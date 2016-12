Music played for: 12/13/2016

12:00am PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

6:00am Anonymous/Traditional: Deck the Halls

Ottley, Jerold, director/

Mormon Tabernacle Choir

Bonneville: 9402

6:06am Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano Concerto #13 in C, K. 415 1. Allegro

/Cecilia String Quartet

Nagano, Karen Kei, piano

Analekta: 28765

6:16am Wagner, Richard: Tannhauser – Festmarsch

Bernstein, Leonard/New York Philharmonic

CBS: 39438

6:27am BURT, ALFRED: Festival of Carols

Bankhead, LTC James/USAF Symphony Orchestra

Altissimo: 5552

6:36am ALBINONI, Tomaso: Adagio in g minor

/Camerata Bern

Novalis: 150 004

6:48am SUPPE, Franz von: Poet and Peasant – Overture

Paray, Paul/Detroit Symphony Orchestra

Mercury: 434309

6:57am Faure, Gabriel: Apres un Reve Op 7/1

Delmoni, Arturo, violin

Bachman Vas, Meg, piano

M.F.S.L: 781

6:57am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Hopak, from “Sorochintsky Fair”

Kern, Olga, piano

Harmonia Mundi: 907399

7:00am Anonymous/Traditional: The First Noel

Kunzel, Erich/Cincinnati Pops Orchestra

Telarc: 80226

7:07am BACH, J.C.: Symphony in G Op 3/6

Gmur, Hanspeter/Camerata Budapest

Naxos: 553083

7:17am Debussy, Claude: Evening in Granada

Rust, Roberta, piano

Centaur: 2867

7:26am VARIOUS COMPOSERS: Holiday Moods #2

Davidson, David R./Dallas Symphony Chorus

WRR: 36542

7:34am FUCIK, J. ERNEST: Florentiner March (Op 214)

Neumann, Vaclav/Czech Philharmonic Orchestra

Teldec: 42337

7:42am BUTTERWORTH, George: Banks of Green Willow – Idyll for small orchestra

Groves, Sir Charles/English Sinfonia

MCA: 25885

7:49am Schumann, Robert: Piano Trio #1 in D Minor – 4. Finale

/Benvenue Fortepiano Trio

Avie: 2210

7:57am TELEMANN, Georg Phillip: Tafelmusik III 6. Conclusion in B-Flat

Goebel, Reinhard/Musica Antiqua Koln

Archiv: 427619

7:57am KREISLER, Fritz: Syncopation

Goulding, Caroline, violin

O’Riley, Christopher, piano

Telarc: 80744

8:00am Bach, Johann Sebastian: Jesu, Joy of Man’s Desiring

Fraser, Ian/London Symphony Orchestra

Parkening, Christopher, guitar

Hallmark: 9707

8:06am Strauss, Johann II: Blue Danube Waltz (Op 314)

Reiner, Fritz/Chicago Symphony Orchestra

RCA: 60177

8:15am Barber, Samuel: Essay for Orchestra #1 Op 12

Clark, Keith/Pacific Symphony Orchestra

Albany: 64

8:27am Yon, Pietro: Gesu Bambino “The Infant Child”

/Watson, Joan, horn

TNB: 5

8:31am Haydn, Franz Joseph: Symphony #2 in C

Ermler, Mark/USSR Bolshoi Thtre Chmbr Ensbl

Melodiya: 39

8:45am Bizet, Georges: Fair Maid of Perth: Suite

Barenboim, Daniel/Orchestre de Paris

Angel/EMI: 64869

8:57am Beethoven, Ludwig van: Piano Sonata in A-flat, Op. 110 2. Allegro molto

Hess, Dame Myra, piano

Philips: 456832

8:57am Grieg, Edvard: Peer Gynt (Op 23) – No. 9: Dance of the Mountain King’s Daughter

Jarvi, Paavo/Estonian National Symphony Orchestra

Virgin: 45722

9:00am Anonymous/Traditional: Coventry Carol

Breiner, Peter/Bournemouth Symphony Orchestra

Bournemouth Symphony Chorus

Naxos: 557585

9:09am Prokofiev, Sergei: Symphony #1 in D “Classical” (Op 25)

/Orpheus Chamber Orchestra

Deutsche Grammo: 423624

9:28am BASS, R.A.: Feast of Carols

Bass, Randol Alan/Nat’l Sym Orch/London

Konanja: 001

9:44am Mozart, Wolfgang Amadeus: Clarinet Concerto in A (K 622) – 1. Allegro

von der Goltz, Gottf/Freiburger Barockorchester

Coppola, Lorenzo, clarinet

Harmonia Mundi: 901980

9:57am Chopin, Frédéric: Etude in F Major (Op. 25/3)

Lang Lang, piano

Sony: 489602

9:57am Dudamel, Gustavo: Paris

Dudamel, Gustavo/Simon Bolivar Orch. Venezuela

Deutsche Grammophon: B0021054

10:00am Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: Nutcracker (Op 71) – Overture

Tilson Thomas, Michael/Philharmonia Orchestra

CBS: 45631

10:03am Brahms, Johannes: Variations on a Theme by Haydn (Op 56)

Slatkin, Leonard/St. Louis Symphony Orchestra

RCA: 7920

10:21am Schubert, Franz: Sonata in A, D. 664 – 3.

Hochman, Benjamin, piano

Avie: 2281

10:34am Handel, George Frideric: Concerto a due cori (Christmas Concerto) in B-Flat HWV 332

Pinnock, Trevor/The English Concert

Archiv: 435262

10:54am Khachaturian, Aram: Masquerade: Waltz

Chung, Myung-Whun/Royal Philharmonic

Galway, Sir James, flute

RCA: 7010

10:58am Mussorgsky, Modest: Sorochintsky Fair: Hopak

Leppard, Raymond/Indianapolis Symphony Orchestra

Koss: 3303

10:58am Vivaldi, Antonio: Violin Concerto in D (RV 230) (Op 3/9) from “L’Estro Armonico”

/I Musici

Carmirelli, Pina, violin

Philips: 412128

11:00am Various: Xmas Medley: O come..faithful/O little..Bethlehem/March of the Toys

/Mormon Tabernacle Choir

Hallmark: 9734

11:10am Beethoven, Ludwig van: Piano Sonata #6 in F Op 10/2

Goode, Richard, piano

Nonesuch: 79213

11:28am Bach, Johann Sebastian: Anna Magdalena Notebook: Little Suite

Ormandy, Eugene/Philadelphia Orchestra

CBS: 45631

11:36am Rachmaninoff, Sergei: Symphony #2 in e (Op 27) – 2. Allegro molto: Scherzo

DePreist, James/Oregon Symphony

Delos: 3504

11:44am Wagner, Richard: Grosser Festmarsch (American Centennial)

Kojian, Varujan/Hong Kong Philharmonic

Naxos: 555386

11:57am Schumann, Robert: Fantasiestuecke Op. 12 3. Warum?

Yang, Joyce, piano

Avie: 2261

11:57am ALBINONI, Tomaso: Concerto a cinque Op 9/4 Casanova Soundtrack

O’Dette, Paul, lute

Hollywood Recor: 62575

12:00pm Glazunov, Alexander: Les Chanteurs de Noel

Dubeau, Angele/La Pieta

Analekta: 8730

12:07pm VEJVANOVSKY: Serenada for 4 trumpets (1679)

Kapp, Richard/Philharmonia Virtuosi

Carroll, Edward, trumpet

Bilger, David, trumpet

Holton, Alex, trumpet

Burns, Stephen, trumpet

Sato, Atsuko, bassoon

Ess.A.Y.: 1035

12:20pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony #16 in C (K 128)

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Philips: 416620

12:36pm Saint-Saens, Camille: Christmas Oratorio Part 2 (Theme and Variations Only)

Flamig, Martin/Dresden Philharmonie

Capriccio: 10216

12:54pm Satie, Erik: Gymnopedie #3

Thibaudet, Jean-Yves, piano

Decca: 483 0236

12:57pm Strauss, Johann I: Cachucha Galop

Muti, Riccardo/Vienna Philharmonic

Deutsche Grammo: B0001849

12:57pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: If Only I’d Known

Osadchy, Eugene, cello

Markina, Anastasia, piano

Bolo Classique: 8010

1:00pm Mendelssohn, Felix: Symphony #4 in A “Italian” (Op 90)

Abbado, Claudio/London Symphony Orchestra

Decca: 4758677

1:35pm Rutter, John: Shepherd’s Pipe Carol & Go Tell It on the Mountain

/Gloriae de Cantores

GloriaDeiC: 46

1:41pm Handel, George Frideric: Concerto #2 a due cori in F

Gardiner, John Eliot/English Baroque Soloists

Philips: 411122

1:57pm Vivaldi, Antonio: Concerto da camera in g: 3. Allegro RV 105

Rampal, Jean-Pierre, flute

Pierlot, Pierre, oboe

Hongne, Paul, bassoon

Gendre, Robert, violin

Veyron-Lacroix, Robert, hpschr

CBS: 45548

1:57pm BERKELEY, Lennox: Andantino for Cello and Piano, Op. 21 no. 2a

/Schirmer Ensemble

Vorster, Len, piano

Berlin, David, cello

Naxos: 557324

2:00pm Poulenc, Francis: Four Christmas Motets

Rutter, John/City of London Sinfonia

Cambridge Singers

Collegium: 108

2:10pm BECK, FRANZ IGNAZ: Symphony in D

Ward, Nicholas/Northern Chamber Orchestra

Naxos: 553790

2:28pm Respighi, Ottorino: Three Botticelli Pictures

Lopez-Cobos, Jesus/Lausanne Chamber Orchestra

Telarc: 80309

2:47pm Bach, Johann Sebastian: Brandenburg Concerto #3 in G (BWV 1048)

Pearlman, Martin/Boston Baroque

Telarc: 80368

2:57pm Schumann, Robert: Kinderszenen – 12. Child Falling Asleep

/Canadian Brass

Opening Day: ODR7438

2:57pm Rachmaninoff, Sergei: Polka Italienne

Long, Beatrice, piano

Long, Christina, piano

MMP: 1

3:00pm Berlin, Irving: White Christmas

Simon, Geoffrey/London Cellos

Cala: 55003

3:04pm HALVORSEN: Norwegian Rhapsody #2 in G (1921)

Ruud, Ole Kristian/Trondheim Symphony

Simax: 1085

3:16pm Beethoven, Ludwig van: Symphony # 6 “Pastoral” in F (Op 68) – 2. Scene by the Brook

Marriner, Sir Neville/Academy of St. Martin-in-the-Fields

Philips: 416 385

3:34pm Traditional English Carol: arr. by Craig Courtney: A Musicological Journey Through The 12 Days of Xmas

Ottley, Jerold, director/Mormon Tabernacle Choir

Bonneville: 9402

3:51pm TELEMANN, Georg Phillip: Concerto in A “The Frogs”: 1.

Pickett, Philip/New London Consort

Beznosiuk, Pavlo, violin

Decca: 455621

3:57pm Schubert, Franz: Moments Musicaux #3 in F Minor (D 780) (Op 94/3)

Barenboim, Daniel, piano

Angel/EMI: 57416

3:57pm HOLBORNE: Elizabethan Dance Suite: Gigue

/Empire Brass

Smedvig, Rolf, trumpet

Jensen, Richard, percussion

Telarc: 80550

4:00pm GRUBER: Silent Night

Breiner, Peter/CSSR State Philharmonic Orchestra

Naxos: 550301

4:04pm Haydn, Michael: Symphony in B-Flat P 9

Bamert, Matthias/London Mozart Players

Chandos: 9352

4:22pm Chopin, Frédéric: Piano Concerto #1 in e (Op 11) – 2. Romance

Wit, Antoni/Warsaw Philharmonic

Kern, Olga, piano

Harmonia Mundi: 907402

4:32pm ANDERSON, LEROY: Suite of Carols for Brass Choir

Slatkin, Leonard/BBC Concert Orchestra

Naxos: 559621

4:48pm BOYCE, William: Symphony #1 in B-Flat (Op 2/1)

Boughton, William/English String Orchestra

Nimbus: 5345

4:57pm Brahms, Johannes: Capriccio in D Minor, Op. 116 #1

Douglas, Barry, piano

Chandos: 10716

4:57pm Strauss, Josef: Im Fluge Op 230 (polka schnell) “On the Wing”

Abbado, Claudio/Vienna Philharmonic

Deutsche Grammo: 423662

5:00pm GANNON/KENT/RAM: I’ll Be Home for Christmas

De Chiaro, Giovanni, guitar

Centaur: 2262

5:05pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Symphony #42 in F (K 75)

Mackerras, Sir Charles/Prague Chamber Orchestra

Telarc: 80273

5:18pm MIYASHITA, Susumu: Sunlight Shining Through the Trees: Introduction

Iwaki, Hiroyuki/Tokyo String Orchestra

Galway, Sir James, flute

RCA: 3534

5:27pm Bach, Wilhelm Friedemann: Suite in g (BWV 1070)

Lamon, Jeanne/Tafelmusik

Nediger, Charlotte, harpsichor

Sony Classical: 62720

5:48pm WALDTEUFEL: The Skaters Waltz

Bauer-Theussl, Franz/Vienna Volksoper Orchestra

Philips: 400012

5:56pm GODOWSKY, Leopold: Etude Transcription of Chopin Op. 10 No. 11 and Op. 25, no. 3

Berezovsky, Boris, piano

Warner Bro Clas: 62258

5:59pm Bull, Edvard Hagerup: Perpetuum mobile

Helseth, Tine Thing, trumpet

Stott, Kathryn, piano

Angel/EMI: 4164712

6:00pm Anonymous/Traditional: Three French Carols

/Les Petites Chanteurs du Mont-Royal

Analekta: 3088

6:07pm Bernstein, Leonard: West Side Story – Symphonic Dances

Bernstein, Leonard/Los Angeles Philharmonic

Deutsche Grammo: 410025

6:35pm Beethoven, Ludwig van: Piano Trio #9 in E-Flat (WoO 38)

Ashkenazy, Vladimir, piano

Perlman, Itzhak, violin

Harrell, Lynn, cello

Angel/EMI: 47455

6:54pm GABRIELI, GIOVANNI: Sacrae Symphoniae: Sancta Maria

Williams, Gail/National Brass Ensemble

Oberlin Music: 001

6:57pm ALBINONI, Tomaso: Concerto no 5 in C major: (Allegro)

/I Musici

Philips: 432115

6:57pm Morricone, Ennio: Addio Monte

Dubeau, Angele/La Pieta

Dubeau, Angele, violin

Analekta: 8737

7:00pm PROGRAM: Exploring Music

8:00pm Anonymous/Traditional: Lullay, lullow: I saw a sweete 14th Century

/Orlando Consort

Harmonia Mundi: 907418

8:03pm Bach, Johann Sebastian: Concerto in E Major – 1.

/Elias String Quartet

Yang, Xuefei, guitar

Angel/EMI: 79018

8:15pm Tchaikovsky, Pyotr Ilyich: 1812 Overture (Op 49)

Salonen, Esa-Pekka/Bavarian Radio Symphony Orch.

Philips: 412552

8:33pm Lane, Philip: Wassail Dances

Sutherland, Gavin/City of Prague Symphony

Naxos: 557099

8:45pm Mozart, Wolfgang Amadeus: Fantasia in c (K 475)

Fung, David, piano

Yarlung: 62375

8:58pm Bizet, Georges: Carmen – Aragonaise (prelude to act 4)

Reed, Michael/Royal Philharmonic

MCA: 10104

8:58pm Strauss, Johann I: Alice-Polka Op 238

Georgiadis, John/London Symphony Orchestra

Chandos: 8739

9:00pm MANFREDINI: Concerto # 12 “Christmas Concerto” in C Op 3

/Camerata Bern

Novalis: 150 004

9:13pm Brun, Fritz: Symphony 1 (1902) 4. Allegro con brio

Adriano/Moscow Symphony Orchestra

Guild: 7395

9:21pm VARIOUS COMPOSERS: Christmas Celebration – Assorted Carols 2

/Harvard University Choir

MusicMasters: 67077

9:49pm Schubert, Franz: Symphony #3 – 1. Adagio maestoso

Jacobsen, Eric/The Knights

Ancalagon: 137

9:58pm Kronke, Emil: Deux Papillons Op. 165

/Pipe Dreams

Pope, Anna-flute

Ruffer, Nancy-flute

Crayford, Helen-piano

Guild: 7390

9:58pm KROLL: Banjo and Fiddle

/Concertino

Korsakov, Andrei, violin

MCA: 10456

10:00pm Adams, Thomas: Variations on Adeste Fideles

Holman, Peter (Director)/Parley of Instruments

Luke Green, organ

Hyperion: 67443

10:12pm Beethoven, Ludwig van: Violin Sonata #8 in G (Op 30/3)

Heifetz, Jascha, violin

Bay, Emanuel, piano

RCA: 7706

10:30pm Vaughan Williams, Ralph: Fantasia on Christmas Carols

Best, Matthew/English Chamber Orchestra

Corydon Singers

Allen, Thomas, baritone

Hyperion: 66420

10:47pm Grieg, Edvard: Piano Concerto in a (Op 16) – 3rd. Finale

Harth-Bedoya, Miguel/The Norwegian Radio Orchestra

Kholodenko, Vadym, piano

Harmonia Mundi: 907629

10:58pm Shostakovich, Dmitri: Spanish Dance

Gosman, Lazar/Tchaikovsky Chamber Orchestra

CBS: 45529

10:58pm Turner, Elizabeth: Lesson #1 in g for harpsichord 4. Minuetto Allegro

Harbach, Barbara, harpsichord

Gasparo: 281

11:00pm PROGRAM: Through the Night with Peter Van De Graaff

