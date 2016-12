Music played for: 12/26/2016

12:00am PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

6:00am Boccherini, Luigi: Minuet (G 275)

Kapp, Richard/Philharmonia Virtuosi of NY

CBS: 37216

6:07am Liszt, Franz: Hungarian Rhapsody #1 in F, for orchestra

Masur, Kurt/Gewandhausorchester Leipzig

Philips: 412724

6:18am Bach, Johann Sebastian: Keyboard Concerto #7 in g minor, BWV 1058 – 2.

Sondeckis, Saulius/Moscow Virtuosi

Zilberquit, Julia, piano

Warner Classics: 63686

6:28am Beethoven, Ludwig van: Symphony # 5 in c (Op 67) – 1. Allegro con brio

Dudamel, Gustavo/Simon Bolivar Youth Orchestra (Venezuela

Deutsche Grammo: B0006899

6:35am Debussy, Claude: La Mer – 3. Dialogue of the Wind and Sea

Chmura, Gabriel/Polish Sinfonia Iuventus Orchestra

Accord: 162

6:47am Dvorak, Antonin: Symphony #8 in G (Op88): 1. Allegro con brio

Pesek, Libor/Royal Liverpool Philharmonic Orchestra

Virgin: 90756

6:57am Gershwin, George: Merry Andrew

Cockrell, Findlay, piano

Troy: 1414

6:57am LULLY: La Mariee de Rollant

Lawrence-King, Andrew, Baroque triple harp

Harmonia Mundi: 907335

7:00am Clarke, Jeremiah: Trumpet Voluntary (aka “Prince of Denmark’s March”)

/Canadian Brass

RCA: 61002

7:06am ELGAR, Edward: Pomp and Circumstance March #4 in A (Op 39/4)

Judd, James/New Zealand Symphony Orchestra

Naxos: 557273

7:11am Brahms, Johannes: Violin Concerto in D (Op 77) – 2. Adagio

Kreizberg, Yakov/Netherlands Philharmonic Orchestra

Fischer, Julia, violin

PentaTone Class: 5186066

7:24am Schumann, Robert: Piano Concerto in A Minor – 3.

Harnoncourt, Nikolaus/Chamber Orchestra of Europe

Argerich, Martha, piano

Teldec: 90696

7:34am Sousa, John Philip: The Rifle Regiment

Smith, Leonard B./The Detroit Concert Band

Walking Frog: 305

7:41am Myslivecek, Josef: Sinfonia in G (1778)

/Prague Chamber Orchestra

Supraphon: 110304

7:53am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: If Only I Had Known

Breiner, Peter/Queensland Symphony Orchestra

Naxos: 555332

7:58am Orff, Carl: Carmina Burana: Dance On the Lawn

Shaw, Robert/Atlanta Symphony Orchestra

Telarc: 80321

7:58am LEONCAVALLO: Barcarola veneziana

Lang Lang, piano

Deutsche Grammo: B0013965

8:00am Copland, Aaron: Fanfare for the Common Man

Ormandy, Eugene/Philadelphia Orchestra

CBS: 45736

8:06am Handel, George Frideric: Oboe Concerto #3 in g HWV 287 (1703-5)

Watson, Ian/English Chamber Orchestra

Hoff, Brynjar, oboe

Libra: 1002

8:14am WOLF, E. W.: Symphony in D

Pasquet, Nicolas/Franz Liszt Chamber Orchestra, Weimar

Naxos: 557132

8:25am Rossini, Gioachino: Barber of Seville – Overture

Laredo, Jaime/Scottish Chamber Orchestra

Nimbus: 5078

8:32am Saint-Saens, Camille: Piano Concerto No. 2 in g (Op 22) – 1. Andante sostenuto

Harth-Bedoya, Miguel/The Norwegian Radio Orchestra

Kholodenko, Vadym, piano

Harmonia Mundi: 907629

8:47am Beethoven, Ludwig van: Violin Concerto – 3.

Chailly, Riccardo/Philharmonia Orchestra

Mintz, Shlomo, violin

Deutsche Grammophon: 423 064

8:58am GIULIANI, MAURO: Minuetto Op 73/9

Starobin, David, guitar

Bridge: 9272

8:58am Corelli, Arcangelo: Sonata da chiesa a tre in A 2. Allegro

/Avison Ensemble

Linn: 414

9:00am Chopin, Frédéric: Grande Valse Brillante in E-flat (Op. 18/1)

Hemming, Fuzjko, piano

Domo: 73091

9:10am Loewe, Frederick: Camelot: concert suite

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

Telarc: 80375

9:28am Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony #11 in D (K 84/73q)

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Philips: 416619

9:39am Bach, Johann Sebastian: Partita #5 in G (BWV 829)

Ashkenazy, Vladimir, piano

Decca: 4782163

9:58am Morricone, Ennio: Addio Monte

Dubeau, Angele/La Pieta

Dubeau, Angele, violin

Analekta: 8737

9:58am Anonymous/Traditional: Paradetas

Lawrence-King, Andre/Harp Consort

Deutsche Harmon: 77340

10:00am Bernstein, Leonard: Candide – Overture

Abravanel, Maurice/Utah Symphony Orchestra

Vox Allegr: 8155

10:04am Faure, Gabriel: Pellias and Melisande Suite (Op. 80)

Ratner, Tanya/River Oaks Chamber Orchestra

ROCO: 2006

10:21am ALBINONI, Tomaso: St. Mark Sonata

/St. Louis Brass Quintet

Summit: 120

10:34am Wagner, Richard: Tannhauser – Overture

Leinsdorf, Erich/Concert Arts Symphony Orch.

Angel/EMI: 65613

10:52am GRETRY, Andre: Lucile Suite (from the Comic Opera)

Sanderling, Stefan/Orchestre de Bretagne

ASV: 1095

10:57am Rachmaninoff, Sergei: Polka Italienne

Long, Beatrice, piano

Long, Christina, piano

MMP: 1

10:57am Schumann, Robert: Kinderszenen – 12. Child Falling Asleep

/Canadian Brass

Opening Day: ODR7438

11:00am Brahms, Johannes: Five Hungarian Dances

Ormandy, Eugene/Philadelphia Orchestra

Sony Classical: 46534

11:10am Heinichen, Johann David: Concerto for Strings and Winds in F S 204

Goebel, Reinhard/Musica Antiqua Koln

Archiv: 447644

11:28am Sibelius, Jean: Karelia Overture (Op 10)

Saraste, Jukka-Pekka/Finnish Radio Symphony Orch

RCA: 7765

11:37am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Piano Concerto #1 Op. 23 1. Allegro non troppo e molto maestoso

Lazarev, Alexander/Odense Symphony Orchestra

Yang, Joyce, piano

Bridge: 9410

11:58am GINASTERA: Estancia – Rodeo (from Scene 3)

Ben-Dor, Gisele/London Symphony Orchestra

Naxos: 570999

11:58am Anonymous/Traditional: Contrapunto Secondo (Lute duet)

/London Early Music Group

Nonesuch: 79029

12:00pm Rossini, Gioachino: William Tell – Overture

Chailly, Riccardo/National Philharmonic Orchestra

Decca: 400049

12:12pm Graf, Friedrich: Flute Concerto in C Major

Moesus, Johannes/Pforzheim Chamber Orchestra

van Riet, Gaby, flute

CPO: 777 724

12:34pm Mahler, Gustav: Symphony # 5 in c-sharp – 5. Rondo-Finale (Allegro)

Sinopoli, Giuseppi/Philharmonia Orchestra

Deutsche Grammo: 415476

12:54pm Handel, George Frideric: Arrival of the Queen of Sheba (HWV 67)

Hogwood, Christopher/Academy of Ancient Music

L’Oiseau: 410553

12:57pm Bach, Johann Sebastian: Fugue 23 in B Well-Tempered Clavier Bk 2 (BWV 870) (complete)

Landowska, Wanda, harpsichord

RCA: 7825

12:57pm Chopin, Frédéric: Prelude in B-Flat Major

Perez, Vanessa. piano

Telarc: 33388

1:00pm Haydn, Franz Joseph: Symphony # 87 in A (Hob. I:87) “Paris”

Glover, Jane/London Mozart Players

ASV: 635

1:30pm Beethoven, Ludwig van: Piano Sonata #8 “Pathetique” in C Minor (Op 13)

Cliburn, Van, piano

RCA: 60356

1:50pm Vivaldi, Antonio: Concerto for 2 violins in G RV 516

Pinnock, Trevor/The English Concert

Standage, Simon, violin

Wilcock, Elizabeth, violin

Archiv: 447284

1:58pm Westhoff, Joh. Paul: Sonata #3 in D for Violin

Hope, Daniel, violin

Deutsche Grammophon: B001799902

1:58pm Brahms, Johannes: Waltzes (Op 39) – No. 11 in A Minor (arr. for Brass Quintet)

/Canadian Brass

OpeningDay: 7415

2:00pm Schubert, Franz: Symphony #9 in C “The Great” (D 944) – 4. Allegro vivace

Mehta, Zubin/Vienna Philharmonic

Orfeo: 566 012

2:12pm ELGAR, Edward: Cello Concerto in e (Op 85) – 4. Allegro

Rattle, Sir Simon/City of Birmingham Symphony Orchestra

Mork, Truls, cello

Virgin: 45356

2:28pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Violin Concerto in D, Op.35 1. Allegro moderato

Wordsworth, Barry/Royal Philharmonic

Kim, Yoon-Hee, violin

RPO: SP046

2:47pm ALBINONI, Tomaso: Oboe Concerto in g Op 9/8

Standage, Simon/Collegium Musicum 90

Robson, Anthony, oboe

Chandos: 579

2:58pm Schumann, Robert: Scenes from Childhood (Op 15) – 2. A Curious Story

Lang Lang, piano

Deutsche Grammo: B0005827

2:58pm COUPERIN, FRANCOIS: Duo Viola da Gamba & Dbl Bass in G 1. Vivement

Dohler, Rolf, viola da gamba

Sanderling, Barbara, doublebas

ArsVivendi: 2100196

3:00pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Marriage of Figaro (K 492) – Overture

Bernstein, Leonard/New York Philharmonic

CBS: 46267

3:04pm Copland, Aaron: Appalachian Spring

/Orpheus Chamber Orchestra

Deutsche Grammo: 427335

3:34pm Chopin, Frédéric: Piano Concerto #2 in F Minor – 1.

Jarvi, Paavo/Orchestre de Paris

Buniatishvili, Khatia, piano

AmazonNB:

3:52pm TELEMANN, Georg Phillip: Concerto in E-flat for two horns, strings and b.c. – 4. Vivace

/Orchestra of the Golden Age

Naxos: 553732

3:57pm Bach, Johann Sebastian: Three Part Invention No.6 in E – arranged for strings

Jansen, Janine, violin

Rysanov, Maxim, viola

Thedeen, Torleif, cello

Decca: B0009905

3:57pm MANCINI: Pink Panther Theme

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

Telarc: 80401

4:00pm Verdi, Giuseppe: Aida: Grand March from Act 2

Howarth, Elgar/Philip Jones Brass Ensemble

London: 417329

4:05pm PAISIELLO: Mandolin Concerto in C

Scimone, Claudio/I Solisti Veneti

Orlandi, Ugo, mandolin

Erato: 88165

4:24pm Saint-Saens, Camille: Carnival of the Animals – The Swan

Perlman, Itzhak, violin

Sanders, Samuel, piano

Angel/EMI: 49604

4:27pm Mahler, Gustav: Symphony # 7 in e “Song of the Night” – 5. Rondo Finale

Boulez, Pierre/Cleveland Orchestra

Deutsche Grammo: 447756

4:49pm Vivaldi, Antonio: Concerto for 2 Violins in A (RV 519) (Op 3/5)

Fasano, Renato/Virtuosi di Roma

Stefanato, Angelo, violin

Ruotolo, Renato, violin

Angel/EMI: 69376

4:58pm Bartok, Bela: Romanian Dances 4. Andante

Ben-Dor, Gisele/Sofia Soloists

Centaur: 2239

4:58pm PICHL, VACLAV: Symphony in G Op 1/4 Z22: 3. Allegro

Bamert, Matthias/London Mozart Players

Chandos: 9740

5:00pm Janacek, Leos: Lachian Dances

Jilek, Frantisek/Prague Chamber Orchestra

Supraphon: 11 0274

5:08pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Symphony #6 in B Minor “Pathetique” (Op 74) – 2. Allegro con grazia

Gergiev, Valery/Kirov Orchestra

Philips: 456580

5:16pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Sonata in A Major, K. 311 – 2.

Nel, Anton, piano

Artek: 0023

5:27pm Rachmaninoff, Sergei: Symphony #2 in e (Op 27) – 4. Allegro vivace

Lopez-Cobos, Jesus/Cincinnati Symphony Orchestra

Telarc: 80543

5:41pm QUANTZ: Flute Concerto #161 in G

Schreier, Peter/CPE Bach Chamber Orchestra

Gallois, Patrick, flute

Deutsche Grammo: 439895

5:58pm GOUNOD: Faust: Ballet Music: 1. Dance of the Nubians (Waltz, allegretto)

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Philips: 462125

5:58pm Grieg, Edvard: Norwegian Dances (Op 35) – 2. Allegretto tranquillo e grazioso

Gibson, Sir Alexander/New Symphony Orch of London

Chesky Rec: 62

6:00pm Brahms, Johannes: Piano Concerto #1 in D Minor (Op 15) – 1.

Thielemann, Christian/Staatskapelle Dresden

Pollini, Maurizio, piano

Deutsche Grammo: B0016120

6:21pm Haydn, Franz Joseph: Symphony #45 in f-Sharp “Farewell” (Hob I 45) – 4. Finale

Rolla, Janos/Franz Liszt Chamber Orchestra

Hungaroton: 12468

6:34pm Gershwin, George: Piano Concerto in F – 1.

Litton, Andrew/Bournemouth Symphony Orchestra

Litton, Andrew

Virgin: 59693

6:52pm Stradella, Alessandro: Sinfonia avanti

Pommer, Max/Collegium Musicum Leipzig

Guttler, Ludwig, trumpet

Capriccio: 10020

6:57pm ALBINONI, Tomaso: Concerto Op 7 no 8 in D major: Largo

/I Musici

Philips: 432115

6:57pm MORLEY, THOMAS: My Lord of Oxenfords Maske

/Hesperus

Dorian: 90290

7:00pm PROGRAM: Exploring Music

8:00pm PROGRAM: Dallas Symphony Orchestra

9:40pm Haydn, Franz Joseph: String Quartet in D, Op. 64/5 “The Lark”

/Lindsay String Quartet

ASV: 637

10:02pm Gardel, Carlos: Por una cabeza

European Film Phiharmonic/

Karadaglic, Milos, guitar

Deutsche Grammophon: B0017000

10:04pm Bach, Johann Sebastian: Cantata # 12: Sinfonia BWV 12

Stamp, Richard/Academy of London

Still, Ray, oboe

Virgin: 90813

10:00pm Chopin, Frédéric: Fantasie-Impromptu in C-sharp Minor (Op 66)

Kern, Olga, piano

Harmonia Mundi: 907402

10:05pm Barber, Samuel: Essay for Orchestra #2 Op 17

Levi, Yoel/Atlanta Symphony Orchestra

Telarc: 80250

10:20pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Eine Kleine Nachtmusik (K 525)

Weil, Bruno/Tafelmusik

Sony Classical: 46695

10:44pm TELEMANN, Georg Phillip: Tafelmusic II: 3. Concerto for 3 Violins in F

Goebel, Reinhard/Musica Antiqua Koln

Archiv: 427619

10:58pm KLETZKI: Three Unpublished Piano Pieces (1940 or 1941) – 3.

Banowetz, Joseph, piano

Naxos: 572190

10:58pm RAMEAU, Jean-Phillippe: Tambourins I/II from Daro

Novack, Michael/Hollywood Studio Symphony

Hollywood Recor: 62575

11:00pm PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

