse

Angel/EMI: 54237

8:57am CLEMENTI, Muzio: Sonatina in G Major, Op. 36 #5 – 2.

Shelley, Howard, piano

Hyperion: 67814

8:57am Stravinsky, Igor: Suite Italienne;Var’s ona Gavotte

9:00am Mussorgsky, Modest: Pictures at an Exhibition – The Great Gate of Kiev

Rattle, Sir Simon/Berlin Philharmonic

Angel/EMI: 273

9:10am Clarke, Jeremiah: Suite in D Major

/American Concerto Orchestra

Burns, Stephen, trumpet

MusicMaste: 60074

9:28am Beethoven, Ludwig van: Symphony # 3 “Eroica” in E-Flat (Op 55) :4. Finale

Bernstein, Leonard/New York Philharmonic

Sony Classical: 47514

9:39am HARTY: A John Field Suite

Mayer, Uri/Edmonton Symphony Orchestra

CBC: 5035

9:58am GABRIELI, ANDREA: Ricercar del sesto tuono

/The American Brass Quintet

Delos: 3003

9:58am Dowland, John: Sir John Smith’s Almain

McFarlane, Ronn, lute

Dorian: 90148

10:00am Chopin, Frédéric: Polonaise #3 in A “Military” (Op 40/1)

Ashkenazy, Vladimir, piano

Decca: 410180

10:05am Boccherini, Luigi: Cello Concerto #7 in G G 480

/Ostrobothnian Chamber Orchestr

Isserlis, Steven, cello

Virgin: 90805

10:22am Ravel, Maurice: Piano Concerto in G 1. Allegramente

Paray, Paul/National Orchestra of the ORTF, Paris

Haas, Monique, piano

Deutsche Grammo: B0004030

10:35am Bach, Johann Sebastian: Concerto for 2 Violins in d (BWV 1043)

/Tafelmusik

Lamon, Jeanne, violin

Melsted, Linda, violin

Sony Classical: 66265

10:53am Dvorak, Antonin: Legend No. 3, for orch. in g

Gunzenhauser, Stephen/Slovak Philharmonic Orchestra

Naxos: 550266

10:58am NOVACEK, J.: Full Stride Ahead (Rag)

Brown, Gregory, piano

RCA: 73339

10:58am Byrd, William: The Earle of Salisbury’s Pavane

Howarth, Elgar/Philip Jones Brass Ensemble

Decca: B0000807

11:00am Brahms, Johannes: Academic Festival Overture

Slatkin, Leonard/St. Louis Symphony Orchestra

RCA: 7920

11:10am Respighi, Ottorino: Adagio with variations for cello & orchestra

Simon, Geoffrey/Philharmonia Orchestra

Baillie, Alexander, cello

Cala: 1007

11:28am Mozart, Wolfgang Amadeus: Magic Flute – Overture (K 620)

Hager, Leopold/English Chamber Orchestra

Novalis: 150 041

11:35am TELEMANN, Georg Phillip: Tafelmusic I: Quartet #1 in G

Goebel, Reinhard/Musica Antiqua Koln

Archiv: 427619

11:48am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Symphony #4 in F Minor – 2.

Jurowski, Vladimir/London Philharmonic Orchestra

LPO: 0064-1

11:57am Schumann, Clara: Quatre pieces fugitives Op 15 (1845) 4.

Cheng, Angela, piano

CBC: 1087

11:57am Morricone, Ennio: The Mission – ‘Theme’ and ‘Gabriel’s Oboe’

Morricone, Ennio/Rome Sinfonietta

Ma, Yo-Yo, cello

Sony Classical: 88697

12:00pm Copland, Aaron: Rodeo – 1. Buckaroo Holiday

Lane, Louis/Atlanta Symphony Orchestra

Telarc: 80078

12:07pm Haydn, Franz Joseph: Symphony # 94 “Surprise” in G

Goodman, Roy/Hanover Band

Nimbus: 7024

12:34pm Smetana, Bedrich: Bartered Bride: 3 Dances (Overture, Furiant, & Skocna)

Inbal, Eliahu/Frankfurt Radio Symphony Orchestra

Teldec: 35838

12:54pm Handel, George Frideric: Air for Military Winds

/Empire Brass

Telarc: 80257

12:58pm Schumann, Robert: Fantasiestuecke Op. 12 4. Grillen

Yang, Joyce, piano

Avie: 2261

12:58pm WILLIAMS, JOHN: Harry Potter and the Prisoner of Azkaban: Aunt Marge’s Waltz

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

Telarc: 80664

1:00pm Schubert, Franz: Symphony #3 in D (D 200)

Muti, Riccardo/Vienna Philharmonic

Angel/EMI: 49850

1:29pm Hovhaness, Alan: Symphony #39 for Guitar and Orchestra (Op 321) 1. Adagio

Jordania, Vakhtang/Korean B’casting Symphony Orch

Koch: 7208

1:48pm Bach, Johann Sebastian: Musical Offering BWV 1079: Ricercar a 6

Poppen, Christoph/Munich Chamber Orchestra

ECM: 1774

1:57pm Gershwin, George: Embraceable You, arr. Earl Wild (From Seven Gershwin Etudes)

Votapek, Ralph, piano

Blue Griffon: 139

1:57pm Vaughan Williams, Ralph: English Folk Song Suite – 1. March: Seventeen Come Sunday

Fennell, Frederick/Cleveland Symphonic Winds

Telarc: 80099

2:00pm RIMSKY-KORSAKOV: Scheherazade (Op 35) – 3. The Young Prince and Princess

Temirkanov, Yuri/New York Philharmonic

RCA: 61173

2:11pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Concerto #19 in F 1. Allegro vivace

Szulc, Radolsaw/Kammerorchester des Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunk

Grimaud, Helene, piano

Deutsche Grammophon: B0016204

2:28pm Bizet, Georges: L’Arlesienne Suite #1

Abbado, Claudio/London Symphony Orchestra

Deutsche Grammo: 4776350

2:47pm LEWIS, P.: English Suite

Lloyd-Jones, David/Northern Sinfonia

Naxos: 555070

2:58pm HARTY: Fantasy Scenes, for Orchestra II. A Dancer’s Reverie

Yuasa, Takuo/Ulster Orchestra

Naxos: 557731

2:58pm Park, Maria Hester: Concerto in E-Flat for solo harpsichord 2. Andante

Harbach, Barbara, harpsichord

Gasparo: 281

3:00pm Brahms, Johannes: Symphony #4 in e (Op 98) – 3. Allegro giocoso

Matthies, Silke-Thora, piano

Kohn, Christian, piano

Naxos: 554117

3:06pm FASCH, J F: Concerto in F for 2 horns, 2 bassoons, strings & continuo

Guttler, Ludwig/New Bach Colleg. Mus. Leipzig

Guttler, Ludwig, hunting horn

Sandau, Kurt, hunting horn

Capriccio: 10008

3:18pm MOLTER: Concerto Pastorale in G

Dubeau, Angele/La Pieta

Analekta: 8730

3:34pm Rachmaninoff, Sergei: Piano Concerto #3 in d 3. Finale: Alla breve

Chailly, Riccardo/Berlin Philharmonic

Argerich, Martha, piano

Decca: 446673-2

3:52pm Traditional Scottish: Miss Carmichael’s Minuet

Risk, Laura-fiddle

Schwab, Jacqueline-piano

Dorian: 90264

3:56pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: If Only I’d Known

Osadchy, Eugene, cello

Markina, Anastasia, piano

Bolo Classique: 8010

4:01pm MEDTNER: Forgotten Melodies Op. 38 – 2. Danza graziosa

Hamelin, Marc-Andre, piano

Hyperion: 67578

4:00pm Webber, Andrew Lloyd: Music of the Night Phantom of the Opera

Williams, John/Boston Pops Orchestra

Sony Classical: 45567

4:04pm TELEMANN, Georg Phillip: Concerto for trumpet, 2 oboes, strings and basso continuo in D

Brown, Iona/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Hardenberger, Hakan, trumpet

Nicklin, Celia, oboe

Miller, Tess, oboe

Philips: 420954

4:22pm Mendelssohn, Felix: Midsummer Night’s Dream (Op 61) – Suite: Nocturne

Tate, Jeffrey/Rotterdam Philharmonic

Angel/EMI: 69864

4:29pm Haydn, Franz Joseph: Symphony # 22 in E-Flat “Philosopher”

Fischer, Adam/Austro-Hungarian Haydn Orch.

Nimbus: 5392

4:50pm Chopin, Frédéric: Nocturne in D-flat, Op. 27/2

Saun, Rinna, piano

Artist: 001

4:57pm Faure, Gabriel: Sicilienne Op. 78 (arr. Trevor Wye)

/Pipe Dreams

Pope, Anna-flute

Ruffer, Nancy-flute

Crayford, Helen-piano

Guild: 7390

4:57pm Stravinsky, Igor: Suite Italienne:Gavotte

5:00pm Bach, Johann Sebastian: Cantata #169 – Gott soll allein mein Herze haben – 1. Sinfonia

Muller-Bruhl, Helmut/Cologne Chamber Orchestra

Naxos: 557621

5:08pm SOWANDE: African Suite

Freeman, Paul/Chicago Sinfonietta

Cedille: 90000 055

5:18pm Dowland, John: Fantasy #4

North, Nigel, lute

Naxos: 557586

5:27pm Brahms, Johannes: Variations on a Theme by Haydn (Op 56)

Previn, Andre/Royal Philharmonic

Telarc: 80197

5:46pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Serenata Notturna, K. 239

/I Musici

Philips: 412 120

5:57pm Gershwin, George: Sleepness Nights

Cockrell, Findlay, piano

Troy: 1414

5:57pm Borodin, Alexander: Spanish Serenade

Turovsky, Yuli/I Musici de Montreal

Analekta: 9897

6:00pm Respighi, Ottorino: Ancient Airs & Dances Suite #1

Dorati, Antal/Philharmonia Hungarica

Mercury: 416496

6:16pm Corelli, Arcangelo: Concerto Grosso # 1 in D Op 6/1

/I Solisti Italiani

Denon: 74168

6:34pm Strauss, Richard: Till Eulenspiegel’s Merry Pranks (Op 28)

Klemperer, Otto/Philharmonia Orchestra

Angel/EMI: 66823

6:54pm Beethoven, Ludwig van: Rondo in C WOO 48

Kladetzky, Gotthard, piano

Schwann: 310178

6:57pm Bizet, Georges: Jeux d’Enfants, Op. 22 “Puss in the Corner”

West, Martin/San Francisco Ballet Orchestra

Reference: RR-131

6:57pm Schumann, Robert: Kinderszenen – 7. Dreaming

/Canadian Brass

Opening Day: ODR7438

8:00pm Liszt, Franz: Liebestraueme 3. in A-flat

Hemming, Fuzjko, piano

Domo: 73091

8:05pm BACH, J.C.: Sinfonia Concertante for 2 violins, cello & flute in E (C 44b)

Halstead, Anthony/Hanover Band

Cracknell, Graham, violin

McDonald, Anna, violin

Brown, Rachel, flute

Comberti, Sebastian, cello

CPO: 999 538

8:24pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Symphony #5 in E minor – 1.

Jurowski, Vladimir/London Philharmonic Orchestra

LPO: 0064-2

8:37pm Handel, George Frideric: Concerto Grosso Op 3/1 in B-Flat HWV 312

Linde, Hans-Martin/Linde-Consort

Angel/EMI: 63427

8:50pm Shostakovich, Dmitri: Festive Overture (Op 96)

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

Telarc: 80595

8:57pm Brahms, Johannes: Capriccio in D Minor, Op. 116 #1

Douglas, Barry, piano

Chandos: 10716

8:57pm Purcell, Henry: Abdelazer: Rondeau

Leppard, Raymond/English Chamber Orchestra

CBS: 46359

9:00pm RIMSKY-KORSAKOV: Overture on Russian Themes (Op 20)

Schwarz, Gerard/Seattle Symphony

Naxos: 572788

9:16pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Clarinet Concerto in A (K 622)

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Leister, Karl, clarinet

Philips: 422672

9:49pm Rachmaninoff, Sergei: Symphonic Dances (Op 45) – 2. Andante con moto: tempo di Valse

Johanos, Donald/Dallas Symphony Orchestra

Posner, Leonard, violin

Analogue Produc: 6

9:58pm PICHL, VACLAV: Symphony in D “Diana” Z16 – 3. Menuet

Bamert, Matthias/London Mozart Players

Chandos: 9740

9:58pm Dudamel, Gustavo: Paris

Dudamel, Gustavo/Simon Bolivar Orch. Venezuela

Deutsche Grammophon: B0021054

10:00pm Bach, Johann Sebastian: Keyboard Concerto #2 in E (BWV 1053)

Feltsman, Vladimir/Orchestra of St. Luke’s

Feltsman, Vladimir, piano

MusicMaste: 67132

10:24pm Bizet, Georges: Carmen: Suite

Lopez-Cobos, Jesus/Cincinnati Symphony Orchestra

Telarc: 80224

10:47pm Beethoven, Ludwig van: Symphony # 4 in B-Flat (Op 60): 1. Adagio-allegro vivace

Bernstein, Leonard/New York Philharmonic

Sony Classical: 47516

10:58pm Ibert, Jacques: Entr’acte

Kudo, Shigenori, flute

Yoshino, Naoko, harp

Sony Classical: 48033

10:58pm Chopin, Frédéric: Etude in A-flat, Op. 25 #1

Licad, Cecile, piano

MusicMaster: B000000FRV

