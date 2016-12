Music played for: 12/15/2016

12:00am PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

6:00am Anonymous/Traditional: In Dulci Jubilo (aka Good Christian Men Rejoice)

Willcocks, Sir David/Philip Jones Brass Ensemble

Bach Choir

London: 417898

6:06am Auber, Daniel-Francois: Fra Diavolo – Overture

Paray, Paul/Detroit Symphony Orchestra

Mercury: 434309

6:14am Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony #41 “Jupiter” in C (K 551) – 1. Allegro vivace

Szell, George/Cleveland Orchestra

CBS: 45813

6:26am VARIOUS COMPOSERS: Christmas Favorites

Bankhead, LTC James/USAF Symphony Orchestra

Altissimo: 5552

6:32am DELALANDE: Trumpet Concerto for Festival of Versailles canal

Paillard, Jean-Francois/Paillard Chamber Orchestra

Erato: 88088

6:44am Debussy, Claude: Petite Suite

Simon, Geoffrey/Philharmonia Orchestra

Cala: 1001

6:57am Strauss, Johann I: Chinese Galop Op 20 “Chineser-Galopp”

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

Telarc: 80314

6:57am RAMEAU, Jean-Phillippe: Tambourins I/II from Daro

Novack, Michael/Hollywood Studio Symphony

Hollywood Recor: 62575

7:00am ANDERSON, LEROY: Sleigh Ride

/Eaken Piano Trio

Naxos: 554099

7:06am Glazunov, Alexander: Triumphal March (Op 40)

Svetlanov, Evgeny/USSR Radio & TV Large Sym Orch

Melodiya: 1000162

7:15am von Bingen, Hildegard: The Fiery Spirit

/Anonymous 4

Harmonia Mundi: 907327

7:25am Bach, Johann Sebastian: Christmas Oratorio (BWV 248) – 01. Part I – Opening Chorus “Jauchzet..”

/Pittsburgh Symphony Brass

Adams, Timothy, timpani

Webster, Richard, organ

Four Winds: 3022

7:34am arr. Murtha, P.: At the Point

Deitrick Jr., LTC David/United States Military Academy Band

USAF: 1998

7:42am Beethoven, Ludwig van: Creatures of Prometheus – 10.

/Orpheus Chamber Orchestra

Deutsche Grammophon: 777 067

7:50am Mahler, Gustav: Blumine

Levi, Yoel/Atlanta Symphony Orchestra

Telarc: 80545

7:57am Ravel, Maurice: Valses Nobles et Sentimentales 5. Presque lent

Haas, Monique, piano

Deutsche Grammo: B0004030

7:57am Schumann, Robert: Kinderszenen – 7. Dreaming

/Canadian Brass

Opening Day: ODR7438

8:00am Anonymous/Traditional: Away in a Manger

Dragon, Carmen/Hollywood Bowl Symphony Orch.

Angel/EMI: 66087

8:06am Grieg, Edvard: In Autumn Overture (Op 11)

Jarvi, Neeme/Gothenburg Symphony Orchestra

Deutsche Grammo: 427321

8:18am STANLEY: Trumpet Tune Op 6/5

Newman, Anthony/English Chamber Orchestra

Marsalis, Wynton, trumpet

Sony Classical: 66244

8:25am BURT, ALFRED: A Christmas Bouquet

Williams, John/Boston Pops Orchestra

Tanglewood Festival Chorus

Sony Classical: 48232

8:36am Chopin, Frédéric: Piano Concerto #2 in F Minor – 3.

Jarvi, Paavo/Orchestre de Paris

Buniatishvili, Khatia, piano

AmazonNB:

8:47am SALIERI, ANTONIO: Sinfonia Veneziana in D

Bamert, Matthias/London Mozart Players

Chandos: 9877

8:57am Jacquet De La Guerre, Elisabeth: Suite No. 3 in a – Chaconne

Farr, Elizabeth, harpsichord

NAXOS: 557654-55

8:57am LIEBERMANN, LOWELL: Gargoyles – 3. Allegro moderato

Brown, Melody, piano

RCA: 73339

9:00am OVERTON: Fantasia on “I Saw Three Ships”

Griffiths, Barry/Royal Philharmonic

Galway, Sir James, flute

Birch, John, organ

BBC Singers

Chapel Choir of King’s Schol, Canter RCA: 5888

9:07am Handel, George Frideric: Concerto Grosso Op 6/6 in g HWV 324

Pearlman, Martin/Boston Baroque

Telarc: 80253

9:28am Wagner, Richard: Die Meistersinger – Prelude to Act 1

Szell, George/Cleveland Orchestra

CBS: 39438

9:38am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Nutcracker (Op 71) – Suite

Tilson Thomas, Michael/Philharmonia Orchestra

Pieces from The Nutcracker including: Overture,plus

Dance of the Sugrar-Plum Fairy

Arabian Dance/Chinese Dance/Russian Dance of the Reed Flutes/& Waltz of CBS: 45631

9:57am Beethoven, Ludwig van: Piano Sonata #13 in E-Flat Op 27/1 2. Allegro e vivace

Watts, Andre, piano

Angel/EMI: 64600

9:57am MORLEY, THOMAS: My Lord of Oxenfords Maske

/Hesperus

Dorian: 90290

10:00am GRUBER: Stille Nacht

Kammler, Reinhard/Augsberg Ch. Orch.

Ars Musici: 266746

10:04am Jochum, Otto: O Du Frohliche “Oh How Joyful”

Kammler, Reinhard/Augsberg Ch. Orch.

Ars Musici: 266746

10:07am Bach, Johann Sebastian: Brandenburg Concerto #5 in D (BWV 1050)

Sorrell, Jeanette/Apollo’s Fire

AVIE: 2207

10:33am FINZI: In Terra Pax (Christmas Scene)

Wetton, Hilary Devon/City of London Choir

Naxos: 572102

10:54am Mozart, Wolfgang Amadeus: Sonata in C Major, K. 545 – 1.

Jando, Jeno, piano

Amazon Digital Svcs.:

10:57am TUCKER, C.: Ceremonial Fanfare (Kt 10)

Corporon, Eugene Migliaro/Lone Star Wind Orchestra

Naxos: 570968

10:57am TSINTSADSE: Miniatures for Violin and Orch.: 5. Tzin Tzkaco

Batiashvili, Lisa/Georgian Chamber Orchestra

Batiashvili, Lisa, violin

Sony Classical: 334002

11:00am arr. Breiner, Peter: God Rest ye Merry, Gentlemen

Breiner, Peter/CSSR State Philharmonic Orchestra

Naxos: 550301

11:07am Bizet, Georges: L’Arlesienne Suite #2

Abbado, Claudio/London Symphony Orchestra

Deutsche Grammo: 4776350

11:28am SHAW: Many Moods of Christmas: Suite #4

Shaw, Robert/Atlanta Symphony Orchestra

Atlanta Symphony Chorus

Telarc: 80087

11:40am HUMMEL, Johann Nepomuk: Trumpet Concerto

Pommer, Max/New Bach Colleg. Mus. Leipzig

Guttler, Ludwig, trumpet

Capriccio: 10009

11:57am Chopin, Frédéric: Prelude in E-Flat Major

Perez, Vanessa. piano

Telarc: 33388

11:57am LULLY: Marche pour la Cérémonie des Turcs

Savall, Jordi/Le Concert des Nations

Alia Vox: 101

12:00pm NICOLAI, OTTO: Christmas Overture

Rickenbacher, Karl A/Bamberg Symphony

Virgin: 91079

12:11pm Liszt, Franz: Hungarian Rhapsody #4 in D, for orchestra

Korodi, Andras/Budapest Symphony Orchestra

Capriccio: 10077

12:22pm Haydn, Michael: Symphony in E-Flat P 26

Bamert, Matthias/London Mozart Players

Chandos: 9352

12:36pm IZVEKOV: Christ Is Born

Hillier, Paul/Estonian Philharmonic Chamber Choir

Harmonia Mundi: 907410

12:53pm DELALANDE: La Folies de Cardenio – IV. Les Petites Contredanses

Coin, Christophe/Ensemble Baroque di Limoges

Laborie: O 01

12:57pm Grieg, Edvard: Norwegian Dances (Op 35) – 2. Allegretto tranquillo e grazioso

Gibson, Sir Alexander/New Symphony Orch of London

Chesky Rec: 62

12:57pm Vivaldi, Antonio: Trio in g – 1.

/Pipe Dreams

Pope, Anna-flute

Ruffer, Nancy-flute

Crayford, Helen-piano

Guild: 7390

1:00pm Dvorak, Antonin: Symphony #7 in D Minor (Op 70)

Alsop, Marin/Baltimore Symphony Orchestra

Naxos: 572112

1:42pm Bach, Johann Sebastian: Concerto for 2 Keyboards in c (BWV 1060)

de Stoutz, Edmond/Zurich Chamber Orchestra

Casadesus, Robert, piano

Casadesus, Gaby, piano

Sony Classical: 67179

1:57pm Handel, George Frideric: Battaglia from “Rinaldo’

Wright, Simon/Philharmonia Orchestra

Wallace, John, trumpet

Nimbus: 5123

1:57pm Beethoven, Ludwig van: String Quartet #15 in a (Op 132) – 4. All marcia

/Takacs Quartet

Decca: 470 849

2:00pm BASS, R.A.: Seasonal Sounds

Bass, Randol Alan/The National Symphony Orchestra of Londo

The Tallis Chamber Choir

Kondanja: 1

2:10pm BACH, J.C.: Sinfonia in E-Flat Op 9/2

Montgomery, Kenneth/Bournemouth Sinfonietta

Pinnock, Trevor, harpsichord

Angel/EMI: 65733

2:28pm Praetorius, Michael: Lo How a Rose E’er Blooming

Flummerfelt, Joseph/Westminster Choir

Gothic: 49047

2:31pm Traditional Christmas: O Come, O Come Emmanuel

Flummerfelt, Joseph/Westminster Choir

Gothic: 49047

2:32pm Traditional Christmas: Of the Father’s Love Begotten

Flummerfelt, Joseph/Westminster Choir

Gothic: 49047

2:34pm Traditional Christmas: We Three Kings of Orient Are

Flummerfelt, Joseph/Westminster Choir

Gothic: 49047

2:36pm Schultz, Peter: O Come Little Children

Flummerfelt, Joseph/Westminster Choir

Gothic: 49047

2:39pm Brahms, Johannes: Piano Concerto #2 in B-flat, Op. 83 1. Allegro non troppo

Reiner, Fritz/Chicago Symphony Orchestra

Cliburn, Van, piano

RCA: 7942

2:57pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: In the Midst of the Ball

Osadchy, Eugene, cello

Markina, Anastasia, piano

Bolo Classique: 8010

2:57pm LICKL, JOHANN GEORG: Cassatione for winds in E-Flat: 5. Finale. Presto

/Calamus-Ensemble

MD+G: 6030859

3:00pm Anonymous/Traditional arr.by Michel Legrand: Greensleeves (What Child Is This)

Legrand, Michel/London Symphony Orchestra

Jean-Pierre Rampal, flute

Alexandre Lagoya, guitar

Michel Legrand, celeste

CBS: 45631

3:05pm VERACINI: Ouverture #4 in F

Goebel, Reinhard/Musica Antiqua Koln

Archiv: 439937

3:18pm Enesco, George: Romanian Rhapsody #1 in A (Op 11/1)

Ormandy, Eugene/Philadelphia Orchestra

CBS: 38917

3:35pm GAUNTLETT, HENRY J.: Once in Royal David’s City

Harrison, Jane, english horn

Malmon, Sandi-Jo, cello

Sealy, Marshall, french horn

North Star: 35

3:37pm SCHUTZ: Christmas History – Excerpts (Theme and Variations only)

Jacobs, Rene/Concerto Vocale

Harmonia Mundi: 901310

3:53pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Church Sonata in D K 144

/King’s Consort

Hyperion: 66377

3:57pm Respighi, Ottorino: Six Little Pieces for piano four hands (1926) – 2. Sicilian Hunting Song

Lenti, Tony, piano

Lenti, Mary Ann, piano

ACA: 20009

3:57pm PICHL, VACLAV: Symphony in D “Diana” Z16 – 3. Menuet

Bamert, Matthias/London Mozart Players

Chandos: 9740

4:00pm Rutter, John: Christmas Lullaby

Willcocks, Sir David/

Bach Choir

Scott, John, organ

Chandos: 8973

4:04pm Strauss, Richard: Der Rosenkavalier (Op 59) – Waltz Sequence #1

Blomstedt, Herbert/Gewandhausorchester Leipzig

Decca: B0004645

4:21pm Vivaldi, Antonio: Concerto in f, Op 8/4 “Winter” 2. Largo

/Silverwood Quartet

Flying Frog: 0402

4:23pm Vivaldi, Antonio: Concerto in f, Op 8/4 “Winter” 3. Allegro

/Silverwood Quartet

Flying Frog: 0402

4:27pm Rachmaninoff, Sergei: Piano Concerto #3 in d Op 30 1. Allegro ma non tanto

Zinman, David/Rotterdam Philharmonic

Freire, Nelson, piano

Decca: 4786772

4:47pm Myslivecek, Josef: Overture in A Major (horns, oboes, violins, violas in pairs)

Ehrhardt, Werner/Concerto of Cologne, Germany

Archiv: 477 6418

4:57pm Herrmann, Bernard: North by Northwest: Overture

Salonen, Esa-Pekka/Los Angeles Philharmonic

Sony Classical: 62700

4:57pm Milhaud, Darius: Scaramouche – 3.

Ogden and Lucas, 2 pianos

MCA: 25891

5:00pm Mendelssohn, Felix: Hark! The Herald Angels Sing

Rutter, John/Cambridge Singers/Royal Philharmonic

Collegium: 133

5:04pm DELALANDE: Symphonies for the King’s Supper – First Caprice

Wallez, Jean-Pierre/Ensemble Orchestral de Paris

Soustrot, Bernard, trumpet

Touvron, Guy, trumpet

Andre, Maurice, trumpet

Angel/EMI: 64100

5:20pm Bernstein, Leonard: On The Town “Some Other Time”

Bailey, Zuill, cello

Downes, Lara, piano

Steinway: 30025

5:27pm Handel, George Frideric: Handel: A Suite of Music from Messiah

Various conductors (Ormandy/Groves/Faith)/Various Orchestras (Philadelphia/Royal/Percy Faith Orch.)

CBS: 45631

5:46pm Chopin, Frédéric: Polonaise #5 in f-Sharp Op 44

Clidat, France, piano

Forlane: 16615

5:57pm Bach, Johann Sebastian: Fugue 2 in c Well-Tempered Clavier Bk. 2 (BWV 870) (complete)

Landowska, Wanda, harpsichord

RCA: 7825

5:57pm GRETRY, Andre: Cephale et Procris Suite 1. Tambourin

Sanderling, Stefan/Orchestre de Bretagne

ASV: 1095

6:00pm Standford, Patric: Christmas Carol Symphony

Sutherland, Gavin/City of Prague Symphony

Naxos: 557099

6:19pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Concerto for 2 Pianos in E-Flat (K 365) – 1.

/Orchestra of St. Luke’s

de Larrocha, Alicia, piano

Previn, Andre, piano

RCA: 68044

6:34pm Sibelius, Jean: Nightride and Sunrise

Gibson, Sir Alexander/Scottish National Orchestra

Chandos: 6533

6:53pm Anonymous/Traditional: Noe! Noel!

Jessop, Craig/Orchestra at Temple Square

Mormon Tabernacle Choir

Mormon Tabernac: M 711

6:57pm REGONDI: Leisure Moment #7

Rogers, Douglas, concertina

Lustman, Julie, piano

Bridge: 9055

6:57pm MacDowell, Edward: Woodland Sketches (Op 51) – 2. Will-o’-the-Wisp

Fennell, Frederick/Dallas Winds

Reference: 43

7:00pm PROGRAM: Exploring Music

Program:

8:00pm arr. Rutter: Christmas Night

Keith, C. David/SW’ern Seminary Chorus

Resmiranda: 8308

8:05pm Purcell, Henry: The Gordian Knot Unty’d -suite Z 597

McGegan, Nicholas/Philharmonia Baroque Orchestra

Harmonia Mundi: 907110

8:19pm MAY: Holiday Cheer-Medley

Williams, John/Boston Pops Orchestra

Philips: 416287

8:29pm Haydn, Franz Joseph: Trumpet Concerto in E-Flat (Hob. VIIe:1)

Leppard, Raymond/National Philharmonic Orchestra

Marsalis, Wynton, trumpet

CBS: 39310

8:48pm Beach, Amy: Symphony in E-minor Op. 32 (Gaelic): 4 Allegro di molto

Jarvi, Neeme/Detroit Symphony Orchestra

Chandos: 8958

8:58pm Bartok, Bela: Romanian Dances 1. Molto moderato

Ben-Dor, Gisele/Sofia Soloists

Centaur: 2239

8:58pm Chopin, Frédéric: Prelude # 24 in D Minor (Op 28/24)

Zhang, Haochen, piano

Harmonia Mundi: 907506

9:00pm Corelli, Arcangelo: Concerto Grosso #8 in g “Christmas Concerto” (Op 6/8)

/Ensemble 415

Harmonia Mundi: 901406

9:19pm Schumann, Robert: Piano Concerto in A Minor – 1.

Harnoncourt, Nikolaus/Chamber Orchestra of Europe

Argerich, Martha, piano

Teldec: 90696

9:34pm BASS, R.A.: Gloria!

Bass, Randol Alan/The National Symphony Orchestra of London

The Tallis Chamber Choir

Kondanja: 1

9:46pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony #15 in G (K 124)

Spivakov, Vladimir/Moscow Virtuosi

RCA: 60715

9:57pm DINICU: Hora Staccato

Rosenthal, Linda, violin

Bergman, Lisa, piano

Topaz: 1242

9:57pm Brahms, Johannes: Waltzes (Op 39) – No. 15 in A-Flat

Hess, Myra, piano

Philips: 456832

10:00pm Various: Xmas Medley: Deck the Halls/Hear What I Hear?/Hallelujah Chorus

/Mormon Tabernacle Choir

Hallmark: 9734

10:14pm TELEMANN, Georg Phillip: Concerto for Viola and Strings in G

Shepherd, Adrian/Cantilena

Harrington, John, viola

Chandos: 8319

10:30pm PINKHAM: Christmas Cantata (1958)

Clarke, Kevin M./Church of the Incarnation

Franks, D. Keith, organ

Holyer, James, organ

Brass, The Sundance

Pro Organo: 7135

10:44pm Rossini, Gioachino: Andante con Variazioni

/Orpheus Chamber Orchestra

Neidich, Charles, clarinet

Deutsche Grammo: 435875

10:58pm Beethoven, Ludwig van: String Quartet # 3 in D (Op 18/3) – 3. Allegro

/Takacs Quartet

Decca: B0001864

10:58pm Grieg, Edvard: Lyric Pieces, Book I (Op 12) – 2. Waltz

Segovia, Andres, guitar

MCA: 10281

11:00pm PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

