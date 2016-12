Music played for: 12/19/2016

12:00am PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

6:00am Anonymous/Traditional: Carol of the Bells

Condie, Richard P./Mormon Tabernacle Choir

Schreiner, Alexander, organ

Sony Classical: 87769

6:06am Bach, Johann Sebastian: Anna Magdalena Notebook: Little Suite

Ormandy, Eugene/Philadelphia Orchestra

CBS: 45631

6:13am Anonymous/Traditional: Greensleeves (What Child Is This)

Katims, Milton/Columbia Symphony Orchestra

Stern, Isaac, violin

Sony Classical: 64537

6:17am Bonvin, Ludwig: Christmas Night’s Dream (Op 10)

Blundell, Reuben/Gowanus Arts Ensemble

FCR: 166

6:25am Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Concerto #23 in A 1.Allegro

Szulc, Radolsaw/Kammerorchester des Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunk

Grimaud, Helene, piano

Deutsche Grammophon: B0016204

6:36am Traditional: O Come, All Ye Faithful

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

Telarc: 80226

6:39am OVERTON: Fantasia on “In dulci jubilo”

Galway, Sir James, flute

RCA: 60736

6:48am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Serenade for Strings in C (Op 48) – 1. Piece

Brown, Iona/Norwegian Chamber Orchestra

Simax: 1035

6:57am GINASTERA: Estancia – Rodeo (from Scene 3)

Ben-Dor, Gisele/London Symphony Orchestra

Naxos: 570999

6:57am TELEMANN, Georg Phillip: Orchestral Suite “Water Music” in C (TWV 55:C3): 8. Agreeable Zephyrus

Pickett, Philip/New London Consort

Decca: 455621

7:00am GAUNTLETT, HENRY J.: Once in Royal David’s City

Willcocks, Sir David/Choir of King’s College, Cambridge

Hare, Ian, organ

Angel/EMI: 86121

7:08am Handel, George Frideric: Keyboard Suite # 5 in E HWV 430

Perahia, Murray, piano

Sony Classical: 62785

7:17am GRUBER: Stille Nacht

Rutter, John/Clare College Singers & Orchestra

Angel/EMI: 69950

7:24am Beethoven, Ludwig van: Symphony # 7 in A (Op 92) – 4. Allegro con brio

Bernstein, Leonard/New York Philharmonic

Sony Classical: 61835

7:33am ALFORD, KENNETH J.: The Middy

Corporon, Eugene Migliaro/North Texas Wind Symphony

GIA Music: 563

7:40am Anonymous/Traditional: God Rest ye Merry, Gentlemen

/Empire Brass

Angel/EMI: 64613

7:43am Anonymous/Traditional: Coventry Carol

Westenburg, Richard/Musica Sacra

Deutsche Grammo: 445766

7:45am Anonymous/Traditional: The Friendly Beasts (French traditional carol)

H. Bloom, Peter, flute

Brandt, Chris, double bass

G. Jordan, Patrick, violin

Harrison, Jane, oboe

Malmon, Sandi-Jo, cello

North Star: 35

7:49am Abel, Carl Friedrich: Symphony #2 in B-Flat Op 7/2

Shepherd, Adrian/Cantilena

Chandos: 8648

7:57am Anonymous/Traditional: Contrapunto Secondo (Lute duet)

/London Early Music Group

Nonesuch: 79029

7:57am RAMEAU, Jean-Phillippe: Contra Dances

Herreweghe, Philippe/Orchestra dela Chapelle Royale

Harmonia Mundi: 901130

8:00am arr. Schwab: We Three Kings of Orient Are

Schwab, Jacqueline, piano

Dorian: 90275

8:07am Scarlatti, Alessandro: Sinfonia #2 in D

/I Musici

Philips: 400017

8:16am ANDERSON, LEROY: Christmas Festival

Slatkin, Leonard/BBC Concert Orchestra

Naxos: 559621

8:28am Holst, Gustav: Planets (Op 32) – 4. Jupiter, bringer of jollity

Dutoit, Charles/Montreal Symphony Orchestra

London: 417553

8:37am Berlin, Irving: White Christmas

/Eaken Piano Trio

Naxos: 554099

8:40am Mendelssohn, Felix: Hark! The Herald Angels Sing

Willcocks, Sir David/Graham Ashton Brass Ensemble

Bach Choir

Trumpeters, Fanfare

Scott, John, organ

Chandos: 8973

8:47am Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonia Concertante (winds) – 1.

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Academy Chamber Ens. Soloists

Philips: 422 509

8:57am Chopin, Frédéric: Etude in G-Sharp Minor (Op. 25/6)

Lang Lang, piano

Sony: 489602

8:57am HARTY: Fantasy Scenes, for Orchestra II. A Dancer’s Reverie

Yuasa, Takuo/Ulster Orchestra

Naxos: 557731

9:00am arr. Breiner, Peter: Jolly Old St. Nicholas

Breiner, Peter/CSSR State Philharmonic Orchestra

Naxos: 550301

9:07am Vaughan Williams, Ralph: Children’s Christmas Song

Wetton, Hilary Devon/City of London Choir

Naxos: 572102

9:11am Vaughan Williams, Ralph: Wassail Song

Wetton, Hilary Devon/City of London Choir

Naxos: 572102

9:13am Vaughan Williams, Ralph: Bethlehem City

Wetton, Hilary Devon/City of London Choir

Naxos: 572102

9:18am Vaughan Williams, Ralph: God Bless This Master

Wetton, Hilary Devon/City of London Choir

Naxos: 572102

9:26am PFITZNER: The Christmas Elf – Overture

Flor, Claus Peter/Munich Radio Orchestra

CPO: 777 155

9:37am Bach, Johann Sebastian: Orchestral Suite #2 in b (BWV 1067)

Pinnock, Trevor/The English Concert

Archiv: 413629

9:57am Brahms, Johannes: Capriccio in D Minor, Op. 116 #1

Douglas, Barry, piano

Chandos: 10716

9:57am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Does the Day Reign?

Osadchy, Eugene, cello

Markina, Anastasia, piano

Bolo Classique: 8010

10:00am arr. Wachner: O Come, O Come Emmanuel

Wachner, Julian/Washington Chorus

Dorian: 92117

10:04am Yon, Pietro: Gesu Bambino “The Infant Child”

/Watson, Joan, horn

TNB: 5

10:08am Handel, George Frideric: Messiah (HWV 56) – 13. Pastoral Symphony

Ormandy, Eugene/Philadelphia Orchestra

CBS: 45631

10:12am Respighi, Ottorino: Ancient Airs & Dances Suite #3

Lopez-Cobos, Jesus/Lausanne Chamber Orchestra

Telarc: 80309

10:34am VARIOUS COMPOSERS: Chanticleer Holiday Medley 2

/Chanticleer

Teldec: 4509

10:58am Grieg, Edvard: Norwegian Dance Op. 54 #2

Andsnes, Leif Ove, piano

Virgin: 59300

10:58am TSINTSADSE: Miniatures for Violin and Orch.: 6. Satchidao

Batiashvili, Lisa/Georgian Chamber Orchestra

Batiashvili, Lisa, violin

Sony Classical: 334002

11:00am Anonymous/Traditional: Joy to the World

/Empire Brass

Angel/EMI: 49097

11:02am Bach, Wilhelm Friedemann: Suite in g (BWV 1070)

Lamon, Jeanne/Tafelmusik

Nediger, Charlotte, harpsichor

Sony Classical: 62720

11:27am Various: Xmas Medley: Deck the Halls/Hear What I Hear?/Hallelujah Chorus

/Mormon Tabernacle Choir

Hallmark: 9734

11:37am Anonymous/Traditional: Amazing Grace

/Denver Brass

Klavier: 11107

11:43am Dvorak, Antonin: Symphony #9 in E Minor “From the New World” (Op 95) – 2. Largo

Jarvi, Paavo/Cincinnati Symphony Orchestra

Telarc: 80616

11:56am Mozart, Wolfgang Amadeus: Cassation in G K 63 3. Andante

Paillard, Jean-Francois/Paillard Chamber Orchestra

Erato: 88101

11:59am PARKIN: Three-Four Affair (A Waltz)

Parkin, Eric, piano

Priory: 578

12:00pm Bach, Johann Sebastian: Christmas Oratorio (BWV 248) – 01. Part I – Opening Chorus “Jauchzet..”

/Pittsburgh Symphony Brass

Adams, Timothy, timpani

Webster, Richard, organ

Four Winds: 3022

12:08pm Holst, Gustav: Christmas Day

Wetton, Hilary Devon/City of London Choir

Naxos: 572102

12:16pm Haydn, Franz Joseph: Symphony # 20 in C

Fischer, Adam/Austro-Hungarian Haydn Orch.

Nimbus: 5407

12:35pm Chopin, Frédéric: Andante Spianato & Grand Polonaise in E-Flat (Op 22)

Nakamatsu, Jon, piano

Harmonia Mundi: 907218

12:54pm Anonymous/Traditional: The Babe of Bethlehem

Robertson, Kim, celtic harp

Gourd: 134

12:58pm Sullivan, Arthur: Twilight (arr. William Bennett and Trevor Wye)

/Pipe Dreams

Pope, Anna-flute

Ruffer, Nancy-flute

Crayford, Helen-piano

Guild: 7390

12:58pm Strauss, Josef: Vorwarts=Schnell Polka

Ozawa, Seiji/Vienna Philharmonic

Philips: 468 999

1:00pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Nutcracker Act 1

Slatkin, Leonard/St. Louis Symphony Orchestra

RCA: 8246

1:48pm Vivaldi, Antonio: Concerto for 2 oboes & 2 clarinets in C RV 560

Kraemer, Nicholas/City of London Sinfonia

Hooker, Christopher, oboe

McQueen, Helen, oboe

Rix, David, clarinet

McDowall, Ruth, clarinet

Naxos: 553204

1:57pm Orff, Carl: Carmina Burana: Dance On the Lawn

Shaw, Robert/Atlanta Symphony Orchestra

Telarc: 80321

1:57pm PICHL, VACLAV: Symphony in G Op 1/4 Z22: 3. Allegro

Bamert, Matthias/London Mozart Players

Chandos: 9740

2:00pm Anonymous/Traditional: Good King Wenceslas

Smith, Gregg/New York Brass & Percussion

Gregg Smith Singers

Texas Boys’ Choir

Power Biggs, E., organ

CBS: 39093

2:03pm arr. Schwab: I Wonder As I Wander

Schwab, Jacqueline, piano

Dorian: 90275

2:07pm Carulli, Ferdinando: Guitar Concerto in A (Op 8a)

Brown, Iona/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Romero, Pepe, guitar

Philips: 426263

2:28pm BASS, R.A.: Gloria!

Bass, Randol Alan/The National Symphony Orchestra of London

The Tallis Chamber Choir

Kondanja: 1

2:35pm MAY: Holiday Cheer-Medley

Williams, John/Boston Pops Orchestra

Philips: 416287

2:45pm Wagner, Richard: Gotterdammerung: Dawn and Siegfried’s Rhine Journey

Szell, George/Cleveland Orchestra

CBS: 46286

2:57pm Bach, Johann Sebastian: Partita #3 in E Major – 6 Gigue

Koh, Jennifer, violin

Cedille: 90000134

2:57pm Ravel, Maurice: Valses Nobles et Sentimentales 3. Modere

Haas, Monique, piano

Deutsche Grammo: B0004030

3:00pm arr. Breiner, Peter: O Du Frohliche “Oh How Joyful”

Breiner, Peter/CSSR State Philharmonic Orchestra

Naxos: 550301

3:05pm BIBER, HEINRICH I.F.: Rosary Sonatas – #3 in b “The Nativity”

Manze, Andrew, violin

Harmonia Mundi: 907321

3:12pm Beethoven, Ludwig van: Symphony # 3 in E-Flat “Eroica” – 2. Adagio assai

Dudamel, Gustavo/Simon Bolivar Symphony Orch. of Venezuela

Deutsche Grammophon: B0016869

3:35pm Mendelssohn, Felix: Vom Himmel Hoch

Flamig, Martin/Dresden Philharmonic

Dresden Kreuzchor

Capriccio: 10216

3:54pm Bernard, Felix & Smith, Richard B.: Winter Wonderland

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

Telarc: 80226

3:57pm Rachmaninoff, Sergei: They Answered

Osadchy, Eugene, cello

Markina, Anastasia, piano

Bolo Classique: 8010

3:57pm GIULIANI, MAURO: Minuetto Op 73/9

Starobin, David, guitar

Bridge: 9272

4:00pm Anonymous/Traditional: O Tannenbaum (aka O Christmas Tree)

Henderson, Skitch/New York Pops

unnamed pianist

Angel/EMI: 54891

4:03pm Corelli, Arcangelo: Concerto Grosso #8 in g “Christmas Concerto” (Op 6/8)

Pinnock, Trevor/The English Concert

Archiv: 435262

4:22pm WARLOCK: Capriol Suite

Dilkes, Neville/English Sinfonia

Angel/EMI: 65615

4:32pm Lane, Philip: Three Christmas Pictures

Sutherland, Gavin/Royal Ballet Sinfonia

Marco Polo: 225185

4:48pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Flute Concerto #1 in G “Dejean” (K 313) 2. Adagio non troppo

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Grafenauer, Irena, flute

Philips: 422339

4:57pm Jacquet De La Guerre, Elisabeth: Suite No. 3 in a – Prelude

Farr, Elizabeth, harpsichord

NAXOS: 557654-55

4:57pm Saint-Saens, Camille: Dance of the Priestesses of Dagon, from Samson & Dalila

Beecham, Sir Thomas/Royal Philharmonic

Angel/EMI: 63412

5:00pm BURT, ALFRED: Festival of Carols

Bankhead, LTC James/USAF Symphony Orchestra

Altissimo: 5552

5:09pm Handel, George Frideric: Water Music Suite #2 in D HWV 349

Pearlman, Martin/Boston Baroque

Telarc: 80594

5:19pm Praetorius, Michael: Lo How a Rose E’er Blooming

Toll, Winfred/Camarata Freiburg Vocale

Ars Musici: 266746

5:28pm HERBERT, VICTOR: March of the Toys

Jarvi, Neeme/Detroit Symphony Orchestra

BGD: 117

5:32pm VARIOUS COMPOSERS: Christmas Medley (arr. Catherine Wilson)

Wilson, Catherine, piano

Armin, Adele, violin

Mendelssohn, Jack, cello

Soundworks: 2006

5:42pm Haydn, Franz Joseph: Symphony #70 in D

Rattle, Sir Simon/City of Birmingham Symphony Orchestra

Angel/EMI: 54297

5:58pm Golijov, Osvaldo: Youth Without Youth – Love Lost: Veronica

Popa, Radu/Bucharest Metropolitan Orchestra

Deutsche Grammo: 4776603

5:58pm Mussorgsky, Modest: Pictures at an Exhibition – Promenade

Ott, Alice Sara, piano

Deutsche Grammo: 4790088

6:00pm MORLEY, ANGELA: Christmas Night Medley

Williams, John/Boston Pops Orchestra

Sony Classical: 48232

6:09pm Copland, Aaron: The Tender Land – Suite from the Opera

Copland, Aaron/Boston Symphony Orchestra

RCA: 61505

6:35pm REED, A.: Russian Christmas Music

Francis, Bobby R./TCU Wind Symphony

Shirey, Ron, conductor

TCU Choral Union

Mark Records: 4076

6:53pm ANDERSON, LEROY: Horse & Buggy

Slatkin, Leonard/BBC Concert Orchestra

Naxos: 559621

6:57pm Brahms, Johannes: Hungarian Dance #10 in E

Ogden, John, piano

Lucas, Brenda, piano

MCA: 25891

6:57pm Bach, Johann Sebastian: Prelude in c BWV 999

Rost, Jurgen, guitar

Capriccio: 10033

PROGRAM: Exploring Music

PROGRAM: Dallas Symphony Orchestra

9:40pm Haydn, Franz Joseph: Piano Sonata #34 in e Hob. XVI:34

Brendel, Alfred, piano

Philips: 412228

9:55pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Symphony #4 in f (Op36): 4th: Finale

Slatkin, Leonard/St. Louis Symphony Orchestra

RCA: 60432

10:04pm Rachmaninoff, Sergei: Songs (Op 21) – 7. It’s Peaceful Here aka “Where Beauty Dwells”

Gergiev, Valery/Orchestra of the Marinsky Theater

Netrebko, Anna, soprano

Deutsche Grammo: B0008153

10:06pm Strauss, Josef: Dornbacher Rendevous- Polka Op 107

Hilgers, Walter/Slovak State Philharmonic Orchestra

Marco Polo: 223621

10:00pm Anonymous/Traditional: Of the Father’s heart begotten from Piae Cantones

Burdick, Owen/Choir of Trinity Church, Wall Street, Ne

Naxos: 555886

10:05pm Various: Xmas Medley: One December/Rise Up/Drummer Boy/Jingle Bells/Three Ships

Craig Jessop, Director/Mormon Tabernacle Choir & Orchestra

The King’s Singers

Mormon Tabernacle Choir: 5007325

10:21pm Handel, George Frideric: Handel: A Suite of Music from Messiah

Various conductors (Ormandy/Groves/Faith)/Various Orchestras (Philadelphia/Royal/Percy Faith Orch.)

CBS: 45631

10:40pm Anonymous/Traditional: Watt’s Cradle Hymn

Neary, Martin/Westminster Abbey Chorus

Kirkby, Emma

Less, Michael

Raskin, Tom

Sony Classical: 87771

10:50pm Piazzolla, Astor: Four Seasons of Buenos Aires 2. Winter

/Musica Camerata Montr‚al

CBC: 1079

10:57pm Bach, Johann Sebastian: Partita #5 in G (BWV 829) – 5. Tempo di Minuetto

Ashkenazy, Vladimir, piano

Decca: 4782163

10:57pm Schumann, Robert: Kinderszenen – 7. Dreaming

/Canadian Brass

Opening Day: ODR7438

11:00pm PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

