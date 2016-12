Music played for: 12/17/2016

12:00am PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

8:00am PROGRAM: Safe Money Talk

9:00am PROGRAM: Money Matters with Ken Moraif

9:49am Bach, Johann Sebastian: Partita #1 in B-flat 1. Praeludium

Saun, Rinna, piano

Artist: 001

9:51am TAILLEFERRE, Germaine: Forlane

Beynon, Emily, flute

West, Andrew, piano

Hyperion: 97204

9:54am Rachmaninoff, Sergei: Spring Water

Osadchy, Eugene, cello

Markina, Anastasia, piano

Bolo Classique: 8010

9:56am Morricone, Ennio: Cinema Paradiso – Nostalgia

Morricone, Ennio/Rome Sinfonietta

Ma, Yo-Yo, cello

Sony Classical: 88697

9:56am FINGER: A Ground by Mr. Finger (from Division Violin)

/Hesperus

Dorian: 90290

10:00am HARBACH, Barbara: Venerations for Orchestra 1. Blessings – Gift of Blood

Trevor, Kirk/Slovak Radio Symphony Orchestra

Amazon dnload:

10:06am Bach, Johann Sebastian: Art of Fugue (BWV 1080) – Contrapunctus 3

/Emerson String Quartet

Deutsche Grammo: B0000908

10:09am Vaughan Williams, Ralph: Ring Out Ye Crystal Spheres

Keith, C. David/SW’ern Seminary Chorus

Resmiranda: 8308

10:14am Anonymous/Traditional: Simple Gifts

Ma, Yo-Yo, cello

Krauss, Alison, vocal

Sony Classical: 89667

10:18am Praetorius, Michael: Lo How a Rose E’er Blooming

Rauber, Francois/unnamed orchestra

Andre, Maurice, trumpet

Erato: 88160

10:22am Anonymous/Traditional: Twelve Days of Christmas

Rutter, John/Clare College Singers & Orch.

Angel/EMI: 69950

10:25am SPANIOLA: Yes, Virginia, There is Santa Claus

Schofield, CPT Donal/US Air Force Band of Mid-America

Rogers, David, narrator

USAF: BMA 05101

10:32am Herman, Jerry: We Need a Little Christmas (from “Mame”)

/Original Broadway Cast Recording

Lansbury, Angela, alto

members of the Original Broadway Cas Download: NB

11:00am PROGRAM: From the Top

12:00pm Traditional Christmas: Away in a Manger

Flummerfelt, Joseph/Westminster Choir

Gothic: 49047

12:02pm Traditional Christmas: Bring a Torch Jeanette, Isabella

Flummerfelt, Joseph/Westminster Choir

Gothic: 49047

12:03pm Traditional Christmas: Go Tell It On The Mountain

Flummerfelt, Joseph/Westminster Choir

Gothic: 49047

12:05pm CIMAROSA, DOMENICO: La baronessa Stramba

Amoretti, Alessandro/Nicolaus Esterhazy Sinfonia

Marco Polo: 225181

12:16pm BURT, ALFRED: Festival of Carols

Bankhead, LTC James/USAF Symphony Orchestra

Altissimo: 5552

12:26pm Handel, George Frideric: Concerto Grosso Op 6/ 8 in c HWV 326

Turovsky, Yuli/I Musici

Chandos: 9004

12:46pm Paganini, Niccolo: Violin Concerto #5 in A Minor – 3.

Yablonsky, Dmitry/Russian Philharmonic Orchestra

Pochekin, Ivan, violin

Naxos: 570487

12:57pm Debussy, Claude: Children’s Corner: Doctor Gradus ad Parnassum

Ciccolini, Aldo, piano

Angel/EMI: 54450

12:57pm Khachaturian, Aram: Masquerade: Galop

Fiedler, Arthur/Boston Pops Orchestra

RCA: 68132

1:00pm Corelli, Arcangelo: Concerto Grosso #8 in g “Christmas Concerto” (Op 6/8)

Rolla, Janos/Franz Liszt Chamber Orchestra

Hungaroton: 12376

1:20pm HOLZBAUER: Concerto in A Major for Flute and Strings

Kaiser, Karl/La Stagione Frankfurt

Kaiser, Karl, flute

CPO: 777358

1:36pm HOWELLS, Herbert: A Spotless Rose

Christophers, Harry/The Sixteen

Collins: 12702

1:39pm TAVENER: The Lamb

Christophers, Harry/The Sixteen

Collins: 12702

1:47pm Chopin, Frédéric: Ballade #4 in f (Op 52)

Buniatishvili, Khatia, piano

AmazonNB:

1:58pm Dukas, Paul: La Peri – Fanfare

Boulez, Pierre/New York Philharmonic

CBS: 45659

1:58pm ELGAR, Edward: Civic Fanfare

Stobart, James/Locke Brass Consort

Chandos: 6573

2:00pm BASS, R.A.: Feast of Carols

Bass, Randol Alan/The National Symphony Orchestra of London

The Tallis Chamber Choir

Konanja: 001

2:21pm Bach, Johann Sebastian: Toccata, Adagio & Fugue in C (BWV 564)

Ormandy, Eugene/Philadelphia Orchestra

Sony Classical: 62345

2:37pm Anonymous: The Angel Gabriel

/Mediaeval Babes

Mediaeval Babes: QOS009

2:40pm arr. Schwab: Down Came an Angel

Schwab, Jacqueline, piano

Dorian: 90275

2:43pm SMART, H.: Angels from the Realms of Glory

Allmark, John, trumpet

Harrison, Jane, oboe

Ryan, Dan, harpsichord

Malmon, Sandi-Jo, cello

North Star: 35

2:49pm ARNOLD, MALCOLM: English Dances, Set 1 Op 27

Penny, Andrew/Queensland Symphony Orchestra

Naxos: 553526

2:58pm Beethoven, Ludwig van: Piano Sonata #2 in D major – 3.

Lim, HJ, piano

Ang/EMI: Download

2:58pm ASSAD, SERGIO: Vitoria Regia

Assad, Sergio, guitar

Assad, Odair, guitar

Nonesuch: 79116

3:00pm Traditional French Carol: Noel Nouvelet (Christmas Nouvelet)

Rutter, John/Clare College Singers & Orchestra

Angel/EMI: 69950

3:04pm Glazunov, Alexander: Les Chanteurs de Noel

Dubeau, Angele/La Pieta

Analekta: 8730

3:15pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony #35 in D “Haffner” (K 385)

Krivine, Emmanuel/Sinfonia Varsovia

Denon: 9884

3:33pm Chadwick, George Whitefield: Symphonic Sketches – 2. Noel

Leppard, Raymond/Indianapolis Symphony Orchestra

Decca: 458157

3:45pm PUCCINI, Giacomo: Turandot Fantasy

/I Salonisti

RCA: 69298

3:58pm Schumann, Robert: Fantasiestuecke Op. 12 1. Des Abends

Yang, Joyce, piano

Avie: 2261

3:58pm Boismortier, Joseph Bodin de: Bassoon Concerto 1. Allegro

Niquet, Herve/Le Concert Spirituel

Le Chenadec, Laurent, bassoon

Naxos: 554456

4:00pm SHAW: Many Moods of Christmas: Suite #1

Shaw, Robert/Atlanta Symphony Orchestra

and Chorus

Telarc: 80087

4:16pm RAMEAU, Jean-Phillippe: Pygmalion

Goodman, Roy/European Union Baroque Orchestra

Naxos: 55749

4:36pm WILLIAMS, JOHN: Home Alone – Somewhere in My Memory

Williams, John/Studio Orchestra and Chorus

CBS: 46595

4:45pm Wagner, Richard: Das Rheingold: Prelude- Entry of the Gods into Valhala

Bourgeois, Col. John/U.S. Marine Band

USAF: 7

4:58pm Bach, Johann Sebastian: Goldberg Variations (BWV 988) – Variation 13

Gould, Glenn, piano

Sony Classical: 87703

4:58pm Faure, Gabriel: Cantique de Jean Racine Op. 11 (arr. Trevor Wye)

/Pipe Dreams

Pope, Anna-flute

Ruffer, Nancy-flute

Crayford, Helen-piano

Guild: 7390

5:00pm Various: Xmas Medley: Deck the Halls/Hear What I Hear?/Hallelujah Chorus

/Mormon Tabernacle Choir

Hallmark: 9734

5:14pm Vaughan Williams, Ralph: The Lark Ascending

Davis, Sir Colin/London Symphony Orchestra

Hahn, Hilary, violin

Deutsche Grammo: B0003026

5:30pm Vivaldi, Antonio: Four Seasons 4. Winter

/Orpheus Chamber Orchestra

Chang, Sarah-violin

Angel/EMI: 94431

5:44pm Dvorak, Antonin: Slavonic Rhapsody #1 in D (Op 45/1)

Neumann, Vaclav/Czech Philharmonic Orchestra

Teldec: 42203

5:57pm Ravel, Maurice: Le Tombeau de Couperin – Prelude

Korevaar, David, piano

MSR: 1125

5:57pm ELFMAN: Improv for Alto Sax

Mauceri, John/Studio Orchestra

Higgins, Dan, alto saxophone

Sony Classical: 89780

6:00pm Handel, George Frideric: Concerto a due cori (Christmas Concerto) in B-Flat HWV 332

Lamon, Jeanne/Tafelmusik

Sony Classical: 63073

6:18pm Liszt, Franz: Les Preludes

Jarvi, Neeme/L’Orchestre de la Suisse Romande

Chandos: 9360

6:33pm ANDERSON, LEROY: Suite of Carols for Brass Choir

Slatkin, Leonard/BBC Concert Orchestra

Naxos: 559621

6:50pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Sonata in a 1. Allegro maestoso

Grimaud, Helene, piano

Deutsche Grammophon: B0015154

6:58pm Offenbach, Jacques: Je te jure que je t’aime, arr. for cello

Olivieri-Munroe, Cha/Prague Philharmonic Orchestra

Gabetta, Sol, cello

RCA: 88697358622

6:58pm Holst, Gustav: Brook Green Suite – 3. Dance

Griffiths, Howard/English Sinfonia

Naxos: 570339

7:00pm Anonymous/Traditional: Wexford Carol

Rutter, John/City of London Sinfonia

Collegium: 121

7:03pm Debussy, Claude: Suite Bergamasque

/Amsterdam Guitar Trio

RCA: 7800

7:24pm Purcell, Henry: Chaconne a 4 in g (Z 730)

Zukerman, Pinchas/St. Paul Chamber Orchestra

Philips: 412215

7:31pm Traditional English Carol: arr. by Craig Courtney: A Musicological Journey Through The 12 Days of Xmas

Ottley, Jerold, director/Mormon Tabernacle Choir

Bonneville: 9402

7:48pm Brahms, Johannes: Rhapsody in B Minor, Op. 79 #1

Douglas, Barry, piano

Chandos: 10716

7:58pm Ibert, Jacques: The Little White Donkey

Galway, Sir James, flute

Moll. Philip, piano

RCA: 63725

7:58pm Janacek, Leos: Veni, Sancte Spiritus

/Cantus

Cantus: 1213

8:00pm Humperdinck: Hansel and Gretel: Overture

Karajan, Herbert von/Berlin Philharmonic

Angel/EMI: 64629

8:13pm Gluck, Christoph Willebald: Orfeo & Euridice – Dance of the Blessed Spirits

Munchinger, Karl/Stuttgart Chamber Orchestra

Decca: 470460

8:20pm HELY-HUTCHINSON: Carol Symphony

Sutherland, Gavin/City of Prague Philharmonic Orchestra

Naxos: 557099

8:49pm Bach, Johann Sebastian: Concerto in D Minor – 1.

/Elias String Quartet

Yang, Xuefei, guitar

Angel/EMI: 79018

8:57pm Handel, George Frideric: Berenice: Minuet

Leppard, Raymond/English Chamber Orchestra

CBS: 44650

8:57pm Glass, Philip: Company: I

Jacobsen, Eric/The Knights

Ancalagon: 137

9:00pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Nutcracker (Op 71) – Suite

Batiz, Enrique/Royal Philharmonic

ASV: 6048

9:28pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Concerto #27 in B-Flat (K 595) – 1. Allegro

Over, Simon/Southbank Sinfonia

Bax, Alessio, piano

Signum: 231

9:42pm Traditional: O Sanctissima

/Die Singphoniker

CPO: 777 067

9:50pm Shostakovich, Dmitri: Jazz Suite #1 Suite for Promenade Orchestra

Jansons, Mariss/Philadelphia Orchestra

Angel/EMI: 55601

9:58pm Mussorgsky, Modest: First Punishment (Childhood Memory #2)

Fingerhut, Margaret, piano

Chandos: 8439

9:58pm ROTA, NINO: The Godfather – waltz

Raine, Nic/City of Prague Philharmonic

Angel/EMI: 62514

10:00pm PROGRAM: A Night on the Town

11:00pm PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

